Fontainebleau (FRA) | 02 - 05 October 2025

7 - Prix Chevl'El Stallions

CSI2* - 1.45m - Table A against the clock - 28,200.00 €

Friday, 03 October 2025
15:00
Time Allowed
Round 1: 79sec
Carrière des Princes
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
373
Thomas LAMBERT Francoise DONZE, Maxime DONZE
QUININE VAN DE PEERDEBOS
flag
QUININE VAN DE PEERDEBOS BWP/Mare/Chestnut/2016/by COMME IL FAUT 5 x BOTANICA VAN DE HEFFINCK by PRINCE DE REVEL
0
68.54
EUR 7,050.00
2.
348
Marie HECART NORMANDIE CONNECTION LTD, OLD STATION EQUESTRIAN LLC
EDONNA D'UDINE
flag
EDONNA D'UDINE SF/Mare/Bay/2014/by VIGO CECE x DONATELLA DE NIKE'S HOF by SIRE MAJOR DE LA COUR
0
69.76
EUR 5,640.00
3.
604
Skye HIGGIN S.C.E.A. DE SAINT HUBERT / M JEAN-MARIE SOUPASSE
FLY FOR YOU
flag
FLY FOR YOU SF/Mare/Bay/2015/by QUAPRICE BOIS MARGOT x VEDETTE LANDE by L’ARC DE TRIOMPHE
0
69.98
EUR 4,230.00
4.
598
Sophie EVANS ESM Equestrian / Neyrat Frederic
CSIO BEL
flag
CSIO BEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x GRANIE by GONFARON
0
70.62
EUR 2,820.00
5.
279
Simon DELESTRE H JUMPING / Patrick Vandereyt & Romy Beeckhof
CASTANHA VAN HET BEECKHOF Z
flag
CASTANHA VAN HET BEECKHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2017/by COMILFO PLUS Z x TSARINA Z by TSAR HERO
0
71.00
EUR 1,974.00
6.
651
Lisa NOOREN - GAROFALO Piet KEUNEN, Pieter KEUNEN, STAL HENDRIX / P.Keunen
LEWIS PK
flag
LEWIS PK KWPN/Gelding/Bay/2016/by GASPAHR x HURGITA
0
72.16
EUR 1,551.00
7.
516
Elona ROUSSELLE Stephex Stables / W Van Doorn
LIBERTY D
flag
LIBERTY D AES/Mare/Bay/2016/by FARMGRAAF x FAST REVEL D by CLARISSA
0
72.20
EUR 1,128.00
8.
400
Elyse LESAGE Jerome SCHILLEWAERT
DELTA DU THOT
flag
DELTA DU THOT SF/Gelding/Other/2013/by URLEVENT DU BARY x LURONNE DU THOT by FIDELIO DU THOT HN
0
72.37
EUR 846.00
9.
342
Fanny GUERDAT SKALLI Jean Luc DUFOUR
GIULIA D'ARGOUGES
flag
GIULIA D'ARGOUGES SF/Mare/Bay/2016/by PADOCK DU PLESSIS*HN x ADRIANA D'ARGOUGES by LAUTERBACH
0
72.85
EUR 846.00
10.
508
Dylan RINGOT Anais RINGOT / Jean-Luc De Pelsmaeker
OAKLEY TER WIJNEN
flag
OAKLEY TER WIJNEN BWP/Gelding/Black/2014/by I M SPECIAL DE MUZE x KASSA VAN HET SCHAECK by ERCO VAN T ROOSAKKER
0
73.12
EUR 705.00
11.
322
Alexandra FRANCART Michel FRIGOT, SYNDICAT GO TO HICKSTEAD
GO TO HICKSTEAD MF
flag
GO TO HICKSTEAD MF SF/Stallion/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES STX x BHANGARRA by HICKSTEAD
0
73.57
EUR 705.00
12.
111
Clémentine LUX Sonia STACQUEZ / DR.S.STAQUEZ
BOWIE TIPS Z
flag
BOWIE TIPS Z ZANG/Gelding/Chestnut/2014/by BALOUBET DU ROUET x BABETTE DE L'AULNE by SCHILLING
0
74.40
EUR 705.00
13.
421
Agathe MARTIN Agathe MARTIN / Gestuet Lewitz
CHACELLE
flag
CHACELLE MECKL/Mare/Bay/2010/by CHACCO-BLUE x LANIELLE by SILVIO I
0
74.79
EUR 150.00
14.
536
Louis Rafael SAINT CYR S.c. ECURIE DU TITANQA / Jocelyne VILTROUVE 28250 LE MESNIL THOMAS (FRA)
GIRL DU MESNIL
flag
GIRL DU MESNIL SF/Mare/Other/2016/by KANNAN x JOYCE DU MESNIL by ECHOGENE LATOUR
0
74.84
EUR 150.00
15.
522
Charles RULQUIN S.A.R.L. NANCY CHEVAL / E.A.R.L. ELEVAGE MOUCHE
EPSY MOUCHE
flag
EPSY MOUCHE SF/Mare/Bay/2014/by OSTA RUGS QUINTUS x ULISCA MOUCHE by KANNAN
0
74.96
EUR 150.00
16.
657
Elize VAN DE MHEEN Wilgo VAN DE MHEEN / Maatschap Team Nijhof
KES TN
flag
KES TN KWPN/Gelding/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x CHEERS by HEARTBREAKER
0
74.98
EUR 150.00
17.
188
Nicolas BOST E.A.R.L. BARBIZON HORSE, S.A.S. HARAS DE LA BATIA / Sabine Dechamboux
GIORGIO DE LA BATIA
flag
GIORGIO DE LA BATIA SF/Gelding/Chestnut/2016/by IDEAL DE LA LOGE x SIAM DE LA BATIA by MR BLUE
0
75.43
EUR 150.00
18.
679
Arnaud-Philippe BONVIN Anne-Lise MUMENTHALER MÜLLER
LEXICON II VAN'T ROOSAKKER
flag
LEXICON II VAN'T ROOSAKKER BWP/Gelding/Chestnut/2011/by LEXICON x IKEA VAN'T ROOSAKKER
0
75.73
EUR 150.00
19.
419
Luc MARIANI S.A.R.L. GOLDEN HORSE COMMERCE
GOLDEN EYES DE LINA
flag
GOLDEN EYES DE LINA /Gelding/Chestnut/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QUIMERA DEL DUERO by GERFAUT D'HELBY
0
75.94
EUR 150.00
20.
267
Stanislas DE ZUCHOWICZ Virginie FOUTRIER / S.c.e.a. HARAS D'ELLE 50680 MOON SUR ELLE (FRA)
CABRI D'ELLE
flag
CABRI D'ELLE SF/Gelding/Bay/2012/by ORLANDO x LUNE D'ELLE by BALOUBET DU ROUET
0
76.29
EUR 150.00
21.
491
Anne RAPINAT S.A.R.L. LES ECURIES DE LA FOLTIERE
HIPOPDESCERISIERS
flag
HIPOPDESCERISIERS SF/Gelding/Bay/2017/by ASCOTT DES VAUX x KANDY DE LANDEVES by QUERCY DES SARTHES
0
77.91
EUR 150.00
22.
575
Youri TROTEREAU Regis GAILLARD
DOLLAR DES G
flag
DOLLAR DES G SF/Gelding/Bay/2013/by VON CHACCO IXE x ULTIMATE D'AUNIS by EUROCOMMERCE BERLIN
0
78.21
EUR 150.00
23.
590
Mathieu VINOIS Mathieu VINOIS, Mathilde VINOIS / THIERRY PINEAU
GALIANO DU BLANC
flag
GALIANO DU BLANC SF/Stallion/Chestnut/2016/by VAGABOND DE LA POMME x JOLLY DU REVERDY by ALLEGRETO
2
80.76
24.
648
River MORSSINKHOF Stefan MORSSINKHOF / HARAS UMBURANAS
DRONE DAS UMBURANAS
flag
DRONE DAS UMBURANAS BH/Stallion/Bay/2013/by DARCO x LIBERIA by H2
2
80.80
25.
559
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU
PILIPILI VAN ORTI
flag
PILIPILI VAN ORTI BWP/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x DOLORES VAN ORTI by HEARTBREAKER
3
81.58
26.
674
Bryan BALSIGER Valérie ALLIX / FERME DU SEIGNEUR
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE
flag
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE SBS/Mare/Chestnut/2011/by BALTIK SITTE x HEARTFELT by HEARTBREAKER
4
68.24
27.
362
Ines JOLY PEGASUS LLP / Philippe Prevost
FAYLINN DE FONDCOMBE
flag
FAYLINN DE FONDCOMBE SF/Mare/Bay/2015/by LANDO x AILANAH DE FONDCOMBE by DIAMANT DE SEMILLY
4
69.15
28.
145
Deborah ALBOU Catherine GASCA / Angelique GAUCHER-HEBERT 27320 MARCILLY LA CAMPAGNE (FRA)
HAPPY D'ANGE
flag
HAPPY D'ANGE SF/Gelding/Bay/2017/by CANTURO x QUITANA D'EMERAUDE by BLEU BLANC ROUGE II
4
69.57
29.
569
Max THIROUIN Max THIROUIN, Delphine DEVRED CHAIX / MME ANNIE BARBECOT, ST OURS (FRA)
UTOPIE VILLELONGUE
flag
UTOPIE VILLELONGUE SF/Mare/Chestnut/2008/by MYLORD CARTHAGO HN x KIS MISS LA COUR by CALYPSO D'HERBIERS
4
70.11
30.
626
Giampiero GAROFALO HX Breeding, Pieter KEUNEN / L.Keunen-Hanssen
LAMBRUSCO
flag
LAMBRUSCO KWPN/Stallion/Chestnut/2016/by ENTERTAINER x TOTAL TOUCH by LUX
4
71.43
31.
205
Swan BOURVEN Pascal CROCHEMORE, SCEA HARAS DU MANCEL
FOREVER DES SAULES
flag
FOREVER DES SAULES SF/Gelding/Bay/2015/by CANTURO x MADMOISELLE CHAMBLANC by FETICHE DU PAS
4
71.92
32.
141
Bautista RODRIGUEZ DEBRAY SARL ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY / Gestüt Lewitz
VIVOULETTE HD
flag
VIVOULETTE HD OS/Mare/Bay/2013/by VIVANT x CELOUETTE by DOBEL'S CENTO
4
72.24
33.
314
Alexandre FONTANELLE S.a.r.l. SOCRATES
HAYA DE BACON
flag
HAYA DE BACON /Mare/Chestnut/2017/by KANNAN x UMA DE BACON by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
4
72.67
34.
607
Rachel PROUDLEY Reitsportanlage Dagobertshausen GmbH &amp; CO.KG / Gestüt Lewitz
VENENO
flag
VENENO OS/Gelding/Bay/2008/by CHACCO-BLUE x AGRANUET by BALOUBET DU ROUET
4
73.37
35.
453
Pierre Alain MORTIER S.A.S. MTG JUMPING, S.A.S. MORTIER PIERRE ALAIN
EUPHORY DES FORETS
flag
EUPHORY DES FORETS SF/Mare/Chestnut/2014/by OGANO SITTE x SI BELLE DES FORETS by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
4
73.63
36.
685
Johana CATHREIN Johana CATHREIN / Michèle + Jean-Philippe Porte
STELLA DU LAVOIR Z
flag
STELLA DU LAVOIR Z ZANG/Mare/Grey/2016/by SIR OBOLENSKY Z x NELL VD SMIS Z by NELSON Z
4
73.78
37.
307
Edouard FIOCRE Charlotte DE BROGLIE / Catherine de Gastines
FOOR SEASONS CAK
flag
FOOR SEASONS CAK SF/Gelding/Bay/2015/by MONTENDER 2 x PERLE DE LA TAURIE by TLALOC M
4
74.07
38.
705
Nadja PETER STEINER Katharina PETER / Marc Huyghe
QUARANTINETTE VT HAZELARENHOEKJE
flag
QUARANTINETTE VT HAZELARENHOEKJE BWP/Mare/Grey/2016/by URANO DE CARTIGNY x HOT-LINE VH HAZELARENHOEKJE by COLMAN
4
75.30
39.
241
Nicolas CIZERON S.A.S. FINANCIERE BIGARREE
ELTOREO DE L'OTHAIN Z
flag
ELTOREO DE L'OTHAIN Z /Stallion/Black/2016/by EL TORREO DE MUZE x TATIANA DE L'OTHAIN by WINDOWS VH COSTERSVELD
4
75.80
40.
312
Claire FONTANEL S.C.E.A. HARAS K.R.F.
HOPE KAREF
flag
HOPE KAREF /Mare/Bay/2017/by SANDRO BOY x DJINA KAREF by CASALL
4
76.88
41.
181
Emma BODIER S.C.E.A. BO'EM
BUBADO
flag
BUBADO /Stallion/Bay/2015/by BUBALU VDL x WERRIKE by NUMERO UNO
4
77.37
42.
378
Victor LAUDET S.A.S. HARAS DE CONQUES
GRIND'FOLIE DE CONQUE
flag
GRIND'FOLIE DE CONQUE /Mare/Chestnut/2016/by VAGABOND DE LA POMME x ILOSTRA DARK by PALESTRO II
4
77.50
43.
718
Anna WILKS IN Showjumpers / Hans Schipper
LOCKOFF
flag
LOCKOFF KWPN/Stallion/Bay/2016/by TOULON x HANDS-OFF by NUMERO UNO
4
78.11
44.
692
Coralie MAITRE Nicolas MAÎTRE, Patricia Maitre / Dr. Franz Collart
ASKA CHIN DE SAULIEU Z
flag
ASKA CHIN DE SAULIEU Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by ASCA Z x ARMONY CHIN DE SAULIEU by CHIN CHIN
4
78.94
45.
225
Oscar CAMBOULIN Oscar CAMBOULIN
LENNON H
flag
LENNON H KWPN/Stallion/Other/2016/by GRANDORADO TN x O'KRISTY by COLINO
4
82.51
46.
123
Ines VAN DEN BOSCH Corcovado Stables / Els Dammen
CHACCA KHAAN Z
flag
CHACCA KHAAN Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by CORNET OBOLENSKY x CASANA by CARANO
5
79.46
47.
641
Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO LO&amp;F HORSES ANP / Patrick Franssen
DESIREE E Z
flag
DESIREE E Z ZANG/Mare/Bay/2016/by DOMINATOR 2000 Z x FEE VAN HET KEIZERSHOF by UPSILON VAN DE HEFFINCK
5
79.68
48.
128
Andre FREIRE Renaud BOYER
GOLIATH KERVEC
flag
GOLIATH KERVEC SF/Stallion/Chestnut/2016/by GOLDFEVER x JOLLY GIRL DE KERVEC by DARCO
5
79.86
49.
593
Alice DUNSDON Alice DUNSDON / Gestuet Lewitz
CHAVIRA
flag
CHAVIRA OS/Mare/Bay/2011/by CHACCO-BLUE x CALVIRA by CALVARO F.C.
6
80.99
50.
547
Titouan SCHUMACHER Frederic MUSSET, Philippe ROZIER
NIGHT LIGHT VAN'T RUYTERSHOF
flag
NIGHT LIGHT VAN'T RUYTERSHOF BWP/Stallion/Black/2013/by GEMINI x INATHINA VAN'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
8
69.03
51.
630
Victor BETTENDORF Francois-Xavier GUYARD / Francois-Xavier GUYARD
CANCUN TOREL Z
flag
CANCUN TOREL Z ZANG/Mare/Other/2011/by COSINHUS x GRANNUS LADY by GRANNUS
8
71.43
52.
194
Roger Yves BOST S.C.E.A. CT HORSES
HELELA GOLLODIC
flag
HELELA GOLLODIC /Mare/Bay/2017/by VICTORHUGO BOISMARGOT x LISBA DE MAZURE by ROYAL FEU
8
72.54
53.
251
Baptiste COUPERIE ECURIES DU GRAND VENEUR / A.W. KROOT
IRINKA LADY
flag
IRINKA LADY KWPN/Mare/Bay/2013/by ETOULON x ELDORADO LADY M by ELDORADO VD ZESHOEK
8
74.07
54.
346
Adeline HECART EURL TOP STALLIONS COMPANY / Spits BVBA
CHAMPION DE LA ROQUE Z
flag
CHAMPION DE LA ROQUE Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by COMILFO PLUS Z x CHARADE DE LA ROQUE Z by COLTAIRE Z
8
75.40
55.
269
Jerome DEBAS MONTAGNER Florent DERUEL, Karine PUISSOCHET, Lisa DERUEL / FLORENT DERUEL, KARINE PUISSOCHET, LISA DERUEL
CRACKBOY DE PEYRAUD
flag
CRACKBOY DE PEYRAUD SF/Gelding/Other/2012/by KANNAN x ODALIE D'AVRIL by I LOVE YOU
8
75.64
56.
618
Richard HOWLEY ST STABLES SPRL
HAPPY DU THOT
flag
HAPPY DU THOT SF/Mare/Bay/2017/by ANDAIN DU THALIE x QARA DU THOT by LE TOT DE SEMILLY
8
76.70
57.
321
Jessie FOURNEL Jessie FOURNEL, Carole SANCHEZ / Markus HAURI 50680 ST CLAIR SUR L ELLE (FRA)
HANDIAMO DE LA CENSE
flag
HANDIAMO DE LA CENSE SF/Stallion/Bay/2017/by MALITO DE REVE x UGUETTE DES VAUX by DIAMANT DE SEMILLY
8
77.05
58.
410
Yann MACAIRE S.A.S. SAS. Y.M.L., Laurent MACAIRE
GABAR VAN HET MOESHOF
flag
GABAR VAN HET MOESHOF SF/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QIAN VAN HET MOESHOF by FERGAR MAIL
8
77.22
59.
170
Thibaut BAZIRE S.C.E.A. CT HORSES
HABANERA D'AUSTRAL
flag
HABANERA D'AUSTRAL SF/Mare/Bay/2017/by UNIK D'ICK x BACCARAT D'AUSTRAL by BALOUBET DU ROUET
8
77.32
60.
415
Valentin MARCOTTE Lucien VILLOTTE, Guerric RAOUL
HYPERION DE LA VIGNE
flag
HYPERION DE LA VIGNE SF/Stallion/Other/2017/by CICERO Z VAN PAEMEL x CAMELIA DE LA VIGNE by COROFINO 2
8
77.88
61.
528
Dylan SABLON Fabrice SABLON, Jerome AGUETTAZ
GRAINEDEQUEEN FOREZAN
flag
GRAINEDEQUEEN FOREZAN /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x QUEEN GIRL KERVEC by DIAMANT DE SEMILLY
8
78.57
62.
433
Louise MATHIEU Louise MATHIEU / Berthol Philippe
VERONA DENFER
flag
VERONA DENFER SCSL/Mare/Bay/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x TALENTINA DENFER by CASSINI I
8
82.37
63.
566
Emma TALEB Melissa TALEB
I M CHACCO PS
flag
I M CHACCO PS OS/Gelding/Bay/2017/by I'M SPECIAL DE MUZE x CHAJANNA by CHACCO BLUE
8
82.38
64.
164
Antoine BARDE Patrick LECHEVER
ELDANSE DU ROC
flag
ELDANSE DU ROC SF/Mare/Other/2014/by L’ARC DE TRIOMPHE x SYMPHONIE DU ROC by MODESTO
9
79.18
65.
697
Simone MORTIER Simone BUHOFER / Carsten Lauck
LAKE TAHOU
flag
LAKE TAHOU HOLST/Gelding/Chestnut/2014/
9
79.28
66.
552
Bruno SELVA Serge SELVA / M. SERGE SELVA, VAUGRIGNEUSE (FRA)
VIF DE LA FONTAINE
flag
VIF DE LA FONTAINE SF/Gelding/Chestnut/2009/by DOLLAR DU MURIER x HOTESSE FONTAINE by APACHE D'ADRIERS
9
79.87
67.
318
Elise FOUCART S.A.R.L. V.Y.G. INVESTISSEMENTS
SMOKIN'WILLY DZS Z
flag
SMOKIN'WILLY DZS Z ZANG/Gelding/Other/2016/by HUNTERS SCENDRO x DAIQUIRI DZS Z by DEAUVILLE DE LA VIE
9
83.70
68.
121
Laurent THIRION Delphine MAMBOUR / Elevage Du Maillet
PETER PAN DU MAILLET Z
flag
PETER PAN DU MAILLET Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by PLOT BLUE x GITANIA by MR. BLUE
11
81.49
69.
709
Tamara SCHNYDER Susan BADER / Gut Oberstaig
OBERSTAIG'S CHAMPS ELYSEES
flag
OBERSTAIG'S CHAMPS ELYSEES OS/Mare/Grey/2013/by CORNETUS x CORDINA by BÖCKMANN’S CORDALME Z
12
70.74
70.
202
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
flag
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
12
70.80
71.
351
Stephanie HENNEQUIN Laurine DILINGER
HUITIEME DU SABLON
flag
HUITIEME DU SABLON /Stallion/Grey/2017/by AIR CORRADO V.O. x PRUNE D'ANDREDART by FLYER
12
71.85
72.
398
Stephane LEROTY Stephane LEROTY
EDWEENA DE L'OUZE Z
flag
EDWEENA DE L'OUZE Z ZANG/Mare/Chestnut/2017/by EMERALD x UP DE L'OUZE by RINGO
12
72.37
73.
702
Emilie PAILLOT Emilie PAILLOT / BENJAMIN GHELFI
GALAXIE DU BARQUET
flag
GALAXIE DU BARQUET SF/Mare/Chestnut/2016/by ARMITAGES BOY x QUERELLE DU BARQUET by MR BLUE
12
76.29
74.
498
Quantin RICHE S.C.E.A. HSMG EQUITATION, Thibault LACREVAZ, Jacqueline LACREVAZ CHAPPAZ
FLY DE CANTRAIE
flag
FLY DE CANTRAIE SF/Stallion/Chestnut/2015/by VIGO D'ARSOUILLES STX x BUTTERFLY DE CANTRAIE by KANNAN
12
77.61
75.
334
Anne Claire GILBERT ECURIES ACG
UXIA OF HERITAGE Z
flag
UXIA OF HERITAGE Z ZANG/Mare/Bay/2016/by USTINOV x QUEBEC D.C. by QUICK STAR
12
77.73
76.
687
Romain DUGUET Jérôme GUERY, S.A.S.U. ROMAIN DUGUET SPORT HORSES
DIAMOND RBC Z
flag
DIAMOND RBC Z ZANG/Stallion/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x MORGANA J ET F by KANNAN
12
78.52
77.
427
Lucie MARTINOT Jean-Pierre HERPIN
GENTLEMAN DU VALON
flag
GENTLEMAN DU VALON /Stallion/Bay/2016/by HELIOS DE LA COUR II x COCCINELLE DU VALON by KHEOPS ST LOIS*ECOLIT
12
82.13
78.
325
Blandine GALET ROUX S.A.R.L. ALTIVOLA
LUGANO SITTE
flag
LUGANO SITTE SBS/Gelding/Chestnut/2017/by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE x ESTRELLA SITTE by OGANO SITTE
13
83.23
79.
713
Lindsay DOUGLASS S&amp;L Farms / Peters Timm
S&L ICEMAN
flag
S&L ICEMAN HOLST/Gelding/Bay/2017/by QUIBERY x FORANA by CORRADO I
13
83.74
80.
247
Gregory COTTARD LES ECURIES DE WY
IDYLLE CHAVANNAISE
flag
IDYLLE CHAVANNAISE SBS/Mare/Bay/2014/by PEPPERMILL x LA BONITA by GRAF SPONECK
14
80.42
81.
184
Baptiste BOHREN E.A.R.L. DE BAIMONT
GOLD STAR DE BAIMONT
flag
GOLD STAR DE BAIMONT SF/Gelding/Bay/2016/by MYLORD CARTHAGO HN x STAR DE BAIMONT by JEFF D'OR
22
84.04
82.
616
Viona MOTAMEDHASHEMI S.A.S.U. M&amp;R CONSULTING
VICTORIO DU LESME Z
flag
VICTORIO DU LESME Z /Stallion/Chestnut/2017/by VICTORHUGO BOISMARGOT x QUMQUAT ST DENIS by KRONOS D'OUILLY
22
88.31
83.
591
Romain XHEMAL S.A.S. LES ECURIES O'HARA, Florent GERAUD, S.C. MORPHEUS, Adeline BORDELET
UNE STAR DU RUISSEAU Z
flag
UNE STAR DU RUISSEAU Z ZANG/Mare/Bay/2017/by UNTOUCHABLE*GFE x DARLING DU RUISSEAU Z by DOUGLAS
32
94.47
542
Justine SCHOTSMANS Sebastien DUPLANT, Nicolas MARTICORENA / Stephanie RAYNARD 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE (FRA)
ESTEPH DU PATTON
flag
ESTEPH DU PATTON /Stallion/Chestnut/2014/by GOLDFEVER x JUNGLE D'HELBY by URBAIN DU MONNAI
EL
447
Kiara MONTGOURDIN S.A.S. MTG JUMPING / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CHISTERA MAIL
flag
CHISTERA MAIL SF/Mare/Bay/2012/by LANDO x NYMPHEA MAIL by ALLIGATOR FONTAINE
RET
210
Marine BOUTON SARL BOUTON / Rebecca Vodde
LOUZINDA
flag
LOUZINDA WESTF/Mare/Bay/2014/by LORD PEZI JUNIOR x PIA LOTTA by PAVAROTTI VAN DE HELLE
WD
328
Alexandre GAUVIN RIVERLAND / Jan Binkiewicz
CARLOS O
flag
CARLOS O /Gelding/Chestnut/2015/by GRUPO PROM NUMERUS x CELA by FAUST Z
WD