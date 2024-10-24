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Jumping International 4*

Saint-Lô (FRA) | 24 - 27 October 2024

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

4 - Prix Agrial

CSI4* - 1.40m - Table A against the clock - 4,300.00 €

Thursday, 24 October 2024
17:30
logo partenaires
Main Arena
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
472
Nicolas LAYEC Jean-Pierre HERPIN / Jean-Pierre Herpin
DORA DU VALON
flag
DORA DU VALON SF/Mare/Bay/2013/by KANNAN x MYRTILLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL
0
58.39
EUR 1,075.00
2.
438
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY / Ducci Frantz
CYBELE DE WY Z
flag
CYBELE DE WY Z ZANG/Mare/Grey/2014/by CENTINAIO D'IVE Z x VAL DISERE Z by VAL T'HORENS VD PADENBORE
0
58.81
EUR 860.00
3.
465
Axelle LAGOUBIE S.A.R.L. ARDEL / STROEH HENNING, BOVENAU (GER)
CASSALFINO
flag
CASSALFINO HOLST/Gelding/Bay/2010/by CASALL x WHY NOT WANDA by COROFINO II
0
59.70
EUR 645.00
4.
417
Frederic VERNAET . PAPPIJN-VANDECASTEELE
OKINA VAN DE BIEN
flag
OKINA VAN DE BIEN BWP/Mare/Bay/2014/by TOULON x HAILEY VAN DE BIEN by BLUE BOY V. BERKENBROECK
0
59.88
EUR 430.00
5.
352
Victor BETTENDORF Olivier DESUTTER
KENIA HEUREKA Z
flag
KENIA HEUREKA Z ZANG/Mare/Other/2016/by KASSANDER VAN'T ROOSAKKER x ZENYATTA HEUREKA Z by ZANDOR Z
0
60.26
EUR 301.00
6.
463
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
flag
CASANOVA D'ANBEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
0
61.85
EUR 236.50
7.
510
Pim MULDER Mimerik Holding BV / Stoeterij Landetta
JAGGER SRK
flag
JAGGER SRK KWPN/Gelding/Grey/2014/by UNTOUCHABLE 27 x UMINKA by BURGGRAAF NV
0
62.29
EUR 172.00
8.
402
Dries DEKKERS Syed Omar ALMOHDZAR / Stoeterij Lindehof Stoeterij Lindehof
PEPIJN VAN HET LINDEHOF
flag
PEPIJN VAN HET LINDEHOF /Gelding/Bay/2015/by ECONOOM VAN HET LINDEHOF x LEILA VAN HET LINDEHOF by HEART-BEAT VD BISSCHOP
0
63.99
EUR 129.00
9.
444
Corentin DEROUET S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE / DE KERGANE
GWENNDU DE KERGANE
flag
GWENNDU DE KERGANE SF/Stallion/Other/2016/by CAPOUTCHI DE KERGANE x DESTEBANN DE KERGANE by GRAND CHEF BLEUS
0
64.14
EUR 129.00
10.
497
Lorenzo DE LUCA LDL BV / Fam. Bruggeman
PRESENCE BLEUE VDM
flag
PRESENCE BLEUE VDM BWP/Mare/Bay/2015/by VIGO D ARSOUILLES STX x HIRONDELLE BLEUE V/D MINKFARM by CANTURO
0
64.35
EUR 107.50
11.
409
Olivier PHILIPPAERTS Andreas KREUZER / Caroline Johansson
DIXIE MOON
flag
DIXIE MOON SWB/Mare/Bay/2014/by DIAMANTINO x WINNING MOON by BALTIMORE 1178
0
64.94
EUR 107.50
12.
461
Cedric HUREL Cedric HUREL / Evelyne PATER 91680 BRUYERES LE CHATEL (FRA)
FANTASIO FLOREVAL Z
flag
FANTASIO FLOREVAL Z ZANG/Gelding/Bay/2010/by FLORIAN DE LA VIE x UNE DAME DU SEIGNEUR by CLINTON
0
65.32
EUR 107.50
13.
427
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
DIAMANTINA BEAUFOUR
flag
DIAMANTINA BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
0
66.13
EUR 20.00
14.
429
Valentin BESNARD Eric LEVALLOIS, S.N.C. PIRACANA
FELLOW DE BEAUFOUR
flag
FELLOW DE BEAUFOUR /Mare/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x LADY DE LA COMMUNE by CALYPSO D'HERBIERS
0
66.31
EUR 20.00
15.
475
Penelope LEPREVOST Richard LEVALLOIS / RICHARD LEVALLOIS
DJAGGER SEMILLY
flag
DJAGGER SEMILLY SF/Stallion/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x LA MARE by APACHE D'ADRIERS
0
66.55
EUR 20.00
16.
481
Edward LEVY E.A.R.L. ALAIN RICHARD
GRISS DE KERGLENN
flag
GRISS DE KERGLENN /Mare/Other/2016/by CRISTALLO x DRISS DE KERGLENN by MYLORD CARTHAGO HN
0
66.57
17.
498
Lorenzo DE LUCA Nichiho Think Tank Co. Ltd / JONNA SUNBLAD & CSE AB
PROMISE Z
flag
PROMISE Z ZANG/Mare/Black/2013/by GESTION PRIAMUS Z x GHANA 103 by GRAF GRANNUS
0
66.59
18.
501
Victor BETTENDORF Christelle PERRON
MILKY WAY 111
flag
MILKY WAY 111 /Gelding/Bay/2016/by DE FLOR 111 Z x CASSILA 111 by CASSINI I
0
67.47
19.
404
Jérôme GUERY Ecurie Guery / Rodrigo PADILLA OLVERA 99 (FRA)
CARECA LS ELITE
flag
CARECA LS ELITE SLS/Gelding/Chestnut/2011/by CARUSSO LS LA SILLA x REBECA LS by REBOZO LA SILLA
0
68.48
20.
513
Sasha BARTHE Sasha BARTHE / Arnd Deters
ESSENAR HIGH HOPES
flag
ESSENAR HIGH HOPES OS/Stallion/Chestnut/2011/by PHIN-PHIN x LENI JO by INDOCTRO
0
68.82
21.
421
Gregory WATHELET SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
flag
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
0
69.11
22.
411
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Jos Lansink Horses BV / BV De Dwerse Hagen
PRECIOUS DWERSE HAGEN
flag
PRECIOUS DWERSE HAGEN BWP/Mare/Bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x CLASSIC TOUCH DH by CASALL
0
69.35
23.
516
Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND, VHL Stables / Erika Lickhammer
I. COMME TESSA VHL
flag
I. COMME TESSA VHL KWPN/Mare/Bay/2013/by COMME IL FAUT 5 x COMTESSE by CASALL
0
69.74
24.
504
Fernando MARTINEZ SOMMER Fernando MARTINEZ SOMMER / MATHIEU FEIJEN
LADY VAN DE HAARTERHOEVE
flag
LADY VAN DE HAARTERHOEVE BWP/Mare/Grey/2011/by CASALL x CLARIMO by CLARIMO
0
70.90
25.
413
Andres VEREECKE Andres VEREECKE / Braeckmans
HALIMA VAN HET BONTE HOF Z
flag
HALIMA VAN HET BONTE HOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by HOS D'O x SELMA by HEARTBREAKER
1
71.41
26.
494
Killian NORRIS GC Stable / Karel Boonen
O'NEILL VAN 'T HEIKE
flag
O'NEILL VAN 'T HEIKE BWP/Gelding/Chestnut/2014/by HUNTER'S SCENDIX x ESMERALDA VAN 'T HEIKE by NABAB DE REVE
2
72.80
27.
479
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
FUNKY MUSIC SEMILLY
flag
FUNKY MUSIC SEMILLY /Stallion/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x LA MARE by APACHE D'ADRIERS
4
60.04
28.
449
Ludovic GAUDIN David LE GAL / S.c.e.a. LEFORESTIER 50190 PERIERS (FRA)
ULINE PLATIERE
flag
ULINE PLATIERE SF/Mare/Bay/2008/by FLIPPER D'ELLE HN x KOPALINE PLATIERE by PAPILLON ROUGE*NORMANDIE
4
60.31
29.
432
Roger Yves BOST Emmanuel TRINCOT / M. VINCENT LEROYER, ANCTOVILLE SUR BOSCQ (FRA)
URANE
flag
URANE SF/Mare/Chestnut/2008/by MIAMI DE SEMILLY x KARTOUNE, SFA by DRAKKAR DES HUTINS
4
61.95
30.
401
Dries DEKKERS Gebroeders Ferson / Elin Appelgren
AGNES
flag
AGNES SWB/Mare/Black/2011/by ALGOT 1182 x DUCHESS by AMPERE
4
62.46
31.
502
Fernando MARTINEZ SOMMER Patron Equestre Belgique / Bernd Hirnstein
CHARLIE HARPER
flag
CHARLIE HARPER WESTF/Stallion/Chestnut/2010/by COMME IL FAUT 5 x SINFONIE by SALINATOR
4
62.82
32.
483
Manon MAGE Manon MAGE / Patrick Delarche
FLAIR DE MAZURE
flag
FLAIR DE MAZURE SF/Gelding/Bay/2015/by AIR JORDAN x RIENZA DE MAZURE by QUIDAM DE REVEL
4
63.64
33.
436
Sara BRIONNE Alain LECLERCQ, E.a.r.l. QUIBEL STABLES / Jean Marie LEFEVRE 80000 AMIENS (FRA)
GRAND DUC DU PARADISO
flag
GRAND DUC DU PARADISO SF/Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x VALSEUSE DU PARADISO by TOULON
4
64.37
34.
453
Laurent GOFFINET Stephane SAUNIER
FINES DI VILLAGANA
flag
FINES DI VILLAGANA /Mare/Grey/2013/by COLMAN x GALASSIA DI VILLAGANA by PAPILLON ROUGE*NORMANDIE
4
64.68
35.
423
Ricardo CORRÊA REINERT AS Tradin
KEAGAN
flag
KEAGAN /Gelding/Bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x ARGANE by EMILION
4
66.14
36.
439
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY / Jorgen & Carsten Gammelgaard
GAMMELGAARDS CAROLA
flag
GAMMELGAARDS CAROLA DWB/Mare/Chestnut/2013/by COMPANIERO x RONBJERGS ANASTACIA by ASTON
4
66.44
37.
408
Rik HEMERYCK Consult Horses Investiment / Rik Hemeryck
PRETTY GIRL DE LAUZELLE
flag
PRETTY GIRL DE LAUZELLE BWP/Mare/Bay/2015/by ARMITAGE'S BOY x BEVERLY by KANNAN
4
67.26
38.
495
Killian NORRIS GC Stables / Coppens Ann
PASSE PARTOUT
flag
PASSE PARTOUT BWP/Gelding/Bay/2015/by KANNAN x TERRACOTTA by CATALANI
4
69.63
39.
508
Iris MICHELS Pauline ZOLLER
CHIP
flag
CHIP SLS/Gelding/Chestnut/2012/
4
70.62
40.
415
Wilm VERMEIR Berenger OUDIN
GOLDEN NICE DENFER
flag
GOLDEN NICE DENFER /Mare/Other/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x ANKARA CECE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
4
70.89
41.
420
Gregory WATHELET Gregory WATHELET / Hubert Wathelet
ARGENTINA DE LA MARCHETTE
flag
ARGENTINA DE LA MARCHETTE SCSL/Mare/Grey/2012/by ACAJOU DE LA MARCHETTE x CALLYSTA LN by DEL PIERO PB
4
74.54
42.
488
Titouan SCHUMACHER HARAS DES BRIMBELLES
AZOTE BRIMBELLES Z
flag
AZOTE BRIMBELLES Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by AMADEUS Z*BRIMBELLES x ERYTHREA VD SCHRIJBERG by TOULON
5
71.55
43.
492
Tim GREDLEY Rachel GREDLEY, William GREDLEY, Unex Competiton Yard Ltd / L.J. TINTO
IMPERIAL HBF
flag
IMPERIAL HBF KWPN/Gelding/Black/2013/by GLASGOW-W VH MERELSNEST x CARINA VDL by ORIGINAL VDL
6
72.74
44.
416
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR / Wilm - Karolien Vermeir - Bongaerts
TOP INVEST 313 Z
flag
TOP INVEST 313 Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x VESTA VAN HET GOOR by CONCORDE
7
73.99
45.
455
Patrick GUIMBAL Patrick GUIMBAL
BAGATELLE DE GRANLIEU
flag
BAGATELLE DE GRANLIEU SF/Gelding/Other/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x KATARINA DE GRANLIEU by QUICK STAR
8
62.64
46.
431
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
flag
EVER DE TURAN SF/Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
8
63.26
47.
467
Axelle LAGOUBIE Axelle LAGOUBIE / M FRANCK ANCELIN
FREEDOM DU FEU
flag
FREEDOM DU FEU SF/Stallion/Bay/2015/by UNESCO DU FEU x URFEORA DU FEU by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
8
64.67
48.
418
Frederic VERNAET T&amp;L NV / Danny Vergauwen - Van Impe
ORAK D'HAMWYCK
flag
ORAK D'HAMWYCK BWP/Stallion/Black/2014/by TOBAGO Z x KAMIRA D'HAMWYCK by TOULON
8
69.25
49.
459
Nicolas HOUZELLE Patricia RAPPE
ESPOIR DU FAUBOURG
flag
ESPOIR DU FAUBOURG /Stallion/Bay/2014/by TRESOR DE VIRTON x REALITE DE PASCRE by IDEAL DE LA LOGE
8
70.39
50.
424
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Sandra CHAVEZ, HARAS JC, Pablo JARA / Wilhelm-Josef Nagelschmitz
CAPTAIN CIWANO
flag
CAPTAIN CIWANO HANN/Gelding/Chestnut/2015/by CORDYNOX x LA BELLE ETOILE by LA CALIDO
8
74.01
51.
509
Pim MULDER Bosch Sporthorses, LIBERTAS FARM LLC, Mulder Sporthorses B.V. / Tom & Linda Magee
DUNAGHMORE
flag
DUNAGHMORE ISH/Gelding/Bay/2013/by USTINOV x ICING by CRUISING
9
71.09
52.
519
Ilaria SUTERA Alice DEVEZA
OS TINTO RIOJA
flag
OS TINTO RIOJA /Mare/Chestnut/2014/by LUIDAM x ARINDY Z by AMI Z
10
72.14
53.
515
Romain DUGUET Romain DUGUET, Clemence BAUDOUX / Clemence BAUDOUX
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
flag
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/Bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
10
72.81
54.
447
Jean Francois FILATRIAU Francis MAUGER / Francis Mauger
FULGURANT DE LOLIVIER
flag
FULGURANT DE LOLIVIER SF/Gelding/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x UNISTOIREDESFONTAINES by MERCREDI DE MARS
12
65.91
55.
442
Paul DELFORGE S.C. S-A BREEDING / DR.V FREDERIC NEYRAT
KLARATOYA BEL Z
flag
KLARATOYA BEL Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by KIGALI x SWEETY VH ASBORNEVELD by FORTUIN Z
17
79.65
56.
450
Alexis GAUTIER S.C.E.A. LEMARCHAND, Veronique LEMARCHAND / S.C.E.A. LEMARCHAND / VERONIQUE LEMARCHAND
DAIRZEL DUVERIE
flag
DAIRZEL DUVERIE SF/Stallion/Other/2013/by AIR JORDAN x GAZELLE DE LAVIGNE by PERSAN II
17
83.87
57.
454
Alexis GOURDIN E.A.R.L. ECURIE ALEXIS GOURDIN, Julien BERLEMONT, Marie-France BERLEMONT
FOR MILLIONS DE PAO
flag
FOR MILLIONS DE PAO BWP/Stallion/Other/2016/
19
77.83
460
Cedric HUREL Marion MASSELIN
EXPRESS DU PHARE
flag
EXPRESS DU PHARE /Gelding/Bay/2014/by VIGO BOY DU VERNAY x QUEEN DU PHARE by KANNAN
RET
407
Rik HEMERYCK Thierry RAVEL / S.A la ferme du Seigneur
INOUI DU SEIGNEUR
flag
INOUI DU SEIGNEUR SBS/Gelding/Bay/2014/by JENSON VAN'T MEULENHOF x ANAIS HERO Z by AGANIX DU SEIGNEUR
RET
491
Youri TROTEREAU Regis GAILLARD
DOLLAR DES G
flag
DOLLAR DES G SF/Gelding/Bay/2013/by VON CHACCO IXE x ULTIMATE D'AUNIS by EUROCOMMERCE BERLIN
RET
311
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON EURL TOP STALLIONS COMPANY / Top Stallions Company
GRUMPY DE LA ROQUE
flag
GRUMPY DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2016/by ELVIS TER PUTTE x TENESSEE DE LA ROQUE by KANNAN
WD