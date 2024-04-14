25 - Grand Prix Ville de Compiègne
CSI3* - 1.55m - Table A with Jump-Off - 56,800.00 €
Sunday, 14 April 2024
14:00
Arena Decarpentry
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Round
|
Jump-OffJ-O
|Time
|1.
|
533
|
Titouan SCHUMACHER Titouan SCHUMACHER, Damien THIROT / D. Johnson
ILLUSION
|
|
ILLUSION KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE
|
0
|
0
|
38.98
EUR 14,200.00
|2.
|
237
|
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST / S.a.r.l. EQUIOUEST JUMP 44119 TREILLIERES (FRA)
ARIOTO DU GEVRES
|
|
ARIOTO DU GEVRES SF/Gelding/bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
|
0
|
0
|
39.21
EUR 11,360.00
|3.
|
600
|
John WHITAKER Juliette FALIGOT, John WHITAKER / S.c.e.a. Riverland (FRA)
ARQANA DE RIVERLAND
|
|
ARQANA DE RIVERLAND SF/Mare/grey/2010/by CORNET OBOLENSKY x STELLA DE RIVERLAND by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
0
|
39.43
EUR 8,520.00
|4.
|
178
|
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA CASHPAID LLC / GEMPF Hans-Hermann
CASHPAID J&F
|
|
CASHPAID J&F HOLST/Stallion/bay/2011/by CASALL x UNSCHULD by CHICAGO Z
|
0
|
0
|
39.45
EUR 5,680.00
|5.
|
110
|
Felipe AMARAL OBERSON CONSEILS ET SERVICES
CHARLIE LA LOI Z
|
|
CHARLIE LA LOI Z
|
0
|
0
|
40.25
EUR 3,976.00
|6.
|
477
|
Gudrun PATTEET Gudrun PATTEET, Sea Coast Horses BVBA / Evelyne Van Vreckom
SEA COAST CHICA V.V. Z
|
|
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
|
0
|
0
|
40.26
EUR 3,124.00
|7.
|
306
|
Emeric GEORGE Karine KILLIAN / EDITH MANTEN (FRA)
CALISCO DE TERLONG
|
|
CALISCO DE TERLONG SF/Stallion/bay/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x GALISCA DE TERLONG
|
0
|
0
|
40.49
EUR 2,272.00
|8.
|
547
|
Amanda SLAGTER Robbin ROBIJN / Gestut Lewitz
CORNET BLUE PS
|
|
CORNET BLUE PS OS/Stallion/other/2013/by CHACCO-BLUE x CORSTARA by CORNET'S STERN
|
0
|
0
|
40.63
EUR 1,704.00
|9.
|
402
|
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, S.C.E.A. HORSE PARK / S.a.r.l. ENGANDOU 31530 MONTAIGUT SUR SAVE (FRA)
BULGARIE D'ENGANDOU
|
|
BULGARIE D'ENGANDOU SF/Mare/chestnut/2011/by VARGAS DE STE HERMELLE x URANIE D'ENGANDOU by CALVARO F.C.
|
0
|
0
|
40.77
EUR 1,704.00
|10.
|
555
|
Kevin STAUT SAS FINEGAL / M. MICHEL ROGER, COLOMBY (FRA)
SCUDERIA 1918 VIKING D'LA ROUSSERIE
|
|
SCUDERIA 1918 VIKING D'LA ROUSSERIE SF/Gelding/chestnut/2009/by QUAPRICE BOIS MARGOT x HERMINE DE BREKKA by APACHE D'ADRIERS
|
0
|
0
|
41.35
EUR 1,420.00
|11.
|
190
|
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY / Elise BONNAUD 33420 ST AUBIN DE BRANNE (FRA)
ZIA MIA DE LA BONN Z
|
|
ZIA MIA DE LA BONN Z ZANG/Mare/chestnut/2012/by ZANDOR x KEL'AMOUR DE ROUILLAC by VOLTAIRE PREF
|
0
|
0
|
42.31
EUR 1,420.00
|12.
|
218
|
Nicolas DELMOTTE Molga M JORDAN / H Merlgerd
JORDAN MOLGA M
|
|
JORDAN MOLGA M KWPN/Stallion/bay/2014/by ETOULON x ELZA'S JUWEL M by HGT DULF VAN DEN BISSCHOP
|
0
|
0
|
42.45
EUR 1,420.00
|13.
|
291
|
Pierre Marie FRIANT Jean GUILLAUME / Fabien BACHELLEREAU 85200 SERIGNE (FRA)
URDY D'ASTREE
|
|
URDY D'ASTREE SF/Gelding/Chestnut/2008/by BOUFFON DU MURIER*JANSSEN x QUATCHINA D'ASTREE by PAMPHILE
|
0
|
4
|
39.51
EUR 100.00
|14.
|
585
|
Yves VANDERHASSELT Luc VERMEIR / Guy Ganseman
NIKITA VAN DE KOEKELBERG
|
|
NIKITA VAN DE KOEKELBERG BWP/Mare/bay/2013/by LORO PIANA FILOU DE MUZE x JARDENTI VAN DE KOEKELBERG by VDL CARDENTO
|
0
|
4
|
40.51
EUR 100.00
|15.
|
568
|
Kyle TIMM REIN FAMILY LLC., Tara DOW-REIN / Bernard Pierre Le Courtois (FRA)
CANDAR MAIL
|
|
CANDAR MAIL SF/Gelding/chestnut/2012/by LANDO x ORANGEADE MAIL by FERGAR MAIL
|
0
|
4
|
43.19
EUR 100.00
|16.
|
114
|
Reynald ANGOT Hervé THOBOIS, Florian ANGOT / Stephane CHALIER 15250 NAUCELLES (FRA)
CHROME D'IVRAIE
|
|
CHROME D'IVRAIE AA/Stallion/bay/2012/by JARNAC x LOA DE PETRA by TIGRIS
|
0
|
4
|43.51
|17.
|
192
|
Nicolas CIZERON Michel CIZERON / Frederic Court (FRA)
FILAE DU CLOS
|
|
FILAE DU CLOS
|
0
|
4
|43.99
|18.
|
285
|
Henk FREDERIKS H.k. VAN DOORN / H.K. van Doorn
IMPIAN D
|
|
IMPIAN D KWPN/Stallion/bay/2013/by VDL BUBALU x OUTLAW D by LUX Z
|
0
|
4
|44.42
|19.
|
440
|
Bas MOERINGS Geert MOERINGS, M E A A MOERINGS / G.J.A. Moerings
IPSTHAR
|
|
IPSTHAR KWPN/Stallion/bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER
|
0
|
8
|42.20
|20.
|
480
|
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts / Golibrzuch, Wolfgang
H&M LEGEND OF LOVE
|
|
H&M LEGEND OF LOVE DSP (SATHÜ)/Mare/grey/2006/by LANDZAUBER x WALDPERLE by CORGRAF
|
0
|
8
|42.89
|21.
|
517
|
Jeanne SADRAN CHEV'EL / STAL TOPS, VB VALKENSWAARD (NLD)
VANNAN
|
|
VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN
|
0
|
8
|45.57
|22.
|
202
|
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT / Daniel MILLET 60250 ANSACQ (FRA)
BIBICI
|
|
BIBICI SF/Mare/chestnut/2011/by NORMAN PRE NOIR x UELEME SF by NELFO DU MESNIL
|
0
|RET
|23.
|
245
|
Romain DUGUET Romain DUGUET, Clemence BAUDOUX / Clemence Baudoux (FRA)
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
|
|
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
|
2
|76.87
|24.
|
252
|
Antoine ERMANN CHEV'EL
ODIN VAN 'T HANEGOOR
|
|
ODIN VAN 'T HANEGOOR
|
4
|70.55
|25.
|
587
|
Andres VEREECKE Joris DE BRABANDER / De Brabander J.
CALL ME DE MUZE Z
|
|
CALL ME DE MUZE Z ZANG/Mare/grey/2012/by CLARISSIMO Z x RATINA GAMMA Z by RAMIRO Z
|
4
|72.00
|26.
|
120
|
Elke APPELTANS Devos Group / Klaas De Coster
BASIC INSTINCT Z
|
|
BASIC INSTINCT Z ZANG/Gelding/bay/2013/by BALOU DU ROUET x BALINAMORE VAN DEN BLAUWAERT by QUINTUS
|
4
|72.12
|27.
|
454
|
Robert MURPHY Jos Lansink Horses BV / Van Geel Horses
HULDE G
|
|
HULDE G KWPN/Mare/bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT
|
4
|72.13
|28.
|
280
|
Alexandra FRANCART SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
|
|
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
|
4
|72.35
|29.
|
433
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER, Rene LOPEZ LIZARAZO / Gestüt Lewitz
LONDINA
|
|
LONDINA OS/Mare/other/2014/by LONDON x CHACDINA by CHACCO-BLUE
|
4
|72.41
|30.
|
226
|
Pieter DEVOS Devos Stables, Soc Agricole - Vanvinckenroye / Tom De Craene
JADE VD BISSCHOP
|
|
JADE VD BISSCHOP BWP/Mare/chestnut/2009/by OGANO SITTE x PRISCILLA by GRANNUS
|
4
|72.68
|31.
|
391
|
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
|
|
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION-BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
|
4
|72.89
|32.
|
338
|
Michael HUGHES Stephex Stables / Wilfried Rooms
LEGOLAS TER WILGEN
|
|
LEGOLAS TER WILGEN BWP/Stallion/bay/2011/by EMMERTON (ALIAS RALDOLALA) x HELIANTE TER WILGEN by CHIN CHIN
|
4
|73.01
|33.
|
162
|
Roger Yves BOST HARAS DES COUDRETTES, S.A.R.L. LES CHEVAUX DE MALMAIN, S.C.E.A. CT HORSES / Anne Clausse Fougere (FRA)
DELPH DE DENAT HDC
|
|
DELPH DE DENAT HDC SF/Stallion/other/2013/by AIR JORDAN x ODANA DE MARS by TLALOC M
|
4
|73.67
|34.
|
370
|
Lars KUSTER Alice SCHUURMAN / Schuurman
IDYLLE OF ROMANCE
|
|
IDYLLE OF ROMANCE KWPN/Mare/chestnut/2013/by ANDIAMO Z x FIRE OF ROMANCE by OTANGELO
|
4
|73.74
|35.
|
524
|
Marine SCAUFLAIRE Patrick DALLE / Patrick Dalle
HORTUS D'HOOGPOORT
|
|
HORTUS D'HOOGPOORT SBS/Stallion/bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x VESTALE D'HOOGPOORT by ACORADO
|
4
|74.80
|36.
|
360
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Julie FIEURGANT / Eric Fevrier (FRA)
EDORA D'HELBY
|
|
EDORA D'HELBY
|
8
|71.56
|37.
|
249
|
Julien EPAILLARD HELLO HOLDINGS 31 SLU, Julien EPAILLARD / Susana Epaillard Garcia Cereceda (FRA)
DONATELLO D'AUGE
|
|
DONATELLO D'AUGE SF/Gelding/bay/2013/by JARNAC x TEQUILA D'AUGE by HELLO PIERVILLE
|
8
|72.40
|38.
|
143
|
Victor BETTENDORF Climaconfort SPRL, Victor BETTENDORF / Van Putte Ann
ELECTRO VD KROMSTEEG Z
|
|
ELECTRO VD KROMSTEEG Z ZANG/Gelding/grey/2014/by EMERALD x KOKO S by DER SENAAT 111
|
8
|72.73
|39.
|
321
|
Xavier HAZEBROUCQ E.U.R.L. CENTRE EQUESTRE DU GROS CHENE, PAL DEVELOPPEMENT, Stanislas FREMON
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z
|
|
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z ZANG/Stallion/chestnut/2015/by COMME IL FAUT 5 x LOVESPOT VAN DE BANDAM by PADINUS
|
8
|72.75
|40.
|
105
|
Harry ALLEN Qin Yu PANG, Ballywalter Stables Ltd / Rudolf Spiekermann
CALCULATUS
|
|
CALCULATUS WESTF/Gelding/other/2014/by CACHASSINI x C'EST LA VIE by CONTELLO
|
8
|73.21
|41.
|
197
|
Camille CONDE FERREIRA Genevieve MEGRET / Claire GOUIN 18190 CORQUOY (FRA)
BASSANO DE NANTUEL
|
|
BASSANO DE NANTUEL SF/Stallion/chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x KAYDORA DE NANTUEL by CALYPSO D'HERBIERS
|
8
|73.36
|42.
|
136
|
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA / Eric Levallois (FRA)
DIAMANTINA BEAUFOUR
|
|
DIAMANTINA BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
|
8
|73.84
|43.
|
169
|
Hugo BREUL Jean-Paul LEPETIT / Jean-Paul Lepetit (FRA)
DALTON AU HEUP
|
|
DALTON AU HEUP SF/Gelding/chestnut/2013/by NINIO DE ROX x GLAMOUR DE BOISY by VAL DE SAIRE
|
8
|73.95
|44.
|
297
|
Melissa GARBAIL Denise DEGALLE / DENISE DEGALLE (FRA)
DANDY DE L'EYRE
|
|
DANDY DE L'EYRE SF/Gelding/Bay/2013/by IOWA x TAMISE DE LABARDE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
|
8
|74.27
|45.
|
352
|
Loewie JOPPEN G VANDERHOIJDONCK, Loewie JOPPEN / van der Kloet
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z
|
|
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z ZANG/Gelding/bay/2011/by HOS D'O x NISINIA VAN DE WOLFSAKKER by BOLLVORM’S LIBERO H
|
8
|74.29
|46.
|
396
|
Santiago LAMBRE Csilla LÉVAI / Gestüt Lewitz
ZEUSZ
|
|
ZEUSZ OS/Stallion/grey/2010/by CARTOGRAN x CHATINA by CHACCO-BLUE
|
8
|74.59
|47.
|
329
|
Skye HIGGIN SC DU HARAS DE REUX / Francois Albrecht (FRA)
DARCO DE PADOUE
|
|
DARCO DE PADOUE SF/Gelding/chestnut/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x MELIE DE PADOUE by ESPOIR BRECEEN
|
9
|75.04
|48.
|
508
|
Dylan RINGOT HORSE ELITE, Benoit RINGOT / Danielle Prince ( FRA)
VIVLAVIE UNE PRINCE
|
|
VIVLAVIE UNE PRINCE SF/Mare/Chestnut/2009/by NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE x PHEDRA DE BLONDEL by QUIDAM DE REVEL
|
12
|72.28
|49.
|
177
|
Nathan BUDD Hugues DELATTRE / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
|
|
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
|
12
|73.33
|50.
|
149
|
Mathieu BILLOT Philippe ARNAUD
VILLAS Z
|
|
VILLAS Z
|
12
|75.00
|51.
|
129
|
Luke BARHAM Evans And Barham Showjumping
CASALU-BLUE PS
|
|
CASALU-BLUE PS
|
13
|75.27
|52.
|
294
|
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
|
|
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
|
15
|77.05
|53.
|
510
|
Margaux ROCUET Alphonse WANNER / Arnaud BERNOLLIN (FRA)
ELEKTRA DES PREMICES
|
|
ELEKTRA DES PREMICES SF/Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x MELODIE D'EOLE by CARTHAGO
|
16
|73.28
|54.
|
582
|
Jordy VAN MASSENHOVE Stall Gullik AS / Robe en inge Van Gorp - Mertens
NAND VAN 'T BERGSKE
|
|
NAND VAN 'T BERGSKE BWP/Gelding/chestnut/2013/by SCENDIX x ESPRI VAN DE ZANDHOEF by VIGO D'ARSOUILLES
|
17
|75.45
|55.
|
408
|
Philippe LE JEUNE Francois Eric FEDRY / Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA)
EROS DU CHATEAU
|
|
EROS DU CHATEAU SF/Stallion/bay/2014/by KANNAN x QUOKINE DU CHATEAU by ROBIN II Z
|
23
|89.19
|56.
|
158
|
Alexis BORRIN S.A.S. HBD / Alain Fermaut (FRA)
EMBASSY DU CHATEAU
|
|
EMBASSY DU CHATEAU SF/Gelding/chestnut/2014/by JARNAC x JALOUSIE DU CHATEAU by BOLERO DE BRECEY*HN
|
27
|93.23
|
550
|
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS / Sylvie Levallois (FRA)
DREAM DE BEAUFOUR
|
|
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
|EL
|
485
|
Alix RAGOT SAS ERA JUMP, EARL ECURIES DE PEGASE, Alix RAGOT / E.a.r.l. ECURIES GILBERT DOERR 27800 ST ELOI DE FOURQUES (FRA)
COLDPLAY EJ
|
|
COLDPLAY EJ
|RET
|
541
|
Julia SEGALOT S.A.S. MY INVESTMENT COMPANY, Philippe SEGALOT / S.n.c. Haras De Villers (FRA)
DOUBLE LU
|
|
DOUBLE LU SF/Gelding/Chestnut/2013/by NORMAN PRE NOIR x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
|RET
|
576
|
Nicolas TORO Hendrik RIJKENS, Nicolas TORO / Rijkens, Tjeert
CARAYUNO
|
|
CARAYUNO OS/Gelding/chestnut/2012/by CARAMBOLE x MAYUNA
|RET