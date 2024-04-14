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Compiègne Classic

Compiègne (FRA) | 11 - 14 April 2024

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

25 - Grand Prix Ville de Compiègne

CSI3* - 1.55m - Table A with Jump-Off - 56,800.00 €

Sunday, 14 April 2024
14:00
logo partenaires
Arena Decarpentry
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Round
Jump-Off
J-O		 Time
1.
533
Titouan SCHUMACHER Titouan SCHUMACHER, Damien THIROT / D. Johnson
ILLUSION
flag
ILLUSION KWPN/Gelding/Bay/2013/by BALOU DU ROUET x LADY WANDA by GLENNRIDGE
0
0
38.98
EUR 14,200.00
2.
237
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST / S.a.r.l. EQUIOUEST JUMP 44119 TREILLIERES (FRA)
ARIOTO DU GEVRES
flag
ARIOTO DU GEVRES SF/Gelding/bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
0
0
39.21
EUR 11,360.00
3.
600
John WHITAKER Juliette FALIGOT, John WHITAKER / S.c.e.a. Riverland (FRA)
ARQANA DE RIVERLAND
flag
ARQANA DE RIVERLAND SF/Mare/grey/2010/by CORNET OBOLENSKY x STELLA DE RIVERLAND by DIAMANT DE SEMILLY
0
0
39.43
EUR 8,520.00
4.
178
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA CASHPAID LLC / GEMPF Hans-Hermann
CASHPAID J&F
flag
CASHPAID J&F HOLST/Stallion/bay/2011/by CASALL x UNSCHULD by CHICAGO Z
0
0
39.45
EUR 5,680.00
5.
110
Felipe AMARAL OBERSON CONSEILS ET SERVICES
CHARLIE LA LOI Z
flag
CHARLIE LA LOI Z
0
0
40.25
EUR 3,976.00
6.
477
Gudrun PATTEET Gudrun PATTEET, Sea Coast Horses BVBA / Evelyne Van Vreckom
SEA COAST CHICA V.V. Z
flag
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
0
0
40.26
EUR 3,124.00
7.
306
Emeric GEORGE Karine KILLIAN / EDITH MANTEN (FRA)
CALISCO DE TERLONG
flag
CALISCO DE TERLONG SF/Stallion/bay/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x GALISCA DE TERLONG
0
0
40.49
EUR 2,272.00
8.
547
Amanda SLAGTER Robbin ROBIJN / Gestut Lewitz
CORNET BLUE PS
flag
CORNET BLUE PS OS/Stallion/other/2013/by CHACCO-BLUE x CORSTARA by CORNET'S STERN
0
0
40.63
EUR 1,704.00
9.
402
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, S.C.E.A. HORSE PARK / S.a.r.l. ENGANDOU 31530 MONTAIGUT SUR SAVE (FRA)
BULGARIE D'ENGANDOU
flag
BULGARIE D'ENGANDOU SF/Mare/chestnut/2011/by VARGAS DE STE HERMELLE x URANIE D'ENGANDOU by CALVARO F.C.
0
0
40.77
EUR 1,704.00
10.
555
Kevin STAUT SAS FINEGAL / M. MICHEL ROGER, COLOMBY (FRA)
SCUDERIA 1918 VIKING D'LA ROUSSERIE
flag
SCUDERIA 1918 VIKING D'LA ROUSSERIE SF/Gelding/chestnut/2009/by QUAPRICE BOIS MARGOT x HERMINE DE BREKKA by APACHE D'ADRIERS
0
0
41.35
EUR 1,420.00
11.
190
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY / Elise BONNAUD 33420 ST AUBIN DE BRANNE (FRA)
ZIA MIA DE LA BONN Z
flag
ZIA MIA DE LA BONN Z ZANG/Mare/chestnut/2012/by ZANDOR x KEL'AMOUR DE ROUILLAC by VOLTAIRE PREF
0
0
42.31
EUR 1,420.00
12.
218
Nicolas DELMOTTE Molga M JORDAN / H Merlgerd
JORDAN MOLGA M
flag
JORDAN MOLGA M KWPN/Stallion/bay/2014/by ETOULON x ELZA'S JUWEL M by HGT DULF VAN DEN BISSCHOP
0
0
42.45
EUR 1,420.00
13.
291
Pierre Marie FRIANT Jean GUILLAUME / Fabien BACHELLEREAU 85200 SERIGNE (FRA)
URDY D'ASTREE
flag
URDY D'ASTREE SF/Gelding/Chestnut/2008/by BOUFFON DU MURIER*JANSSEN x QUATCHINA D'ASTREE by PAMPHILE
0
4
39.51
EUR 100.00
14.
585
Yves VANDERHASSELT Luc VERMEIR / Guy Ganseman
NIKITA VAN DE KOEKELBERG
flag
NIKITA VAN DE KOEKELBERG BWP/Mare/bay/2013/by LORO PIANA FILOU DE MUZE x JARDENTI VAN DE KOEKELBERG by VDL CARDENTO
0
4
40.51
EUR 100.00
15.
568
Kyle TIMM REIN FAMILY LLC., Tara DOW-REIN / Bernard Pierre Le Courtois (FRA)
CANDAR MAIL
flag
CANDAR MAIL SF/Gelding/chestnut/2012/by LANDO x ORANGEADE MAIL by FERGAR MAIL
0
4
43.19
EUR 100.00
16.
114
Reynald ANGOT Hervé THOBOIS, Florian ANGOT / Stephane CHALIER 15250 NAUCELLES (FRA)
CHROME D'IVRAIE
flag
CHROME D'IVRAIE AA/Stallion/bay/2012/by JARNAC x LOA DE PETRA by TIGRIS
0
4
43.51
17.
192
Nicolas CIZERON Michel CIZERON / Frederic Court (FRA)
FILAE DU CLOS
flag
FILAE DU CLOS
0
4
43.99
18.
285
Henk FREDERIKS H.k. VAN DOORN / H.K. van Doorn
IMPIAN D
flag
IMPIAN D KWPN/Stallion/bay/2013/by VDL BUBALU x OUTLAW D by LUX Z
0
4
44.42
19.
440
Bas MOERINGS Geert MOERINGS, M E A A MOERINGS / G.J.A. Moerings
IPSTHAR
flag
IPSTHAR KWPN/Stallion/bay/2013/by DENZEL VT MEULENHOF x VESTHA by FARMER
0
8
42.20
20.
480
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts / Golibrzuch, Wolfgang
H&M LEGEND OF LOVE
flag
H&M LEGEND OF LOVE DSP (SATHÜ)/Mare/grey/2006/by LANDZAUBER x WALDPERLE by CORGRAF
0
8
42.89
21.
517
Jeanne SADRAN CHEV'EL / STAL TOPS, VB VALKENSWAARD (NLD)
VANNAN
flag
VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN
0
8
45.57
22.
202
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT / Daniel MILLET 60250 ANSACQ (FRA)
BIBICI
flag
BIBICI SF/Mare/chestnut/2011/by NORMAN PRE NOIR x UELEME SF by NELFO DU MESNIL
0
RET
23.
245
Romain DUGUET Romain DUGUET, Clemence BAUDOUX / Clemence Baudoux (FRA)
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
flag
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
2
76.87
24.
252
Antoine ERMANN CHEV'EL
ODIN VAN 'T HANEGOOR
flag
ODIN VAN 'T HANEGOOR
4
70.55
25.
587
Andres VEREECKE Joris DE BRABANDER / De Brabander J.
CALL ME DE MUZE Z
flag
CALL ME DE MUZE Z ZANG/Mare/grey/2012/by CLARISSIMO Z x RATINA GAMMA Z by RAMIRO Z
4
72.00
26.
120
Elke APPELTANS Devos Group / Klaas De Coster
BASIC INSTINCT Z
flag
BASIC INSTINCT Z ZANG/Gelding/bay/2013/by BALOU DU ROUET x BALINAMORE VAN DEN BLAUWAERT by QUINTUS
4
72.12
27.
454
Robert MURPHY Jos Lansink Horses BV / Van Geel Horses
HULDE G
flag
HULDE G KWPN/Mare/bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT
4
72.13
28.
280
Alexandra FRANCART SARL FRANCART JUMP / Joel CARRE 08240 HARRICOURT (FRA)
BETTY DU PRIEURE
flag
BETTY DU PRIEURE SF/Mare/Grey/2011/by DOREMI x CALISTA Z by CHELLANO Z
4
72.35
29.
433
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER, Rene LOPEZ LIZARAZO / Gestüt Lewitz
LONDINA
flag
LONDINA OS/Mare/other/2014/by LONDON x CHACDINA by CHACCO-BLUE
4
72.41
30.
226
Pieter DEVOS Devos Stables, Soc Agricole - Vanvinckenroye / Tom De Craene
JADE VD BISSCHOP
flag
JADE VD BISSCHOP BWP/Mare/chestnut/2009/by OGANO SITTE x PRISCILLA by GRANNUS
4
72.68
31.
391
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
flag
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION-BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
4
72.89
32.
338
Michael HUGHES Stephex Stables / Wilfried Rooms
LEGOLAS TER WILGEN
flag
LEGOLAS TER WILGEN BWP/Stallion/bay/2011/by EMMERTON (ALIAS RALDOLALA) x HELIANTE TER WILGEN by CHIN CHIN
4
73.01
33.
162
Roger Yves BOST HARAS DES COUDRETTES, S.A.R.L. LES CHEVAUX DE MALMAIN, S.C.E.A. CT HORSES / Anne Clausse Fougere (FRA)
DELPH DE DENAT HDC
flag
DELPH DE DENAT HDC SF/Stallion/other/2013/by AIR JORDAN x ODANA DE MARS by TLALOC M
4
73.67
34.
370
Lars KUSTER Alice SCHUURMAN / Schuurman
IDYLLE OF ROMANCE
flag
IDYLLE OF ROMANCE KWPN/Mare/chestnut/2013/by ANDIAMO Z x FIRE OF ROMANCE by OTANGELO
4
73.74
35.
524
Marine SCAUFLAIRE Patrick DALLE / Patrick Dalle
HORTUS D'HOOGPOORT
flag
HORTUS D'HOOGPOORT SBS/Stallion/bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x VESTALE D'HOOGPOORT by ACORADO
4
74.80
36.
360
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Julie FIEURGANT / Eric Fevrier (FRA)
EDORA D'HELBY
flag
EDORA D'HELBY
8
71.56
37.
249
Julien EPAILLARD HELLO HOLDINGS 31 SLU, Julien EPAILLARD / Susana Epaillard Garcia Cereceda (FRA)
DONATELLO D'AUGE
flag
DONATELLO D'AUGE SF/Gelding/bay/2013/by JARNAC x TEQUILA D'AUGE by HELLO PIERVILLE
8
72.40
38.
143
Victor BETTENDORF Climaconfort SPRL, Victor BETTENDORF / Van Putte Ann
ELECTRO VD KROMSTEEG Z
flag
ELECTRO VD KROMSTEEG Z ZANG/Gelding/grey/2014/by EMERALD x KOKO S by DER SENAAT 111
8
72.73
39.
321
Xavier HAZEBROUCQ E.U.R.L. CENTRE EQUESTRE DU GROS CHENE, PAL DEVELOPPEMENT, Stanislas FREMON
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z
flag
CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z ZANG/Stallion/chestnut/2015/by COMME IL FAUT 5 x LOVESPOT VAN DE BANDAM by PADINUS
8
72.75
40.
105
Harry ALLEN Qin Yu PANG, Ballywalter Stables Ltd / Rudolf Spiekermann
CALCULATUS
flag
CALCULATUS WESTF/Gelding/other/2014/by CACHASSINI x C'EST LA VIE by CONTELLO
8
73.21
41.
197
Camille CONDE FERREIRA Genevieve MEGRET / Claire GOUIN 18190 CORQUOY (FRA)
BASSANO DE NANTUEL
flag
BASSANO DE NANTUEL SF/Stallion/chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x KAYDORA DE NANTUEL by CALYPSO D'HERBIERS
8
73.36
42.
136
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA / Eric Levallois (FRA)
DIAMANTINA BEAUFOUR
flag
DIAMANTINA BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
8
73.84
43.
169
Hugo BREUL Jean-Paul LEPETIT / Jean-Paul Lepetit (FRA)
DALTON AU HEUP
flag
DALTON AU HEUP SF/Gelding/chestnut/2013/by NINIO DE ROX x GLAMOUR DE BOISY by VAL DE SAIRE
8
73.95
44.
297
Melissa GARBAIL Denise DEGALLE / DENISE DEGALLE (FRA)
DANDY DE L'EYRE
flag
DANDY DE L'EYRE SF/Gelding/Bay/2013/by IOWA x TAMISE DE LABARDE by EPHEBE FOR EVER*LA SILLA
8
74.27
45.
352
Loewie JOPPEN G VANDERHOIJDONCK, Loewie JOPPEN / van der Kloet
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z
flag
HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z ZANG/Gelding/bay/2011/by HOS D'O x NISINIA VAN DE WOLFSAKKER by BOLLVORM’S LIBERO H
8
74.29
46.
396
Santiago LAMBRE Csilla LÉVAI / Gestüt Lewitz
ZEUSZ
flag
ZEUSZ OS/Stallion/grey/2010/by CARTOGRAN x CHATINA by CHACCO-BLUE
8
74.59
47.
329
Skye HIGGIN SC DU HARAS DE REUX / Francois Albrecht (FRA)
DARCO DE PADOUE
flag
DARCO DE PADOUE SF/Gelding/chestnut/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x MELIE DE PADOUE by ESPOIR BRECEEN
9
75.04
48.
508
Dylan RINGOT HORSE ELITE, Benoit RINGOT / Danielle Prince ( FRA)
VIVLAVIE UNE PRINCE
flag
VIVLAVIE UNE PRINCE SF/Mare/Chestnut/2009/by NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE x PHEDRA DE BLONDEL by QUIDAM DE REVEL
12
72.28
49.
177
Nathan BUDD Hugues DELATTRE / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
flag
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
12
73.33
50.
149
Mathieu BILLOT Philippe ARNAUD
VILLAS Z
flag
VILLAS Z
12
75.00
51.
129
Luke BARHAM Evans And Barham Showjumping
CASALU-BLUE PS
flag
CASALU-BLUE PS
13
75.27
52.
294
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
flag
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
15
77.05
53.
510
Margaux ROCUET Alphonse WANNER / Arnaud BERNOLLIN (FRA)
ELEKTRA DES PREMICES
flag
ELEKTRA DES PREMICES SF/Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x MELODIE D'EOLE by CARTHAGO
16
73.28
54.
582
Jordy VAN MASSENHOVE Stall Gullik AS / Robe en inge Van Gorp - Mertens
NAND VAN 'T BERGSKE
flag
NAND VAN 'T BERGSKE BWP/Gelding/chestnut/2013/by SCENDIX x ESPRI VAN DE ZANDHOEF by VIGO D'ARSOUILLES
17
75.45
55.
408
Philippe LE JEUNE Francois Eric FEDRY / Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA)
EROS DU CHATEAU
flag
EROS DU CHATEAU SF/Stallion/bay/2014/by KANNAN x QUOKINE DU CHATEAU by ROBIN II Z
23
89.19
56.
158
Alexis BORRIN S.A.S. HBD / Alain Fermaut (FRA)
EMBASSY DU CHATEAU
flag
EMBASSY DU CHATEAU SF/Gelding/chestnut/2014/by JARNAC x JALOUSIE DU CHATEAU by BOLERO DE BRECEY*HN
27
93.23
550
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS / Sylvie Levallois (FRA)
DREAM DE BEAUFOUR
flag
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
EL
485
Alix RAGOT SAS ERA JUMP, EARL ECURIES DE PEGASE, Alix RAGOT / E.a.r.l. ECURIES GILBERT DOERR 27800 ST ELOI DE FOURQUES (FRA)
COLDPLAY EJ
flag
COLDPLAY EJ
RET
541
Julia SEGALOT S.A.S. MY INVESTMENT COMPANY, Philippe SEGALOT / S.n.c. Haras De Villers (FRA)
DOUBLE LU
flag
DOUBLE LU SF/Gelding/Chestnut/2013/by NORMAN PRE NOIR x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
RET
576
Nicolas TORO Hendrik RIJKENS, Nicolas TORO / Rijkens, Tjeert
CARAYUNO
flag
CARAYUNO OS/Gelding/chestnut/2012/by CARAMBOLE x MAYUNA
RET