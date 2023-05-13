bandeau événement

Compiègne Classic

Compiègne (FRA) | 12 - 14 May 2023

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

Competition 04 - 7yo Top7 - Finale Région Hauts de France

CSIYH1* - 1.35m - Table A with Jump-Off - 3,000.00€

Saturday, 13 May 2023
09:50
logo partenaires
Arena Decarpentry
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Round
Jump-Off
J-O		 Time
1.
721
Skye MORSSINKHOF Eurohorse BV / Gebroeders De Beule
QOACHELLA
flag
QOACHELLA BWP/Mare/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x OILLILY by FERRO
0
0
35.17
750.00€
2.
702
Thierry ROZIER Victoria NIARCHOS
QUPIDO A VAN DE NACHTEGAELE
flag
QUPIDO A VAN DE NACHTEGAELE /Gelding/Other/2016/by HORION DE LIBERSART x NADJA A VD NACHTEGAELE by ACTION BREAKER
0
0
37.22
600.00€
3.
681
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Michael DUFFY / Breen Equestrian LTD
BE MAGIC CORNET
flag
BE MAGIC CORNET AES/Male/Bay/2016/by CORNET OBOLENSKY x MAGIC FOX by CAMBRIDGE 8
0
0
37.66
450.00€
4.
637
Arthur DEUQUET S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GALAXIE DE NANTUEL
flag
GALAXIE DE NANTUEL /Mare/Grey/2016/by TOBAGO CHEVRIER x VOLGA DE NANTUEL by CALVARO
0
0
38.40
300.00€
5.
628
Camille CONDE FERREIRA Elise MEGRET
GOLDENEYE GEM
flag
GOLDENEYE GEM /Stallion/Chestnut/2016/by CICERO Z x NIMFE DE LA POMME by FOR PLEASURE
0
0
39.38
210.00€
6.
718
Charlotte BETTENDORF Charlotte BETTENDORF, Ecurie Francois Mathy / TH.H. Gelink
LILESTA GE
flag
LILESTA GE KWPN/Mare/Bay/2016/by AREZZO VDL x BELESTA by QUIDAM DE REVEL
0
0
39.96
165.00€
7.
717
Charlotte BETTENDORF Ecurie Francois Mathy, Pedro RENAULT
GEORGES DE BEAUFOUR
flag
GEORGES DE BEAUFOUR SF/Gelding/Black/2016/by CORNET OBOLENSKY x by DIAMANT DE SEMILLY
0
0
40.12
120.00€
8.
602
Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ / Harry Hube
CALANDO 107
flag
CALANDO 107 DSP (/Gelding/Bay/2016/by CARLEYLE x COMING HOME by CASHMOAKER
0
0
40.44
90.00€
9.
680
Penelope LEPREVOST Michel BLATON
VANQUISH Z
flag
VANQUISH Z /Gelding/Black/2016/by VAGABOND DE LA POMME x SEVEN UP VT ODEVELD D'08 by CALYPSO III
0
4
36.97
90.00€
10.
698
Dylan RINGOT Victoire MEURISSE
GHALA DU JARDIN
flag
GHALA DU JARDIN /Mare/Grey/2016/by HUPPYDAM DES HORTS x DECIBEL DE FLABEMONT by PRESIDENT
0
4
37.47
75.00€
11.
613
Imma ROQUET AUTONELL MASET SPORT HORSES S.L.
ELBA DEL MASET
flag
ELBA DEL MASET /Mare/Bay/2016/by x by
0
4
38.25
75.00€
12.
662
Felix JARRY Pierre JARRY
GANNAVARO
flag
GANNAVARO /Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x UNE SATIVA by LULLY ROCIO
0
4
39.05
75.00€
13.
694
Alix RAGOT SARL ECURIE HELMLINGER
GOTCHA DE BAERENRAIN
flag
GOTCHA DE BAERENRAIN /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x LIGHT AND EASY by FETICHE DU PAS
0
4
39.18
30.00€
14.
650
Emeric GEORGE Mathias SPILMANN, Pierre SPILMANN
GENGIS KANN DE LONDE
flag
GENGIS KANN DE LONDE SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x ADIAM DE LONDE by DIAMANT DE SEMILLY
0
4
39.27
30.00€
15.
668
Faustine LAFERRERIE E.a.r.l. Haras des Cours
GAYA DES COURS
flag
GAYA DES COURS /Mare/Grey/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x CADANCE DE PREUILLY Z by CENTO
0
4
41.98
30.00€
16.
725
Marit Haarr Skolleru COX Karel Cox Horses BV, Paul VAN DEN BOSCH / Paul Merckx
QUIBELLE VAN DE ZESHOEK
flag
QUIBELLE VAN DE ZESHOEK BWP/Mare/Grey/2016/by EL TORREO DE MUZE x GALINA VAN DE ZESHOEK by QUITE CAPITOL
0
4
46.22
30.00€
17.
712
Deborah VULAS Deborah VULAS
GRIM DU CHATELLIER
flag
GRIM DU CHATELLIER /Stallion/Chestnut/2016/by MALITO DE REVE x BETTY DU CHATELLIER by QUITE EASY
0
4
50.36
30.00€
18.
604
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LI Stephan HIECK, Francois Jr MATHY / Carsten Schultz
ISANDRA SC
flag
ISANDRA SC HOLST/Mare/Bay/2016/by SANDRO BOY x UNITED III by CON AIR 7
0
8
39.26
30.00€
19.
699
Philippe ROZIER Philippe ROZIER
KANELLE D'ECAUSSINNES
flag
KANELLE D'ECAUSSINNES SBS/Mare/Bay/2016/by LE COULTRE DE MUZE x DANABELLA D'ECAUSSINNES by RADCO D'HOUTVELD
0
8
41.95
30.00€
20.
647
Alexandra FRANCART Hubert HOSTEAU
GINSENG BOISDEVILLE
flag
GINSENG BOISDEVILLE SF/Stallion/Grey/2016/by MYLORD CARTHAGO x VALSE DU BOISDEVILLE by COULEUR RUBIN
0
8
42.32
30.00€
21.
636
Nicolas DELMOTTE S.N.C. BENJAMIN GHELFI
LAS VEGAS
flag
LAS VEGAS /Stallion/Bay/2016/by KANNAN x VALERIE by HEARTBREAKER
0
8
44.26
30.00€
22.
618
Hugo BREUL Bruno CERATI, E.A.R.L. HUGO BREUL, Muriel BREUL / HVP SPORT HORSES 14140 ST PIERRE EN AUGE (FRA)
GASPAR AS
flag
GASPAR AS /Stallion/Bay/2016/by BALOUSSINI x MA BELLE DE LAUBRY by ELVIS TER PUTTE
0
12
39.78
30.00€
23.
619
Hugo BREUL S.C. AL ASAYL FRANCE
GOLDIKOVA AS
flag
GOLDIKOVA AS /Mare/Chestnut/2016/by BALOUSSINI x LEVITA VD BISSCHOP by FOR PLEASURE
0
12
40.46
24.
667
Faustine LAFERRERIE S.A.R.L. MY2MI HORSE
BLUE STAR
flag
BLUE STAR /Mare/Bay/2016/by WHAT A QUICKSTAR R x CHACLINE by CHACCO BLUE
4
69.88
25.
679
Penelope LEPREVOST Eric LEVALLOIS
GJOS DE BEAUFOUR
flag
GJOS DE BEAUFOUR /Gelding/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x KOLCHIC DU DONJON by DIAMANT DE SEMILLY
4
71.54
26.
708
Nicolas TISON S.A.R.L. ILIADE, SCA SPILLEMAECKER FRERES
QOUP DE COEUR DE MUZE
flag
QOUP DE COEUR DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x FRAGANCE DE CHALUS by JALISCO B
4
72.06
27.
617
Guillaume BATILLAT Geert GHEKIERE
QAPELLA DI LINO
flag
QAPELLA DI LINO BWP/Mare/Bay/2016/by TOULON x SIGNORA by KANNAN
4
72.20
27.
649
Emeric GEORGE Laura BRABANT, Emeric GEORGE / S.c.e.a. LAND ROHAN 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE (FRA)
GAVROCHE DE ROHAN
flag
GAVROCHE DE ROHAN SF/Stallion/Other/2016/by VAGABOND DE LA POMME x CIBELLE OF COLORS by QUIDAM DE REVEL
4
72.20
29.
638
Arthur DEUQUET Herve DAVID, S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GAYA DE NANTUEL
flag
GAYA DE NANTUEL /Mare/Chestnut/2016/by LUIDAM x THARA NANTUEL by DIAMANT DE SEMILLY
4
72.33
30.
641
Benjamin DEVULDER Catherine DAHN, Michel DAHN
GAIA DE LURE
flag
GAIA DE LURE /Mare/Bay/2016/by EUROCOMMERCE BERLIN x AMOUR DE LA BONN by TINKA'S BOY
4
72.42
31.
687
Sylvain MISRAOUI S.A.S.U. EKOFI PARTNER
GATSBY DE LA MOTTE
flag
GATSBY DE LA MOTTE /Gelding/Bay/2016/by KANNAN x BOMBINA FONTAINE by DIAMANT DE SEMILLY
4
72.74
32.
629
Camille CONDE FERREIRA Elise MEGRET
GREAT LADY GEM
flag
GREAT LADY GEM /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x TOP LADY GEM by DOLLAR DELA PIERRE
4
73.29
33.
631
Baptiste COUPERIE IDEA ENTERTAINMENT, ECURIES DU GRAND VENEUR
GASALT MAJUSCULE
flag
GASALT MAJUSCULE /Gelding/Other/2016/by URANO DE CARTIGNY x CYCLOPEE D'ANA by OGRION DES CHAMPS*HN
4
73.49
34.
688
Megane MOISSONNIER S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LAS RIVES
CARLO VAN'T PRINSENVELD Z
flag
CARLO VAN'T PRINSENVELD Z /Stallion/Other/2016/by CASALL x FINESSE VAN'T PRINSENVELD by MALITO DE REVE
4
73.58
35.
622
Bernard BRIAND CHEVALIER Genevieve HITZSCHKE
GUERANDE DE PONTHUAL
flag
GUERANDE DE PONTHUAL /Mare/Other/2016/by ARMITAGES BOY x THANK YOU PONTHUAL by DIAMANT DE SEMILLY
4
73.76
36.
639
Eliott DEUQUET Sydney MASTERS / E.u.r.l. CHRISTOPHE DEUQUET 37230 PERNAY (FRA)
GAO NANTUEL
flag
GAO NANTUEL /Stallion/Chestnut/2016/by OGRION DES CHAMPS*HN x OLITA DE LA LUTH by NIDOR PLATIERE
4
73.79
37.
685
Maelle MARTIN Armand DARRAGON / REMI MESNIL 50% EMILIE MESNIL 40% BERNADETTE MESNIL 10%
GERBERA DU MARAIS
flag
GERBERA DU MARAIS SF/Mare/Other/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x CAPUCINE DU MARAIS by KANNAN
4
73.93
38.
625
Edouard CHAUVET Yves MAUCOURT
GABRYELLE DE CREANS
flag
GABRYELLE DE CREANS /Mare/Bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x TOSCA DU PUITS by MYLORD CARTHAGO
4
73.94
39.
624
Sara BRIONNE Jean Marie LEFEVRE / Jean Marie LEFEVRE 80000 AMIENS (FRA)
GRAND DUC DU PARADISO
flag
GRAND DUC DU PARADISO SF/Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x VALSEUSE DU PARADISO by TOULON
4
74.26
40.
689
Megane MOISSONNIER Ellen Johanna SLEGERS / Günther + Ralf Müller
SAFIRA S GOLD
flag
SAFIRA S GOLD WESTF/Mare/Bay/2016/by STAKKATO GOLD x C'EST LA VIE by COMME IL FAUT
4
74.40
41.
678
Armand LECOMTE Chloe LEPRESTRE
KASTELLIO D'ALPHI
flag
KASTELLIO D'ALPHI /Gelding/Other/2016/by KANNAN x HAKIRAMI by ACODETTO
4
74.70
42.
640
Eliott DEUQUET S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GERICO DE NANTUEL
flag
GERICO DE NANTUEL SF/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x SHIVA DE NANTUEL by BALOUBET DU ROUET
4
74.71
42.
711
Lara TRYBA Laurent GUILLET, Nicolas DELMOTTE, S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LAS RIVES
GALIANA DES DIMES
flag
GALIANA DES DIMES /Mare/Chestnut/2016/by NERVOSO x AROSA by LUPICOR
4
74.71
44.
610
Sophia STUDD Karenagaarden / Hengstenhouderij Van Dijck
QUESTION J&F CHAMPBLANC
flag
QUESTION J&F CHAMPBLANC /Stallion/Grey/2016/by QUARTZ DU CHANU x COEUR J&F CHAMPBLANC by CLEARWAY
4
74.72
45.
612
Diana PIERA SALAMERO Diana PIERA SALAMERO
VALENCIA DU DIEU D ARRAS Z
flag
VALENCIA DU DIEU D ARRAS Z /Mare/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x ELANDA by
4
74.99
46.
626
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY, Tristan CHAMBRY, S.C.E.A. ECURIE EDOUARD CHAUVET, SARL EQUITUILERIE / Wilfried JOFFRIN 79310 ST PARDOUX (FRA)
GEISHA D'INES
flag
GEISHA D'INES SF/Mare/Chestnut/2016/by NABAB DE REVE x QUETCHA D'INES by QUATAR DE PLAPE
4
75.20
47.
654
Raphael GOEHRS Bruno COUTUREAU, S.A.R.L. EDWARD LEVY STABLES
QUASTOR VD HEFFINCK
flag
QUASTOR VD HEFFINCK /Stallion/Bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x HADES VAN DE HEFFINCK by CONTACT VD HEFFINCK
4
75.48
48.
655
Christophe GRANGIER E.A.R.L. ELEVAGE DE VILLETTE
GO UP DE VILLETTE
flag
GO UP DE VILLETTE SF/Mare/Bay/2016/by QUARTZ ROUGE x PRINCESS' DE REVE by EASY BOY
4
76.16
49.
670
Mathieu LAMBERT Christophe CLERE
GARANCE D'ALIOPHE
flag
GARANCE D'ALIOPHE /Mare/Other/2016/by VAGABOND DE LA POMME x TOURTERELLE D'ELLE by KANNAN
4
76.68
50.
715
Georgia TAME Karel Cox Horses BV
GRACIEUSE DE LA CENSE
flag
GRACIEUSE DE LA CENSE SF/Mare/Chestnut/2016/by TORNESCH 1042 x by
4
76.84
51.
609
Kyle TIMM SAS Kyle Timm
GOLDEN BOY LONGANE
flag
GOLDEN BOY LONGANE /Stallion/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x ALTESSE DE LAUME by JIVARO DU ROUET
5
78.67
52.
665
Thibaut JOUANNETEAU S.N.C. HARAS DE VILLERS
GEMME VILLERS
flag
GEMME VILLERS SF/Mare/Bay/2016/by MALOUBET DE PLEVILLE x TANDEME by NORMAN PRE NOIR
7
80.19
53.
657
Tony HANQUINQUANT S.C.E.A. LES VACHES NOIRES
GO FAST RUMEL
flag
GO FAST RUMEL /Mare/Bay/2016/by AKTION PUR Z x BELLADONE RUMEL by SANDRO BOY
8
70.63
54.
623
Bernard BRIAND CHEVALIER Jacques CHEVALIER
GUERNICA LA GARETTE
flag
GUERNICA LA GARETTE SF/Mare/Other/2016/by MONTENDER x UNEVEN SUNHEUP by AIR JORDAN
8
71.60
54.
651
Emeric GEORGE Mathieu AGHAZZAF-DUJEANCOURT, Mehdi BENBIGA
GRAINE DE STAR RB
flag
GRAINE DE STAR RB SF/Mare/Other/2016/by PRESIDENT x BOOGUIE NIGHT by BALOUBET DU ROUET
8
71.60
56.
658
Tony HANQUINQUANT S.C.E.A. LES VACHES NOIRES
LACOMONIQUE
flag
LACOMONIQUE /Mare/Bay/2016/by HERMANTICO x SODULIA by AHORN
8
72.36
57.
682
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Michel GUIOT
GENESIS DE TALMA
flag
GENESIS DE TALMA /Stallion/Grey/2016/by MYLORD CARTHAGO x VERY NICE DE TALMA by BALOUBET DU ROUET
8
72.91
58.
621
Bernard BRIAND CHEVALIER Roland LE FUSTEC
GENIUS DE RANCE
flag
GENIUS DE RANCE SF/Gelding/Chestnut/2016/by QUITUS D'ARMANVILLE x VENUS DU REVERDY by QUICK STAR
8
73.57
59.
697
Dylan RINGOT S.A.R.L. SP HORSES ELITE
GRIM LANDE
flag
GRIM LANDE /Stallion/Bay/2016/by GRIM ST CLAIR x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
8
74.04
60.
700
Philippe ROZIER CB CONSULTING, Philippe ROZIER
KARLINE D'ECAUSSINNES
flag
KARLINE D'ECAUSSINNES SBS/Mare/Black/2016/by LE COULTRE DE MUZE x BEA DE PAPIGNIES by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
8
74.64
61.
605
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Eliane Marie RUEL
GAROU DE BLONDEL
flag
GAROU DE BLONDEL /Gelding/Chestnut/2016/by UP TO YOU*GFE x MAPIERRE DE BLONDEL by DOLLAR DELA PIERRE
8
74.66
62.
633
Anthony DELAGE S.A.S. UNICK
QIO VAN HET OOSTHOF
flag
QIO VAN HET OOSTHOF /Stallion/Bay/2016/by BALOUBET DU ROUET x FURY VAN HET MEIERHOF by ARGENTINUS
8
75.82
63.
673
Thierry LAMBERT E.A.R.L. ELEVAGE DE NEUFFOSSE, E.A.R.L. LAMBERT
COLINE DE WILL
flag
COLINE DE WILL /Mare/Grey/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x CORA by CORONINO
8
75.87
64.
661
Jerome HUREL Guillaume GENESTE
CASANNE PS
flag
CASANNE PS /Mare/Bay/2016/by CASANOVA x PEGGY ANNE by CONTINUE
8
76.39
65.
666
Thibaut JOUANNETEAU S.N.C. HARAS DE VILLERS
GOLENSKA VILLERS
flag
GOLENSKA VILLERS SF/Mare/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x PARLAMEME by HAPPY VILLERS
8
76.89
66.
716
Maryk SAHNEY Guy WILLIAMS
GOLD RUN
flag
GOLD RUN /Male/Bay/2016/by x by
8
77.61
67.
630
Audrey COUDRIN EURL AC JUMPING COMPETITION
GRINTA SPECIAL
flag
GRINTA SPECIAL /Mare/Other/2016/by MYLORD CARTHAGO x SOMETHING SPECIAL 005 by SILVIO
8
77.86
68.
701
Thierry ROZIER Stephanie DELAHAYE
DIANA V
flag
DIANA V /Mare/Chestnut/2016/by DER SENAAT 111 x QUELA by QUEBEC
9
78.56
69.
706
Isabelle STROM Isabelle STROM
GLORIOSO
flag
GLORIOSO /Gelding/Other/2016/by NORMAN PRE NOIR x IVERDIE CAUVINIERE by VERDI
9
78.79
70.
663
Felix JARRY EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER
GRIVOIS DU CELLIER LA
flag
GRIVOIS DU CELLIER LA SF/Stallion/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x QUIETUDE DU CELLIER by QUICK STAR
10
79.18
71.
693
Virginie PAROT GAUZIGNAC Stefanie PAUL / Funke, Petra
NORDLICHT 64
flag
NORDLICHT 64 OS/Mare/Bay/2016/by VANCOUVER D’AUVRAY x NARNIA by NUMERO UNO
12
71.03
72.
660
Marion HODAN Marion HODAN, Eric LEVALLOIS
GIPSY DE BEAUFOUR
flag
GIPSY DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x DONATELLA DE LA POMME by BAMAKO DE MUZE
12
72.84
73.
656
Tony HANQUINQUANT Bernard PHILIPPE, Michele PHILIPPE
GLORIA COT CHAT
flag
GLORIA COT CHAT /Mare/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x OBONNY DES HAYETTES by BANBOULA DU THOT
12
74.82
74.
652
Aurelien GEORGES PICOT Francois DORANGE
GRAIN D'FOLIE
flag
GRAIN D'FOLIE /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x DARCY DE CORAIMONT by ORLANDO
12
75.93
75.
728
Benoit ERNOULT LISTE ROUGE (100%)
GALIPETTE DES FORETS
flag
GALIPETTE DES FORETS SF./Mare/BAI FONCE/2016/by UP TO YOU*GFE x OSANNA DE L'HUISNE by DESIR DU CHATEAU
12
77.49
76.
632
Armand DARRAGON Patrick HERDHEBAUT, Virginie HERDHEBAUT
GUCCI SAINT MARTIN
flag
GUCCI SAINT MARTIN SF/Mare/Bay/2016/by VOYAGEUR OF LULU x REVOLTE DE PLEVILLE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
15
80.52
77.
695
Alix RAGOT Delphine DILLEMANN / M. GERARD HENNAU 99 (FRA)
KORRIGAN HZ
flag
KORRIGAN HZ ZANG/Gelding/Bay/2016/by x by
16
74.80
78.
606
Konstantin E. VAN DAMME Eric LEVALLOIS
GIOVANNI DE BEAUFOUR
flag
GIOVANNI DE BEAUFOUR /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QUINEA DORCEL by BURGGRAAF
16
74.99
79.
642
Benjamin DEVULDER SCEA LEFORESTIER
GEODE PLATIERE
flag
GEODE PLATIERE SF/Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x ONDINE PLATIERE by QUICK STAR
16
75.55
80.
719
Abdelkebir OUADDAR Haras Champeix / E.A.R.L. Haras de Champeix
GULLIVER CHAMPEIX AA
flag
GULLIVER CHAMPEIX AA AA/Stallion/Bay/2016/by UPSILON x ULYSSA CHAMPEIX by
21
90.76
81.
620
Richard BREUL S.A.R.L. QUARTZ INVESTISSEMENTS
GRAMIR OBOLENSKY
flag
GRAMIR OBOLENSKY /Stallion/DarkBay/2016/by WINDOWS V. COSTERSVELD x ESCADA VAN'T HOLEINDE by CARTIER V. HEFFINCK
29
90.06
82.
669
Faustine LAFERRERIE LLP ARTIC PARTNERS, S.A. TK SPORTSHORSES SA
LORETTA H
flag
LORETTA H KWPN/Mare/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x HARACY by ZELOTE VDL
33
94.83
690
Jules ORSOLINI E.u.r.l. BO HORSE TRADIN, Jules ORSOLINI / Henk VAN ROUWENDAAL 99 (FRA)
LIPTON
flag
LIPTON /Stallion/Bay/2016/by GLASGOW W VH MERELSNEST x GO MELODY VMH by AREZZO VDL
RET
724
Marit Haarr Skolleru COX Stall WB AB, Sofia WESTBORG / Stal Marienshof
DOUBLE FUN MARIENSHOF Z
flag
DOUBLE FUN MARIENSHOF Z ZANG/Stallion/Chestnut/2016/by DON'T TOUCH TIJI HERO x MISS MARIENSHOF by INDORADO
RET
676
Thomas LAMBERT SC YZA CHEVAUX, LANCAR HOLDING, S.A.R.L. T&amp;M
QUATTRO VAN SCHUTTERSHOF
flag
QUATTRO VAN SCHUTTERSHOF BWP/Stallion/Bay/2016/by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO x VIRGIN VAN SCHUTTERSHOF by QUINTERO
RET