05 - Prix Theault
CSI2* - 1.40m - Table A with Jump-Off - 5,000.00€
Saturday, 22 October 2022
15:00
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Round
|
Jump-OffJ-O
|Time
|1.
|
269
|
Julien GONIN S.C.E.A. ECURIE DE L'ENCLOS (20001175)
ERMESS DU LAVOIR
|
|
ERMESS DU LAVOIR SF/Mare/Bay/2014/by ROYAL FEU x PROMESSE DU LAVOIR by CONTENDER
|
0
|
0
|
28.66
1,250.00€
|2.
|
296
|
Camille PIOT Denis HUBERT, Adrien BRET, Camille PIOT
DALMA DE L OISELIERE
|
|
DALMA DE L OISELIERE /Mare/Bay/2013/by BALOUBET DU ROUET x VARAPPE by ARIOSO DU THEILLET
|
0
|
0
|
28.75
1,000.00€
|3.
|
322
|
Loewie JOPPEN G VANDERHOIJDONCK / M. van Kleef
IMPORTANT STYLE VK
|
|
IMPORTANT STYLE VK KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x CHARLOTTE Z by CALVINO Z
|
0
|
0
|
29.16
750.00€
|4.
|
281
|
Penelope LEPREVOST Catherine BONNAFOUS
DENVER DE TALMA
|
|
DENVER DE TALMA /Gelding/Chestnut/2013/by VIGO CECE x VENDETTA DE TALMA by CANTURO*BOIS MARGOT
|
0
|
0
|
29.25
500.00€
|5.
|
261
|
Alexandra FRANCART Alexandra LEBON NOEL DE BURLIN / Alexandra LEBON NOEL DE BURLIN 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA)
EVE D'OUILLY
|
|
EVE D'OUILLY /Mare/Other/2014/by QLASSIC BOIS MARGOT x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY
|
0
|
0
|
29.65
350.00€
|6.
|
218
|
Mathieu BILLOT ASSO ELEVAGE SAINTE HERMELLE
EYRIA STE HERMELLE
|
|
EYRIA STE HERMELLE /Gelding//2014/by UPERCUT KERVEC x BORGIA STE HERMELLE by VARGAS DE STE HERMELLE
|
0
|
0
|
30.06
275.00€
|7.
|
226
|
Hugo BREUL Kamel BOUDRA / Kamel BOUDRA 75001 PARIS 01 (FRA)
COPENHAGUE VILLA ROSE
|
|
COPENHAGUE VILLA ROSE SF/Gelding/Bay/2012/by SAFARI D'AUGE x DIVINA MAIL by GALOUBET A
|
0
|
0
|
30.43
200.00€
|8.
|
278
|
Nicolas LAYEC Jean-Pierre HERPIN / Jean-Pierre Herpin
DU VALON
|
|
DU VALON SF/Gelding/Chestnut/2013/by KANNAN x NOUVELLE DU VALON by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
0
|
32.06
150.00€
|9.
|
214
|
Reynald ANGOT Vincent ANNEBICQUE, Jean-Pierre VILAULT / BERNARD PIERRE LE COURTOIS
CORAIL MAIL
|
|
CORAIL MAIL SF/Gelding/Bay/2012/by UTRILLO Z x MEDITERRANEE MAIL by FERGAR MAIL
|
0
|
4
|
28.31
150.00€
|10.
|
217
|
Cedric BELLANGER S.A.R.L. NANCY CHEVAL
ELECTRE DE COQUERIE
|
|
ELECTRE DE COQUERIE /Mare/Other/2014/by KANNAN x FLEUR DE COQUERIE by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
4
|
29.96
125.00€
|11.
|
277
|
Guillaume LAMARE DIABOLO D ENCRE / Patrick PLOTIN 80300 BECORDEL BECOURT (FRA)
DIABOLO D'ENCRE
|
|
DIABOLO D'ENCRE /Stallion/Chestnut/2013/by ROCK'N ROLL SEMILLY x SIPRULINE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
0
|
4
|
30.65
125.00€
|12.
|
288
|
Edward LEVY Bernard Pierre LE COURTOIS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CATCHAR MAIL
|
|
CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO
|
0
|
4
|
33.96
125.00€
|13.
|
273
|
Faustine LAFERRERIE Christian HERMON
ACATITLA LS
|
|
ACATITLA LS /Mare/Grey/2013/by CLEARWAY x ALONDRA LA SILLA by ALCAMERA DE MOYON
|
0
|WD
|
50.00€
|13.
|
205
|
Felipe AMARAL GO HORSES, EDESA PROMOTION EQUESTRE SPRL
COOPER Z
|
|
COOPER Z ZANG/Gelding/Grey/2012/by CORNET OBOLENSKY x ELISE VAN PAEMEL by CARETINO
|
0
|WD
|
50.00€
|15.
|
204
|
Gudrun PATTEET P. ROOSELEER, Sea Coast Horses BVBA / Evelyne Van Vreckom
SEA COAST CHICA V.V. Z
|
|
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
|
1
|
69.31
50.00€
|16.
|
328
|
Mohamed SECK Maryse Delplanque PIQUOT / Marianne Letan
EDELWEISS DE GROOM
|
|
EDELWEISS DE GROOM SF/Gelding/Chestnut/2014/by x by
|
3
|
71.33
50.00€
|17.
|
290
|
Lea MARIN Marie Christine MARIN / Joel GAULARD 39380 AUGERANS (FRA)
CODY DES FONTENOTTES
|
|
CODY DES FONTENOTTES SF/Gelding/Bay/2012/by CONRAD x OCEANE DE CHASNAY by BAULIEU DE CARRE
|
4
|63.21
|18.
|
307
|
Thibault THEVENON Jean-Francois RAFAEL
DZOARA DES SOURCES
|
|
DZOARA DES SOURCES /Mare/Bay/2013/by LUCCIANNO*HN x PELEGRINA DES SOURCES by AIRBORNE MONTECILLO
|
4
|63.87
|19.
|
291
|
Loic MICHELON EARL ECURIES DU RAMPIGNON / Francoise RIEMBAULT 14400 RYES (FRA)
VIETNAM DES TILL
|
|
VIETNAM DES TILL SF/Gelding/Bay/2009/by MYLORD CARTHAGO*HN x MALICE DES TILL by ROSIRE
|
4
|64.62
|20.
|
333
|
Zoé BRUNET Lola BRUNET, Zoé BRUNET, Sandra ROSSIER-BRUNET
D'TOUCH D'ORVAL
|
|
D'TOUCH D'ORVAL SF/Gelding/Bay/2013/by QUALITY TOUCH x JALPHA AR PARK by CALYPSO D'HERBIERS
|
4
|64.76
|21.
|
266
|
Laurent GOFFINET Raphael LE DORE
ESTIA DE DENAT
|
|
ESTIA DE DENAT /Mare/Chestnut/2014/by KANNAN x ODANA DE MARS by DOLLAR DELA PIERRE
|
4
|64.98
|22.
|
247
|
Valentine DELAVEAU Dominique MARY, S.A.S. ECURIE PATRICE DELAVEAU, Liliane CAYEZ
CASCHMIR DU POMIEZ
|
|
CASCHMIR DU POMIEZ SF/Gelding/Bay/2012/by LANDO x MARIOSA DE LA SEE by CONCORDE
|
4
|65.16
|23.
|
325
|
Duarte ROMAO S.A.S. ECURIE BTCR / Michel MESNIL 50410 LE CHEFRESNE (FRA)
ALTESSE DU FRESNE
|
|
ALTESSE DU FRESNE SF/Mare/Chestnut/2010/by HURLEVENT DE BREKA*HN x QUEEN DU FRESNE by HELIOS DE LA COUR II
|
4
|65.58
|24.
|
210
|
Konstantin E. VAN DAMME Rainer HÖCHSMANN / L. Vos
HANNE UMONIA
|
|
HANNE UMONIA KWPN/Mare/Other/2012/by TOLAN R. x B. UMONIA R 9 by LORD Z
|
4
|66.27
|25.
|
293
|
Florian NOEL Jean-Francois NOEL
CASAC DU THOT
|
|
CASAC DU THOT SF/Gelding/Chestnut/2012/by ENSOR VAN DE HEFFINCK x ALICYA DU THOT by ROSIRE
|
4
|66.28
|26.
|
231
|
Jules CHIAROTTO S.C.E.A. ELEVAGE DE BEDON / Etienne COURNAULT 54210 LUPCOURT (FRA)
BERLIOZ DE BEDON
|
|
BERLIOZ DE BEDON SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN*GFE x ADELE MUGUETTE by CORIANO
|
4
|66.98
|27.
|
255
|
Christophe ESCANDE ROMAN-IMMO, SARL EQUI JUMP / Jose Marcelino DA SILVA CRISTETA 28260 OULINS (FRA)
BEAUTY DE L'EPINETTE
|
|
BEAUTY DE L'EPINETTE SF/Mare/Bay/2011/by NEGUS DE TALMA*HN x OSAKA DE MESILLE by RAPHAEL
|
4
|67.68
|28.
|
321
|
Robin MUHR Elodie BOURGET / Maurice DESBOIS 44530 GUENROUET (FRA)
EMILLIO DE GREE
|
|
EMILLIO DE GREE /Gelding/Bay/2014/by TOULON x VIANA DE GREE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|67.70
|29.
|
272
|
David JOBERTIE Gregoire DUPREZ, Muriel DECKER, David JOBERTIE / M. GREGOIRE DUPREZ,MME ISABELLE COSTERIZANT, ST PIERRE AZIF (FRA)
UN DIAMANT D'AZIF
|
|
UN DIAMANT D'AZIF SF/Gelding/Bay/2008/by DIAMANT DE SEMILLY x OPHELIE DES VAUX by RICHEBOURG
|
4
|67.83
|30.
|
319
|
Commandant Geoff CURRAN Minister For Defence / Seamus Tighe
LOUGH SCUR QUALITY LADY
|
|
LOUGH SCUR QUALITY LADY ISH/Mare/Bay/2014/by O.B.O.S. QUALITY 004 x LOUGH SCUR SARDIAMOND by SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN
|
4
|68.44
|31.
|
215
|
Simon BARTHE SARL FB
FIDJI DU PHARE
|
|
FIDJI DU PHARE /Mare/Chestnut/2015/by SUNSHINE DU PHARE x ATHENA DU PHARE by SCOOP DU PHARE
|
4
|68.48
|32.
|
220
|
Jerome BONAFONS EARL HARAS DU GRAND CAUGY / E.a.r.l. HARAS DU GRAND CAUGY 14400 ST VIGOR LE GRAND (FRA)
CIRCEE DU SALBEY
|
|
CIRCEE DU SALBEY SF/Mare/Chestnut/2012/by EPSOM GESMERAY x UNI DU SALBEY by DOLLAR DELA PIERRE
|
4
|68.53
|33.
|
324
|
Przemyslaw KONOPACKI Ilonka LUITWIELER / Thierry Hendrikx
PURE PASION FROM SECOND LIFE Z
|
|
PURE PASION FROM SECOND LIFE Z ZANG/Gelding/Grey/2014/by PICASSO Z x CHEER-CHARCAMM Z by
|
5
|69.39
|34.
|
201
|
Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Andrea FERRO MENENDEZ / Harry Hube
CENTOPIA
|
|
CENTOPIA BRAND/Mare/Bay/2015/by CHETLAG x ORNELLA I by CARPACCIO
|
5
|69.47
|35.
|
303
|
Franck SCHILLEWAERT E.A.R.L. CELCO / Roselyne BREMOND 01330 BOULIGNEUX (FRA)
CLASSIC DE GAIA
|
|
CLASSIC DE GAIA SF/Mare/Grey/2012/by UTRILLO VD HEFFINCK x WHISPER S by NABAB DE REVE
|
5
|69.48
|36.
|
244
|
Geoffroy DE COLIGNY Claire BASSELIER, S.c.e.a. HARAS DE LA MARTINIERE
JABALOU
|
|
JABALOU KWPN/Gelding/Other/2014/by BALOU DU ROUET x by
|
5
|69.57
|37.
|
313
|
Hannah FRANCE-SMITH S.A.R.L. DE LA CHAPELLE / E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY, LA ROQUE BAIGNARD (FRA)
VERA DE LA ROQUE
|
|
VERA DE LA ROQUE SF/Mare/Bay/2009/by KANNAN x PIN'UP D'HAMMER by ADELFOS
|
8
|61.55
|38.
|
309
|
Youri TROTEREAU Julie LAYLY
CRONCHEN
|
|
CRONCHEN /Mare/Bay/2014/by COMME IL FAUT x FOR JOSIE by CALATO
|
8
|62.77
|39.
|
254
|
Thierry DUPONT Francesca COIN, Thierry DUPONT, Denis ANDRIEU / Sylvie DENOUAL 50220 PRECEY (FRA)
CIEL DE SIRIUS
|
|
CIEL DE SIRIUS SF/Gelding/Other/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ISATYS DES BRUMES by GALOUBET A
|
8
|64.32
|40.
|
287
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
ELDORADO SEMILLY
|
|
ELDORADO SEMILLY SF/Stallion/Bay/2014/by NUMERO UNO x TAHITI SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
|
8
|64.73
|41.
|
211
|
Chloe ANDOUARD Charles PERRET / M. CHARLES PERRET 99 (FRA)
CLIO DE CHASSAGNE
|
|
CLIO DE CHASSAGNE SBS/Mare/Bay/2008/by SISLEY DE LA TOUR VIDAL x GREIFSWALDE by MARKANT
|
8
|66.26
|42.
|
223
|
Francois Xavier BOUDANT Annick COTE LEGOUBIN
ERMES DU NOE
|
|
ERMES DU NOE /Gelding/Other/2014/by OGRION DES CHAMPS*HN x URGANDE DU NOE by LAURIER DE HERE
|
8
|67.25
|43.
|
208
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Clara DARTY
ESTORYL
|
|
ESTORYL /Gelding/Bay/2014/by KANNAN x ROOSJE by LUX Z
|
8
|67.47
|44.
|
315
|
Adam CAREY Sharon FITZPATRICK / Patrick Connolly
CSF KEATINGSTOWN BLUE LAGOON
|
|
CSF KEATINGSTOWN BLUE LAGOON ISH/Gelding/Bay/2014/by VDL ZIROCCO BLUE x CSF FAIR EXCHANGE by
|
8
|67.64
|45.
|
276
|
Axelle LAGOUBIE S.A.R.L. ARDEL
DENFER DE LA FOLIE
|
|
DENFER DE LA FOLIE /Stallion/Bay/2013/by NUMERO UNO x QU'UNE FOLIE by CALVARO
|
8
|67.71
|46.
|
235
|
Gregory COTTARD Emmanuel POUJOL
DRAGIBUS DES CHAMPS
|
|
DRAGIBUS DES CHAMPS /Gelding/Bay/2013/by OGRION DES CHAMPS*HN x QUENITRA DES CHAMPS by IDEM DE LAUME
|
8
|68.33
|47.
|
258
|
Alexandre FONTANELLE Alexandre FONTANELLE
DARKO DE LA BRESSE
|
|
DARKO DE LA BRESSE /Stallion/Bay/2013/by KANNAN x MABELLE DE MESSIA by GROOM IV
|
8
|68.50
|48.
|
304
|
Titouan SCHUMACHER HARAS DES BRIMBELLES
AZOTE BRIMBELLES Z
|
|
AZOTE BRIMBELLES Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by AMADEUS Z*BRIMBELLES x ERYTHREA VD SCHRIJBERG by TOULON
|
9
|69.40
|49.
|
270
|
Cedric HUREL Valerie MIET
J
|
|
J /Stallion/Other/2014/by MONTENDER x CAIGRADE by MR BLUE
|
9
|69.55
|50.
|
311
|
Matthieu VIOLLEAU Chantal BUSNEL
EVERYNICE WOALLAS
|
|
EVERYNICE WOALLAS /Mare/Bay/2014/by KANNAN x PRALINE DES DESERTS by ECHOGENE LATOUR
|
12
|65.79
|51.
|
248
|
Paul DELFORGE Denis MOREL
ELDORADO DE LAUME
|
|
ELDORADO DE LAUME /Gelding/Bay/2014/by CANTURO*BOIS MARGOT x TECHNIQUE DE LAUME by MR BLUE
|
12
|66.44
|52.
|
297
|
Elodie POMARET Elodie POMARET, Jacques HELMLINGER
CAPUCINE DE FLEURY
|
|
CAPUCINE DE FLEURY /Mare/Other/2012/by KANNAN x KINASE DE VESQUERIE by ROSIRE
|
12
|66.53
|53.
|
233
|
Ewen CHINA Florence CANTELAUBE / Corinne HABART 62360 CONDETTE (FRA)
BACCHUS D'ECAMES
|
|
BACCHUS D'ECAMES SF/Gelding/Bay/2011/by ROCK'N ROLL SEMILLY x UNIE DU CHATEAU by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT
|
12
|68.51
|54.
|
225
|
Mathieu BOURDON SCEA LES ECURIES MATHILDE LONGY, Beatrice LONGY, Didier LONGY, Rodolphe CHARVY
EXQUISE DE OUISTREHAM
|
|
EXQUISE DE OUISTREHAM /Mare/Chestnut/2014/by JARNAC x RIVA DE OUISTREHAM by PALADIN DES IFS
|
16
|65.68
|55.
|
317
|
Phillip CAREY Ballywalter Stables / COOP.SOC.AGR. LA CACCIA - ONLUS
KURKUMA DELLA CACCIA
|
|
KURKUMA DELLA CACCIA MIPAA/Mare/Bay/2014/by KANNAN x TULADAI DELLA CACCIA by TOULON
|
16
|66.99
|56.
|
263
|
Ludovic GAUDIN Corentin POUTHE / H. H. WICHERS 99 (FRA)
GICARLA
|
|
GICARLA KWPN/Mare/Grey/2011/by VDL ZIROCCO BLUE x MICARLA by ZEOLIET
|
16
|67.34
|57.
|
206
|
Ana BRENTANI SAMAIA Emilie PAILLOT / Morel Earl
ETINCELLE DE LA FOSSE
|
|
ETINCELLE DE LA FOSSE SF/Mare/Chestnut/2014/by BOCAGE DE LONGANE x REBELLE DE LA FOSSE by ROSIRE
|
16
|76.24
|58.
|
243
|
Coralie DE COLIGNY S.c.e.a. HARAS DE LA MARTINIERE
LA FOLIE DE LA BASTIDE
|
|
LA FOLIE DE LA BASTIDE SCSL/Mare/Chestnut/2012/by LIZARAZU x PENSEE FOLLE DE LA BASTID by POLIDIKTUS VAN DE HELLE
|
23
|79.70
|59.
|
299
|
Anastasia POPOVICI S.C.E.A. HARAS D'ELLE
ELEGANCE D'ELLE
|
|
ELEGANCE D'ELLE SF/Mare/Bay/2014/by VALEUR D'ELLE x SALTA DE CARTIGNY by ZANDOR Z
|
26
|82.18
|
331
|
Lola BRUNET Lola BRUNET, Zoé BRUNET, Sandra ROSSIER-BRUNET / Gestut Lewitz
CONNY-BLUE
|
|
CONNY-BLUE HANN/Mare/Bay/2012/by CONTENDROS x CHAGANA by CHACCO-BLUE
|EL
|
310
|
Axel VAN COLEN S.C.E.A. ECURIE D'AUTHUIT
CUP OF BRIMBELLES Z
|
|
CUP OF BRIMBELLES Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by CHIN KISS D RUISSEAU Z*BRIMBEL x KAOLYMPE PLARDIERE by DIAMANT DE SEMILLY
|RET