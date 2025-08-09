9 - Royal Dublin Society Stakes
CSIO5* - 1.45m - Table A against the clock - 28,200.00 €
Saturday, 09 August 2025
12:00
Time Allowed
Round 1: 69sec
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
2093
|
Michael PENDER Marion HUGHES (10002180 / ISH
HHS FORTUNE
|
|
HHS FORTUNE /Mare/Bay/2011/by CATOKI x HHS DAISY by DOUGLAS
|
0
|
56.01
EUR 9,306.00
|2.
|
2049
|
Richard VOGEL Belam s.r.o. / Hans & Heidi VAN DEN BOSSCHE- DE KEYSER
PHENYO VAN HET KEYSERSBOS
|
|
PHENYO VAN HET KEYSERSBOS BWP/Stallion/Bay/2015/by CORYDON VAN T&L x TIJANA VAN WESTUUR by HEARTBREAKER
|
0
|
56.35
EUR 5,640.00
|3.
|
2024
|
Matthew SAMPSON Luis Alejandro PLASCENCIA O. / D. NOORDHUIS, WIJSTER (NED)
FABRICE DN
|
|
FABRICE DN KWPN/Stallion/Bay/2010/by GELHA'S VDL EMILION x TERMIEQUE by BALOUBET DU ROUET
|
0
|
56.47
EUR 4,230.00
|4.
|
2079
|
Denis LYNCH Parco Sport Horses EST
KATJA
|
|
KATJA KWPN/Mare/chestnut/2015/by ETOULON x GINIE by OTANGELO
|
0
|
57.71
EUR 2,820.00
|5.
|
2124
|
Harrie SMOLDERS EVERGATE STABLES LLC / Heinz Lentz
DEVINO VD WERETHERBACH Z
|
|
DEVINO VD WERETHERBACH Z ZANG/Gelding/Grey/2016/by DE FLOR 111 Z x CALVINA Z by CALVIN Z
|
0
|
59.19
EUR 1,692.00
|6.
|
2029
|
Joseph STOCKDALE Christian MATTHEWS, Gabrielle MATTHEWS / J.Dresen
LASKA JDV
|
|
LASKA JDV KWPN/Gelding/Bay/2016/by GASPAHR x DISMA by NAMELUS R
|
0
|
59.28
EUR 1,269.00
|7.
|
2131
|
Dominik FUHRER Albert GROB, Ingrid GROB
GOODLUCK DE LA BAUCHE
|
|
GOODLUCK DE LA BAUCHE SF/Stallion/Chestnut/2016/by UPSILON x ASSANNE DE LA BAUCHE by IDEAL DE LA LOGE
|
0
|
60.71
EUR 846.00
|8.
|
2005
|
Rodrigo PESSOA ARTEMIS EQUESTRIAN FARM LLC
GIORGIO D'ELLIPSE
|
|
GIORGIO D'ELLIPSE SF/Gelding/Other/2016/by PRESTIGIO LS*LA SILLA x ROUKY D'ELLIPSE by KANNAN
|
0
|
60.86
EUR 705.00
|9.
|
2055
|
Trevor BREEN Caroline BREEN
KANNOON BLUE
|
|
KANNOON BLUE SHBGB/Gelding/grey/2016/by CHACOON BLUE
|
0
|
61.87
EUR 564.00
|10.
|
2073
|
Seamus HUGHES KENNEDY The Racecourse Farm Ltd / Paul Grindrod
DURE DE SEMILY
|
|
DURE DE SEMILY AES/Gelding/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x ARANKA by OKLUND
|
0
|
62.66
EUR 564.00
|11.
|
2097
|
Shane SWEETNAM SPY COAST FARM, LLC / SPY COAST FARM, LLC
RURAL JUROR SCF
|
|
RURAL JUROR SCF BWP/Gelding/Bay/2017/by PRESLEY BOY x DERLY CHIN DE MUZE by FOR PLEASURE
|
0
|
64.93
EUR 282.00
|12.
|
2119
|
Bas MOERINGS Geert MOERINGS, M E A A MOERINGS / G.J.A. MOERINGS
IPSTHAR
|
|
IPSTHAR KWPN/Stallion/Bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER
|
0
|
65.05
EUR 282.00
|13.
|
2035
|
Adrian WHITEWAY Emily SAGE / DE RADSTAKE B.V.
I AM A HARLEY
|
|
I AM A HARLEY KWPN/Stallion/Chestnut/2013/by HARLEY x WUDUELA by OTANGELO
|
4
|58.11
|14.
|
2009
|
Kimberley MARTENS WINSINGH Mark Martens Sporthorses, Stal Lenaerts / HORSESTUD THIJS BVBA
CORIDOR JT Z
|
|
CORIDOR JT Z ZANG/Gelding/Bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x ZETA JONES JT Z by ZANDOR
|
4
|58.53
|15.
|
2126
|
Bryan BALSIGER Valérie ALLIX / FERME DU SEIGNEUR
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE
|
|
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE SBS/Mare/Chestnut/2011/by BALTIK SITTE x HEARTFELT by HEARTBREAKER
|
4
|60.80
|16.
|
2050
|
Bertram ALLEN Aloga Stables Ltd
HURICANE DE CHAMPLOUE
|
|
HURICANE DE CHAMPLOUE /Stallion/Grey/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TOSCANE DE CHAMPLOUE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|61.06
|17.
|
2145
|
Aaron VALE THE CARISSIMO GROUP / SPORT A MEDIA S.R.O.
CARISSIMO 25
|
|
CARISSIMO 25 HOLST/Gelding/Chestnut/2013/by CASCADELLO x T-CLINTISSMA by CLINTON
|
4
|63.13
|18.
|
2043
|
Leonie BÖCKMANN Böckmann Pferde GmbH / Böckmann Pferde GmbH
FOUR ROSES 13
|
|
FOUR ROSES 13 OS/Mare/Bay/2017/by FIRE AND ICE J x LOUISIANA LIBBY by BOCKMANN'S LORD PEZI
|
4
|64.74
|19.
|
2056
|
Daniel COYLE Ariel GRANGE / Ferenc Szarka
DAYDREAM
|
|
DAYDREAM HSH/Mare/Bay/2016/by PHIN PHIN x J-FIRENZE by VOLTAIRE
|
6
|70.20
|20.
|
2062
|
Commandant Geoff CURRAN Minister For Defence / Mr. Paul Douglas
DHF ALLIANCE
|
|
DHF ALLIANCE ISH/Mare/Bay/2015/by DOUGLAS x ROSIE BEE by LUX Z
|
8
|56.81
|21.
|
2070
|
Jason FOLEY Brian FLYNN / Gestuet Lewitz
MBF BE BLUE
|
|
MBF BE BLUE OS/Mare/Grey/2017/by CHACOON BLUE x HIGHNESS Z by HIGHVALLEY
|
8
|63.26
|22.
|
2118
|
Kevin JOCHEMS Stoeterij Molenhof / Stoeterij Molenhof BVBA
PRADA DI COSTA M
|
|
PRADA DI COSTA M BWP/Mare/Bay/2015/by VANNAN x LA COSTA by GITANO
|
8
|65.73
|23.
|
2019
|
Tim GREDLEY Heather LARSON, Picobello Horses, James WILSON / Picobello Horses
VUITTON OF PICOBELLO Z
|
|
VUITTON OF PICOBELLO Z ZANG/Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x AL AIN FBH by CONTACT VAN DE HEFFINCK
|
8
|67.57
|24.
|
2060
|
Jordan COYLE FALKIRK FARM, LLC, Jordan COYLE
FOR GOLD
|
|
FOR GOLD HOLST/Gelding/Bay/2011/by FOR FASHION x S-HERALDA by HERALDIK
|
12
|56.81
|25.
|
2084
|
Niamh MCEVOY Keith ENNIS / Francois Van Duffel
OLYMPIC 'GL' 'FVD'
|
|
OLYMPIC 'GL' 'FVD' BWP/Gelding/Bay/2014/by GALISCO VAN PAEMEL x GLAMMER GIRL H FVD
|
12
|59.69
|26.
|
2151
|
Luis Fernando LARRAZABAL Victoria HEURTEMATTE
CHECK ME OUT PS
|
|
CHECK ME OUT PS MECKL/Gelding/Bay/2016/by CHACOON BLUE x CONDARA by CONTHARGOS
|
12
|60.17
|27.
|
2103
|
Andres AZCARRAGA Jaime AZCARRAGA / Christophe Boden
YAX VD BERGHOEVE
|
|
YAX VD BERGHOEVE AES/Gelding/Bay/2015/by JAGUAR VD BERGHOEVE x DOORTJE V.D. SOMMIUSWIJK by QUICKFEUER VAN KOEKSHOF
|
12
|62.39
|28.
|
2137
|
Omar Abdul Aziz AL MARZOOQI Al Shira'aa Stables
EMERAUDE DE ZABALA
|
|
EMERAUDE DE ZABALA /Mare/Chestnut/2016/by EMERALD x CAPRICE DE WAVER Z by CALVARO F.C.
|
14
|74.62
|
2105
|
Jose Antonio CHEDRAUI PROM Jose Antonio CHEDRAUI EGUIA
ST. CONTINDRA PS
|
|
ST. CONTINDRA PS OS/Mare/Grey/2016/by STAKKATOL x CONTHARIA by CONTHARGOS
|RET
|
2133
|
Pius SCHWIZER Gian Battista LUTTA / B.A.W. Mensinck
JOAN
|
|
JOAN KWPN/Mare/Bay/2014/by I M SPECIAL DE MUZE x FILIAN
|RET
|
2066
|
Susan FITZPATRICK Susan FITZPATRICK, Rosemary Farm / Gestut Lewitz
LOVELY STASSI PS
|
|
LOVELY STASSI PS OS/Mare/Bay/2016/by LONDON x STAKKATISA PS by STAKKATOL
|WD