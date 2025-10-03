7 - Prix Chevl'El Stallions
CSI2* - 1.45m - Table A against the clock - 28,200.00 €
Friday, 03 October 2025
15:00
Time Allowed
Round 1: 79sec
Carrière des Princes
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
373
|
Thomas LAMBERT Francoise DONZE, Maxime DONZE
QUININE VAN DE PEERDEBOS
|
|
QUININE VAN DE PEERDEBOS BWP/Mare/Chestnut/2016/by COMME IL FAUT 5 x BOTANICA VAN DE HEFFINCK by PRINCE DE REVEL
|
0
|
68.54
EUR 7,050.00
|2.
|
348
|
Marie HECART NORMANDIE CONNECTION LTD, OLD STATION EQUESTRIAN LLC
EDONNA D'UDINE
|
|
EDONNA D'UDINE SF/Mare/Bay/2014/by VIGO CECE x DONATELLA DE NIKE'S HOF by SIRE MAJOR DE LA COUR
|
0
|
69.76
EUR 5,640.00
|3.
|
604
|
Skye HIGGIN S.C.E.A. DE SAINT HUBERT / M JEAN-MARIE SOUPASSE
FLY FOR YOU
|
|
FLY FOR YOU SF/Mare/Bay/2015/by QUAPRICE BOIS MARGOT x VEDETTE LANDE by L’ARC DE TRIOMPHE
|
0
|
69.98
EUR 4,230.00
|4.
|
598
|
Sophie EVANS ESM Equestrian / Neyrat Frederic
CSIO BEL
|
|
CSIO BEL SF/Gelding/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x GRANIE by GONFARON
|
0
|
70.62
EUR 2,820.00
|5.
|
279
|
Simon DELESTRE H JUMPING / Patrick Vandereyt & Romy Beeckhof
CASTANHA VAN HET BEECKHOF Z
|
|
CASTANHA VAN HET BEECKHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2017/by COMILFO PLUS Z x TSARINA Z by TSAR HERO
|
0
|
71.00
EUR 1,974.00
|6.
|
651
|
Lisa NOOREN - GAROFALO Piet KEUNEN, Pieter KEUNEN, STAL HENDRIX / P.Keunen
LEWIS PK
|
|
LEWIS PK KWPN/Gelding/Bay/2016/by GASPAHR x HURGITA
|
0
|
72.16
EUR 1,551.00
|7.
|
516
|
Elona ROUSSELLE Stephex Stables / W Van Doorn
LIBERTY D
|
|
LIBERTY D AES/Mare/Bay/2016/by FARMGRAAF x FAST REVEL D by CLARISSA
|
0
|
72.20
EUR 1,128.00
|8.
|
400
|
Elyse LESAGE Jerome SCHILLEWAERT
DELTA DU THOT
|
|
DELTA DU THOT SF/Gelding/Other/2013/by URLEVENT DU BARY x LURONNE DU THOT by FIDELIO DU THOT HN
|
0
|
72.37
EUR 846.00
|9.
|
342
|
Fanny GUERDAT SKALLI Jean Luc DUFOUR
GIULIA D'ARGOUGES
|
|
GIULIA D'ARGOUGES SF/Mare/Bay/2016/by PADOCK DU PLESSIS*HN x ADRIANA D'ARGOUGES by LAUTERBACH
|
0
|
72.85
EUR 846.00
|10.
|
508
|
Dylan RINGOT Anais RINGOT / Jean-Luc De Pelsmaeker
OAKLEY TER WIJNEN
|
|
OAKLEY TER WIJNEN BWP/Gelding/Black/2014/by I M SPECIAL DE MUZE x KASSA VAN HET SCHAECK by ERCO VAN T ROOSAKKER
|
0
|
73.12
EUR 705.00
|11.
|
322
|
Alexandra FRANCART Michel FRIGOT, SYNDICAT GO TO HICKSTEAD
GO TO HICKSTEAD MF
|
|
GO TO HICKSTEAD MF SF/Stallion/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES STX x BHANGARRA by HICKSTEAD
|
0
|
73.57
EUR 705.00
|12.
|
111
|
Clémentine LUX Sonia STACQUEZ / DR.S.STAQUEZ
BOWIE TIPS Z
|
|
BOWIE TIPS Z ZANG/Gelding/Chestnut/2014/by BALOUBET DU ROUET x BABETTE DE L'AULNE by SCHILLING
|
0
|
74.40
EUR 705.00
|13.
|
421
|
Agathe MARTIN Agathe MARTIN / Gestuet Lewitz
CHACELLE
|
|
CHACELLE MECKL/Mare/Bay/2010/by CHACCO-BLUE x LANIELLE by SILVIO I
|
0
|
74.79
EUR 150.00
|14.
|
536
|
Louis Rafael SAINT CYR S.c. ECURIE DU TITANQA / Jocelyne VILTROUVE 28250 LE MESNIL THOMAS (FRA)
GIRL DU MESNIL
|
|
GIRL DU MESNIL SF/Mare/Other/2016/by KANNAN x JOYCE DU MESNIL by ECHOGENE LATOUR
|
0
|
74.84
EUR 150.00
|15.
|
522
|
Charles RULQUIN S.A.R.L. NANCY CHEVAL / E.A.R.L. ELEVAGE MOUCHE
EPSY MOUCHE
|
|
EPSY MOUCHE SF/Mare/Bay/2014/by OSTA RUGS QUINTUS x ULISCA MOUCHE by KANNAN
|
0
|
74.96
EUR 150.00
|16.
|
657
|
Elize VAN DE MHEEN Wilgo VAN DE MHEEN / Maatschap Team Nijhof
KES TN
|
|
KES TN KWPN/Gelding/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x CHEERS by HEARTBREAKER
|
0
|
74.98
EUR 150.00
|17.
|
188
|
Nicolas BOST E.A.R.L. BARBIZON HORSE, S.A.S. HARAS DE LA BATIA / Sabine Dechamboux
GIORGIO DE LA BATIA
|
|
GIORGIO DE LA BATIA SF/Gelding/Chestnut/2016/by IDEAL DE LA LOGE x SIAM DE LA BATIA by MR BLUE
|
0
|
75.43
EUR 150.00
|18.
|
679
|
Arnaud-Philippe BONVIN Anne-Lise MUMENTHALER MÜLLER
LEXICON II VAN'T ROOSAKKER
|
|
LEXICON II VAN'T ROOSAKKER BWP/Gelding/Chestnut/2011/by LEXICON x IKEA VAN'T ROOSAKKER
|
0
|
75.73
EUR 150.00
|19.
|
419
|
Luc MARIANI S.A.R.L. GOLDEN HORSE COMMERCE
GOLDEN EYES DE LINA
|
|
GOLDEN EYES DE LINA /Gelding/Chestnut/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QUIMERA DEL DUERO by GERFAUT D'HELBY
|
0
|
75.94
EUR 150.00
|20.
|
267
|
Stanislas DE ZUCHOWICZ Virginie FOUTRIER / S.c.e.a. HARAS D'ELLE 50680 MOON SUR ELLE (FRA)
CABRI D'ELLE
|
|
CABRI D'ELLE SF/Gelding/Bay/2012/by ORLANDO x LUNE D'ELLE by BALOUBET DU ROUET
|
0
|
76.29
EUR 150.00
|21.
|
491
|
Anne RAPINAT S.A.R.L. LES ECURIES DE LA FOLTIERE
HIPOPDESCERISIERS
|
|
HIPOPDESCERISIERS SF/Gelding/Bay/2017/by ASCOTT DES VAUX x KANDY DE LANDEVES by QUERCY DES SARTHES
|
0
|
77.91
EUR 150.00
|22.
|
575
|
Youri TROTEREAU Regis GAILLARD
DOLLAR DES G
|
|
DOLLAR DES G SF/Gelding/Bay/2013/by VON CHACCO IXE x ULTIMATE D'AUNIS by EUROCOMMERCE BERLIN
|
0
|
78.21
EUR 150.00
|23.
|
590
|
Mathieu VINOIS Mathieu VINOIS, Mathilde VINOIS / THIERRY PINEAU
GALIANO DU BLANC
|
|
GALIANO DU BLANC SF/Stallion/Chestnut/2016/by VAGABOND DE LA POMME x JOLLY DU REVERDY by ALLEGRETO
|
2
|80.76
|24.
|
648
|
River MORSSINKHOF Stefan MORSSINKHOF / HARAS UMBURANAS
DRONE DAS UMBURANAS
|
|
DRONE DAS UMBURANAS BH/Stallion/Bay/2013/by DARCO x LIBERIA by H2
|
2
|80.80
|25.
|
559
|
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU
PILIPILI VAN ORTI
|
|
PILIPILI VAN ORTI BWP/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x DOLORES VAN ORTI by HEARTBREAKER
|
3
|81.58
|26.
|
674
|
Bryan BALSIGER Valérie ALLIX / FERME DU SEIGNEUR
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE
|
|
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE SBS/Mare/Chestnut/2011/by BALTIK SITTE x HEARTFELT by HEARTBREAKER
|
4
|68.24
|27.
|
362
|
Ines JOLY PEGASUS LLP / Philippe Prevost
FAYLINN DE FONDCOMBE
|
|
FAYLINN DE FONDCOMBE SF/Mare/Bay/2015/by LANDO x AILANAH DE FONDCOMBE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|69.15
|28.
|
145
|
Deborah ALBOU Catherine GASCA / Angelique GAUCHER-HEBERT 27320 MARCILLY LA CAMPAGNE (FRA)
HAPPY D'ANGE
|
|
HAPPY D'ANGE SF/Gelding/Bay/2017/by CANTURO x QUITANA D'EMERAUDE by BLEU BLANC ROUGE II
|
4
|69.57
|29.
|
569
|
Max THIROUIN Max THIROUIN, Delphine DEVRED CHAIX / MME ANNIE BARBECOT, ST OURS (FRA)
UTOPIE VILLELONGUE
|
|
UTOPIE VILLELONGUE SF/Mare/Chestnut/2008/by MYLORD CARTHAGO HN x KIS MISS LA COUR by CALYPSO D'HERBIERS
|
4
|70.11
|30.
|
626
|
Giampiero GAROFALO HX Breeding, Pieter KEUNEN / L.Keunen-Hanssen
LAMBRUSCO
|
|
LAMBRUSCO KWPN/Stallion/Chestnut/2016/by ENTERTAINER x TOTAL TOUCH by LUX
|
4
|71.43
|31.
|
205
|
Swan BOURVEN Pascal CROCHEMORE, SCEA HARAS DU MANCEL
FOREVER DES SAULES
|
|
FOREVER DES SAULES SF/Gelding/Bay/2015/by CANTURO x MADMOISELLE CHAMBLANC by FETICHE DU PAS
|
4
|71.92
|32.
|
141
|
Bautista RODRIGUEZ DEBRAY SARL ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY / Gestüt Lewitz
VIVOULETTE HD
|
|
VIVOULETTE HD OS/Mare/Bay/2013/by VIVANT x CELOUETTE by DOBEL'S CENTO
|
4
|72.24
|33.
|
314
|
Alexandre FONTANELLE S.a.r.l. SOCRATES
HAYA DE BACON
|
|
HAYA DE BACON /Mare/Chestnut/2017/by KANNAN x UMA DE BACON by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
|
4
|72.67
|34.
|
607
|
Rachel PROUDLEY Reitsportanlage Dagobertshausen GmbH & CO.KG / Gestüt Lewitz
VENENO
|
|
VENENO OS/Gelding/Bay/2008/by CHACCO-BLUE x AGRANUET by BALOUBET DU ROUET
|
4
|73.37
|35.
|
453
|
Pierre Alain MORTIER S.A.S. MTG JUMPING, S.A.S. MORTIER PIERRE ALAIN
EUPHORY DES FORETS
|
|
EUPHORY DES FORETS SF/Mare/Chestnut/2014/by OGANO SITTE x SI BELLE DES FORETS by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
4
|73.63
|36.
|
685
|
Johana CATHREIN Johana CATHREIN / Michèle + Jean-Philippe Porte
STELLA DU LAVOIR Z
|
|
STELLA DU LAVOIR Z ZANG/Mare/Grey/2016/by SIR OBOLENSKY Z x NELL VD SMIS Z by NELSON Z
|
4
|73.78
|37.
|
307
|
Edouard FIOCRE Charlotte DE BROGLIE / Catherine de Gastines
FOOR SEASONS CAK
|
|
FOOR SEASONS CAK SF/Gelding/Bay/2015/by MONTENDER 2 x PERLE DE LA TAURIE by TLALOC M
|
4
|74.07
|38.
|
705
|
Nadja PETER STEINER Katharina PETER / Marc Huyghe
QUARANTINETTE VT HAZELARENHOEKJE
|
|
QUARANTINETTE VT HAZELARENHOEKJE BWP/Mare/Grey/2016/by URANO DE CARTIGNY x HOT-LINE VH HAZELARENHOEKJE by COLMAN
|
4
|75.30
|39.
|
241
|
Nicolas CIZERON S.A.S. FINANCIERE BIGARREE
ELTOREO DE L'OTHAIN Z
|
|
ELTOREO DE L'OTHAIN Z /Stallion/Black/2016/by EL TORREO DE MUZE x TATIANA DE L'OTHAIN by WINDOWS VH COSTERSVELD
|
4
|75.80
|40.
|
312
|
Claire FONTANEL S.C.E.A. HARAS K.R.F.
HOPE KAREF
|
|
HOPE KAREF /Mare/Bay/2017/by SANDRO BOY x DJINA KAREF by CASALL
|
4
|76.88
|41.
|
181
|
Emma BODIER S.C.E.A. BO'EM
BUBADO
|
|
BUBADO /Stallion/Bay/2015/by BUBALU VDL x WERRIKE by NUMERO UNO
|
4
|77.37
|42.
|
378
|
Victor LAUDET S.A.S. HARAS DE CONQUES
GRIND'FOLIE DE CONQUE
|
|
GRIND'FOLIE DE CONQUE /Mare/Chestnut/2016/by VAGABOND DE LA POMME x ILOSTRA DARK by PALESTRO II
|
4
|77.50
|43.
|
718
|
Anna WILKS IN Showjumpers / Hans Schipper
LOCKOFF
|
|
LOCKOFF KWPN/Stallion/Bay/2016/by TOULON x HANDS-OFF by NUMERO UNO
|
4
|78.11
|44.
|
692
|
Coralie MAITRE Nicolas MAÎTRE, Patricia Maitre / Dr. Franz Collart
ASKA CHIN DE SAULIEU Z
|
|
ASKA CHIN DE SAULIEU Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by ASCA Z x ARMONY CHIN DE SAULIEU by CHIN CHIN
|
4
|78.94
|45.
|
225
|
Oscar CAMBOULIN Oscar CAMBOULIN
LENNON H
|
|
LENNON H KWPN/Stallion/Other/2016/by GRANDORADO TN x O'KRISTY by COLINO
|
4
|82.51
|46.
|
123
|
Ines VAN DEN BOSCH Corcovado Stables / Els Dammen
CHACCA KHAAN Z
|
|
CHACCA KHAAN Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by CORNET OBOLENSKY x CASANA by CARANO
|
5
|79.46
|47.
|
641
|
Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO LO&F HORSES ANP / Patrick Franssen
DESIREE E Z
|
|
DESIREE E Z ZANG/Mare/Bay/2016/by DOMINATOR 2000 Z x FEE VAN HET KEIZERSHOF by UPSILON VAN DE HEFFINCK
|
5
|79.68
|48.
|
128
|
Andre FREIRE Renaud BOYER
GOLIATH KERVEC
|
|
GOLIATH KERVEC SF/Stallion/Chestnut/2016/by GOLDFEVER x JOLLY GIRL DE KERVEC by DARCO
|
5
|79.86
|49.
|
593
|
Alice DUNSDON Alice DUNSDON / Gestuet Lewitz
CHAVIRA
|
|
CHAVIRA OS/Mare/Bay/2011/by CHACCO-BLUE x CALVIRA by CALVARO F.C.
|
6
|80.99
|50.
|
547
|
Titouan SCHUMACHER Frederic MUSSET, Philippe ROZIER
NIGHT LIGHT VAN'T RUYTERSHOF
|
|
NIGHT LIGHT VAN'T RUYTERSHOF BWP/Stallion/Black/2013/by GEMINI x INATHINA VAN'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
|
8
|69.03
|51.
|
630
|
Victor BETTENDORF Francois-Xavier GUYARD / Francois-Xavier GUYARD
CANCUN TOREL Z
|
|
CANCUN TOREL Z ZANG/Mare/Other/2011/by COSINHUS x GRANNUS LADY by GRANNUS
|
8
|71.43
|52.
|
194
|
Roger Yves BOST S.C.E.A. CT HORSES
HELELA GOLLODIC
|
|
HELELA GOLLODIC /Mare/Bay/2017/by VICTORHUGO BOISMARGOT x LISBA DE MAZURE by ROYAL FEU
|
8
|72.54
|53.
|
251
|
Baptiste COUPERIE ECURIES DU GRAND VENEUR / A.W. KROOT
IRINKA LADY
|
|
IRINKA LADY KWPN/Mare/Bay/2013/by ETOULON x ELDORADO LADY M by ELDORADO VD ZESHOEK
|
8
|74.07
|54.
|
346
|
Adeline HECART EURL TOP STALLIONS COMPANY / Spits BVBA
CHAMPION DE LA ROQUE Z
|
|
CHAMPION DE LA ROQUE Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by COMILFO PLUS Z x CHARADE DE LA ROQUE Z by COLTAIRE Z
|
8
|75.40
|55.
|
269
|
Jerome DEBAS MONTAGNER Florent DERUEL, Karine PUISSOCHET, Lisa DERUEL / FLORENT DERUEL, KARINE PUISSOCHET, LISA DERUEL
CRACKBOY DE PEYRAUD
|
|
CRACKBOY DE PEYRAUD SF/Gelding/Other/2012/by KANNAN x ODALIE D'AVRIL by I LOVE YOU
|
8
|75.64
|56.
|
618
|
Richard HOWLEY ST STABLES SPRL
HAPPY DU THOT
|
|
HAPPY DU THOT SF/Mare/Bay/2017/by ANDAIN DU THALIE x QARA DU THOT by LE TOT DE SEMILLY
|
8
|76.70
|57.
|
321
|
Jessie FOURNEL Jessie FOURNEL, Carole SANCHEZ / Markus HAURI 50680 ST CLAIR SUR L ELLE (FRA)
HANDIAMO DE LA CENSE
|
|
HANDIAMO DE LA CENSE SF/Stallion/Bay/2017/by MALITO DE REVE x UGUETTE DES VAUX by DIAMANT DE SEMILLY
|
8
|77.05
|58.
|
410
|
Yann MACAIRE S.A.S. SAS. Y.M.L., Laurent MACAIRE
GABAR VAN HET MOESHOF
|
|
GABAR VAN HET MOESHOF SF/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QIAN VAN HET MOESHOF by FERGAR MAIL
|
8
|77.22
|59.
|
170
|
Thibaut BAZIRE S.C.E.A. CT HORSES
HABANERA D'AUSTRAL
|
|
HABANERA D'AUSTRAL SF/Mare/Bay/2017/by UNIK D'ICK x BACCARAT D'AUSTRAL by BALOUBET DU ROUET
|
8
|77.32
|60.
|
415
|
Valentin MARCOTTE Lucien VILLOTTE, Guerric RAOUL
HYPERION DE LA VIGNE
|
|
HYPERION DE LA VIGNE SF/Stallion/Other/2017/by CICERO Z VAN PAEMEL x CAMELIA DE LA VIGNE by COROFINO 2
|
8
|77.88
|61.
|
528
|
Dylan SABLON Fabrice SABLON, Jerome AGUETTAZ
GRAINEDEQUEEN FOREZAN
|
|
GRAINEDEQUEEN FOREZAN /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x QUEEN GIRL KERVEC by DIAMANT DE SEMILLY
|
8
|78.57
|62.
|
433
|
Louise MATHIEU Louise MATHIEU / Berthol Philippe
VERONA DENFER
|
|
VERONA DENFER SCSL/Mare/Bay/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x TALENTINA DENFER by CASSINI I
|
8
|82.37
|63.
|
566
|
Emma TALEB Melissa TALEB
I M CHACCO PS
|
|
I M CHACCO PS OS/Gelding/Bay/2017/by I'M SPECIAL DE MUZE x CHAJANNA by CHACCO BLUE
|
8
|82.38
|64.
|
164
|
Antoine BARDE Patrick LECHEVER
ELDANSE DU ROC
|
|
ELDANSE DU ROC SF/Mare/Other/2014/by L’ARC DE TRIOMPHE x SYMPHONIE DU ROC by MODESTO
|
9
|79.18
|65.
|
697
|
Simone MORTIER Simone BUHOFER / Carsten Lauck
LAKE TAHOU
|
|
LAKE TAHOU HOLST/Gelding/Chestnut/2014/
|
9
|79.28
|66.
|
552
|
Bruno SELVA Serge SELVA / M. SERGE SELVA, VAUGRIGNEUSE (FRA)
VIF DE LA FONTAINE
|
|
VIF DE LA FONTAINE SF/Gelding/Chestnut/2009/by DOLLAR DU MURIER x HOTESSE FONTAINE by APACHE D'ADRIERS
|
9
|79.87
|67.
|
318
|
Elise FOUCART S.A.R.L. V.Y.G. INVESTISSEMENTS
SMOKIN'WILLY DZS Z
|
|
SMOKIN'WILLY DZS Z ZANG/Gelding/Other/2016/by HUNTERS SCENDRO x DAIQUIRI DZS Z by DEAUVILLE DE LA VIE
|
9
|83.70
|68.
|
121
|
Laurent THIRION Delphine MAMBOUR / Elevage Du Maillet
PETER PAN DU MAILLET Z
|
|
PETER PAN DU MAILLET Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by PLOT BLUE x GITANIA by MR. BLUE
|
11
|81.49
|69.
|
709
|
Tamara SCHNYDER Susan BADER / Gut Oberstaig
OBERSTAIG'S CHAMPS ELYSEES
|
|
OBERSTAIG'S CHAMPS ELYSEES OS/Mare/Grey/2013/by CORNETUS x CORDINA by BÖCKMANN’S CORDALME Z
|
12
|70.74
|70.
|
202
|
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
|
|
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
|
12
|70.80
|71.
|
351
|
Stephanie HENNEQUIN Laurine DILINGER
HUITIEME DU SABLON
|
|
HUITIEME DU SABLON /Stallion/Grey/2017/by AIR CORRADO V.O. x PRUNE D'ANDREDART by FLYER
|
12
|71.85
|72.
|
398
|
Stephane LEROTY Stephane LEROTY
EDWEENA DE L'OUZE Z
|
|
EDWEENA DE L'OUZE Z ZANG/Mare/Chestnut/2017/by EMERALD x UP DE L'OUZE by RINGO
|
12
|72.37
|73.
|
702
|
Emilie PAILLOT Emilie PAILLOT / BENJAMIN GHELFI
GALAXIE DU BARQUET
|
|
GALAXIE DU BARQUET SF/Mare/Chestnut/2016/by ARMITAGES BOY x QUERELLE DU BARQUET by MR BLUE
|
12
|76.29
|74.
|
498
|
Quantin RICHE S.C.E.A. HSMG EQUITATION, Thibault LACREVAZ, Jacqueline LACREVAZ CHAPPAZ
FLY DE CANTRAIE
|
|
FLY DE CANTRAIE SF/Stallion/Chestnut/2015/by VIGO D'ARSOUILLES STX x BUTTERFLY DE CANTRAIE by KANNAN
|
12
|77.61
|75.
|
334
|
Anne Claire GILBERT ECURIES ACG
UXIA OF HERITAGE Z
|
|
UXIA OF HERITAGE Z ZANG/Mare/Bay/2016/by USTINOV x QUEBEC D.C. by QUICK STAR
|
12
|77.73
|76.
|
687
|
Romain DUGUET Jérôme GUERY, S.A.S.U. ROMAIN DUGUET SPORT HORSES
DIAMOND RBC Z
|
|
DIAMOND RBC Z ZANG/Stallion/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x MORGANA J ET F by KANNAN
|
12
|78.52
|77.
|
427
|
Lucie MARTINOT Jean-Pierre HERPIN
GENTLEMAN DU VALON
|
|
GENTLEMAN DU VALON /Stallion/Bay/2016/by HELIOS DE LA COUR II x COCCINELLE DU VALON by KHEOPS ST LOIS*ECOLIT
|
12
|82.13
|78.
|
325
|
Blandine GALET ROUX S.A.R.L. ALTIVOLA
LUGANO SITTE
|
|
LUGANO SITTE SBS/Gelding/Chestnut/2017/by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE x ESTRELLA SITTE by OGANO SITTE
|
13
|83.23
|79.
|
713
|
Lindsay DOUGLASS S&L Farms / Peters Timm
S&L ICEMAN
|
|
S&L ICEMAN HOLST/Gelding/Bay/2017/by QUIBERY x FORANA by CORRADO I
|
13
|83.74
|80.
|
247
|
Gregory COTTARD LES ECURIES DE WY
IDYLLE CHAVANNAISE
|
|
IDYLLE CHAVANNAISE SBS/Mare/Bay/2014/by PEPPERMILL x LA BONITA by GRAF SPONECK
|
14
|80.42
|81.
|
184
|
Baptiste BOHREN E.A.R.L. DE BAIMONT
GOLD STAR DE BAIMONT
|
|
GOLD STAR DE BAIMONT SF/Gelding/Bay/2016/by MYLORD CARTHAGO HN x STAR DE BAIMONT by JEFF D'OR
|
22
|84.04
|82.
|
616
|
Viona MOTAMEDHASHEMI S.A.S.U. M&R CONSULTING
VICTORIO DU LESME Z
|
|
VICTORIO DU LESME Z /Stallion/Chestnut/2017/by VICTORHUGO BOISMARGOT x QUMQUAT ST DENIS by KRONOS D'OUILLY
|
22
|88.31
|83.
|
591
|
Romain XHEMAL S.A.S. LES ECURIES O'HARA, Florent GERAUD, S.C. MORPHEUS, Adeline BORDELET
UNE STAR DU RUISSEAU Z
|
|
UNE STAR DU RUISSEAU Z ZANG/Mare/Bay/2017/by UNTOUCHABLE*GFE x DARLING DU RUISSEAU Z by DOUGLAS
|
32
|94.47
|
542
|
Justine SCHOTSMANS Sebastien DUPLANT, Nicolas MARTICORENA / Stephanie RAYNARD 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE (FRA)
ESTEPH DU PATTON
|
|
ESTEPH DU PATTON /Stallion/Chestnut/2014/by GOLDFEVER x JUNGLE D'HELBY by URBAIN DU MONNAI
|EL
|
447
|
Kiara MONTGOURDIN S.A.S. MTG JUMPING / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CHISTERA MAIL
|
|
CHISTERA MAIL SF/Mare/Bay/2012/by LANDO x NYMPHEA MAIL by ALLIGATOR FONTAINE
|RET
|
210
|
Marine BOUTON SARL BOUTON / Rebecca Vodde
LOUZINDA
|
|
LOUZINDA WESTF/Mare/Bay/2014/by LORD PEZI JUNIOR x PIA LOTTA by PAVAROTTI VAN DE HELLE
|WD
|
328
|
Alexandre GAUVIN RIVERLAND / Jan Binkiewicz
CARLOS O
|
|
CARLOS O /Gelding/Chestnut/2015/by GRUPO PROM NUMERUS x CELA by FAUST Z
|WD