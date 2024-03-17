Start List PDF Course Plan Results PDF

08 - Prix de la ville de Paris

CSI5* - 1.50m - Special Two Phases - 28,200.00 €

Sunday, 17 March 2024
09:30
logo partenaires
Grand Palais Ephémère
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
539
Wilm VERMEIR WILM VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
flag
EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD x FLORENTINA V. WATERTOREN by CHIN CHIN
0
38.58
EUR 9,306.00
2.
612
Philipp SCHULZE TOPPHOFF JULIA NEUKIRCH, MARCEL NEUKIRCH, MARIE NEUKIRCH / CORNELIS KRIJNEN
OILILY
flag
OILILY BWP/Mare/Grey/2014/by GALISCO VAN PAEMEL x TIKELIEN by HAMLET
0
39.86
EUR 5,640.00
3.
533
Philippe ROZIER CHRISTIAN BAILLET
DIRTY SWEET
flag
DIRTY SWEET SF/Mare/Grey/2013/by CORNET OBOLENSKY x SUPERSONIC by LAVILLON
0
40.39
EUR 4,230.00
4.
501
Gudrun PATTEET GUDRUN PATTEET, SEA COAST HORSES BVBA / EVELYNE VAN VRECKOM
SEA COAST CHICA V.V. Z
flag
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
0
41.37
EUR 2,820.00
5.
556
Megane MOISSONNIER ELEVAGE DE BAUDJEAN, LAURENT GUILLET / GREGORY GIBAULT 03430 COSNE D ALLIER (FR
FAIS PAS CA
flag
FAIS PAS CA SF/Gelding/Chestnut/2015/by KANNAN x QUINTETTE MAIL by FERGAR MAIL
0
41.57
EUR 1,692.00
6.
563
Julien GONIN JULIEN GONIN, PIERRE JEAN JOLLY / JEAN-PIERRE ADAM
CAPRICE DE GUINFARD
flag
CAPRICE DE GUINFARD SF/Gelding/Chestnut/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x INES DE GUINFARD by SOCRATE DE CHIVRE
0
41.87
EUR 1,269.00
7.
565
Jane RICHARD RLG DENMARK / TANGUY DE CONINCK
FOUEGO DE LA CLOSIERE
flag
FOUEGO DE LA CLOSIERE SBS/Gelding/Grey/2011/by NABAB DE REVE x QUALINKA DE LA TASSENIERE by LANDJUWEEL ST HUBERT
0
43.93
EUR 846.00
8.
544
Peder FREDRICSON BAHIA GROUP / TONI A. PAUST
H&M BAHIA
flag
H&M BAHIA DWB/Mare/Bay/2014/by BALOUBET DU ROUET x CORNELIA by CORONADO II
0
44.79
EUR 705.00
9.
546
Scott BRASH LADY PAULINE HARRIS, LADY PAULINE KIRKHAM / TINA PETERSSON-LIND
HELLO VALENTINO
flag
HELLO VALENTINO SWB/Gelding/Grey/2014/by DIAMANTINO x VITRA by CAREFUL 28
0
45.04
EUR 564.00
10.
549
Willem GREVE TEAM MINUTE MAN LLC / DANY & KIM VAN LOMBERGEN - VAN LAENEN
MINUTE MAN
flag
MINUTE MAN BWP/Stallion/Bay/2014/by VIGO D ARSOUILLES STX x GITANIA VAN'T EIGENLO by MONTENDER
1
41.95
EUR 564.00
11.
562
Emanuele GAUDIANO GAUDIANO SPORTHORSES S.R.L. / GESTüT LEWITZ
VASCO 118
flag
VASCO 118 MECKL/Stallion/DarkBay/2014/by VIVANT x CHACCO'S CALVARIA by CHACCO-BLUE
4
37.34
EUR 282.00
12.
520
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
FARFELUE DE BEAUFOUR
flag
FARFELUE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2015/by AIR JORDAN x NYASSA by DIAMANT DE SEMILLY
4
37.66
EUR 282.00
13.
557
Gilles THOMAS GUIDO HERRIJGERS / 'T EIRBISSEMHOF
FEROMAS VAN BEEK Z
flag
FEROMAS VAN BEEK Z ZANG/Stallion/Black/2012/by FANTOMAS DE MUZE x CERONA VAN BEEK by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
4
38.16
14.
584
Olivier PERREAU E.A.R.L. ECURIE PERREAU ET FILS / M. GEERT SCHOUTTEET 99 (FRA)
GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK
flag
GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK SBS/Mare/Bay/2009/by TOULON x FLEUR DECEUNINK by CARTIER VAN DE HEFFINCK
4
38.42
15.
547
Nicolas DELMOTTE MARIE CLAUDINE MORLION, FRANCIS DECOURRIERE, LAURENT GUILLET / JEAN-LOUIS LEMASLE 50300 ST JEAN DE LA H
CITADIN DU CHATELLIER
flag
CITADIN DU CHATELLIER SF/Gelding/Bay/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ULANE DU CHATELIER by DIAMANT DE SEMILLY
4
39.32
16.
541
Nicolas LAYEC BRUNO ROCUET
BEST OF ISCLA
flag
BEST OF ISCLA SF/Stallion/Chestnut/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x SIGNORA by KANNAN
4
41.34
17.
526
Kristaps NERETNIEKS FERUZ ABDULLAEV, KN SPORTS SIA / PIA DAHLMANN OLSEN AR
QUINTES
flag
QUINTES DWB/Mare/Bay/2014/by QUINTON x KROGARDENS CARMEN by CONSUL
4
41.55
18.
567
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
flag
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
4
42.69
19.
590
Abdulrahman ALRAJHI SAUDI ARABIAN EQUESTRIAN FEDERATION / VOSKUILEN
INIESTA V
flag
INIESTA V KWPN/Gelding/Bay/2013/by ZAMBESI TN x TWILIGHT by NO LIMIT
6
45.89
20.
510
Lorenzo DE LUCA PODEN FARMS / E. VAN ITTERSUM, GIETHOORN (NED)
DON VITO
flag
DON VITO KWPN/Gelding/Chestnut/2008/by QUAPRICE BOIS MARGOT x NELLANDRA by JUS DE POMME
8
44.01
21.
614
Nicolas DESEUZES NICOLAS DESEUZES / D.J. MENKVELD
FEYAH
flag
FEYAH KWPN/Mare/Bay/2010/by VERDI TN
8
44.08
22.
535
Carlos Eduardo MOTA RIBAS FINCA HORSES BVBA / ALEXANDER ROHLING
NIGHT SECRET Z
flag
NIGHT SECRET Z ZANG/Stallion/Black/2012/by NON STOP x SECRET IDENTITY by SINGULAR JOTER
8
44.80
508
Joseph STOCKDALE BARBARA HESTER
MILLFIELD COUNTERFEIT
flag
MILLFIELD COUNTERFEIT OS/Stallion/Bay/2013/by COOPER V. HEFINCK x TINA by CONTENDER
RET
604
Kim EMMEN Rostal NV
MACHO V
flag
MACHO V BWP/Gelding/Bay/2012/by FALCO x R-MING by QUIDAM DE REVEL
WD
522
Jérôme GUERY ECURIE GUERY, S.A.R.L. ZESTABLE / S.A.R.L. CAVALEX
COME AWAY FLAMINGO Z
flag
COME AWAY FLAMINGO Z ZANG/Mare/Bay/2014/by CARDENTO 933 x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
WD
524
Petronella ANDERSSON PETRONELLA ANDERSSON, STEPHEX STABLES / MARC WENS STUD
OPALINE DE W&S
flag
OPALINE DE W&S BWP/Mare/Grey/2014/by ETOULON x FELINE W&S by ZIROCCO BLUE VDL
WD
532
Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA / DANNY BOELENS
LEVIS DE MUZE
flag
LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
WD
553
Daniel DEUSSER EQUUS TERRA SPR DE RL DE CV / ELEVAGE STE HERMELLE
BINGO STE HERMELLE
flag
BINGO STE HERMELLE SF/Stallion/Chestnut/2011/by NUMBER ONE D'ISO x UJADE STE HERMELLE by DIAMANT DE SEMILLY
WD