3 - Prix Haras de la Chesnaye
CSI3* - 1.45m - Table A against the clock - qualif (25) - 28,200.00 €
Thursday, 11 April 2024
11:35
Arena Decarpentry
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
247
|
Julien EPAILLARD Francois-Xavier GUYARD
CANCUN TOREL Z
|
|
CANCUN TOREL Z
|
0
|
65.79
EUR 7,050.00
|2.
|
533
|
Titouan SCHUMACHER Titouan SCHUMACHER, Damien THIROT / D. Johnson
ILLUSION
|
|
ILLUSION KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE
|
0
|
69.19
EUR 5,640.00
|3.
|
110
|
Felipe AMARAL OBERSON CONSEILS ET SERVICES
CHARLIE LA LOI Z
|
|
CHARLIE LA LOI Z
|
0
|
69.62
EUR 4,230.00
|4.
|
242
|
Romain DUGUET Jean-Pierre FASEL / M. Jocelyn Guillemette
BEL CANTO DE BOGUIN
|
|
BEL CANTO DE BOGUIN SF/Gelding/Chestnut/2011/by GRENAT DE GREZ HN x NOCTURNE DE BOGUIN by ARPEGE PIERREVILLE
|
0
|
70.70
EUR 2,820.00
|5.
|
280
|
Alexandra FRANCART SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
|
|
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
|
0
|
70.79
EUR 1,974.00
|6.
|
370
|
Lars KUSTER Alice SCHUURMAN / Schuurman
IDYLLE OF ROMANCE
|
|
IDYLLE OF ROMANCE KWPN/Mare/Chestnut/2013/by ANDIAMO Z x FIRE OF ROMANCE by OTANGELO
|
0
|
70.88
EUR 1,551.00
|7.
|
512
|
Margaux ROCUET Bruno ROCUET / KDW HORSES 99 (FRA)
ILIADE KDW Z
|
|
ILIADE KDW Z ZANG/Mare/Chestnut/2010/by INDOCTRO x ILIADE D'ETENCLIN by BRAHMANN ST SIMEON
|
0
|
71.15
EUR 1,128.00
|8.
|
587
|
Andres VEREECKE Joris DE BRABANDER / De Brabander J.
CALL ME DE MUZE Z
|
|
CALL ME DE MUZE Z ZANG/Mare/Grey/2012/by CLARISSIMO Z x RATINA GAMMA Z by RAMIRO Z
|
0
|
71.48
EUR 846.00
|9.
|
238
|
Marc DILASSER Marie BOURDIN, Antoine DECHANCE / BOURDIN MARIE - ANTOINE DECHANCE
FEELING CHANCE
|
|
FEELING CHANCE SF/Mare/Grey/2015/by CORNET OBOLENSKY x ADRENALINE CHANCE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
72.01
EUR 846.00
|10.
|
360
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Julie FIEURGANT
EDORA D'HELBY
|
|
EDORA D'HELBY
|
0
|
72.63
EUR 705.00
|11.
|
307
|
Emeric GEORGE Mathias SPILMANN, Pierre SPILMANN, S.A.S.U. EMERIC GEORGE EQUESTRIAN CONSULTING
GENGIS KANN DE LONDE
|
|
GENGIS KANN DE LONDE SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x ADIAM DE LONDE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
72.75
EUR 705.00
|12.
|
190
|
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY / Elise BONNAUD 33420 ST AUBIN DE BRANNE (FRA)
ZIA MIA DE LA BONN Z
|
|
ZIA MIA DE LA BONN Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by ZANDOR x KEL'AMOUR DE ROUILLAC by VOLTAIRE PREF
|
0
|
73.30
EUR 402.50
|12.
|
198
|
Camille CONDE FERREIRA GENEVIEVE MEGRET / M. JACQUES GHUYSENS 99 (FRA)
EGERIE DU VAL DU GEER
|
|
EGERIE DU VAL DU GEER SBS/Mare/Bay/2010/by TOULON x UTOPIA DU VAL DU GEER by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
|
0
|
73.30
EUR 402.50
|14.
|
585
|
Yves VANDERHASSELT Luc VERMEIR / Guy Ganseman
NIKITA VAN DE KOEKELBERG
|
|
NIKITA VAN DE KOEKELBERG BWP/Mare/Bay/2013/by LORO PIANA FILOU DE MUZE x JARDENTI VAN DE KOEKELBERG by VDL CARDENTO
|
0
|
73.38
EUR 100.00
|15.
|
433
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER, Rene LOPEZ LIZARAZO / Gestüt Lewitz
LONDINA
|
|
LONDINA OS/Mare/Other/2014/by LONDON x CHACDINA by CHACCO-BLUE
|
0
|
74.31
EUR 100.00
|16.
|
425
|
William LIGIER DE LA PRADE Beatrice MERTENS / Hélène Coulson
IRA-T-ELLE DES 7 VALLONS
|
|
IRA-T-ELLE DES 7 VALLONS SBS/Mare/Other/2014/by COMME IL FAUT 5 x EST-ELLE DES 7 VALLONS by CALVARO F.C.
|
0
|
75.19
EUR 100.00
|17.
|
162
|
Roger Yves BOST HARAS DES COUDRETTES, S.A.R.L. LES CHEVAUX DE MALMAIN, S.C.E.A. CT HORSES
DELPH DE DENAT HDC
|
|
DELPH DE DENAT HDC SF/Stallion/Other/2013/by AIR JORDAN x ODANA DE MARS by TLALOC M
|
0
|
76.05
EUR 100.00
|18.
|
582
|
Jordy VAN MASSENHOVE Stall Gullik AS / Robe en inge Van Gorp - Mertens
NAND VAN 'T BERGSKE
|
|
NAND VAN 'T BERGSKE BWP/Gelding/Chestnut/2013/by SCENDIX x ESPRI VAN DE ZANDHOEF by VIGO D'ARSOUILLES
|
0
|
76.07
EUR 100.00
|19.
|
294
|
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
|
|
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/Bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
|
0
|
76.34
EUR 100.00
|20.
|
120
|
Elke APPELTANS Devos Group / Klaas De Coster
BASIC INSTINCT Z
|
|
BASIC INSTINCT Z ZANG/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x BALINAMORE VAN DEN BLAUWAERT by QUINTUS
|
0
|
76.48
EUR 100.00
|21.
|
352
|
Loewie JOPPEN Loewie JOPPEN, G VANDERHOIJDONCK / van der Kloet
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z
|
|
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z ZANG/Gelding/Bay/2011/by HOS D'O x NISINIA VAN DE WOLFSAKKER by BOLLVORM’S LIBERO H
|
0
|
76.56
EUR 100.00
|22.
|
177
|
Nathan BUDD Hugues DELATTRE / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
|
|
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/Bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
|
0
|
77.06
EUR 100.00
|23.
|
285
|
Henk FREDERIKS H.k. VAN DOORN / H.K. van Doorn
IMPIAN D
|
|
IMPIAN D KWPN/Stallion/Bay/2013/by VDL BUBALU x OUTLAW D by LUX Z
|
0
|
77.37
EUR 100.00
|24.
|
129
|
Luke BARHAM Evans And Barham Showjumping
CASALU-BLUE PS
|
|
CASALU-BLUE PS
|
0
|
77.77
EUR 100.00
|25.
|
541
|
Julia SEGALOT S.A.S. MY INVESTMENT COMPANY, Philippe SEGALOT / S.n.c. Haras De Villers
DOUBLE LU
|
|
DOUBLE LU SF/Gelding/Chestnut/2013/by NORMAN PRE NOIR x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
|
1
|78.03
|26.
|
142
|
Victor BETTENDORF Victor BETTENDORF, E.A.R.L. KME ELEVAGE ET SPORTS, Fabrice PARIS / Fabrice PARIS 50680 COUVAINS (FRA)
BIG STAR DES FORETS
|
|
BIG STAR DES FORETS SF/Mare/Bay/2011/by UNTOUCHABLE M x LICORNE DES FORETS by VOLTAIRE PREF
|
4
|67.28
|27.
|
394
|
Santiago LAMBRE Santiago LAMBRE / De Smet
CETANO VAN ASPERGEM Z
|
|
CETANO VAN ASPERGEM Z ZANG/Gelding/Bay/2009/by CLINTON x ALTAMIRA Z by AHORN Z
|
4
|67.85
|28.
|
202
|
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT / Daniel MILLET 60250 ANSACQ (FRA)
BIBICI
|
|
BIBICI SF/Mare/Chestnut/2011/by NORMAN PRE NOIR x UELEME SF by NELFO DU MESNIL
|
4
|67.93
|29.
|
554
|
Kevin STAUT Heritage Stud Ltd.
CLOE GP Z
|
|
CLOE GP Z ZANG/Mare/Grey/2010/by CORRDINO x T GRUPO PROM TWINKY Z by TAKASHI VAN BERKENBROEK
|
4
|69.60
|30.
|
108
|
Harry ALLEN Ballywalter Stables Ltd / Tom de Craene
LUKAKU VD BISSCHOP
|
|
LUKAKU VD BISSCHOP BWP/Gelding/Bay/2011/by PLOT BLUE x CELSA VD DREEF
|
4
|70.61
|31.
|
372
|
Tabitha KYLE T J Hall Limited / MTS H en H Mulder
DESTERLY
|
|
DESTERLY KWPN/Mare/Black/2008/by TOLAN R. x WESTERLY by MURANO
|
4
|70.62
|32.
|
524
|
Marine SCAUFLAIRE Patrick DALLE / Patrick Dalle
HORTUS D'HOOGPOORT
|
|
HORTUS D'HOOGPOORT SBS/Stallion/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x VESTALE D'HOOGPOORT by ACORADO
|
4
|71.75
|33.
|
158
|
Alexis BORRIN S.A.S. HBD
EMBASSY DU CHATEAU
|
|
EMBASSY DU CHATEAU SF/Gelding/Chestnut/2014/by JARNAC x JALOUSIE DU CHATEAU by BOLERO DE BRECEY*HN
|
4
|71.99
|34.
|
216
|
Nicolas DELMOTTE Marie Claudine MORLION, Francis DECOURRIERE, Laurent GUILLET, Nicolas DELMOTTE / Jean-louis LEMASLE 50300 ST JEAN DE LA HAIZE (FRA)
CITADIN DU CHATELLIER
|
|
CITADIN DU CHATELLIER SF/Gelding/Bay/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ULANE DU CHATELIER by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|72.29
|35.
|
440
|
Bas MOERINGS Geert MOERINGS, M E A A MOERINGS / G.J.A. Moerings
IPSTHAR
|
|
IPSTHAR KWPN/Stallion/Bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER
|
4
|72.37
|36.
|
228
|
Pieter DEVOS Devos Group / PGMBH Hammes
KARAMBA Z DE POTEAU Z
|
|
KARAMBA Z DE POTEAU Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x CORI by CALANDO I
|
4
|72.56
|37.
|
391
|
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
|
|
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION-BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
|
4
|73.64
|38.
|
297
|
Melissa GARBAIL Denise DEGALLE
DANDY DE L'EYRE
|
|
DANDY DE L'EYRE SF/Gelding/Bay/2013/by IOWA x TAMISE DE LABARDE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
|
4
|73.98
|39.
|
250
|
Antoine ERMANN Jean-Yves ERMANN, Vincent GOUDIN
FLOYD DES PRES
|
|
FLOYD DES PRES
|
4
|74.19
|40.
|
312
|
Alexis GOURDIN RIDERS SR
GINO DU VENTEL
|
|
GINO DU VENTEL SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x HERMINE DU PRELET
|
4
|74.25
|41.
|
291
|
Pierre Marie FRIANT Jean GUILLAUME / Fabien BACHELLEREAU 85200 SERIGNE (FRA)
URDY D'ASTREE
|
|
URDY D'ASTREE SF/Gelding/Chestnut/2008/by BOUFFON DU MURIER*JANSSEN x QUATCHINA D'ASTREE by PAMPHILE
|
4
|74.32
|42.
|
149
|
Mathieu BILLOT Philippe ARNAUD
VILLAS Z
|
|
VILLAS Z
|
4
|74.47
|43.
|
337
|
Michael HUGHES Stephex Stables / Not Disclosed
FIRST DU MURGER
|
|
FIRST DU MURGER SF/Stallion/Chestnut/2015/by KANNAN x OUIOUI DE CERISY by QUICK STAR
|
4
|74.57
|44.
|
448
|
Pim MULDER Bosch Sporthorses, LIBERTAS FARM LLC, Mulder Sporthorses B.V. / Tom & Linda Magee
DUNAGHMORE
|
|
DUNAGHMORE ISH/Gelding/Bay/2013/by USTINOV x ICING by CRUISING
|
4
|74.63
|45.
|
575
|
Kazuma TOMOTO Japan Racing Association / Christophe Choain
DISPO CECE
|
|
DISPO CECE SF/Gelding/Bay/2013/by TORNESCH 1042 x NAPKINE by QUOUGLOF ROUGE
|
4
|75.19
|46.
|
550
|
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS
DREAM DE BEAUFOUR
|
|
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
|
4
|75.59
|47.
|
254
|
Sophie EVANS ESM Equestrian / Neyrat Frederic
CSIO BEL
|
|
CSIO BEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x GRANIE by GONFARON
|
4
|75.66
|48.
|
483
|
Olivier PHILIPPAERTS De Moerhoeve BVBA, JW Stables BVBA / JW STABLES BVBA & De Moerhoeve bvba
POPPEMIEKE JW VAN DE MOERHOEVE
|
|
POPPEMIEKE JW VAN DE MOERHOEVE BWP/Mare/Bay/2015/by VIGO D'ARSOUILLES x MADAMEKE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|75.67
|49.
|
595
|
Regis VILLAIN S.N.C. ELIOT
NINA SIMONE DKS
|
|
NINA SIMONE DKS BWP/Mare/Bay/2013/by KANNAN x CENTINA by CENTO
|
4
|75.86
|50.
|
455
|
Robert MURPHY Jos Lansink Horses BV / Jean-Andre Souvereyns
KANNEM J.A. Z
|
|
KANNEM J.A. Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by KANNAN x ULINE VERTE by LUX Z
|
4
|75.89
|51.
|
355
|
Thibaut JOUANNETEAU Thibaut JOUANNETEAU / S.C.E.A. D'ERAULCOURT, AUTREMENCOURT (FRA)
ACCROCHE TOI
|
|
ACCROCHE TOI SF/Gelding/Chestnut/2010/by BALOUBET DU ROUET x FLEUR DE LISLE by LAEKEN
|
4
|76.41
|52.
|
321
|
Xavier HAZEBROUCQ E.U.R.L. CENTRE EQUESTRE DU GROS CHENE, PAL DEVELOPPEMENT, Stanislas FREMON
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z
|
|
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z ZANG/Stallion/Chestnut/2015/by COMME IL FAUT 5 x LOVESPOT VAN DE BANDAM by PADINUS
|
4
|76.43
|53.
|
569
|
Kyle TIMM ECURIES DU GRAND VENEUR, SAS Kyle Timm / Guy MARTIN 01160 ST MARTIN DU MONT (FRA)
DIVA DU TEMPLE
|
|
DIVA DU TEMPLE
|
4
|76.48
|54.
|
341
|
Amy INGLIS Ridgeway Farm Stud LLP
CLEVER BOY JUN.
|
|
CLEVER BOY JUN. OS/Gelding/Bay/2013/by CORDESS 2 x B. QUEEN MELLO by QUIDAM DE REVEL
|
4
|81.26
|55.
|
602
|
John WHITAKER Clare WHITAKER, John WHITAKER / Laurent BAILLET 60750 CHOISY AU BAC (FRA)
EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT
|
|
EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT SF/Gelding/Bay/2008/by ZANDOR x PECHE DU HEUP by HELIOS DE LA COUR II
|
5
|78.04
|56.
|
230
|
Caroline DEVOS-POELS Devos Stables / Koop, Reinhard
MESSAGE FOR YOU
|
|
MESSAGE FOR YOU HANN/Gelding/Chestnut/2013/by MESSENGER x WELJANA by WESSEX
|
5
|78.25
|57.
|
408
|
Philippe LE JEUNE Francois Eric FEDRY / Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA)
EROS DU CHATEAU
|
|
EROS DU CHATEAU SF/Stallion/Bay/2014/by KANNAN x QUOKINE DU CHATEAU by ROBIN II Z
|
5
|78.76
|58.
|
574
|
Matthieu TISON E.A.R.L. ELEVAGE DES ETANGS
FOX TROTE DES ETANGS
|
|
FOX TROTE DES ETANGS
|
6
|79.45
|59.
|
235
|
Berber DIJKMAN Jacqueline EVENHUIS / J.R.J.Evenhuis
JOKINA
|
|
JOKINA KWPN/Mare/Chestnut/2014/by CHAQUI Z x WOKINA by INDOCTRO
|
7
|80.19
|60.
|
131
|
Guillaume BATILLAT Thibaut FRANCHE
ECLIPSE DU VILLON
|
|
ECLIPSE DU VILLON SF/Mare/Bay/2014/by NUMERO UNO x TOPAZE DES ETISSES by QUIDAM DE REVEL
|
8
|71.03
|61.
|
167
|
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
|
|
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
|
8
|71.07
|62.
|
137
|
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
FARFELUE DE BEAUFOUR
|
|
FARFELUE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2015/by AIR JORDAN x NYASSA by DIAMANT DE SEMILLY
|
8
|72.15
|63.
|
263
|
Jean Francois FILATRIAU Alain DE COSSE BRISSAC
CAP LIBELLULE
|
|
CAP LIBELLULE SF/Gelding/Grey/2012/by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT x VICTOIRE LIBELLULE by JARNAC
|
8
|72.63
|64.
|
119
|
Reynald ANGOT HARAS DES COUDRETTES / Delphine PEREZ 14430 BEUVRON EN AUGE (FRA)
UNTOUCHABLE GIPS HDC
|
|
UNTOUCHABLE GIPS HDC SF/Gelding/Chestnut/2008/by PORTOFINO 46*LA SILLA x GIPS DE CANTELOUP*ECOLIT by SOCRATE DE CHIVRE*HN
|
8
|73.20
|65.
|
487
|
Alix RAGOT SAS ERA JUMP
GOTCHA DE BAERENRAIN
|
|
GOTCHA DE BAERENRAIN
|
8
|74.00
|66.
|
479
|
Gudrun PATTEET Sea Coast Horses BVBA / Johan Rooms - Vandenbranden
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS
|
|
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS BWP/Mare/Bay/2012/by BAMAKO DE MUZE x JEUNESSE VAN T PARADIJS by EMERALD
|
8
|74.34
|67.
|
508
|
Dylan RINGOT HORSE ELITE, Benoit RINGOT
VIVLAVIE UNE PRINCE
|
|
VIVLAVIE UNE PRINCE SF/Mare/Chestnut/2009/by NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE x PHEDRA DE BLONDEL by QUIDAM DE REVEL
|
8
|74.61
|68.
|
608
|
Alexander ZETTERMAN Alexander Zetterman AB, Birgitta BREDENLÖW, Torbjörn BREDENLÖW, Kristina EHRNER VILHELMSSON, P-O EHRNER VILHELMSSON / Angelica Bäck
AMOUR SA
|
|
AMOUR SA SWB/Gelding/Grey/2015/by BRAVOUR 1197 x SAGANS AFRODITE by CARDENTO 933
|
8
|74.74
|69.
|
224
|
Vera DESUTTER Olivier DESUTTER
DAMOISEL OF ARANKA
|
|
DAMOISEL OF ARANKA SF/Mare/Other/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x ARANKA by CRUISING
|
8
|75.00
|70.
|
233
|
Antoine DEVULDER Antoine DEVULDER
CHIC OF ARANKA
|
|
CHIC OF ARANKA SF/Gelding/Other/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x ARANKA by CRUISING
|
8
|75.19
|71.
|
515
|
Jeanne SADRAN S.A.R.L. CHEV'EL
IOVANA DEL MASET
|
|
IOVANA DEL MASET CDE/Mare/Bay/2014/by INDRET DEL MASSET x UVETTAS
|
8
|75.41
|72.
|
183
|
Jonathan CHABROL Karel Cox Horses BV / Harras D'ick
FASHION VICTIM DK
|
|
FASHION VICTIM DK SF/Mare/Bay/2015/by BY CEIRA D'ICK x ORPHEE D'ELLE by KANNAN(NL)
|
8
|76.14
|73.
|
558
|
Eric TEN CATE Rudi DE VLIEGER / Kluskens
HORSEDEALS NOTRE-DAME VAN 'T ROOSAKKER
|
|
HORSEDEALS NOTRE-DAME VAN 'T ROOSAKKER BWP/Mare/Chestnut/2013/by ECHO VAN T SPIEVELD x JOLLY GIRL VAN T ROOSAKKER by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
|
8
|76.30
|74.
|
547
|
Amanda SLAGTER Robbin ROBIJN / Gestut Lewitz
CORNET BLUE PS
|
|
CORNET BLUE PS OS/Stallion/Other/2013/by CHACCO-BLUE x CORSTARA by CORNET'S STERN
|
8
|76.34
|75.
|
192
|
Nicolas CIZERON Michel CIZERON
FILAE DU CLOS
|
|
FILAE DU CLOS
|
8
|76.45
|76.
|
447
|
Gerben MORSINK Mevrouw J.R.J. Evenhuis & De heer L.G. Morsin / Morsink L.G., Evenhuis J.R.J.
NAVARONE Z
|
|
NAVARONE Z ZANG/Stallion/Black/2009/by NABAB DE REVE x DAKINA by AMOR
|
8
|77.19
|77.
|
152
|
Emma BODIER Joelle ANGOT
ELINA DE GRANDRY
|
|
ELINA DE GRANDRY
|
8
|77.95
|78.
|
536
|
Frank SCHUTTERT B WEZENBERG / Kluskens
PANAMA VAN 'T ROOSAKKER
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|
PANAMA VAN 'T ROOSAKKER BWP/Mare/Chestnut/2015/by ECHO VAN T SPIEVELD x JOLLY GIRL VAN T ROOSAKKER by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
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9
|78.37
|79.
|
334
|
Roel HOLTHUIZEN Jan BLASBERG / Wolfgang Wießner
CARLSON W 3
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|
CARLSON W 3 WESTF/Gelding/Grey/2015/by COMME IL FAUT 5 x COALINA by COME ON
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9
|86.50
|80.
|
383
|
Mathieu LAMBERT Patrick BECKER / Patrick Becker Beckbox
PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z
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PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by PEPPERMILL x CASSIA GP DU BOIS MADAME by CASSINI I
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10
|79.20
|81.
|
566
|
Virginie THONON Patrick HUYSE / Yves Lippens
PERTINI VD AXELHOEVE
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PERTINI VD AXELHOEVE BWP/Gelding/Chestnut/2015/by OGANO SITTE x CAMARA Z by CHELLANO Z
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11
|80.55
|82.
|
329
|
Skye HIGGIN SC DU HARAS DE REUX / Francois Albrecht
DARCO DE PADOUE
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DARCO DE PADOUE SF/Gelding/Chestnut/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x MELIE DE PADOUE by ESPOIR BRECEEN
|
11
|84.30
|83.
|
275
|
Lucas FOURNIER Xavier PELAT / Francesca GOBESSI et Najem JOY
CYRANAN Z
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|
CYRANAN Z ZANG/Mare/Bay/2014/by CYRANO DU RUISSEAU Z x OCEANE DE COQUERIE by HEARTBREAKER
|
12
|69.41
|84.
|
170
|
Hugo BREUL S.C. AL ASAYL FRANCE
E-LAGERTHA BY PICOBELLO Z
|
|
E-LAGERTHA BY PICOBELLO Z
|
12
|72.21
|85.
|
350
|
Guy JONQUERES D'ORIOLA Aurelien POLAK
ARISTO DU LOIR
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|
ARISTO DU LOIR SF/Gelding/Bay/2010/by LANDO x ROYALE DE VAULTERIE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
|
12
|77.63
|86.
|
364
|
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN Ltd. / STADNINA KONI BIELIN SP.Z O.O., BIELIN (POL)
CAREWICZ
|
|
CAREWICZ PZHK (SP)/Gelding/Bay/2007/by CARINJO x CYNTIA (SP) by ELLIOT (OLDBG)
|
13
|78.78
|87.
|
258
|
Juliette FALIGOT Emmanuel MORNEAU / EMMANUEL MORNEAU
CHANEL DE LA RONELLE
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|
CHANEL DE LA RONELLE SF/Mare/Other/2012/by TIP TOP DE LA RONELLE x TAGADA DE LA RONELLE by C INDOCTRO
|
16
|81.23
|88.
|
438
|
Elisa MELLEC EARL ELEVAGE RUMEL / E.a.r.l. ELEVAGE RUMEL 78125 POIGNY LA FORET (FRA)
CAPTAIN RUMEL
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|
CAPTAIN RUMEL SF/Stallion/Other/2012/by VAGABOND DE LA POMME x QRINOLINE RUMEL by DOLLAR DU MURIER
|
18
|83.47
|89.
|
301
|
Bruno GAREZ Bruno GAREZ / M. HUBERT GROUALLE, QUETTREVILLE SUR SIENNE (FRA)
UNITED SUNHEUP
|
|
UNITED SUNHEUP SF/Stallion/Bay/2008/by BALOUGRAN x LEGENDE DU RY by BRETT SAINT CLAIR
|
22
|95.47
|
466
|
Allan PACHA E.A.R.L. HARAS D' ICK
DRAGIBUS D'ICK
|
|
DRAGIBUS D'ICK
|EL
|
403
|
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, Mario ZINDEL
FEE DE CARYAN
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|
FEE DE CARYAN SF/Mare/Chestnut/2015/by VIGO D ARSOUILLES STX x BEAUTEDIVINE by LAMM DE FETAN
|EL
|
180
|
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA Ecurie Francois Mathy, PR Sporthorses SRL
CHARON VAN MOESHOF
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|
CHARON VAN MOESHOF SF/Gelding/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x QIAN VAN HET MOESHOF by FERGAR MAIL
|RET
|
578
|
Nicolas TORO Nelson PESSOA / Haras de Ligny
ZE CARIOCA
|
|
ZE CARIOCA SCSL/Stallion/Bay/2011/by CANTURO x PANDORA E.G.P. by KANNAN
|RET