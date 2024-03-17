08 - Prix de la ville de Paris
CSI5* - 1.50m - Special Two Phases - 28,200.00 €
Sunday, 17 March 2024
09:30
Grand Palais Ephémère
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
539
|
Wilm VERMEIR WILM VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
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EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD x FLORENTINA V. WATERTOREN by CHIN CHIN
|
0
|
38.58
EUR 9,306.00
|2.
|
612
|
Philipp SCHULZE TOPPHOFF JULIA NEUKIRCH, MARCEL NEUKIRCH, MARIE NEUKIRCH / CORNELIS KRIJNEN
OILILY
|
|
OILILY BWP/Mare/Grey/2014/by GALISCO VAN PAEMEL x TIKELIEN by HAMLET
|
0
|
39.86
EUR 5,640.00
|3.
|
533
|
Philippe ROZIER CHRISTIAN BAILLET
DIRTY SWEET
|
|
DIRTY SWEET SF/Mare/Grey/2013/by CORNET OBOLENSKY x SUPERSONIC by LAVILLON
|
0
|
40.39
EUR 4,230.00
|4.
|
501
|
Gudrun PATTEET GUDRUN PATTEET, SEA COAST HORSES BVBA / EVELYNE VAN VRECKOM
SEA COAST CHICA V.V. Z
|
|
SEA COAST CHICA V.V. Z ZANG/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x KERBIE V.V. by CHACCO BUE
|
0
|
41.37
EUR 2,820.00
|5.
|
556
|
Megane MOISSONNIER ELEVAGE DE BAUDJEAN, LAURENT GUILLET / GREGORY GIBAULT 03430 COSNE D ALLIER (FR
FAIS PAS CA
|
|
FAIS PAS CA SF/Gelding/Chestnut/2015/by KANNAN x QUINTETTE MAIL by FERGAR MAIL
|
0
|
41.57
EUR 1,692.00
|6.
|
563
|
Julien GONIN JULIEN GONIN, PIERRE JEAN JOLLY / JEAN-PIERRE ADAM
CAPRICE DE GUINFARD
|
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CAPRICE DE GUINFARD SF/Gelding/Chestnut/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x INES DE GUINFARD by SOCRATE DE CHIVRE
|
0
|
41.87
EUR 1,269.00
|7.
|
565
|
Jane RICHARD RLG DENMARK / TANGUY DE CONINCK
FOUEGO DE LA CLOSIERE
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|
FOUEGO DE LA CLOSIERE SBS/Gelding/Grey/2011/by NABAB DE REVE x QUALINKA DE LA TASSENIERE by LANDJUWEEL ST HUBERT
|
0
|
43.93
EUR 846.00
|8.
|
544
|
Peder FREDRICSON BAHIA GROUP / TONI A. PAUST
H&M BAHIA
|
|
H&M BAHIA DWB/Mare/Bay/2014/by BALOUBET DU ROUET x CORNELIA by CORONADO II
|
0
|
44.79
EUR 705.00
|9.
|
546
|
Scott BRASH LADY PAULINE HARRIS, LADY PAULINE KIRKHAM / TINA PETERSSON-LIND
HELLO VALENTINO
|
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HELLO VALENTINO SWB/Gelding/Grey/2014/by DIAMANTINO x VITRA by CAREFUL 28
|
0
|
45.04
EUR 564.00
|10.
|
549
|
Willem GREVE TEAM MINUTE MAN LLC / DANY & KIM VAN LOMBERGEN - VAN LAENEN
MINUTE MAN
|
|
MINUTE MAN BWP/Stallion/Bay/2014/by VIGO D ARSOUILLES STX x GITANIA VAN'T EIGENLO by MONTENDER
|
1
|
41.95
EUR 564.00
|11.
|
562
|
Emanuele GAUDIANO GAUDIANO SPORTHORSES S.R.L. / GESTüT LEWITZ
VASCO 118
|
|
VASCO 118 MECKL/Stallion/DarkBay/2014/by VIVANT x CHACCO'S CALVARIA by CHACCO-BLUE
|
4
|
37.34
EUR 282.00
|12.
|
520
|
Valentin BESNARD S.N.C. PIRACANA
FARFELUE DE BEAUFOUR
|
|
FARFELUE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2015/by AIR JORDAN x NYASSA by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|
37.66
EUR 282.00
|13.
|
557
|
Gilles THOMAS GUIDO HERRIJGERS / 'T EIRBISSEMHOF
FEROMAS VAN BEEK Z
|
|
FEROMAS VAN BEEK Z ZANG/Stallion/Black/2012/by FANTOMAS DE MUZE x CERONA VAN BEEK by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
|
4
|38.16
|14.
|
584
|
Olivier PERREAU E.A.R.L. ECURIE PERREAU ET FILS / M. GEERT SCHOUTTEET 99 (FRA)
GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK
|
|
GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK SBS/Mare/Bay/2009/by TOULON x FLEUR DECEUNINK by CARTIER VAN DE HEFFINCK
|
4
|38.42
|15.
|
547
|
Nicolas DELMOTTE MARIE CLAUDINE MORLION, FRANCIS DECOURRIERE, LAURENT GUILLET / JEAN-LOUIS LEMASLE 50300 ST JEAN DE LA H
CITADIN DU CHATELLIER
|
|
CITADIN DU CHATELLIER SF/Gelding/Bay/2012/by L’ARC DE TRIOMPHE x ULANE DU CHATELIER by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|39.32
|16.
|
541
|
Nicolas LAYEC BRUNO ROCUET
BEST OF ISCLA
|
|
BEST OF ISCLA SF/Stallion/Chestnut/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x SIGNORA by KANNAN
|
4
|41.34
|17.
|
526
|
Kristaps NERETNIEKS FERUZ ABDULLAEV, KN SPORTS SIA / PIA DAHLMANN OLSEN AR
QUINTES
|
|
QUINTES DWB/Mare/Bay/2014/by QUINTON x KROGARDENS CARMEN by CONSUL
|
4
|41.55
|18.
|
567
|
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
|
|
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
|
4
|42.69
|19.
|
590
|
Abdulrahman ALRAJHI SAUDI ARABIAN EQUESTRIAN FEDERATION / VOSKUILEN
INIESTA V
|
|
INIESTA V KWPN/Gelding/Bay/2013/by ZAMBESI TN x TWILIGHT by NO LIMIT
|
6
|45.89
|20.
|
510
|
Lorenzo DE LUCA PODEN FARMS / E. VAN ITTERSUM, GIETHOORN (NED)
DON VITO
|
|
DON VITO KWPN/Gelding/Chestnut/2008/by QUAPRICE BOIS MARGOT x NELLANDRA by JUS DE POMME
|
8
|44.01
|21.
|
614
|
Nicolas DESEUZES NICOLAS DESEUZES / D.J. MENKVELD
FEYAH
|
|
FEYAH KWPN/Mare/Bay/2010/by VERDI TN
|
8
|44.08
|22.
|
535
|
Carlos Eduardo MOTA RIBAS FINCA HORSES BVBA / ALEXANDER ROHLING
NIGHT SECRET Z
|
|
NIGHT SECRET Z ZANG/Stallion/Black/2012/by NON STOP x SECRET IDENTITY by SINGULAR JOTER
|
8
|44.80
|
508
|
Joseph STOCKDALE BARBARA HESTER
MILLFIELD COUNTERFEIT
|
|
MILLFIELD COUNTERFEIT OS/Stallion/Bay/2013/by COOPER V. HEFINCK x TINA by CONTENDER
|RET
|
604
|
Kim EMMEN Rostal NV
MACHO V
|
|
MACHO V BWP/Gelding/Bay/2012/by FALCO x R-MING by QUIDAM DE REVEL
|WD
|
522
|
Jérôme GUERY ECURIE GUERY, S.A.R.L. ZESTABLE / S.A.R.L. CAVALEX
COME AWAY FLAMINGO Z
|
|
COME AWAY FLAMINGO Z ZANG/Mare/Bay/2014/by CARDENTO 933 x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
|WD
|
524
|
Petronella ANDERSSON PETRONELLA ANDERSSON, STEPHEX STABLES / MARC WENS STUD
OPALINE DE W&S
|
|
OPALINE DE W&S BWP/Mare/Grey/2014/by ETOULON x FELINE W&S by ZIROCCO BLUE VDL
|WD
|
532
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Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA / DANNY BOELENS
LEVIS DE MUZE
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LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
|WD
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553
|
Daniel DEUSSER EQUUS TERRA SPR DE RL DE CV / ELEVAGE STE HERMELLE
BINGO STE HERMELLE
|
|
BINGO STE HERMELLE SF/Stallion/Chestnut/2011/by NUMBER ONE D'ISO x UJADE STE HERMELLE by DIAMANT DE SEMILLY
|WD