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Cabourg Classic

Cabourg (FRA) | 01 - 04 June 2023

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

Competition 09 - Grand Prix des Haras Normands

CSI3* - 1.45m - Table A against the clock - Qualif (25) - 26,200.00€

Thursday, 01 June 2023
12:20
Piste des Tribunes
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
607
Constant VAN PAESSCHEN Daniel ETTER / Claire & Philippe Rizzoli
KARNAK DU ROSET
flag
KARNAK DU ROSET CH/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x FLAMME DU ROSET CH by DOLLAR DE LA PIERRE
0
56.77
6,550.00€
2.
412
Penelope LEPREVOST S.A.R.L. PCB
GFE CANDY DE NANTUEL
flag
GFE CANDY DE NANTUEL SF/Stallion/Chestnut/2012/by LUIDAM x THARA NANTUEL by DIAMANT DE SEMILLY
0
56.82
5,240.00€
3.
596
Axel VAN COLEN S.C.E.A. ECURIE D'AUTHUIT / ZG Lohrey
VEYRON
flag
VEYRON HANN/Mare/Other/2009/by STAKKATO'S HIGHLIGHT x ARABELL by ANTON
0
57.54
3,930.00€
4.
128
Reynald ANGOT HARAS DES COUDRETTES / Delphine PEREZ 14430 BEUVRON EN AUGE (FRA)
UNTOUCHABLE GIPS HDC
flag
UNTOUCHABLE GIPS HDC SF/Gelding/Chestnut/2008/by PORTOFINO 46*LA SILLA x GIPS DE CANTELOUP*ECOLIT by SOCRATE DE CHIVRE*HN
0 58.04
2,620.00€
5.
434
Maelle MARTIN Herve GUYOT, S.A.S.U. ROMAIN DUGUET SPORT HORSES / E.A.R.L. ELEVAGE MOUCHE
EPSY MOUCHE
flag
EPSY MOUCHE SF/Mare/Bay/2014/by QUINTUS D'09 x ULISCA MOUCHE by KANNAN
0
58.25
1,834.00€
6.
134
Jack ANSEMS E. van Opstal Beheer BV / J. VAN DE GEVEL, SCHIJF (NED)
FLIERE FLUITER
flag
FLIERE FLUITER KWPN/Mare/Grey/2010/by VDL ZIROCCO BLUE x RATINA MD by ANIMO
0
58.79
1,441.00€
7.
180
Nicolas BOST Georgina FORBES / Lady Georgina Forbes
CASTLEFORBES DARCY
flag
CASTLEFORBES DARCY ISH/Gelding/Chestnut/2013/by DOLLAR DU MURIER x LUBIE DE SAUSSAY by CARTHAGO
0
59.05
1,048.00€
8.
129
Jane ANNETT Jane ANNETT / DONAL BARNWELL
BILLY TUDOR
flag
BILLY TUDOR AES/Stallion/Chestnut/2011/by CEVIN Z x ANNAGROFF by ANDIAMO Z
0
59.60
786.00€
9.
267
Marie DEMONTE HARAS DE GABKCAL
EPONA DU QUESNOY
flag
EPONA DU QUESNOY SF/Mare/Other/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x QUILAURA DU SEIGNEUR by NABAB DE REVE
0
59.98
786.00€
10.
407
Alexandra LEDERMANN S.A.R.L. CAROLINE LEMARIE / DR.V MICHEL GUIOT, GRANDPRE (FRA)
REQUIEM DE TALMA
flag
REQUIEM DE TALMA SF/Gelding/Chestnut/2005/by CENTO x JOYEUSE by QREDO DE PAULSTRA
0
60.63
655.00€
11.
152
Felicie BERTRAND Pauline JOUANNETEAU, S.N.C. HARAS DE VILLERS, Matthias GARLUND / J. KROES, SIEGERSWOUDE (NED)
DAKAR
flag
DAKAR KWPN/Stallion/Bay/2008/by DOUGLAS x WERASINAA by EMILION
0
60.76
655.00€
12.
448
Pierre Alain MORTIER S.A.S. MORTIER PIERRE ALAIN / STABLES F. RODRIGUEZ R. 99 (FRA)
JUST DO IT R
flag
JUST DO IT R CDE/Gelding/Chestnut/2008/by ACTION-BREAKER x ANKY by BALOUBET DU ROUET
0
60.91
655.00€
13.
570
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS
DREAM DE BEAUFOUR
flag
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
0
60.94
100.00€
14.
394
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
flag
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
0
61.11
100.00€
15.
184
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
flag
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
0
61.59
100.00€
16.
453
Florian NOEL Jean-Francois NOEL
CASAC DU THOT
flag
CASAC DU THOT SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE
0
61.66
100.00€
17.
549
Titouan SCHUMACHER HAR. DES BRIMBELLES / HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA)
ELIOT BRIMBELLES Z
flag
ELIOT BRIMBELLES Z ZANG/Stallion/Chestnut/2010/by E T CRYOZOOTECH Z CL x KAOLYMPE PLARDIERE by DIAMANT DE SEMILLY
0
61.85
100.00€
18.
533
Philippe ROZIER Christian BAILLET, Robert RIEDER PELLEREY
DIRTY SWEET
flag
DIRTY SWEET SF/Mare/Grey/2013/by WINDOWS VH COSTERSVELD x SUPERSONIC by LAVILLON
0
62.50
100.00€
19.
563
Chris SORENSEN High Branches Group / RBC Stud SARL
EXAGON RBC Z
flag
EXAGON RBC Z ZANG/Stallion/Chestnut/2014/by EMERALD x NATALIE III by
0
62.69
100.00€
20.
457
Santiago NUÑEZ RIVA CAMPOS DE NEMBRO S.L. / Nijhof
CHAKIRA Z
flag
CHAKIRA Z ZANG/Mare/Bay/2012/by CROWN Z x CUIDAM'S OLGA by QUIDAM DE REVEL
0
62.81
100.00€
21.
320
Emeric GEORGE Karine KILLIAN / EDITH MANTEN
CALISCO DE TERLONG
flag
CALISCO DE TERLONG SF/Stallion/Bay/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x GALISCA DE TERLONG by
0
63.75
22.
364
Amy INGLIS Ridgeway Farm Stud LLP
CLEVER BOY JUN.
flag
CLEVER BOY JUN. OS/Gelding/Bay/2013/by CORDESS 2 x B. QUEEN MELLO by QUIDAM DE REVEL
0
64.63
23.
422
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS / Frederic LECONTE 50680 CERISY LA FORET (FRA)
ARTISTE DE L'ABBAYE
flag
ARTISTE DE L'ABBAYE SF/Stallion/Bay/2010/by QUAPRICE BOIS MARGOT x QUEEN VAN BERKENBROEK by JUS DE POMME
0
64.87
24.
141
Carolina ARESU GARCIA OBREGON Jose Maria LAROCCA
DOMPERIGNON
flag
DOMPERIGNON /Gelding/Chestnut/2013/by QUINTUS D'09 x COCA Z by CUMANO
1
69.40
25.
106
Khaled Helal AL KHATRI Sh. Hasan Bin Rashid AL KHALIFA / BRUYNINX Guido
HBR GALANTIQUE ROYALE
flag
HBR GALANTIQUE ROYALE SBS/Stallion/Bay/2012/by PRESIDENT x ATLANTIQUE ROYALE by KANNAN
2
70.91
26.
164
Victor BETTENDORF EURL TOP STALLIONS COMPANY / E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY, LA ROQUE BAIGNARD (FRA)
ASTUCE DE LA ROQUE
flag
ASTUCE DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2010/by KANNAN x MEDINE D'AMAURY by QUICK STAR
4
55.86
27.
503
Alix RAGOT Jennifer OTIN
DIAZ DE USH
flag
DIAZ DE USH SF/Mare/Bay/2013/by KAPITOL D'ARGONNE x USHARA AR PARK by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
4
57.36
28.
381
Axelle LAGOUBIE SC MEZARD SPORTS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CHISTERA MAIL
flag
CHISTERA MAIL SF/Mare/Bay/2012/by LANDO x NYMPHEA MAIL by ALLIGATOR FONTAINE
4
57.56
29.
248
Damien DE CHAMBORD Vincent ANNEBICQUE, Cedric DE CHAMBORD, Ardo SOW / HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA)
DIAMS BRIMBELLES Z
flag
DIAMS BRIMBELLES Z ZANG/Stallion/Bay/2012/by DARCO x HATSU VAN ST MAARTEN by DIMENOS
4
57.77
30.
429
Edward LEVY S.a.s. M&amp;M EQUINVEST / M. JEAN GRANDJEAN, MOSLINS (FRA)
VITOT DU CHATEAU
flag
VITOT DU CHATEAU SF/Gelding/Other/2009/by TOULON x SIGNORA by KANNAN
4
58.71
31.
409
Adeline LEMENS Didier LEMENS / Didier LEMENS 78117 CHATEAUFORT (FRA)
AUSTIN DES CEDRES
flag
AUSTIN DES CEDRES SF/Mare/Bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x GRAZIELA DE PHAELE by THOAS DU THEILLET
4
58.95
32.
265
Valentine DELAVEAU Dominique MARY, S.A.S. ECURIE PATRICE DELAVEAU, Liliane CAYEZ
CASCHMIR DU POMIEZ
flag
CASCHMIR DU POMIEZ SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE
4
58.96
33.
172
Mathieu BILLOT EURL EQUICOMMERCE
OLALA
flag
OLALA /Mare/Bay/2014/by ANDIAMO x CELA VITA by WINDOWS VH COSTERSVELD
4
59.63
34.
397
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, S.C.E.A. HORSE PARK / S.a.r.l. ENGANDOU 31530 MONTAIGUT SUR SAVE (FRA)
BULGARIE D'ENGANDOU
flag
BULGARIE D'ENGANDOU SF/Mare/Chestnut/2011/by VARGAS DE STE HERMELLE x URANIE D'ENGANDOU by CALVARO F.C.
4 59.71
35.
196
Robert BREUL Kamel BOUDRA / Kamel BOUDRA 75001 PARIS 01 (FRA)
COPENHAGUE VILLA ROSE
flag
COPENHAGUE VILLA ROSE SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A
4 59.76
36.
161
Basile BETTENDORF Charles BETTENDORF / Quinet Marie-Christine
AMADEUS D'ONCIERES
flag
AMADEUS D'ONCIERES SF/Gelding/Bay/2010/by BALOUBET DU ROUET x SYRIELLE DES IFS by URIEL
4
59.88
37.
213
Bouabdellah CHELEF Bouabdallah CHELEF / Gbr Pferdezucht VOELZ LOTHAR UND SVEN 99 (FRA)
CYROCO
flag
CYROCO /Gelding/Bay/2012/by QUAMIKASE DES FORETS x KONDRIA by QUIDAM DE REVEL
4
60.13
38.
305
William FUNNELL The Billy Stud / Donal Barnwell
EQUINE AMERICA BILLY MARMITE
flag
EQUINE AMERICA BILLY MARMITE AES/Gelding/Bay/2013/by x by
4
60.20
39.
193
Hugo BREUL Jean-Paul LEPETIT
DALTON AU HEUP
flag
DALTON AU HEUP /Gelding/Chestnut/2013/by NINIO DE ROX x GLAMOUR DE BOISY by VAL DE SAIRE
4
60.78
40.
482
Nadja PETER STEINER Abdeslam BENNANI SMIRES
HUSH HUSH
flag
HUSH HUSH KWPN/Stallion/Bay/2012/by x by
4
60.86
41.
236
Audrey COUDRIN EURL AC JUMPING COMPETITION
BLACK SWAN SPECIAL
flag
BLACK SWAN SPECIAL SF/Mare/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x SOMETHING SPECIAL 005 by SILVIO
4
61.01
42.
238
Jerome COULOMBIER G.A.E.C. DE LA VESQUERIE, Claudine DAIROU, Daniel DAIROU / DANIEL DAIROU / CLAUDINE DAIROU
CHIPIE CHARBONIERE
flag
CHIPIE CHARBONIERE SF/Mare/Other/2012/by PADOCK DU PLESSIS*HN x ODE DE LA CHARBONIERE by PAPILLON ROUGE
4
61.20
43.
275
Alexis DEROUBAIX Andre CHENU / Andre CHENU 14270 MEZIDON VALLEE D AUGE (FRA)
CASTEL DU PLESSIS
flag
CASTEL DU PLESSIS SF/Gelding/Bay/2012/by ORIENT EXPRESS*HDC x PANTHERE DU PLESSIS by KANNAN*GFE
4
61.46
44.
111
Millie ALLEN Karel Cox Horses BV / Louis Van Gestel
ORCADO VAN 'T GESTELHOF
flag
ORCADO VAN 'T GESTELHOF BWP/Gelding/Bay/2014/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x WEGA VAN 'T GESTELHOF by DARCO
4
61.88
45.
614
Regis VILLAIN S.N.C. ELIOT
NINA SIMONE DKS
flag
NINA SIMONE DKS /Mare/Bay/2013/by KANNAN*GFE x CENTINA by CENTO
4
63.06
46.
343
Marie HECART Marie HECART, Christian PLANCHON / M. CHRISTIAN PLANCHON,M. JEROME REBOUL, PLEUDIHEN SUR RANCE (FRA)
VAHINEE
flag
VAHINEE SF/Mare/Bay/2009/by LAUTERBACH x KAJOLEE DU GUE by DARCO
4
63.24
47.
188
Mathieu BOURDON SCEA LES ECURIES MATHILDE LONGY, Beatrice LONGY, Didier LONGY, Rodolphe CHARVY
EXQUISE DE OUISTREHAM
flag
EXQUISE DE OUISTREHAM /Mare/Chestnut/2014/by JARNAC x RIVA DE OUISTREHAM by PALADIN DES IFS
4
63.88
48.
420
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON S.c.e.a. HAPI / Jacques PETIT 14250 TILLY SUR SEULLES (FRA)
GOLDEN CYGANO JAP
flag
GOLDEN CYGANO JAP SBS/Gelding/Bay/2012/by UGANO SITTE x SONLY YOU JAP by ADELFOS
4
63.91
49.
509
Anne RAPINAT Anne RAPINAT / Laurent VINCENT 50680 CERISY LA FORET (FRA)
DEESSEKA DE CERISY
flag
DEESSEKA DE CERISY /Gelding/Chestnut/2013/by DOLLAR DELA PIERRE x VENUE DE CERISY by NERVOSO
4
63.94
50.
182
Timothee BOST SARL ECURIE BOST
EBENE DE LA JEFE
flag
EBENE DE LA JEFE /Mare/Grey/2014/by PRESIDENT x EBENE DE LA ROSE by NARCOS II
4
63.96
51.
198
Nathan BUDD Delattr / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
flag
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/Bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
4
64.91
52.
357
Nicolas HOUZELLE Stephanie ALEXANDRE
CRAZY GIRL DES LOTUS
flag
CRAZY GIRL DES LOTUS SF/Mare/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x PAMPA DE LA VIOLLE by ELAN DE LA COUR*HN
4
65.19
53.
299
Charles Henri FERME AB ANDERS LIDBECH HORSES / Anders Lidbeck Stall Europa
KATMANDU
flag
KATMANDU SWB/Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x CARINA 373 by CALIDO I
4
65.26
54.
290
Antoine ERMANN CHEV'EL / Yves LE TOUSEY 50860 MOYON VILLAGES (FRA)
COMIC STAR
flag
COMIC STAR SF/Mare/Grey/2012/by LEVISTAN x PHYLINE STAR by DIAMANT DE SEMILLY
4
65.58
55.
310
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
flag
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/Bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
4
66.49
56.
516
Pierre RIUS Marion MASSELIN
EXPRESS DU PHARE
flag
EXPRESS DU PHARE /Gelding/Bay/2014/by VIGO BOY DU VERNAY x QUEEN DU PHARE by KANNAN
5
69.77
57.
591
Youri TROTEREAU S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY
DANAE DE VAINS
flag
DANAE DE VAINS /Mare/Other/2013/by CORLAND x OBLIGEE DE VAINS by ALLEGRETO
8
57.97
58.
255
Geoffroy DE COLIGNY Marine VOLKAERT / MLLE MARINE VOLKAERT, ST GERMAIN LA CAMPAGNE (FRA)
RAIMONDO DU PLESSIS
flag
RAIMONDO DU PLESSIS SF/Gelding/Bay/2005/by CALIN DU PLESSIS x BACCI DU PLESSIS by MISTER SARTILLY
8
59.74
59.
218
Melanie CLOAREC S.A.R.L. ELEVAGE DE PLEVILLE / FERME DU SEIGNEUR
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE
flag
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE SBS/Mare/Chestnut/2011/by BALTIK SITTE x by
8
60.73
60.
156
Valentin BESNARD SCEA LAS JUMP / Fabrice PARIS 50680 COUVAINS (FRA)
DORIS DES FORETS
flag
DORIS DES FORETS SF/Mare/Bay/2013/by VERDI x AUDREY DES FORETS by CROWN Z
8
61.14
61.
229
Cyril COOLS OF HERITAGE STUDLIMITED / Martina Romagnoli
DALET GP Z
flag
DALET GP Z ZANG/Stallion/Chestnut/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x COCAIN DU RONA Z by EUROCOMMERCE CARTAGENE
8
61.26
62.
117
Felipe AMARAL Bertrand FRANQUET, OBERSON CONSEILS ET SERVICES / Monika Agnes Petersen
ROBINSON 163
flag
ROBINSON 163 HOLST/Gelding/Chestnut/2014/by CASALL x ZELWIA by CASSIANO 3
8
61.70
63.
616
Tim WILKS IN Showjumpers
DIAMANTHELLA VG Z
flag
DIAMANTHELLA VG Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x RICCERDE D by HICKORY MAIL
8
63.18
64.
347
Bliss HEERS Bridgeside Farms LLC / Weenink
GOODBYE
flag
GOODBYE KWPN/Mare/Bay/2011/by ELDORADO VD ZESHOEK x RIVELLA LIGHT by AMULET
8
63.45
65.
363
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
flag
CASANOVA D'ANBEL /Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
8
63.75
66.
464
Jules ORSOLINI E.u.r.l. BO HORSE TRADIN
IBRAHIM
flag
IBRAHIM KWPN/Male/Bay/2013/by ELDORADO VD ZESHOEK x CIRETTO by QUIDAM DE REVEL
8
64.56
67.
404
Sebastien LE LOUARN S.A.R.L. SLLFINANCE / Philippe POPPE 44110 ERBRAY (FRA)
WOUEST DE CANTRAIE Z
flag
WOUEST DE CANTRAIE Z ZANG/Gelding/Grey/2010/by WINNINGMOOD VD ARENBERG x CALVI CANTRAIE Z by CALVIN
8
65.91
68.
327
Christophe GRANGIER Florin CODRE / M. Adelheid WENDELN 99 (FRA)
CATCH BOOM BANG
flag
CATCH BOOM BANG OLDBG/Stallion/Bay/2010/by CORNET'S PRINZ x FIOLA PICCOLA by ARGENTINUS
8
68.41
69.
585
José THIRY Julien WALMACQ / LUC DE NUTTE
JALISCO W VAN DE WOLVENHOEK
flag
JALISCO W VAN DE WOLVENHOEK BWP/Gelding/Bay/2009/by VIVALDI DU SEIGNEUR x by
12
60.51
70.
387
Mathieu LAMBERT S.C.E.A. ECURIE LAMBERT, SC YZA CHEVAUX / Jean-paul DECAMP 80160 LE BOSQUEL (FRA)
EGLANTINE D'EOLE
flag
EGLANTINE D'EOLE /Mare/Chestnut/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x TALENCE DU BIGNON by MYLORD CARTHAGO
12
60.59
71.
234
Edouard CORAL SARL HARAS DU LANDIN
DICAPRIO DU LANDIN
flag
DICAPRIO DU LANDIN /Stallion/Chestnut/2013/by SCENDIX x HOLLYWOOD by NARCOS II
12
61.71
72.
579
Georgia TAME Karel Cox Horses BV, Martrick Benelux BVBA / Corneel Verhaeren
CURIANO VAN MAARLE Z
flag
CURIANO VAN MAARLE Z ZANG/Gelding/Bay/2011/by CANABIS Z x V. AMELUSINA 12 by GERMUS R
12
63.99
73.
442
Ilona MEZZADRI ASSO ELEVAGE SAINTE HERMELLE
DYRCA STE HERMELLE
flag
DYRCA STE HERMELLE /Mare/Bay/2013/by UPERCUT KERVEC x THYRZA DE SAINTE HERMELLE by SURCOUF DE REVEL
12
64.18
74.
624
Maisy WILLIAMS Guy WILLIAMS / S.A. THIBAUD D'ECHALLENS 99 (FRA)
DALTON D'HOYO
flag
DALTON D'HOYO SBS/Stallion/Bay/2009/by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO x RAFALE DU SEIGNEUR by PARCO
16
64.65
75.
280
Benjamin DEVULDER SCEA LEFORESTIER
ESKIMO PLATIERE
flag
ESKIMO PLATIERE /Stallion/Bay/2014/by KANNAN x ONDINE PLATIERE by QUICK STAR
16
66.32
76.
303
Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Tino SEEGER / Sylvia und Guido Simoneit
ZIDANE 70
flag
ZIDANE 70 OS/Stallion/Bay/2014/by ZINEDINE x W-CANDILLA by CANDILLO 3
20
72.53
77.
372
Thibaut JOUANNETEAU Thibaut JOUANNETEAU / S.C.E.A. D'ERAULCOURT, AUTREMENCOURT (FRA)
ACCROCHE TOI
flag
ACCROCHE TOI SF/Gelding/Chestnut/2010/by BALOUBET DU ROUET x FLEUR DE LISLE by LAEKEN
22
82.11
78.
602
Konstantin E. VAN DAMME Rainer HÖCHSMANN / Stephanie Dewerpe
UNITED
flag
UNITED SF/Gelding/Grey/2013/by UGANO SITTE x INDIE DE RUBERCY by ULIOR DES ISLES
22
82.85
557
Charlotte SLOSSE SCEA RIVERLAND
DRAKAR DE RIVERLAND
flag
DRAKAR DE RIVERLAND SF/Gelding/Bay/2013/by QUATRO DE RIVERLAND x JAQUETTE by QUITO DE BAUSSY
EL
623
Guy WILLIAMS Guy WILLIAMS / M. JEAN-NOEL POTTIER,MME PRISCILLA POTTIER GLASER, SAONNET (FRA)
ROUGE DE RAVEL
flag
ROUGE DE RAVEL SF/Stallion/Bay/2005/by ULTIMO VAN TER MOUDE x OCEANE DU RUISSEAU by QUOUGLOF ROUGE
EL
493
Mathilde PINAULT Charles Henri FERME, E.u.r.l. JDM HORSE, SCEA TOUTAINS DU BREUIL / M. PACQUE VOF PIERAETS 99 (FRA)
DALI PP Z
flag
DALI PP Z ZANG/Stallion/Other/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUIDAM'S LADY by QUIDAM'S RUBIN
WD