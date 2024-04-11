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Compiègne Classic

Compiègne (FRA) | 11 - 14 April 2024

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

3 - Prix Haras de la Chesnaye

CSI3* - 1.45m - Table A against the clock - qualif (25) - 28,200.00 €

Thursday, 11 April 2024
11:35
logo partenaires
Arena Decarpentry
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
247
Julien EPAILLARD Francois-Xavier GUYARD
CANCUN TOREL Z
flag
CANCUN TOREL Z
0
65.79
EUR 7,050.00
2.
533
Titouan SCHUMACHER Titouan SCHUMACHER, Damien THIROT / D. Johnson
ILLUSION
flag
ILLUSION KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE
0
69.19
EUR 5,640.00
3.
110
Felipe AMARAL OBERSON CONSEILS ET SERVICES
CHARLIE LA LOI Z
flag
CHARLIE LA LOI Z
0
69.62
EUR 4,230.00
4.
242
Romain DUGUET Jean-Pierre FASEL / M. Jocelyn Guillemette
BEL CANTO DE BOGUIN
flag
BEL CANTO DE BOGUIN SF/Gelding/Chestnut/2011/by GRENAT DE GREZ HN x NOCTURNE DE BOGUIN by ARPEGE PIERREVILLE
0
70.70
EUR 2,820.00
5.
280
Alexandra FRANCART SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
flag
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
0
70.79
EUR 1,974.00
6.
370
Lars KUSTER Alice SCHUURMAN / Schuurman
IDYLLE OF ROMANCE
flag
IDYLLE OF ROMANCE KWPN/Mare/Chestnut/2013/by ANDIAMO Z x FIRE OF ROMANCE by OTANGELO
0
70.88
EUR 1,551.00
7.
512
Margaux ROCUET Bruno ROCUET / KDW HORSES 99 (FRA)
ILIADE KDW Z
flag
ILIADE KDW Z ZANG/Mare/Chestnut/2010/by INDOCTRO x ILIADE D'ETENCLIN by BRAHMANN ST SIMEON
0
71.15
EUR 1,128.00
8.
587
Andres VEREECKE Joris DE BRABANDER / De Brabander J.
CALL ME DE MUZE Z
flag
CALL ME DE MUZE Z ZANG/Mare/Grey/2012/by CLARISSIMO Z x RATINA GAMMA Z by RAMIRO Z
0
71.48
EUR 846.00
9.
238
Marc DILASSER Marie BOURDIN, Antoine DECHANCE / BOURDIN MARIE - ANTOINE DECHANCE
FEELING CHANCE
flag
FEELING CHANCE SF/Mare/Grey/2015/by CORNET OBOLENSKY x ADRENALINE CHANCE by DIAMANT DE SEMILLY
0
72.01
EUR 846.00
10.
360
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Julie FIEURGANT
EDORA D'HELBY
flag
EDORA D'HELBY
0
72.63
EUR 705.00
11.
307
Emeric GEORGE Mathias SPILMANN, Pierre SPILMANN, S.A.S.U. EMERIC GEORGE EQUESTRIAN CONSULTING
GENGIS KANN DE LONDE
flag
GENGIS KANN DE LONDE SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x ADIAM DE LONDE by DIAMANT DE SEMILLY
0
72.75
EUR 705.00
12.
190
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY / Elise BONNAUD 33420 ST AUBIN DE BRANNE (FRA)
ZIA MIA DE LA BONN Z
flag
ZIA MIA DE LA BONN Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by ZANDOR x KEL'AMOUR DE ROUILLAC by VOLTAIRE PREF
0
73.30
EUR 402.50
12.
198
Camille CONDE FERREIRA GENEVIEVE MEGRET / M. JACQUES GHUYSENS 99 (FRA)
EGERIE DU VAL DU GEER
flag
EGERIE DU VAL DU GEER SBS/Mare/Bay/2010/by TOULON x UTOPIA DU VAL DU GEER by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
0
73.30
EUR 402.50
14.
585
Yves VANDERHASSELT Luc VERMEIR / Guy Ganseman
NIKITA VAN DE KOEKELBERG
flag
NIKITA VAN DE KOEKELBERG BWP/Mare/Bay/2013/by LORO PIANA FILOU DE MUZE x JARDENTI VAN DE KOEKELBERG by VDL CARDENTO
0
73.38
EUR 100.00
15.
433
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER, Rene LOPEZ LIZARAZO / Gestüt Lewitz
LONDINA
flag
LONDINA OS/Mare/Other/2014/by LONDON x CHACDINA by CHACCO-BLUE
0
74.31
EUR 100.00
16.
425
William LIGIER DE LA PRADE Beatrice MERTENS / Hélène Coulson
IRA-T-ELLE DES 7 VALLONS
flag
IRA-T-ELLE DES 7 VALLONS SBS/Mare/Other/2014/by COMME IL FAUT 5 x EST-ELLE DES 7 VALLONS by CALVARO F.C.
0
75.19
EUR 100.00
17.
162
Roger Yves BOST HARAS DES COUDRETTES, S.A.R.L. LES CHEVAUX DE MALMAIN, S.C.E.A. CT HORSES
DELPH DE DENAT HDC
flag
DELPH DE DENAT HDC SF/Stallion/Other/2013/by AIR JORDAN x ODANA DE MARS by TLALOC M
0
76.05
EUR 100.00
18.
582
Jordy VAN MASSENHOVE Stall Gullik AS / Robe en inge Van Gorp - Mertens
NAND VAN 'T BERGSKE
flag
NAND VAN 'T BERGSKE BWP/Gelding/Chestnut/2013/by SCENDIX x ESPRI VAN DE ZANDHOEF by VIGO D'ARSOUILLES
0
76.07
EUR 100.00
19.
294
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
flag
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/Bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
0
76.34
EUR 100.00
20.
120
Elke APPELTANS Devos Group / Klaas De Coster
BASIC INSTINCT Z
flag
BASIC INSTINCT Z ZANG/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x BALINAMORE VAN DEN BLAUWAERT by QUINTUS
0
76.48
EUR 100.00
21.
352
Loewie JOPPEN Loewie JOPPEN, G VANDERHOIJDONCK / van der Kloet
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z
flag
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z ZANG/Gelding/Bay/2011/by HOS D'O x NISINIA VAN DE WOLFSAKKER by BOLLVORM’S LIBERO H
0
76.56
EUR 100.00
22.
177
Nathan BUDD Hugues DELATTRE / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
flag
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/Bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
0
77.06
EUR 100.00
23.
285
Henk FREDERIKS H.k. VAN DOORN / H.K. van Doorn
IMPIAN D
flag
IMPIAN D KWPN/Stallion/Bay/2013/by VDL BUBALU x OUTLAW D by LUX Z
0
77.37
EUR 100.00
24.
129
Luke BARHAM Evans And Barham Showjumping
CASALU-BLUE PS
flag
CASALU-BLUE PS
0
77.77
EUR 100.00
25.
541
Julia SEGALOT S.A.S. MY INVESTMENT COMPANY, Philippe SEGALOT / S.n.c. Haras De Villers
DOUBLE LU
flag
DOUBLE LU SF/Gelding/Chestnut/2013/by NORMAN PRE NOIR x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
1
78.03
26.
142
Victor BETTENDORF Victor BETTENDORF, E.A.R.L. KME ELEVAGE ET SPORTS, Fabrice PARIS / Fabrice PARIS 50680 COUVAINS (FRA)
BIG STAR DES FORETS
flag
BIG STAR DES FORETS SF/Mare/Bay/2011/by UNTOUCHABLE M x LICORNE DES FORETS by VOLTAIRE PREF
4
67.28
27.
394
Santiago LAMBRE Santiago LAMBRE / De Smet
CETANO VAN ASPERGEM Z
flag
CETANO VAN ASPERGEM Z ZANG/Gelding/Bay/2009/by CLINTON x ALTAMIRA Z by AHORN Z
4
67.85
28.
202
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT / Daniel MILLET 60250 ANSACQ (FRA)
BIBICI
flag
BIBICI SF/Mare/Chestnut/2011/by NORMAN PRE NOIR x UELEME SF by NELFO DU MESNIL
4
67.93
29.
554
Kevin STAUT Heritage Stud Ltd.
CLOE GP Z
flag
CLOE GP Z ZANG/Mare/Grey/2010/by CORRDINO x T GRUPO PROM TWINKY Z by TAKASHI VAN BERKENBROEK
4
69.60
30.
108
Harry ALLEN Ballywalter Stables Ltd / Tom de Craene
LUKAKU VD BISSCHOP
flag
LUKAKU VD BISSCHOP BWP/Gelding/Bay/2011/by PLOT BLUE x CELSA VD DREEF
4
70.61
31.
372
Tabitha KYLE T J Hall Limited / MTS H en H Mulder
DESTERLY
flag
DESTERLY KWPN/Mare/Black/2008/by TOLAN R. x WESTERLY by MURANO
4
70.62
32.
524
Marine SCAUFLAIRE Patrick DALLE / Patrick Dalle
HORTUS D'HOOGPOORT
flag
HORTUS D'HOOGPOORT SBS/Stallion/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x VESTALE D'HOOGPOORT by ACORADO
4
71.75
33.
158
Alexis BORRIN S.A.S. HBD
EMBASSY DU CHATEAU
flag
EMBASSY DU CHATEAU SF/Gelding/Chestnut/2014/by JARNAC x JALOUSIE DU CHATEAU by BOLERO DE BRECEY*HN
4
71.99
34.
216
Nicolas DELMOTTE Marie Claudine MORLION, Francis DECOURRIERE, Laurent GUILLET, Nicolas DELMOTTE / Jean-louis LEMASLE 50300 ST JEAN DE LA HAIZE (FRA)
CITADIN DU CHATELLIER
flag
CITADIN DU CHATELLIER SF/Gelding/Bay/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ULANE DU CHATELIER by DIAMANT DE SEMILLY
4
72.29
35.
440
Bas MOERINGS Geert MOERINGS, M E A A MOERINGS / G.J.A. Moerings
IPSTHAR
flag
IPSTHAR KWPN/Stallion/Bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER
4
72.37
36.
228
Pieter DEVOS Devos Group / PGMBH Hammes
KARAMBA Z DE POTEAU Z
flag
KARAMBA Z DE POTEAU Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x CORI by CALANDO I
4
72.56
37.
391
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
flag
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION-BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
4
73.64
38.
297
Melissa GARBAIL Denise DEGALLE
DANDY DE L'EYRE
flag
DANDY DE L'EYRE SF/Gelding/Bay/2013/by IOWA x TAMISE DE LABARDE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
4
73.98
39.
250
Antoine ERMANN Jean-Yves ERMANN, Vincent GOUDIN
FLOYD DES PRES
flag
FLOYD DES PRES
4
74.19
40.
312
Alexis GOURDIN RIDERS SR
GINO DU VENTEL
flag
GINO DU VENTEL SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x HERMINE DU PRELET
4
74.25
41.
291
Pierre Marie FRIANT Jean GUILLAUME / Fabien BACHELLEREAU 85200 SERIGNE (FRA)
URDY D'ASTREE
flag
URDY D'ASTREE SF/Gelding/Chestnut/2008/by BOUFFON DU MURIER*JANSSEN x QUATCHINA D'ASTREE by PAMPHILE
4
74.32
42.
149
Mathieu BILLOT Philippe ARNAUD
VILLAS Z
flag
VILLAS Z
4
74.47
43.
337
Michael HUGHES Stephex Stables / Not Disclosed
FIRST DU MURGER
flag
FIRST DU MURGER SF/Stallion/Chestnut/2015/by KANNAN x OUIOUI DE CERISY by QUICK STAR
4
74.57
44.
448
Pim MULDER Bosch Sporthorses, LIBERTAS FARM LLC, Mulder Sporthorses B.V. / Tom & Linda Magee
DUNAGHMORE
flag
DUNAGHMORE ISH/Gelding/Bay/2013/by USTINOV x ICING by CRUISING
4
74.63
45.
575
Kazuma TOMOTO Japan Racing Association / Christophe Choain
DISPO CECE
flag
DISPO CECE SF/Gelding/Bay/2013/by TORNESCH 1042 x NAPKINE by QUOUGLOF ROUGE
4
75.19
46.
550
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS
DREAM DE BEAUFOUR
flag
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
4
75.59
47.
254
Sophie EVANS ESM Equestrian / Neyrat Frederic
CSIO BEL
flag
CSIO BEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x GRANIE by GONFARON
4
75.66
48.
483
Olivier PHILIPPAERTS De Moerhoeve BVBA, JW Stables BVBA / JW STABLES BVBA & De Moerhoeve bvba
POPPEMIEKE JW VAN DE MOERHOEVE
flag
POPPEMIEKE JW VAN DE MOERHOEVE BWP/Mare/Bay/2015/by VIGO D'ARSOUILLES x MADAMEKE by DIAMANT DE SEMILLY
4
75.67
49.
595
Regis VILLAIN S.N.C. ELIOT
NINA SIMONE DKS
flag
NINA SIMONE DKS BWP/Mare/Bay/2013/by KANNAN x CENTINA by CENTO
4
75.86
50.
455
Robert MURPHY Jos Lansink Horses BV / Jean-Andre Souvereyns
KANNEM J.A. Z
flag
KANNEM J.A. Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by KANNAN x ULINE VERTE by LUX Z
4
75.89
51.
355
Thibaut JOUANNETEAU Thibaut JOUANNETEAU / S.C.E.A. D'ERAULCOURT, AUTREMENCOURT (FRA)
ACCROCHE TOI
flag
ACCROCHE TOI SF/Gelding/Chestnut/2010/by BALOUBET DU ROUET x FLEUR DE LISLE by LAEKEN
4
76.41
52.
321
Xavier HAZEBROUCQ E.U.R.L. CENTRE EQUESTRE DU GROS CHENE, PAL DEVELOPPEMENT, Stanislas FREMON
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z
flag
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z ZANG/Stallion/Chestnut/2015/by COMME IL FAUT 5 x LOVESPOT VAN DE BANDAM by PADINUS
4
76.43
53.
569
Kyle TIMM ECURIES DU GRAND VENEUR, SAS Kyle Timm / Guy MARTIN 01160 ST MARTIN DU MONT (FRA)
DIVA DU TEMPLE
flag
DIVA DU TEMPLE
4
76.48
54.
341
Amy INGLIS Ridgeway Farm Stud LLP
CLEVER BOY JUN.
flag
CLEVER BOY JUN. OS/Gelding/Bay/2013/by CORDESS 2 x B. QUEEN MELLO by QUIDAM DE REVEL
4
81.26
55.
602
John WHITAKER Clare WHITAKER, John WHITAKER / Laurent BAILLET 60750 CHOISY AU BAC (FRA)
EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT
flag
EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT SF/Gelding/Bay/2008/by ZANDOR x PECHE DU HEUP by HELIOS DE LA COUR II
5
78.04
56.
230
Caroline DEVOS-POELS Devos Stables / Koop, Reinhard
MESSAGE FOR YOU
flag
MESSAGE FOR YOU HANN/Gelding/Chestnut/2013/by MESSENGER x WELJANA by WESSEX
5
78.25
57.
408
Philippe LE JEUNE Francois Eric FEDRY / Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA)
EROS DU CHATEAU
flag
EROS DU CHATEAU SF/Stallion/Bay/2014/by KANNAN x QUOKINE DU CHATEAU by ROBIN II Z
5
78.76
58.
574
Matthieu TISON E.A.R.L. ELEVAGE DES ETANGS
FOX TROTE DES ETANGS
flag
FOX TROTE DES ETANGS
6
79.45
59.
235
Berber DIJKMAN Jacqueline EVENHUIS / J.R.J.Evenhuis
JOKINA
flag
JOKINA KWPN/Mare/Chestnut/2014/by CHAQUI Z x WOKINA by INDOCTRO
7
80.19
60.
131
Guillaume BATILLAT Thibaut FRANCHE
ECLIPSE DU VILLON
flag
ECLIPSE DU VILLON SF/Mare/Bay/2014/by NUMERO UNO x TOPAZE DES ETISSES by QUIDAM DE REVEL
8
71.03
61.
167
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
flag
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
8
71.07
62.
137
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
FARFELUE DE BEAUFOUR
flag
FARFELUE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2015/by AIR JORDAN x NYASSA by DIAMANT DE SEMILLY
8
72.15
63.
263
Jean Francois FILATRIAU Alain DE COSSE BRISSAC
CAP LIBELLULE
flag
CAP LIBELLULE SF/Gelding/Grey/2012/by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT x VICTOIRE LIBELLULE by JARNAC
8
72.63
64.
119
Reynald ANGOT HARAS DES COUDRETTES / Delphine PEREZ 14430 BEUVRON EN AUGE (FRA)
UNTOUCHABLE GIPS HDC
flag
UNTOUCHABLE GIPS HDC SF/Gelding/Chestnut/2008/by PORTOFINO 46*LA SILLA x GIPS DE CANTELOUP*ECOLIT by SOCRATE DE CHIVRE*HN
8
73.20
65.
487
Alix RAGOT SAS ERA JUMP
GOTCHA DE BAERENRAIN
flag
GOTCHA DE BAERENRAIN
8
74.00
66.
479
Gudrun PATTEET Sea Coast Horses BVBA / Johan Rooms - Vandenbranden
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS
flag
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS BWP/Mare/Bay/2012/by BAMAKO DE MUZE x JEUNESSE VAN T PARADIJS by EMERALD
8
74.34
67.
508
Dylan RINGOT HORSE ELITE, Benoit RINGOT
VIVLAVIE UNE PRINCE
flag
VIVLAVIE UNE PRINCE SF/Mare/Chestnut/2009/by NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE x PHEDRA DE BLONDEL by QUIDAM DE REVEL
8
74.61
68.
608
Alexander ZETTERMAN Alexander Zetterman AB, Birgitta BREDENLÖW, Torbjörn BREDENLÖW, Kristina EHRNER VILHELMSSON, P-O EHRNER VILHELMSSON / Angelica Bäck
AMOUR SA
flag
AMOUR SA SWB/Gelding/Grey/2015/by BRAVOUR 1197 x SAGANS AFRODITE by CARDENTO 933
8
74.74
69.
224
Vera DESUTTER Olivier DESUTTER
DAMOISEL OF ARANKA
flag
DAMOISEL OF ARANKA SF/Mare/Other/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x ARANKA by CRUISING
8
75.00
70.
233
Antoine DEVULDER Antoine DEVULDER
CHIC OF ARANKA
flag
CHIC OF ARANKA SF/Gelding/Other/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x ARANKA by CRUISING
8
75.19
71.
515
Jeanne SADRAN S.A.R.L. CHEV'EL
IOVANA DEL MASET
flag
IOVANA DEL MASET CDE/Mare/Bay/2014/by INDRET DEL MASSET x UVETTAS
8
75.41
72.
183
Jonathan CHABROL Karel Cox Horses BV / Harras D'ick
FASHION VICTIM DK
flag
FASHION VICTIM DK SF/Mare/Bay/2015/by BY CEIRA D'ICK x ORPHEE D'ELLE by KANNAN(NL)
8
76.14
73.
558
Eric TEN CATE Rudi DE VLIEGER / Kluskens
HORSEDEALS NOTRE-DAME VAN 'T ROOSAKKER
flag
HORSEDEALS NOTRE-DAME VAN 'T ROOSAKKER BWP/Mare/Chestnut/2013/by ECHO VAN T SPIEVELD x JOLLY GIRL VAN T ROOSAKKER by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
8
76.30
74.
547
Amanda SLAGTER Robbin ROBIJN / Gestut Lewitz
CORNET BLUE PS
flag
CORNET BLUE PS OS/Stallion/Other/2013/by CHACCO-BLUE x CORSTARA by CORNET'S STERN
8
76.34
75.
192
Nicolas CIZERON Michel CIZERON
FILAE DU CLOS
flag
FILAE DU CLOS
8
76.45
76.
447
Gerben MORSINK Mevrouw J.R.J. Evenhuis &amp; De heer L.G. Morsin / Morsink L.G., Evenhuis J.R.J.
NAVARONE Z
flag
NAVARONE Z ZANG/Stallion/Black/2009/by NABAB DE REVE x DAKINA by AMOR
8
77.19
77.
152
Emma BODIER Joelle ANGOT
ELINA DE GRANDRY
flag
ELINA DE GRANDRY
8
77.95
78.
536
Frank SCHUTTERT B WEZENBERG / Kluskens
PANAMA VAN 'T ROOSAKKER
flag
PANAMA VAN 'T ROOSAKKER BWP/Mare/Chestnut/2015/by ECHO VAN T SPIEVELD x JOLLY GIRL VAN T ROOSAKKER by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
9
78.37
79.
334
Roel HOLTHUIZEN Jan BLASBERG / Wolfgang Wießner
CARLSON W 3
flag
CARLSON W 3 WESTF/Gelding/Grey/2015/by COMME IL FAUT 5 x COALINA by COME ON
9
86.50
80.
383
Mathieu LAMBERT Patrick BECKER / Patrick Becker Beckbox
PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z
flag
PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by PEPPERMILL x CASSIA GP DU BOIS MADAME by CASSINI I
10
79.20
81.
566
Virginie THONON Patrick HUYSE / Yves Lippens
PERTINI VD AXELHOEVE
flag
PERTINI VD AXELHOEVE BWP/Gelding/Chestnut/2015/by OGANO SITTE x CAMARA Z by CHELLANO Z
11
80.55
82.
329
Skye HIGGIN SC DU HARAS DE REUX / Francois Albrecht
DARCO DE PADOUE
flag
DARCO DE PADOUE SF/Gelding/Chestnut/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x MELIE DE PADOUE by ESPOIR BRECEEN
11
84.30
83.
275
Lucas FOURNIER Xavier PELAT / Francesca GOBESSI et Najem JOY
CYRANAN Z
flag
CYRANAN Z ZANG/Mare/Bay/2014/by CYRANO DU RUISSEAU Z x OCEANE DE COQUERIE by HEARTBREAKER
12
69.41
84.
170
Hugo BREUL S.C. AL ASAYL FRANCE
E-LAGERTHA BY PICOBELLO Z
flag
E-LAGERTHA BY PICOBELLO Z
12
72.21
85.
350
Guy JONQUERES D'ORIOLA Aurelien POLAK
ARISTO DU LOIR
flag
ARISTO DU LOIR SF/Gelding/Bay/2010/by LANDO x ROYALE DE VAULTERIE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
12
77.63
86.
364
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN Ltd. / STADNINA KONI BIELIN SP.Z O.O., BIELIN (POL)
CAREWICZ
flag
CAREWICZ PZHK (SP)/Gelding/Bay/2007/by CARINJO x CYNTIA (SP) by ELLIOT (OLDBG)
13
78.78
87.
258
Juliette FALIGOT Emmanuel MORNEAU / EMMANUEL MORNEAU
CHANEL DE LA RONELLE
flag
CHANEL DE LA RONELLE SF/Mare/Other/2012/by TIP TOP DE LA RONELLE x TAGADA DE LA RONELLE by C INDOCTRO
16
81.23
88.
438
Elisa MELLEC EARL ELEVAGE RUMEL / E.a.r.l. ELEVAGE RUMEL 78125 POIGNY LA FORET (FRA)
CAPTAIN RUMEL
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CAPTAIN RUMEL SF/Stallion/Other/2012/by VAGABOND DE LA POMME x QRINOLINE RUMEL by DOLLAR DU MURIER
18
83.47
89.
301
Bruno GAREZ Bruno GAREZ / M. HUBERT GROUALLE, QUETTREVILLE SUR SIENNE (FRA)
UNITED SUNHEUP
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UNITED SUNHEUP SF/Stallion/Bay/2008/by BALOUGRAN x LEGENDE DU RY by BRETT SAINT CLAIR
22
95.47
466
Allan PACHA E.A.R.L. HARAS D' ICK
DRAGIBUS D'ICK
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DRAGIBUS D'ICK
EL
403
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, Mario ZINDEL
FEE DE CARYAN
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FEE DE CARYAN SF/Mare/Chestnut/2015/by VIGO D ARSOUILLES STX x BEAUTEDIVINE by LAMM DE FETAN
EL
180
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA Ecurie Francois Mathy, PR Sporthorses SRL
CHARON VAN MOESHOF
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CHARON VAN MOESHOF SF/Gelding/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x QIAN VAN HET MOESHOF by FERGAR MAIL
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578
Nicolas TORO Nelson PESSOA / Haras de Ligny
ZE CARIOCA
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ZE CARIOCA SCSL/Stallion/Bay/2011/by CANTURO x PANDORA E.G.P. by KANNAN
RET