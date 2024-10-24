4 - Prix Agrial
CSI4* - 1.40m - Table A against the clock - 4,300.00 €
Thursday, 24 October 2024
17:30
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
472
|
Nicolas LAYEC Jean-Pierre HERPIN / Jean-Pierre Herpin
DORA DU VALON
|
|
DORA DU VALON SF/Mare/Bay/2013/by KANNAN x MYRTILLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
58.39
EUR 1,075.00
|2.
|
438
|
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY / Ducci Frantz
CYBELE DE WY Z
|
|
CYBELE DE WY Z ZANG/Mare/Grey/2014/by CENTINAIO D'IVE Z x VAL DISERE Z by VAL T'HORENS VD PADENBORE
|
0
|
58.81
EUR 860.00
|3.
|
465
|
Axelle LAGOUBIE S.A.R.L. ARDEL / STROEH HENNING, BOVENAU (GER)
CASSALFINO
|
|
CASSALFINO HOLST/Gelding/Bay/2010/by CASALL x WHY NOT WANDA by COROFINO II
|
0
|
59.70
EUR 645.00
|4.
|
417
|
Frederic VERNAET . PAPPIJN-VANDECASTEELE
OKINA VAN DE BIEN
|
|
OKINA VAN DE BIEN BWP/Mare/Bay/2014/by TOULON x HAILEY VAN DE BIEN by BLUE BOY V. BERKENBROECK
|
0
|
59.88
EUR 430.00
|5.
|
352
|
Victor BETTENDORF Olivier DESUTTER
KENIA HEUREKA Z
|
|
KENIA HEUREKA Z ZANG/Mare/Other/2016/by KASSANDER VAN'T ROOSAKKER x ZENYATTA HEUREKA Z by ZANDOR Z
|
0
|
60.26
EUR 301.00
|6.
|
463
|
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
|
|
CASANOVA D'ANBEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
|
0
|
61.85
EUR 236.50
|7.
|
510
|
Pim MULDER Mimerik Holding BV / Stoeterij Landetta
JAGGER SRK
|
|
JAGGER SRK KWPN/Gelding/Grey/2014/by UNTOUCHABLE 27 x UMINKA by BURGGRAAF NV
|
0
|
62.29
EUR 172.00
|8.
|
402
|
Dries DEKKERS Syed Omar ALMOHDZAR / Stoeterij Lindehof Stoeterij Lindehof
PEPIJN VAN HET LINDEHOF
|
|
PEPIJN VAN HET LINDEHOF /Gelding/Bay/2015/by ECONOOM VAN HET LINDEHOF x LEILA VAN HET LINDEHOF by HEART-BEAT VD BISSCHOP
|
0
|
63.99
EUR 129.00
|9.
|
444
|
Corentin DEROUET S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE / DE KERGANE
GWENNDU DE KERGANE
|
|
GWENNDU DE KERGANE SF/Stallion/Other/2016/by CAPOUTCHI DE KERGANE x DESTEBANN DE KERGANE by GRAND CHEF BLEUS
|
0
|
64.14
EUR 129.00
|10.
|
497
|
Lorenzo DE LUCA LDL BV / Fam. Bruggeman
PRESENCE BLEUE VDM
|
|
PRESENCE BLEUE VDM BWP/Mare/Bay/2015/by VIGO D ARSOUILLES STX x HIRONDELLE BLEUE V/D MINKFARM by CANTURO
|
0
|
64.35
EUR 107.50
|11.
|
409
|
Olivier PHILIPPAERTS Andreas KREUZER / Caroline Johansson
DIXIE MOON
|
|
DIXIE MOON SWB/Mare/Bay/2014/by DIAMANTINO x WINNING MOON by BALTIMORE 1178
|
0
|
64.94
EUR 107.50
|12.
|
461
|
Cedric HUREL Cedric HUREL / Evelyne PATER 91680 BRUYERES LE CHATEL (FRA)
FANTASIO FLOREVAL Z
|
|
FANTASIO FLOREVAL Z ZANG/Gelding/Bay/2010/by FLORIAN DE LA VIE x UNE DAME DU SEIGNEUR by CLINTON
|
0
|
65.32
EUR 107.50
|13.
|
427
|
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
DIAMANTINA BEAUFOUR
|
|
DIAMANTINA BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
|
0
|
66.13
EUR 20.00
|14.
|
429
|
Valentin BESNARD Eric LEVALLOIS, S.N.C. PIRACANA
FELLOW DE BEAUFOUR
|
|
FELLOW DE BEAUFOUR /Mare/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x LADY DE LA COMMUNE by CALYPSO D'HERBIERS
|
0
|
66.31
EUR 20.00
|15.
|
475
|
Penelope LEPREVOST Richard LEVALLOIS / RICHARD LEVALLOIS
DJAGGER SEMILLY
|
|
DJAGGER SEMILLY SF/Stallion/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x LA MARE by APACHE D'ADRIERS
|
0
|
66.55
EUR 20.00
|16.
|
481
|
Edward LEVY E.A.R.L. ALAIN RICHARD
GRISS DE KERGLENN
|
|
GRISS DE KERGLENN /Mare/Other/2016/by CRISTALLO x DRISS DE KERGLENN by MYLORD CARTHAGO HN
|
0
|66.57
|17.
|
498
|
Lorenzo DE LUCA Nichiho Think Tank Co. Ltd / JONNA SUNBLAD & CSE AB
PROMISE Z
|
|
PROMISE Z ZANG/Mare/Black/2013/by GESTION PRIAMUS Z x GHANA 103 by GRAF GRANNUS
|
0
|66.59
|18.
|
501
|
Victor BETTENDORF Christelle PERRON
MILKY WAY 111
|
|
MILKY WAY 111 /Gelding/Bay/2016/by DE FLOR 111 Z x CASSILA 111 by CASSINI I
|
0
|67.47
|19.
|
404
|
Jérôme GUERY Ecurie Guery / Rodrigo PADILLA OLVERA 99 (FRA)
CARECA LS ELITE
|
|
CARECA LS ELITE SLS/Gelding/Chestnut/2011/by CARUSSO LS LA SILLA x REBECA LS by REBOZO LA SILLA
|
0
|68.48
|20.
|
513
|
Sasha BARTHE Sasha BARTHE / Arnd Deters
ESSENAR HIGH HOPES
|
|
ESSENAR HIGH HOPES OS/Stallion/Chestnut/2011/by PHIN-PHIN x LENI JO by INDOCTRO
|
0
|68.82
|21.
|
421
|
Gregory WATHELET SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
|
|
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
|
0
|69.11
|22.
|
411
|
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Jos Lansink Horses BV / BV De Dwerse Hagen
PRECIOUS DWERSE HAGEN
|
|
PRECIOUS DWERSE HAGEN BWP/Mare/Bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x CLASSIC TOUCH DH by CASALL
|
0
|69.35
|23.
|
516
|
Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND, VHL Stables / Erika Lickhammer
I. COMME TESSA VHL
|
|
I. COMME TESSA VHL KWPN/Mare/Bay/2013/by COMME IL FAUT 5 x COMTESSE by CASALL
|
0
|69.74
|24.
|
504
|
Fernando MARTINEZ SOMMER Fernando MARTINEZ SOMMER / MATHIEU FEIJEN
LADY VAN DE HAARTERHOEVE
|
|
LADY VAN DE HAARTERHOEVE BWP/Mare/Grey/2011/by CASALL x CLARIMO by CLARIMO
|
0
|70.90
|25.
|
413
|
Andres VEREECKE Andres VEREECKE / Braeckmans
HALIMA VAN HET BONTE HOF Z
|
|
HALIMA VAN HET BONTE HOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by HOS D'O x SELMA by HEARTBREAKER
|
1
|71.41
|26.
|
494
|
Killian NORRIS GC Stable / Karel Boonen
O'NEILL VAN 'T HEIKE
|
|
O'NEILL VAN 'T HEIKE BWP/Gelding/Chestnut/2014/by HUNTER'S SCENDIX x ESMERALDA VAN 'T HEIKE by NABAB DE REVE
|
2
|72.80
|27.
|
479
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
FUNKY MUSIC SEMILLY
|
|
FUNKY MUSIC SEMILLY /Stallion/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x LA MARE by APACHE D'ADRIERS
|
4
|60.04
|28.
|
449
|
Ludovic GAUDIN David LE GAL / S.c.e.a. LEFORESTIER 50190 PERIERS (FRA)
ULINE PLATIERE
|
|
ULINE PLATIERE SF/Mare/Bay/2008/by FLIPPER D'ELLE HN x KOPALINE PLATIERE by PAPILLON ROUGE*NORMANDIE
|
4
|60.31
|29.
|
432
|
Roger Yves BOST Emmanuel TRINCOT / M. VINCENT LEROYER, ANCTOVILLE SUR BOSCQ (FRA)
URANE
|
|
URANE SF/Mare/Chestnut/2008/by MIAMI DE SEMILLY x KARTOUNE, SFA by DRAKKAR DES HUTINS
|
4
|61.95
|30.
|
401
|
Dries DEKKERS Gebroeders Ferson / Elin Appelgren
AGNES
|
|
AGNES SWB/Mare/Black/2011/by ALGOT 1182 x DUCHESS by AMPERE
|
4
|62.46
|31.
|
502
|
Fernando MARTINEZ SOMMER Patron Equestre Belgique / Bernd Hirnstein
CHARLIE HARPER
|
|
CHARLIE HARPER WESTF/Stallion/Chestnut/2010/by COMME IL FAUT 5 x SINFONIE by SALINATOR
|
4
|62.82
|32.
|
483
|
Manon MAGE Manon MAGE / Patrick Delarche
FLAIR DE MAZURE
|
|
FLAIR DE MAZURE SF/Gelding/Bay/2015/by AIR JORDAN x RIENZA DE MAZURE by QUIDAM DE REVEL
|
4
|63.64
|33.
|
436
|
Sara BRIONNE Alain LECLERCQ, E.a.r.l. QUIBEL STABLES / Jean Marie LEFEVRE 80000 AMIENS (FRA)
GRAND DUC DU PARADISO
|
|
GRAND DUC DU PARADISO SF/Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x VALSEUSE DU PARADISO by TOULON
|
4
|64.37
|34.
|
453
|
Laurent GOFFINET Stephane SAUNIER
FINES DI VILLAGANA
|
|
FINES DI VILLAGANA /Mare/Grey/2013/by COLMAN x GALASSIA DI VILLAGANA by PAPILLON ROUGE*NORMANDIE
|
4
|64.68
|35.
|
423
|
Ricardo CORRÊA REINERT AS Tradin
KEAGAN
|
|
KEAGAN /Gelding/Bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x ARGANE by EMILION
|
4
|66.14
|36.
|
439
|
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY / Jorgen & Carsten Gammelgaard
GAMMELGAARDS CAROLA
|
|
GAMMELGAARDS CAROLA DWB/Mare/Chestnut/2013/by COMPANIERO x RONBJERGS ANASTACIA by ASTON
|
4
|66.44
|37.
|
408
|
Rik HEMERYCK Consult Horses Investiment / Rik Hemeryck
PRETTY GIRL DE LAUZELLE
|
|
PRETTY GIRL DE LAUZELLE BWP/Mare/Bay/2015/by ARMITAGE'S BOY x BEVERLY by KANNAN
|
4
|67.26
|38.
|
495
|
Killian NORRIS GC Stables / Coppens Ann
PASSE PARTOUT
|
|
PASSE PARTOUT BWP/Gelding/Bay/2015/by KANNAN x TERRACOTTA by CATALANI
|
4
|69.63
|39.
|
508
|
Iris MICHELS Pauline ZOLLER
CHIP
|
|
CHIP SLS/Gelding/Chestnut/2012/
|
4
|70.62
|40.
|
415
|
Wilm VERMEIR Berenger OUDIN
GOLDEN NICE DENFER
|
|
GOLDEN NICE DENFER /Mare/Other/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x ANKARA CECE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
4
|70.89
|41.
|
420
|
Gregory WATHELET Gregory WATHELET / Hubert Wathelet
ARGENTINA DE LA MARCHETTE
|
|
ARGENTINA DE LA MARCHETTE SCSL/Mare/Grey/2012/by ACAJOU DE LA MARCHETTE x CALLYSTA LN by DEL PIERO PB
|
4
|74.54
|42.
|
488
|
Titouan SCHUMACHER HARAS DES BRIMBELLES
AZOTE BRIMBELLES Z
|
|
AZOTE BRIMBELLES Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by AMADEUS Z*BRIMBELLES x ERYTHREA VD SCHRIJBERG by TOULON
|
5
|71.55
|43.
|
492
|
Tim GREDLEY Rachel GREDLEY, William GREDLEY, Unex Competiton Yard Ltd / L.J. TINTO
IMPERIAL HBF
|
|
IMPERIAL HBF KWPN/Gelding/Black/2013/by GLASGOW-W VH MERELSNEST x CARINA VDL by ORIGINAL VDL
|
6
|72.74
|44.
|
416
|
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR / Wilm - Karolien Vermeir - Bongaerts
TOP INVEST 313 Z
|
|
TOP INVEST 313 Z ZANG/Stallion/Bay/2015/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x VESTA VAN HET GOOR by CONCORDE
|
7
|73.99
|45.
|
455
|
Patrick GUIMBAL Patrick GUIMBAL
BAGATELLE DE GRANLIEU
|
|
BAGATELLE DE GRANLIEU SF/Gelding/Other/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x KATARINA DE GRANLIEU by QUICK STAR
|
8
|62.64
|46.
|
431
|
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
|
|
EVER DE TURAN SF/Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
|
8
|63.26
|47.
|
467
|
Axelle LAGOUBIE Axelle LAGOUBIE / M FRANCK ANCELIN
FREEDOM DU FEU
|
|
FREEDOM DU FEU SF/Stallion/Bay/2015/by UNESCO DU FEU x URFEORA DU FEU by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
|
8
|64.67
|48.
|
418
|
Frederic VERNAET T&L NV / Danny Vergauwen - Van Impe
ORAK D'HAMWYCK
|
|
ORAK D'HAMWYCK BWP/Stallion/Black/2014/by TOBAGO Z x KAMIRA D'HAMWYCK by TOULON
|
8
|69.25
|49.
|
459
|
Nicolas HOUZELLE Patricia RAPPE
ESPOIR DU FAUBOURG
|
|
ESPOIR DU FAUBOURG /Stallion/Bay/2014/by TRESOR DE VIRTON x REALITE DE PASCRE by IDEAL DE LA LOGE
|
8
|70.39
|50.
|
424
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Sandra CHAVEZ, HARAS JC, Pablo JARA / Wilhelm-Josef Nagelschmitz
CAPTAIN CIWANO
|
|
CAPTAIN CIWANO HANN/Gelding/Chestnut/2015/by CORDYNOX x LA BELLE ETOILE by LA CALIDO
|
8
|74.01
|51.
|
509
|
Pim MULDER Bosch Sporthorses, LIBERTAS FARM LLC, Mulder Sporthorses B.V. / Tom & Linda Magee
DUNAGHMORE
|
|
DUNAGHMORE ISH/Gelding/Bay/2013/by USTINOV x ICING by CRUISING
|
9
|71.09
|52.
|
519
|
Ilaria SUTERA Alice DEVEZA
OS TINTO RIOJA
|
|
OS TINTO RIOJA /Mare/Chestnut/2014/by LUIDAM x ARINDY Z by AMI Z
|
10
|72.14
|53.
|
515
|
Romain DUGUET Romain DUGUET, Clemence BAUDOUX / Clemence BAUDOUX
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
|
|
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/Bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
|
10
|72.81
|54.
|
447
|
Jean Francois FILATRIAU Francis MAUGER / Francis Mauger
FULGURANT DE LOLIVIER
|
|
FULGURANT DE LOLIVIER SF/Gelding/Other/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x UNISTOIREDESFONTAINES by MERCREDI DE MARS
|
12
|65.91
|55.
|
442
|
Paul DELFORGE S.C. S-A BREEDING / DR.V FREDERIC NEYRAT
KLARATOYA BEL Z
|
|
KLARATOYA BEL Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by KIGALI x SWEETY VH ASBORNEVELD by FORTUIN Z
|
17
|79.65
|56.
|
450
|
Alexis GAUTIER S.C.E.A. LEMARCHAND, Veronique LEMARCHAND / S.C.E.A. LEMARCHAND / VERONIQUE LEMARCHAND
DAIRZEL DUVERIE
|
|
DAIRZEL DUVERIE SF/Stallion/Other/2013/by AIR JORDAN x GAZELLE DE LAVIGNE by PERSAN II
|
17
|83.87
|57.
|
454
|
Alexis GOURDIN E.A.R.L. ECURIE ALEXIS GOURDIN, Julien BERLEMONT, Marie-France BERLEMONT
FOR MILLIONS DE PAO
|
|
FOR MILLIONS DE PAO BWP/Stallion/Other/2016/
|
19
|77.83
|
460
|
Cedric HUREL Marion MASSELIN
EXPRESS DU PHARE
|
|
EXPRESS DU PHARE /Gelding/Bay/2014/by VIGO BOY DU VERNAY x QUEEN DU PHARE by KANNAN
|RET
|
407
|
Rik HEMERYCK Thierry RAVEL / S.A la ferme du Seigneur
INOUI DU SEIGNEUR
|
|
INOUI DU SEIGNEUR SBS/Gelding/Bay/2014/by JENSON VAN'T MEULENHOF x ANAIS HERO Z by AGANIX DU SEIGNEUR
|RET
|
491
|
Youri TROTEREAU Regis GAILLARD
DOLLAR DES G
|
|
DOLLAR DES G SF/Gelding/Bay/2013/by VON CHACCO IXE x ULTIMATE D'AUNIS by EUROCOMMERCE BERLIN
|RET
|
311
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON EURL TOP STALLIONS COMPANY / Top Stallions Company
GRUMPY DE LA ROQUE
|
|
GRUMPY DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2016/by ELVIS TER PUTTE x TENESSEE DE LA ROQUE by KANNAN
|WD