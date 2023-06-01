Competition 09 - Grand Prix des Haras Normands
CSI3* - 1.45m - Table A against the clock - Qualif (25) - 26,200.00€
Thursday, 01 June 2023
12:20
Piste des Tribunes
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
607
|
Constant VAN PAESSCHEN Daniel ETTER / Claire & Philippe Rizzoli
KARNAK DU ROSET
|
|
KARNAK DU ROSET CH/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x FLAMME DU ROSET CH by DOLLAR DE LA PIERRE
|
0
|
56.77
6,550.00€
|2.
|
412
|
Penelope LEPREVOST S.A.R.L. PCB
GFE CANDY DE NANTUEL
|
|
GFE CANDY DE NANTUEL SF/Stallion/Chestnut/2012/by LUIDAM x THARA NANTUEL by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
56.82
5,240.00€
|3.
|
596
|
Axel VAN COLEN S.C.E.A. ECURIE D'AUTHUIT / ZG Lohrey
VEYRON
|
|
VEYRON HANN/Mare/Other/2009/by STAKKATO'S HIGHLIGHT x ARABELL by ANTON
|
0
|
57.54
3,930.00€
|4.
|
128
|
Reynald ANGOT HARAS DES COUDRETTES / Delphine PEREZ 14430 BEUVRON EN AUGE (FRA)
UNTOUCHABLE GIPS HDC
|
|
UNTOUCHABLE GIPS HDC SF/Gelding/Chestnut/2008/by PORTOFINO 46*LA SILLA x GIPS DE CANTELOUP*ECOLIT by SOCRATE DE CHIVRE*HN
|0
|
58.04
2,620.00€
|5.
|
434
|
Maelle MARTIN Herve GUYOT, S.A.S.U. ROMAIN DUGUET SPORT HORSES / E.A.R.L. ELEVAGE MOUCHE
EPSY MOUCHE
|
|
EPSY MOUCHE SF/Mare/Bay/2014/by QUINTUS D'09 x ULISCA MOUCHE by KANNAN
|
0
|
58.25
1,834.00€
|6.
|
134
|
Jack ANSEMS E. van Opstal Beheer BV / J. VAN DE GEVEL, SCHIJF (NED)
FLIERE FLUITER
|
|
FLIERE FLUITER KWPN/Mare/Grey/2010/by VDL ZIROCCO BLUE x RATINA MD by ANIMO
|
0
|
58.79
1,441.00€
|7.
|
180
|
Nicolas BOST Georgina FORBES / Lady Georgina Forbes
CASTLEFORBES DARCY
|
|
CASTLEFORBES DARCY ISH/Gelding/Chestnut/2013/by DOLLAR DU MURIER x LUBIE DE SAUSSAY by CARTHAGO
|
0
|
59.05
1,048.00€
|8.
|
129
|
Jane ANNETT Jane ANNETT / DONAL BARNWELL
BILLY TUDOR
|
|
BILLY TUDOR AES/Stallion/Chestnut/2011/by CEVIN Z x ANNAGROFF by ANDIAMO Z
|
0
|
59.60
786.00€
|9.
|
267
|
Marie DEMONTE HARAS DE GABKCAL
EPONA DU QUESNOY
|
|
EPONA DU QUESNOY SF/Mare/Other/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x QUILAURA DU SEIGNEUR by NABAB DE REVE
|
0
|
59.98
786.00€
|10.
|
407
|
Alexandra LEDERMANN S.A.R.L. CAROLINE LEMARIE / DR.V MICHEL GUIOT, GRANDPRE (FRA)
REQUIEM DE TALMA
|
|
REQUIEM DE TALMA SF/Gelding/Chestnut/2005/by CENTO x JOYEUSE by QREDO DE PAULSTRA
|
0
|
60.63
655.00€
|11.
|
152
|
Felicie BERTRAND Pauline JOUANNETEAU, S.N.C. HARAS DE VILLERS, Matthias GARLUND / J. KROES, SIEGERSWOUDE (NED)
DAKAR
|
|
DAKAR KWPN/Stallion/Bay/2008/by DOUGLAS x WERASINAA by EMILION
|
0
|
60.76
655.00€
|12.
|
448
|
Pierre Alain MORTIER S.A.S. MORTIER PIERRE ALAIN / STABLES F. RODRIGUEZ R. 99 (FRA)
JUST DO IT R
|
|
JUST DO IT R CDE/Gelding/Chestnut/2008/by ACTION-BREAKER x ANKY by BALOUBET DU ROUET
|
0
|
60.91
655.00€
|13.
|
570
|
Charlotte SPAAS LEVALLOIS Sylvie LEVALLOIS
DREAM DE BEAUFOUR
|
|
DREAM DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x GRANDE DAME VH DINGESHOF by TOULON
|
0
|
60.94
100.00€
|14.
|
394
|
Thomas LAMBERT LANCAR HOLDING
JACKPOT E.B.
|
|
JACKPOT E.B. KWPN/Mare/Bay/2014/by ACTION BREAKER x CINTANA EB by CORRADO I
|
0
|
61.11
100.00€
|15.
|
184
|
Clement BOULANGER Jean Francois RONDOUX / Karen Van De Woestijne
GHANATI
|
|
GHANATI BWP/Mare/Chestnut/2010/by EPLEASER VAN T HEIKE x HOOPVOL VAN HET BEETJAN by VALENTINA VAN T' HEIKE
|
0
|
61.59
100.00€
|16.
|
453
|
Florian NOEL Jean-Francois NOEL
CASAC DU THOT
|
|
CASAC DU THOT SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE
|
0
|
61.66
100.00€
|17.
|
549
|
Titouan SCHUMACHER HAR. DES BRIMBELLES / HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA)
ELIOT BRIMBELLES Z
|
|
ELIOT BRIMBELLES Z ZANG/Stallion/Chestnut/2010/by E T CRYOZOOTECH Z CL x KAOLYMPE PLARDIERE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
61.85
100.00€
|18.
|
533
|
Philippe ROZIER Christian BAILLET, Robert RIEDER PELLEREY
DIRTY SWEET
|
|
DIRTY SWEET SF/Mare/Grey/2013/by WINDOWS VH COSTERSVELD x SUPERSONIC by LAVILLON
|
0
|
62.50
100.00€
|19.
|
563
|
Chris SORENSEN High Branches Group / RBC Stud SARL
EXAGON RBC Z
|
|
EXAGON RBC Z ZANG/Stallion/Chestnut/2014/by EMERALD x NATALIE III by
|
0
|
62.69
100.00€
|20.
|
457
|
Santiago NUÑEZ RIVA CAMPOS DE NEMBRO S.L. / Nijhof
CHAKIRA Z
|
|
CHAKIRA Z ZANG/Mare/Bay/2012/by CROWN Z x CUIDAM'S OLGA by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
62.81
100.00€
|21.
|
320
|
Emeric GEORGE Karine KILLIAN / EDITH MANTEN
CALISCO DE TERLONG
|
|
CALISCO DE TERLONG SF/Stallion/Bay/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x GALISCA DE TERLONG by
|
0
|63.75
|22.
|
364
|
Amy INGLIS Ridgeway Farm Stud LLP
CLEVER BOY JUN.
|
|
CLEVER BOY JUN. OS/Gelding/Bay/2013/by CORDESS 2 x B. QUEEN MELLO by QUIDAM DE REVEL
|
0
|64.63
|23.
|
422
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS / Frederic LECONTE 50680 CERISY LA FORET (FRA)
ARTISTE DE L'ABBAYE
|
|
ARTISTE DE L'ABBAYE SF/Stallion/Bay/2010/by QUAPRICE BOIS MARGOT x QUEEN VAN BERKENBROEK by JUS DE POMME
|
0
|64.87
|24.
|
141
|
Carolina ARESU GARCIA OBREGON Jose Maria LAROCCA
DOMPERIGNON
|
|
DOMPERIGNON /Gelding/Chestnut/2013/by QUINTUS D'09 x COCA Z by CUMANO
|
1
|69.40
|25.
|
106
|
Khaled Helal AL KHATRI Sh. Hasan Bin Rashid AL KHALIFA / BRUYNINX Guido
HBR GALANTIQUE ROYALE
|
|
HBR GALANTIQUE ROYALE SBS/Stallion/Bay/2012/by PRESIDENT x ATLANTIQUE ROYALE by KANNAN
|
2
|70.91
|26.
|
164
|
Victor BETTENDORF EURL TOP STALLIONS COMPANY / E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY, LA ROQUE BAIGNARD (FRA)
ASTUCE DE LA ROQUE
|
|
ASTUCE DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2010/by KANNAN x MEDINE D'AMAURY by QUICK STAR
|
4
|55.86
|27.
|
503
|
Alix RAGOT Jennifer OTIN
DIAZ DE USH
|
|
DIAZ DE USH SF/Mare/Bay/2013/by KAPITOL D'ARGONNE x USHARA AR PARK by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
4
|57.36
|28.
|
381
|
Axelle LAGOUBIE SC MEZARD SPORTS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CHISTERA MAIL
|
|
CHISTERA MAIL SF/Mare/Bay/2012/by LANDO x NYMPHEA MAIL by ALLIGATOR FONTAINE
|
4
|57.56
|29.
|
248
|
Damien DE CHAMBORD Vincent ANNEBICQUE, Cedric DE CHAMBORD, Ardo SOW / HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA)
DIAMS BRIMBELLES Z
|
|
DIAMS BRIMBELLES Z ZANG/Stallion/Bay/2012/by DARCO x HATSU VAN ST MAARTEN by DIMENOS
|
4
|57.77
|30.
|
429
|
Edward LEVY S.a.s. M&M EQUINVEST / M. JEAN GRANDJEAN, MOSLINS (FRA)
VITOT DU CHATEAU
|
|
VITOT DU CHATEAU SF/Gelding/Other/2009/by TOULON x SIGNORA by KANNAN
|
4
|58.71
|31.
|
409
|
Adeline LEMENS Didier LEMENS / Didier LEMENS 78117 CHATEAUFORT (FRA)
AUSTIN DES CEDRES
|
|
AUSTIN DES CEDRES SF/Mare/Bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x GRAZIELA DE PHAELE by THOAS DU THEILLET
|
4
|58.95
|32.
|
265
|
Valentine DELAVEAU Dominique MARY, S.A.S. ECURIE PATRICE DELAVEAU, Liliane CAYEZ
CASCHMIR DU POMIEZ
|
|
CASCHMIR DU POMIEZ SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE
|
4
|58.96
|33.
|
172
|
Mathieu BILLOT EURL EQUICOMMERCE
OLALA
|
|
OLALA /Mare/Bay/2014/by ANDIAMO x CELA VITA by WINDOWS VH COSTERSVELD
|
4
|59.63
|34.
|
397
|
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET, S.C.E.A. HORSE PARK / S.a.r.l. ENGANDOU 31530 MONTAIGUT SUR SAVE (FRA)
BULGARIE D'ENGANDOU
|
|
BULGARIE D'ENGANDOU SF/Mare/Chestnut/2011/by VARGAS DE STE HERMELLE x URANIE D'ENGANDOU by CALVARO F.C.
|4
|59.71
|35.
|
196
|
Robert BREUL Kamel BOUDRA / Kamel BOUDRA 75001 PARIS 01 (FRA)
COPENHAGUE VILLA ROSE
|
|
COPENHAGUE VILLA ROSE SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A
|4
|59.76
|36.
|
161
|
Basile BETTENDORF Charles BETTENDORF / Quinet Marie-Christine
AMADEUS D'ONCIERES
|
|
AMADEUS D'ONCIERES SF/Gelding/Bay/2010/by BALOUBET DU ROUET x SYRIELLE DES IFS by URIEL
|
4
|59.88
|37.
|
213
|
Bouabdellah CHELEF Bouabdallah CHELEF / Gbr Pferdezucht VOELZ LOTHAR UND SVEN 99 (FRA)
CYROCO
|
|
CYROCO /Gelding/Bay/2012/by QUAMIKASE DES FORETS x KONDRIA by QUIDAM DE REVEL
|
4
|60.13
|38.
|
305
|
William FUNNELL The Billy Stud / Donal Barnwell
EQUINE AMERICA BILLY MARMITE
|
|
EQUINE AMERICA BILLY MARMITE AES/Gelding/Bay/2013/by x by
|
4
|60.20
|39.
|
193
|
Hugo BREUL Jean-Paul LEPETIT
DALTON AU HEUP
|
|
DALTON AU HEUP /Gelding/Chestnut/2013/by NINIO DE ROX x GLAMOUR DE BOISY by VAL DE SAIRE
|
4
|60.78
|40.
|
482
|
Nadja PETER STEINER Abdeslam BENNANI SMIRES
HUSH HUSH
|
|
HUSH HUSH KWPN/Stallion/Bay/2012/by x by
|
4
|60.86
|41.
|
236
|
Audrey COUDRIN EURL AC JUMPING COMPETITION
BLACK SWAN SPECIAL
|
|
BLACK SWAN SPECIAL SF/Mare/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x SOMETHING SPECIAL 005 by SILVIO
|
4
|61.01
|42.
|
238
|
Jerome COULOMBIER G.A.E.C. DE LA VESQUERIE, Claudine DAIROU, Daniel DAIROU / DANIEL DAIROU / CLAUDINE DAIROU
CHIPIE CHARBONIERE
|
|
CHIPIE CHARBONIERE SF/Mare/Other/2012/by PADOCK DU PLESSIS*HN x ODE DE LA CHARBONIERE by PAPILLON ROUGE
|
4
|61.20
|43.
|
275
|
Alexis DEROUBAIX Andre CHENU / Andre CHENU 14270 MEZIDON VALLEE D AUGE (FRA)
CASTEL DU PLESSIS
|
|
CASTEL DU PLESSIS SF/Gelding/Bay/2012/by ORIENT EXPRESS*HDC x PANTHERE DU PLESSIS by KANNAN*GFE
|
4
|61.46
|44.
|
111
|
Millie ALLEN Karel Cox Horses BV / Louis Van Gestel
ORCADO VAN 'T GESTELHOF
|
|
ORCADO VAN 'T GESTELHOF BWP/Gelding/Bay/2014/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x WEGA VAN 'T GESTELHOF by DARCO
|
4
|61.88
|45.
|
614
|
Regis VILLAIN S.N.C. ELIOT
NINA SIMONE DKS
|
|
NINA SIMONE DKS /Mare/Bay/2013/by KANNAN*GFE x CENTINA by CENTO
|
4
|63.06
|46.
|
343
|
Marie HECART Marie HECART, Christian PLANCHON / M. CHRISTIAN PLANCHON,M. JEROME REBOUL, PLEUDIHEN SUR RANCE (FRA)
VAHINEE
|
|
VAHINEE SF/Mare/Bay/2009/by LAUTERBACH x KAJOLEE DU GUE by DARCO
|
4
|63.24
|47.
|
188
|
Mathieu BOURDON SCEA LES ECURIES MATHILDE LONGY, Beatrice LONGY, Didier LONGY, Rodolphe CHARVY
EXQUISE DE OUISTREHAM
|
|
EXQUISE DE OUISTREHAM /Mare/Chestnut/2014/by JARNAC x RIVA DE OUISTREHAM by PALADIN DES IFS
|
4
|63.88
|48.
|
420
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON S.c.e.a. HAPI / Jacques PETIT 14250 TILLY SUR SEULLES (FRA)
GOLDEN CYGANO JAP
|
|
GOLDEN CYGANO JAP SBS/Gelding/Bay/2012/by UGANO SITTE x SONLY YOU JAP by ADELFOS
|
4
|63.91
|49.
|
509
|
Anne RAPINAT Anne RAPINAT / Laurent VINCENT 50680 CERISY LA FORET (FRA)
DEESSEKA DE CERISY
|
|
DEESSEKA DE CERISY /Gelding/Chestnut/2013/by DOLLAR DELA PIERRE x VENUE DE CERISY by NERVOSO
|
4
|63.94
|50.
|
182
|
Timothee BOST SARL ECURIE BOST
EBENE DE LA JEFE
|
|
EBENE DE LA JEFE /Mare/Grey/2014/by PRESIDENT x EBENE DE LA ROSE by NARCOS II
|
4
|63.96
|51.
|
198
|
Nathan BUDD Delattr / Hugues Delattre
TOUARDO BLUE Z
|
|
TOUARDO BLUE Z ZANG/Stallion/Bay/2014/by TOULON x EASY BLUE by ARKO III
|
4
|64.91
|52.
|
357
|
Nicolas HOUZELLE Stephanie ALEXANDRE
CRAZY GIRL DES LOTUS
|
|
CRAZY GIRL DES LOTUS SF/Mare/Chestnut/2012/by TINKA'S BOY x PAMPA DE LA VIOLLE by ELAN DE LA COUR*HN
|
4
|65.19
|53.
|
299
|
Charles Henri FERME AB ANDERS LIDBECH HORSES / Anders Lidbeck Stall Europa
KATMANDU
|
|
KATMANDU SWB/Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x CARINA 373 by CALIDO I
|
4
|65.26
|54.
|
290
|
Antoine ERMANN CHEV'EL / Yves LE TOUSEY 50860 MOYON VILLAGES (FRA)
COMIC STAR
|
|
COMIC STAR SF/Mare/Grey/2012/by LEVISTAN x PHYLINE STAR by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|65.58
|55.
|
310
|
Christina GACHOUD HMF Equestrian / MICHAEL KELLY
LATTE MACCHIATO
|
|
LATTE MACCHIATO ISH/Gelding/Bay/2013/by PACINO x TORBOY LADY by BOHERDEAL CLOVER
|
4
|66.49
|56.
|
516
|
Pierre RIUS Marion MASSELIN
EXPRESS DU PHARE
|
|
EXPRESS DU PHARE /Gelding/Bay/2014/by VIGO BOY DU VERNAY x QUEEN DU PHARE by KANNAN
|
5
|69.77
|57.
|
591
|
Youri TROTEREAU S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY
DANAE DE VAINS
|
|
DANAE DE VAINS /Mare/Other/2013/by CORLAND x OBLIGEE DE VAINS by ALLEGRETO
|
8
|57.97
|58.
|
255
|
Geoffroy DE COLIGNY Marine VOLKAERT / MLLE MARINE VOLKAERT, ST GERMAIN LA CAMPAGNE (FRA)
RAIMONDO DU PLESSIS
|
|
RAIMONDO DU PLESSIS SF/Gelding/Bay/2005/by CALIN DU PLESSIS x BACCI DU PLESSIS by MISTER SARTILLY
|
8
|59.74
|59.
|
218
|
Melanie CLOAREC S.A.R.L. ELEVAGE DE PLEVILLE / FERME DU SEIGNEUR
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE
|
|
FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE SBS/Mare/Chestnut/2011/by BALTIK SITTE x by
|
8
|60.73
|60.
|
156
|
Valentin BESNARD SCEA LAS JUMP / Fabrice PARIS 50680 COUVAINS (FRA)
DORIS DES FORETS
|
|
DORIS DES FORETS SF/Mare/Bay/2013/by VERDI x AUDREY DES FORETS by CROWN Z
|
8
|61.14
|61.
|
229
|
Cyril COOLS OF HERITAGE STUDLIMITED / Martina Romagnoli
DALET GP Z
|
|
DALET GP Z ZANG/Stallion/Chestnut/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x COCAIN DU RONA Z by EUROCOMMERCE CARTAGENE
|
8
|61.26
|62.
|
117
|
Felipe AMARAL Bertrand FRANQUET, OBERSON CONSEILS ET SERVICES / Monika Agnes Petersen
ROBINSON 163
|
|
ROBINSON 163 HOLST/Gelding/Chestnut/2014/by CASALL x ZELWIA by CASSIANO 3
|
8
|61.70
|63.
|
616
|
Tim WILKS IN Showjumpers
DIAMANTHELLA VG Z
|
|
DIAMANTHELLA VG Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x RICCERDE D by HICKORY MAIL
|
8
|63.18
|64.
|
347
|
Bliss HEERS Bridgeside Farms LLC / Weenink
GOODBYE
|
|
GOODBYE KWPN/Mare/Bay/2011/by ELDORADO VD ZESHOEK x RIVELLA LIGHT by AMULET
|
8
|63.45
|65.
|
363
|
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
|
|
CASANOVA D'ANBEL /Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
|
8
|63.75
|66.
|
464
|
Jules ORSOLINI E.u.r.l. BO HORSE TRADIN
IBRAHIM
|
|
IBRAHIM KWPN/Male/Bay/2013/by ELDORADO VD ZESHOEK x CIRETTO by QUIDAM DE REVEL
|
8
|64.56
|67.
|
404
|
Sebastien LE LOUARN S.A.R.L. SLLFINANCE / Philippe POPPE 44110 ERBRAY (FRA)
WOUEST DE CANTRAIE Z
|
|
WOUEST DE CANTRAIE Z ZANG/Gelding/Grey/2010/by WINNINGMOOD VD ARENBERG x CALVI CANTRAIE Z by CALVIN
|
8
|65.91
|68.
|
327
|
Christophe GRANGIER Florin CODRE / M. Adelheid WENDELN 99 (FRA)
CATCH BOOM BANG
|
|
CATCH BOOM BANG OLDBG/Stallion/Bay/2010/by CORNET'S PRINZ x FIOLA PICCOLA by ARGENTINUS
|
8
|68.41
|69.
|
585
|
José THIRY Julien WALMACQ / LUC DE NUTTE
JALISCO W VAN DE WOLVENHOEK
|
|
JALISCO W VAN DE WOLVENHOEK BWP/Gelding/Bay/2009/by VIVALDI DU SEIGNEUR x by
|
12
|60.51
|70.
|
387
|
Mathieu LAMBERT S.C.E.A. ECURIE LAMBERT, SC YZA CHEVAUX / Jean-paul DECAMP 80160 LE BOSQUEL (FRA)
EGLANTINE D'EOLE
|
|
EGLANTINE D'EOLE /Mare/Chestnut/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x TALENCE DU BIGNON by MYLORD CARTHAGO
|
12
|60.59
|71.
|
234
|
Edouard CORAL SARL HARAS DU LANDIN
DICAPRIO DU LANDIN
|
|
DICAPRIO DU LANDIN /Stallion/Chestnut/2013/by SCENDIX x HOLLYWOOD by NARCOS II
|
12
|61.71
|72.
|
579
|
Georgia TAME Karel Cox Horses BV, Martrick Benelux BVBA / Corneel Verhaeren
CURIANO VAN MAARLE Z
|
|
CURIANO VAN MAARLE Z ZANG/Gelding/Bay/2011/by CANABIS Z x V. AMELUSINA 12 by GERMUS R
|
12
|63.99
|73.
|
442
|
Ilona MEZZADRI ASSO ELEVAGE SAINTE HERMELLE
DYRCA STE HERMELLE
|
|
DYRCA STE HERMELLE /Mare/Bay/2013/by UPERCUT KERVEC x THYRZA DE SAINTE HERMELLE by SURCOUF DE REVEL
|
12
|64.18
|74.
|
624
|
Maisy WILLIAMS Guy WILLIAMS / S.A. THIBAUD D'ECHALLENS 99 (FRA)
DALTON D'HOYO
|
|
DALTON D'HOYO SBS/Stallion/Bay/2009/by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO x RAFALE DU SEIGNEUR by PARCO
|
16
|64.65
|75.
|
280
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Benjamin DEVULDER SCEA LEFORESTIER
ESKIMO PLATIERE
|
|
ESKIMO PLATIERE /Stallion/Bay/2014/by KANNAN x ONDINE PLATIERE by QUICK STAR
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16
|66.32
|76.
|
303
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Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Tino SEEGER / Sylvia und Guido Simoneit
ZIDANE 70
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ZIDANE 70 OS/Stallion/Bay/2014/by ZINEDINE x W-CANDILLA by CANDILLO 3
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20
|72.53
|77.
|
372
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Thibaut JOUANNETEAU Thibaut JOUANNETEAU / S.C.E.A. D'ERAULCOURT, AUTREMENCOURT (FRA)
ACCROCHE TOI
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ACCROCHE TOI SF/Gelding/Chestnut/2010/by BALOUBET DU ROUET x FLEUR DE LISLE by LAEKEN
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22
|82.11
|78.
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602
|
Konstantin E. VAN DAMME Rainer HÖCHSMANN / Stephanie Dewerpe
UNITED
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UNITED SF/Gelding/Grey/2013/by UGANO SITTE x INDIE DE RUBERCY by ULIOR DES ISLES
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22
|82.85
|
557
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Charlotte SLOSSE SCEA RIVERLAND
DRAKAR DE RIVERLAND
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DRAKAR DE RIVERLAND SF/Gelding/Bay/2013/by QUATRO DE RIVERLAND x JAQUETTE by QUITO DE BAUSSY
|EL
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623
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Guy WILLIAMS Guy WILLIAMS / M. JEAN-NOEL POTTIER,MME PRISCILLA POTTIER GLASER, SAONNET (FRA)
ROUGE DE RAVEL
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ROUGE DE RAVEL SF/Stallion/Bay/2005/by ULTIMO VAN TER MOUDE x OCEANE DU RUISSEAU by QUOUGLOF ROUGE
|EL
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493
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Mathilde PINAULT Charles Henri FERME, E.u.r.l. JDM HORSE, SCEA TOUTAINS DU BREUIL / M. PACQUE VOF PIERAETS 99 (FRA)
DALI PP Z
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DALI PP Z ZANG/Stallion/Other/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUIDAM'S LADY by QUIDAM'S RUBIN
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