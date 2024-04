KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE

ILLUSION KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE

ARIOTO DU GEVRES SF/Gelding/bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III

ARQANA DE RIVERLAND SF/Mare/grey/2010/by CORNET OBOLENSKY x STELLA DE RIVERLAND by DIAMANT DE SEMILLY

CASHPAID J&F HOLST/Stallion/bay/2011/by CASALL x UNSCHULD by CHICAGO Z

OBERSON CONSEILS ET SERVICES

SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x KERBIE V.V. by CHACCO BUE

CORNET BLUE PS OS/Stallion/other/2013/by CHACCO-BLUE x CORSTARA by CORNET'S STERN

BULGARIE D'ENGANDOU SF/Mare/chestnut/2011/by VARGAS DE STE HERMELLE x URANIE D'ENGANDOU by CALVARO F.C.

SCUDERIA 1918 VIKING D'LA ROUSSERIE SF/Gelding/chestnut/2009/by QUAPRICE BOIS MARGOT x HERMINE DE BREKKA by APACHE D'ADRIERS

ZIA MIA DE LA BONN Z ZANG/Mare/chestnut/2012/by ZANDOR x KEL'AMOUR DE ROUILLAC by VOLTAIRE PREF

JORDAN MOLGA M KWPN/Stallion/bay/2014/by ETOULON x ELZA'S JUWEL M by HGT DULF VAN DEN BISSCHOP

URDY D'ASTREE SF/Gelding/Chestnut/2008/by BOUFFON DU MURIER*JANSSEN x QUATCHINA D'ASTREE by PAMPHILE

NIKITA VAN DE KOEKELBERG BWP/Mare/bay/2013/by LORO PIANA FILOU DE MUZE x JARDENTI VAN DE KOEKELBERG by VDL CARDENTO

CANDAR MAIL SF/Gelding/chestnut/2012/by LANDO x ORANGEADE MAIL by FERGAR MAIL

CHROME D'IVRAIE AA/Stallion/bay/2012/by JARNAC x LOA DE PETRA by TIGRIS

IMPIAN D KWPN/Stallion/bay/2013/by VDL BUBALU x OUTLAW D by LUX Z

IPSTHAR KWPN/Stallion/bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER

H&M LEGEND OF LOVE

H&M LEGEND OF LOVE DSP (SATHÜ)/Mare/grey/2006/by LANDZAUBER x WALDPERLE by CORGRAF

VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN

BIBICI SF/Mare/chestnut/2011/by NORMAN PRE NOIR x UELEME SF by NELFO DU MESNIL

HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS

CALL ME DE MUZE Z

CALL ME DE MUZE Z ZANG/Mare/grey/2012/by CLARISSIMO Z x RATINA GAMMA Z by RAMIRO Z

BASIC INSTINCT Z ZANG/Gelding/bay/2013/by BALOU DU ROUET x BALINAMORE VAN DEN BLAUWAERT by QUINTUS

HULDE G KWPN/Mare/bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT

BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z

LONDINA OS/Mare/other/2014/by LONDON x CHACDINA by CHACCO-BLUE

JADE VD BISSCHOP BWP/Mare/chestnut/2009/by OGANO SITTE x PRISCILLA by GRANNUS

JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION-BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I

LEGOLAS TER WILGEN BWP/Stallion/bay/2011/by EMMERTON (ALIAS RALDOLALA) x HELIANTE TER WILGEN by CHIN CHIN

DELPH DE DENAT HDC SF/Stallion/other/2013/by AIR JORDAN x ODANA DE MARS by TLALOC M

Lars KUSTER Alice SCHUURMAN / Schuurman IDYLLE OF ROMANCE

IDYLLE OF ROMANCE KWPN/Mare/chestnut/2013/by ANDIAMO Z x FIRE OF ROMANCE by OTANGELO

