SF/Mare/Bay/2014/by ROYAL FEU x PROMESSE DU LAVOIR by CONTENDER

ERMESS DU LAVOIR SF/Mare/Bay/2014/by ROYAL FEU x PROMESSE DU LAVOIR by CONTENDER

/Mare/Bay/2013/by BALOUBET DU ROUET x VARAPPE by ARIOSO DU THEILLET

DALMA DE L OISELIERE /Mare/Bay/2013/by BALOUBET DU ROUET x VARAPPE by ARIOSO DU THEILLET

KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x CHARLOTTE Z by CALVINO Z

IMPORTANT STYLE VK KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x CHARLOTTE Z by CALVINO Z

/Gelding/Chestnut/2013/by VIGO CECE x VENDETTA DE TALMA by CANTURO*BOIS MARGOT

DENVER DE TALMA /Gelding/Chestnut/2013/by VIGO CECE x VENDETTA DE TALMA by CANTURO*BOIS MARGOT

/Mare/Other/2014/by QLASSIC BOIS MARGOT x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY

EVE D'OUILLY /Mare/Other/2014/by QLASSIC BOIS MARGOT x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY

/Gelding//2014/by UPERCUT KERVEC x BORGIA STE HERMELLE by VARGAS DE STE HERMELLE

EYRIA STE HERMELLE /Gelding//2014/by UPERCUT KERVEC x BORGIA STE HERMELLE by VARGAS DE STE HERMELLE

SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A

COPENHAGUE VILLA ROSE SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A

SF/Gelding/Chestnut/2013/by KANNAN x NOUVELLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL

DU VALON SF/Gelding/Chestnut/2013/by KANNAN x NOUVELLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL

SF/Gelding/Bay/2012/by UTRILLO Z x MEDITERRANEE MAIL by FERGAR MAIL

CORAIL MAIL SF/Gelding/Bay/2012/by UTRILLO Z x MEDITERRANEE MAIL by FERGAR MAIL

/Mare/Other/2014/by KANNAN x FLEUR DE COQUERIE by QUIDAM DE REVEL

ELECTRE DE COQUERIE /Mare/Other/2014/by KANNAN x FLEUR DE COQUERIE by QUIDAM DE REVEL

/Stallion/Chestnut/2013/by ROCK'N ROLL SEMILLY x SIPRULINE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY

DIABOLO D'ENCRE /Stallion/Chestnut/2013/by ROCK'N ROLL SEMILLY x SIPRULINE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY

SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO

CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO

/Mare/Grey/2013/by CLEARWAY x ALONDRA LA SILLA by ALCAMERA DE MOYON

ACATITLA LS /Mare/Grey/2013/by CLEARWAY x ALONDRA LA SILLA by ALCAMERA DE MOYON

ZANG/Gelding/Grey/2012/by CORNET OBOLENSKY x ELISE VAN PAEMEL by CARETINO

COOPER Z ZANG/Gelding/Grey/2012/by CORNET OBOLENSKY x ELISE VAN PAEMEL by CARETINO

GO HORSES, EDESA PROMOTION EQUESTRE SPRL

Felipe AMARAL GO HORSES, EDESA PROMOTION EQUESTRE SPRL

ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x KERBIE V.V. by CHACCO BUE

SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x KERBIE V.V. by CHACCO BUE

SF/Gelding/Chestnut/2014/by x by

EDELWEISS DE GROOM SF/Gelding/Chestnut/2014/by x by

SF/Gelding/Bay/2012/by CONRAD x OCEANE DE CHASNAY by BAULIEU DE CARRE

CODY DES FONTENOTTES SF/Gelding/Bay/2012/by CONRAD x OCEANE DE CHASNAY by BAULIEU DE CARRE

/Mare/Bay/2013/by LUCCIANNO*HN x PELEGRINA DES SOURCES by AIRBORNE MONTECILLO

DZOARA DES SOURCES /Mare/Bay/2013/by LUCCIANNO*HN x PELEGRINA DES SOURCES by AIRBORNE MONTECILLO

SF/Gelding/Bay/2009/by MYLORD CARTHAGO*HN x MALICE DES TILL by ROSIRE

VIETNAM DES TILL SF/Gelding/Bay/2009/by MYLORD CARTHAGO*HN x MALICE DES TILL by ROSIRE

SF/Gelding/Bay/2013/by QUALITY TOUCH x JALPHA AR PARK by CALYPSO D'HERBIERS

D'TOUCH D'ORVAL SF/Gelding/Bay/2013/by QUALITY TOUCH x JALPHA AR PARK by CALYPSO D'HERBIERS

/Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x ODANA DE MARS by DOLLAR DELA PIERRE

ESTIA DE DENAT /Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x ODANA DE MARS by DOLLAR DELA PIERRE

SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE

CASCHMIR DU POMIEZ SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE

SF/Mare/Chestnut/2010/by HURLEVENT DE BREKA*HN x QUEEN DU FRESNE by HELIOS DE LA COUR II

ALTESSE DU FRESNE SF/Mare/Chestnut/2010/by HURLEVENT DE BREKA*HN x QUEEN DU FRESNE by HELIOS DE LA COUR II

KWPN/Mare/Other/2012/by TOLAN R. x B. UMONIA R 9 by LORD Z

HANNE UMONIA KWPN/Mare/Other/2012/by TOLAN R. x B. UMONIA R 9 by LORD Z

SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE

CASAC DU THOT SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE

SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN*GFE x ADELE MUGUETTE by CORIANO

BERLIOZ DE BEDON SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN*GFE x ADELE MUGUETTE by CORIANO

SF/Mare/Bay/2011/by NEGUS DE TALMA*HN x OSAKA DE MESILLE by RAPHAEL

BEAUTY DE L'EPINETTE SF/Mare/Bay/2011/by NEGUS DE TALMA*HN x OSAKA DE MESILLE by RAPHAEL

/Gelding/Bay/2014/by TOULON x VIANA DE GREE by DIAMANT DE SEMILLY

EMILLIO DE GREE /Gelding/Bay/2014/by TOULON x VIANA DE GREE by DIAMANT DE SEMILLY

SF/Gelding/Bay/2008/by DIAMANT DE SEMILLY x OPHELIE DES VAUX by RICHEBOURG

UN DIAMANT D'AZIF SF/Gelding/Bay/2008/by DIAMANT DE SEMILLY x OPHELIE DES VAUX by RICHEBOURG

ISH/Mare/Bay/2014/by O.B.O.S. QUALITY 004 x LOUGH SCUR SARDIAMOND by SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN

LOUGH SCUR QUALITY LADY ISH/Mare/Bay/2014/by O.B.O.S. QUALITY 004 x LOUGH SCUR SARDIAMOND by SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN

Minister For Defence / Seamus Tighe

Commandant Geoff CURRAN Minister For Defence / Seamus Tighe

/Mare/Chestnut/2015/by SUNSHINE DU PHARE x ATHENA DU PHARE by SCOOP DU PHARE

FIDJI DU PHARE /Mare/Chestnut/2015/by SUNSHINE DU PHARE x ATHENA DU PHARE by SCOOP DU PHARE

SF/Mare/Chestnut/2012/by EPSOM GESMERAY x UNI DU SALBEY by DOLLAR DELA PIERRE

CIRCEE DU SALBEY SF/Mare/Chestnut/2012/by EPSOM GESMERAY x UNI DU SALBEY by DOLLAR DELA PIERRE

33.

324

Przemyslaw KONOPACKI Ilonka LUITWIELER / Thierry Hendrikx PURE PASION FROM SECOND LIFE Z

PURE PASION FROM SECOND LIFE Z ZANG/Gelding/Grey/2014/by PICASSO Z x CHEER-CHARCAMM Z by

5

69.39