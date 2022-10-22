bandeau événement

Jumping International ****

Saint-Lô (FRA) | 20 - 23 October 2022

Schedule
Start List PDF Results PDF

05 - Prix Theault

CSI2* - 1.40m - Table A with Jump-Off - 5,000.00€

Saturday, 22 October 2022
15:00
logo partenaires
Main Arena
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Round
Jump-Off
J-O		 Time
1.
269
Julien GONIN S.C.E.A. ECURIE DE L'ENCLOS (20001175)
ERMESS DU LAVOIR
flag
ERMESS DU LAVOIR SF/Mare/Bay/2014/by ROYAL FEU x PROMESSE DU LAVOIR by CONTENDER
0
0
28.66
1,250.00€
2.
296
Camille PIOT Denis HUBERT, Adrien BRET, Camille PIOT
DALMA DE L OISELIERE
flag
DALMA DE L OISELIERE /Mare/Bay/2013/by BALOUBET DU ROUET x VARAPPE by ARIOSO DU THEILLET
0
0
28.75
1,000.00€
3.
322
Loewie JOPPEN G VANDERHOIJDONCK / M. van Kleef
IMPORTANT STYLE VK
flag
IMPORTANT STYLE VK KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x CHARLOTTE Z by CALVINO Z
0
0
29.16
750.00€
4.
281
Penelope LEPREVOST Catherine BONNAFOUS
DENVER DE TALMA
flag
DENVER DE TALMA /Gelding/Chestnut/2013/by VIGO CECE x VENDETTA DE TALMA by CANTURO*BOIS MARGOT
0
0
29.25
500.00€
5.
261
Alexandra FRANCART Alexandra LEBON NOEL DE BURLIN / Alexandra LEBON NOEL DE BURLIN 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA)
EVE D'OUILLY
flag
EVE D'OUILLY /Mare/Other/2014/by QLASSIC BOIS MARGOT x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY
0
0
29.65
350.00€
6.
218
Mathieu BILLOT ASSO ELEVAGE SAINTE HERMELLE
EYRIA STE HERMELLE
flag
EYRIA STE HERMELLE /Gelding//2014/by UPERCUT KERVEC x BORGIA STE HERMELLE by VARGAS DE STE HERMELLE
0
0
30.06
275.00€
7.
226
Hugo BREUL Kamel BOUDRA / Kamel BOUDRA 75001 PARIS 01 (FRA)
COPENHAGUE VILLA ROSE
flag
COPENHAGUE VILLA ROSE SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A
0
0
30.43
200.00€
8.
278
Nicolas LAYEC Jean-Pierre HERPIN / Jean-Pierre Herpin
DU VALON
flag
DU VALON SF/Gelding/Chestnut/2013/by KANNAN x NOUVELLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL
0
0
32.06
150.00€
9.
214
Reynald ANGOT Vincent ANNEBICQUE, Jean-Pierre VILAULT / BERNARD PIERRE LE COURTOIS
CORAIL MAIL
flag
CORAIL MAIL SF/Gelding/Bay/2012/by UTRILLO Z x MEDITERRANEE MAIL by FERGAR MAIL
0
4
28.31
150.00€
10.
217
Cedric BELLANGER S.A.R.L. NANCY CHEVAL
ELECTRE DE COQUERIE
flag
ELECTRE DE COQUERIE /Mare/Other/2014/by KANNAN x FLEUR DE COQUERIE by QUIDAM DE REVEL
0
4
29.96
125.00€
11.
277
Guillaume LAMARE DIABOLO D ENCRE / Patrick PLOTIN 80300 BECORDEL BECOURT (FRA)
DIABOLO D'ENCRE
flag
DIABOLO D'ENCRE /Stallion/Chestnut/2013/by ROCK'N ROLL SEMILLY x SIPRULINE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
0
4
30.65
125.00€
12.
288
Edward LEVY Bernard Pierre LE COURTOIS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CATCHAR MAIL
flag
CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO
0
4
33.96
125.00€
13.
273
Faustine LAFERRERIE Christian HERMON
ACATITLA LS
flag
ACATITLA LS /Mare/Grey/2013/by CLEARWAY x ALONDRA LA SILLA by ALCAMERA DE MOYON
0
WD
50.00€
13.
205
Felipe AMARAL GO HORSES, EDESA PROMOTION EQUESTRE SPRL
COOPER Z
flag
COOPER Z ZANG/Gelding/Grey/2012/by CORNET OBOLENSKY x ELISE VAN PAEMEL by CARETINO
0
WD
50.00€
15.
204
Gudrun PATTEET P. ROOSELEER, Sea Coast Horses BVBA / Evelyne Van Vreckom
SEA COAST CHICA V.V. Z
flag
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
1
69.31
50.00€
16.
328
Mohamed SECK Maryse Delplanque PIQUOT / Marianne Letan
EDELWEISS DE GROOM
flag
EDELWEISS DE GROOM SF/Gelding/Chestnut/2014/by x by
3
71.33
50.00€
17.
290
Lea MARIN Marie Christine MARIN / Joel GAULARD 39380 AUGERANS (FRA)
CODY DES FONTENOTTES
flag
CODY DES FONTENOTTES SF/Gelding/Bay/2012/by CONRAD x OCEANE DE CHASNAY by BAULIEU DE CARRE
4
63.21
18.
307
Thibault THEVENON Jean-Francois RAFAEL
DZOARA DES SOURCES
flag
DZOARA DES SOURCES /Mare/Bay/2013/by LUCCIANNO*HN x PELEGRINA DES SOURCES by AIRBORNE MONTECILLO
4
63.87
19.
291
Loic MICHELON EARL ECURIES DU RAMPIGNON / Francoise RIEMBAULT 14400 RYES (FRA)
VIETNAM DES TILL
flag
VIETNAM DES TILL SF/Gelding/Bay/2009/by MYLORD CARTHAGO*HN x MALICE DES TILL by ROSIRE
4
64.62
20.
333
Zoé BRUNET Lola BRUNET, Zoé BRUNET, Sandra ROSSIER-BRUNET
D'TOUCH D'ORVAL
flag
D'TOUCH D'ORVAL SF/Gelding/Bay/2013/by QUALITY TOUCH x JALPHA AR PARK by CALYPSO D'HERBIERS
4
64.76
21.
266
Laurent GOFFINET Raphael LE DORE
ESTIA DE DENAT
flag
ESTIA DE DENAT /Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x ODANA DE MARS by DOLLAR DELA PIERRE
4
64.98
22.
247
Valentine DELAVEAU Dominique MARY, S.A.S. ECURIE PATRICE DELAVEAU, Liliane CAYEZ
CASCHMIR DU POMIEZ
flag
CASCHMIR DU POMIEZ SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE
4
65.16
23.
325
Duarte ROMAO S.A.S. ECURIE BTCR / Michel MESNIL 50410 LE CHEFRESNE (FRA)
ALTESSE DU FRESNE
flag
ALTESSE DU FRESNE SF/Mare/Chestnut/2010/by HURLEVENT DE BREKA*HN x QUEEN DU FRESNE by HELIOS DE LA COUR II
4
65.58
24.
210
Konstantin E. VAN DAMME Rainer HÖCHSMANN / L. Vos
HANNE UMONIA
flag
HANNE UMONIA KWPN/Mare/Other/2012/by TOLAN R. x B. UMONIA R 9 by LORD Z
4
66.27
25.
293
Florian NOEL Jean-Francois NOEL
CASAC DU THOT
flag
CASAC DU THOT SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE
4
66.28
26.
231
Jules CHIAROTTO S.C.E.A. ELEVAGE DE BEDON / Etienne COURNAULT 54210 LUPCOURT (FRA)
BERLIOZ DE BEDON
flag
BERLIOZ DE BEDON SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN*GFE x ADELE MUGUETTE by CORIANO
4
66.98
27.
255
Christophe ESCANDE ROMAN-IMMO, SARL EQUI JUMP / Jose Marcelino DA SILVA CRISTETA 28260 OULINS (FRA)
BEAUTY DE L'EPINETTE
flag
BEAUTY DE L'EPINETTE SF/Mare/Bay/2011/by NEGUS DE TALMA*HN x OSAKA DE MESILLE by RAPHAEL
4
67.68
28.
321
Robin MUHR Elodie BOURGET / Maurice DESBOIS 44530 GUENROUET (FRA)
EMILLIO DE GREE
flag
EMILLIO DE GREE /Gelding/Bay/2014/by TOULON x VIANA DE GREE by DIAMANT DE SEMILLY
4
67.70
29.
272
David JOBERTIE Gregoire DUPREZ, Muriel DECKER, David JOBERTIE / M. GREGOIRE DUPREZ,MME ISABELLE COSTERIZANT, ST PIERRE AZIF (FRA)
UN DIAMANT D'AZIF
flag
UN DIAMANT D'AZIF SF/Gelding/Bay/2008/by DIAMANT DE SEMILLY x OPHELIE DES VAUX by RICHEBOURG
4
67.83
30.
319
Commandant Geoff CURRAN Minister For Defence / Seamus Tighe
LOUGH SCUR QUALITY LADY
flag
LOUGH SCUR QUALITY LADY ISH/Mare/Bay/2014/by O.B.O.S. QUALITY 004 x LOUGH SCUR SARDIAMOND by SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN
4
68.44
31.
215
Simon BARTHE SARL FB
FIDJI DU PHARE
flag
FIDJI DU PHARE /Mare/Chestnut/2015/by SUNSHINE DU PHARE x ATHENA DU PHARE by SCOOP DU PHARE
4
68.48
32.
220
Jerome BONAFONS EARL HARAS DU GRAND CAUGY / E.a.r.l. HARAS DU GRAND CAUGY 14400 ST VIGOR LE GRAND (FRA)
CIRCEE DU SALBEY
flag
CIRCEE DU SALBEY SF/Mare/Chestnut/2012/by EPSOM GESMERAY x UNI DU SALBEY by DOLLAR DELA PIERRE
4
68.53
33.
324
Przemyslaw KONOPACKI Ilonka LUITWIELER / Thierry Hendrikx
PURE PASION FROM SECOND LIFE Z
flag
PURE PASION FROM SECOND LIFE Z ZANG/Gelding/Grey/2014/by PICASSO Z x CHEER-CHARCAMM Z by
5
69.39
34.
201
Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Andrea FERRO MENENDEZ / Harry Hube
CENTOPIA
flag
CENTOPIA BRAND/Mare/Bay/2015/by CHETLAG x ORNELLA I by CARPACCIO
5
69.47
35.
303
Franck SCHILLEWAERT E.A.R.L. CELCO / Roselyne BREMOND 01330 BOULIGNEUX (FRA)
CLASSIC DE GAIA
flag
CLASSIC DE GAIA SF/Mare/Grey/2012/by UTRILLO VD HEFFINCK x WHISPER S by NABAB DE REVE
5
69.48
36.
244
Geoffroy DE COLIGNY Claire BASSELIER, S.c.e.a. HARAS DE LA MARTINIERE
JABALOU
flag
JABALOU KWPN/Gelding/Other/2014/by BALOU DU ROUET x by
5
69.57
37.
313
Hannah FRANCE-SMITH S.A.R.L. DE LA CHAPELLE / E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY, LA ROQUE BAIGNARD (FRA)
VERA DE LA ROQUE
flag
VERA DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2009/by KANNAN x PIN'UP D'HAMMER by ADELFOS
8
61.55
38.
309
Youri TROTEREAU Julie LAYLY
CRONCHEN
flag
CRONCHEN /Mare/Bay/2014/by COMME IL FAUT x FOR JOSIE by CALATO
8
62.77
39.
254
Thierry DUPONT Francesca COIN, Thierry DUPONT, Denis ANDRIEU / Sylvie DENOUAL 50220 PRECEY (FRA)
CIEL DE SIRIUS
flag
CIEL DE SIRIUS SF/Gelding/Other/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ISATYS DES BRUMES by GALOUBET A
8
64.32
40.
287
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
ELDORADO SEMILLY
flag
ELDORADO SEMILLY SF/Stallion/Bay/2014/by NUMERO UNO x TAHITI SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
8
64.73
41.
211
Chloe ANDOUARD Charles PERRET / M. CHARLES PERRET 99 (FRA)
CLIO DE CHASSAGNE
flag
CLIO DE CHASSAGNE SBS/Mare/Bay/2008/by SISLEY DE LA TOUR VIDAL x GREIFSWALDE by MARKANT
8
66.26
42.
223
Francois Xavier BOUDANT Annick COTE LEGOUBIN
ERMES DU NOE
flag
ERMES DU NOE /Gelding/Other/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x URGANDE DU NOE by LAURIER DE HERE
8
67.25
43.
208
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Clara DARTY
ESTORYL
flag
ESTORYL /Gelding/Bay/2014/by KANNAN x ROOSJE by LUX Z
8
67.47
44.
315
Adam CAREY Sharon FITZPATRICK / Patrick Connolly
CSF KEATINGSTOWN BLUE LAGOON
flag
CSF KEATINGSTOWN BLUE LAGOON ISH/Gelding/Bay/2014/by VDL ZIROCCO BLUE x CSF FAIR EXCHANGE by
8
67.64
45.
276
Axelle LAGOUBIE S.A.R.L. ARDEL
DENFER DE LA FOLIE
flag
DENFER DE LA FOLIE /Stallion/Bay/2013/by NUMERO UNO x QU'UNE FOLIE by CALVARO
8
67.71
46.
235
Gregory COTTARD Emmanuel POUJOL
DRAGIBUS DES CHAMPS
flag
DRAGIBUS DES CHAMPS /Gelding/Bay/2013/by OGRION DES CHAMPS*HN x QUENITRA DES CHAMPS by IDEM DE LAUME
8
68.33
47.
258
Alexandre FONTANELLE Alexandre FONTANELLE
DARKO DE LA BRESSE
flag
DARKO DE LA BRESSE /Stallion/Bay/2013/by KANNAN x MABELLE DE MESSIA by GROOM IV
8
68.50
48.
304
Titouan SCHUMACHER HARAS DES BRIMBELLES
AZOTE BRIMBELLES Z
flag
AZOTE BRIMBELLES Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by AMADEUS Z*BRIMBELLES x ERYTHREA VD SCHRIJBERG by TOULON
9
69.40
49.
270
Cedric HUREL Valerie MIET
J
flag
J /Stallion/Other/2014/by MONTENDER x CAIGRADE by MR BLUE
9
69.55
50.
311
Matthieu VIOLLEAU Chantal BUSNEL
EVERYNICE WOALLAS
flag
EVERYNICE WOALLAS /Mare/Bay/2014/by KANNAN x PRALINE DES DESERTS by ECHOGENE LATOUR
12
65.79
51.
248
Paul DELFORGE Denis MOREL
ELDORADO DE LAUME
flag
ELDORADO DE LAUME /Gelding/Bay/2014/by CANTURO*BOIS MARGOT x TECHNIQUE DE LAUME by MR BLUE
12
66.44
52.
297
Elodie POMARET Elodie POMARET, Jacques HELMLINGER
CAPUCINE DE FLEURY
flag
CAPUCINE DE FLEURY /Mare/Other/2012/by KANNAN x KINASE DE VESQUERIE by ROSIRE
12
66.53
53.
233
Ewen CHINA Florence CANTELAUBE / Corinne HABART 62360 CONDETTE (FRA)
BACCHUS D'ECAMES
flag
BACCHUS D'ECAMES SF/Gelding/Bay/2011/by ROCK'N ROLL SEMILLY x UNIE DU CHATEAU by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT
12
68.51
54.
225
Mathieu BOURDON SCEA LES ECURIES MATHILDE LONGY, Beatrice LONGY, Didier LONGY, Rodolphe CHARVY
EXQUISE DE OUISTREHAM
flag
EXQUISE DE OUISTREHAM /Mare/Chestnut/2014/by JARNAC x RIVA DE OUISTREHAM by PALADIN DES IFS
16
65.68
55.
317
Phillip CAREY Ballywalter Stables / COOP.SOC.AGR. LA CACCIA - ONLUS
KURKUMA DELLA CACCIA
flag
KURKUMA DELLA CACCIA MIPAA/Mare/Bay/2014/by KANNAN x TULADAI DELLA CACCIA by TOULON
16
66.99
56.
263
Ludovic GAUDIN Corentin POUTHE / H. H. WICHERS 99 (FRA)
GICARLA
flag
GICARLA KWPN/Mare/Grey/2011/by VDL ZIROCCO BLUE x MICARLA by ZEOLIET
16
67.34
57.
206
Ana BRENTANI SAMAIA Emilie PAILLOT / Morel Earl
ETINCELLE DE LA FOSSE
flag
ETINCELLE DE LA FOSSE SF/Mare/Chestnut/2014/by BOCAGE DE LONGANE x REBELLE DE LA FOSSE by ROSIRE
16
76.24
58.
243
Coralie DE COLIGNY S.c.e.a. HARAS DE LA MARTINIERE
LA FOLIE DE LA BASTIDE
flag
LA FOLIE DE LA BASTIDE SCSL/Mare/Chestnut/2012/by LIZARAZU x PENSEE FOLLE DE LA BASTID by POLIDIKTUS VAN DE HELLE
23
79.70
59.
299
Anastasia POPOVICI S.C.E.A. HARAS D'ELLE
ELEGANCE D'ELLE
flag
ELEGANCE D'ELLE SF/Mare/Bay/2014/by VALEUR D'ELLE x SALTA DE CARTIGNY by ZANDOR Z
26
82.18
331
Lola BRUNET Lola BRUNET, Zoé BRUNET, Sandra ROSSIER-BRUNET / Gestut Lewitz
CONNY-BLUE
flag
CONNY-BLUE HANN/Mare/Bay/2012/by CONTENDROS x CHAGANA by CHACCO-BLUE
EL
310
Axel VAN COLEN S.C.E.A. ECURIE D'AUTHUIT
CUP OF BRIMBELLES Z
flag
CUP OF BRIMBELLES Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by CHIN KISS D RUISSEAU Z*BRIMBEL x KAOLYMPE PLARDIERE by DIAMANT DE SEMILLY
RET