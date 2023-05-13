Competition 04 - 7yo Top7 - Finale Région Hauts de France
CSIYH1* - 1.35m - Table A with Jump-Off - 3,000.00€
Saturday, 13 May 2023
09:50
Arena Decarpentry
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Round
|
Jump-OffJ-O
|Time
|1.
|
721
|
Skye MORSSINKHOF Eurohorse BV / Gebroeders De Beule
QOACHELLA
|
|
QOACHELLA BWP/Mare/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x OILLILY by FERRO
|
0
|
0
|
35.17
750.00€
|2.
|
702
|
Thierry ROZIER Victoria NIARCHOS
QUPIDO A VAN DE NACHTEGAELE
|
|
QUPIDO A VAN DE NACHTEGAELE /Gelding/Other/2016/by HORION DE LIBERSART x NADJA A VD NACHTEGAELE by ACTION BREAKER
|
0
|
0
|
37.22
600.00€
|3.
|
681
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Michael DUFFY / Breen Equestrian LTD
BE MAGIC CORNET
|
|
BE MAGIC CORNET AES/Male/Bay/2016/by CORNET OBOLENSKY x MAGIC FOX by CAMBRIDGE 8
|
0
|
0
|
37.66
450.00€
|4.
|
637
|
Arthur DEUQUET S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GALAXIE DE NANTUEL
|
|
GALAXIE DE NANTUEL /Mare/Grey/2016/by TOBAGO CHEVRIER x VOLGA DE NANTUEL by CALVARO
|
0
|
0
|
38.40
300.00€
|5.
|
628
|
Camille CONDE FERREIRA Elise MEGRET
GOLDENEYE GEM
|
|
GOLDENEYE GEM /Stallion/Chestnut/2016/by CICERO Z x NIMFE DE LA POMME by FOR PLEASURE
|
0
|
0
|
39.38
210.00€
|6.
|
718
|
Charlotte BETTENDORF Charlotte BETTENDORF, Ecurie Francois Mathy / TH.H. Gelink
LILESTA GE
|
|
LILESTA GE KWPN/Mare/Bay/2016/by AREZZO VDL x BELESTA by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
0
|
39.96
165.00€
|7.
|
717
|
Charlotte BETTENDORF Ecurie Francois Mathy, Pedro RENAULT
GEORGES DE BEAUFOUR
|
|
GEORGES DE BEAUFOUR SF/Gelding/Black/2016/by CORNET OBOLENSKY x by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
0
|
40.12
120.00€
|8.
|
602
|
Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ / Harry Hube
CALANDO 107
|
|
CALANDO 107 DSP (/Gelding/Bay/2016/by CARLEYLE x COMING HOME by CASHMOAKER
|
0
|
0
|
40.44
90.00€
|9.
|
680
|
Penelope LEPREVOST Michel BLATON
VANQUISH Z
|
|
VANQUISH Z /Gelding/Black/2016/by VAGABOND DE LA POMME x SEVEN UP VT ODEVELD D'08 by CALYPSO III
|
0
|
4
|
36.97
90.00€
|10.
|
698
|
Dylan RINGOT Victoire MEURISSE
GHALA DU JARDIN
|
|
GHALA DU JARDIN /Mare/Grey/2016/by HUPPYDAM DES HORTS x DECIBEL DE FLABEMONT by PRESIDENT
|
0
|
4
|
37.47
75.00€
|11.
|
613
|
Imma ROQUET AUTONELL MASET SPORT HORSES S.L.
ELBA DEL MASET
|
|
ELBA DEL MASET /Mare/Bay/2016/by x by
|
0
|
4
|
38.25
75.00€
|12.
|
662
|
Felix JARRY Pierre JARRY
GANNAVARO
|
|
GANNAVARO /Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x UNE SATIVA by LULLY ROCIO
|
0
|
4
|
39.05
75.00€
|13.
|
694
|
Alix RAGOT SARL ECURIE HELMLINGER
GOTCHA DE BAERENRAIN
|
|
GOTCHA DE BAERENRAIN /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x LIGHT AND EASY by FETICHE DU PAS
|
0
|
4
|
39.18
30.00€
|14.
|
650
|
Emeric GEORGE Mathias SPILMANN, Pierre SPILMANN
GENGIS KANN DE LONDE
|
|
GENGIS KANN DE LONDE SF/Stallion/Bay/2016/by KANNAN x ADIAM DE LONDE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
4
|
39.27
30.00€
|15.
|
668
|
Faustine LAFERRERIE E.a.r.l. Haras des Cours
GAYA DES COURS
|
|
GAYA DES COURS /Mare/Grey/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x CADANCE DE PREUILLY Z by CENTO
|
0
|
4
|
41.98
30.00€
|16.
|
725
|
Marit Haarr Skolleru COX Karel Cox Horses BV, Paul VAN DEN BOSCH / Paul Merckx
QUIBELLE VAN DE ZESHOEK
|
|
QUIBELLE VAN DE ZESHOEK BWP/Mare/Grey/2016/by EL TORREO DE MUZE x GALINA VAN DE ZESHOEK by QUITE CAPITOL
|
0
|
4
|
46.22
30.00€
|17.
|
712
|
Deborah VULAS Deborah VULAS
GRIM DU CHATELLIER
|
|
GRIM DU CHATELLIER /Stallion/Chestnut/2016/by MALITO DE REVE x BETTY DU CHATELLIER by QUITE EASY
|
0
|
4
|
50.36
30.00€
|18.
|
604
|
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LI Stephan HIECK, Francois Jr MATHY / Carsten Schultz
ISANDRA SC
|
|
ISANDRA SC HOLST/Mare/Bay/2016/by SANDRO BOY x UNITED III by CON AIR 7
|
0
|
8
|
39.26
30.00€
|19.
|
699
|
Philippe ROZIER Philippe ROZIER
KANELLE D'ECAUSSINNES
|
|
KANELLE D'ECAUSSINNES SBS/Mare/Bay/2016/by LE COULTRE DE MUZE x DANABELLA D'ECAUSSINNES by RADCO D'HOUTVELD
|
0
|
8
|
41.95
30.00€
|20.
|
647
|
Alexandra FRANCART Hubert HOSTEAU
GINSENG BOISDEVILLE
|
|
GINSENG BOISDEVILLE SF/Stallion/Grey/2016/by MYLORD CARTHAGO x VALSE DU BOISDEVILLE by COULEUR RUBIN
|
0
|
8
|
42.32
30.00€
|21.
|
636
|
Nicolas DELMOTTE S.N.C. BENJAMIN GHELFI
LAS VEGAS
|
|
LAS VEGAS /Stallion/Bay/2016/by KANNAN x VALERIE by HEARTBREAKER
|
0
|
8
|
44.26
30.00€
|22.
|
618
|
Hugo BREUL Bruno CERATI, E.A.R.L. HUGO BREUL, Muriel BREUL / HVP SPORT HORSES 14140 ST PIERRE EN AUGE (FRA)
GASPAR AS
|
|
GASPAR AS /Stallion/Bay/2016/by BALOUSSINI x MA BELLE DE LAUBRY by ELVIS TER PUTTE
|
0
|
12
|
39.78
30.00€
|23.
|
619
|
Hugo BREUL S.C. AL ASAYL FRANCE
GOLDIKOVA AS
|
|
GOLDIKOVA AS /Mare/Chestnut/2016/by BALOUSSINI x LEVITA VD BISSCHOP by FOR PLEASURE
|
0
|
12
|40.46
|24.
|
667
|
Faustine LAFERRERIE S.A.R.L. MY2MI HORSE
BLUE STAR
|
|
BLUE STAR /Mare/Bay/2016/by WHAT A QUICKSTAR R x CHACLINE by CHACCO BLUE
|
4
|69.88
|25.
|
679
|
Penelope LEPREVOST Eric LEVALLOIS
GJOS DE BEAUFOUR
|
|
GJOS DE BEAUFOUR /Gelding/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x KOLCHIC DU DONJON by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|71.54
|26.
|
708
|
Nicolas TISON S.A.R.L. ILIADE, SCA SPILLEMAECKER FRERES
QOUP DE COEUR DE MUZE
|
|
QOUP DE COEUR DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x FRAGANCE DE CHALUS by JALISCO B
|
4
|72.06
|27.
|
617
|
Guillaume BATILLAT Geert GHEKIERE
QAPELLA DI LINO
|
|
QAPELLA DI LINO BWP/Mare/Bay/2016/by TOULON x SIGNORA by KANNAN
|
4
|72.20
|27.
|
649
|
Emeric GEORGE Laura BRABANT, Emeric GEORGE / S.c.e.a. LAND ROHAN 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE (FRA)
GAVROCHE DE ROHAN
|
|
GAVROCHE DE ROHAN SF/Stallion/Other/2016/by VAGABOND DE LA POMME x CIBELLE OF COLORS by QUIDAM DE REVEL
|
4
|72.20
|29.
|
638
|
Arthur DEUQUET Herve DAVID, S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GAYA DE NANTUEL
|
|
GAYA DE NANTUEL /Mare/Chestnut/2016/by LUIDAM x THARA NANTUEL by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|72.33
|30.
|
641
|
Benjamin DEVULDER Catherine DAHN, Michel DAHN
GAIA DE LURE
|
|
GAIA DE LURE /Mare/Bay/2016/by EUROCOMMERCE BERLIN x AMOUR DE LA BONN by TINKA'S BOY
|
4
|72.42
|31.
|
687
|
Sylvain MISRAOUI S.A.S.U. EKOFI PARTNER
GATSBY DE LA MOTTE
|
|
GATSBY DE LA MOTTE /Gelding/Bay/2016/by KANNAN x BOMBINA FONTAINE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|72.74
|32.
|
629
|
Camille CONDE FERREIRA Elise MEGRET
GREAT LADY GEM
|
|
GREAT LADY GEM /Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x TOP LADY GEM by DOLLAR DELA PIERRE
|
4
|73.29
|33.
|
631
|
Baptiste COUPERIE IDEA ENTERTAINMENT, ECURIES DU GRAND VENEUR
GASALT MAJUSCULE
|
|
GASALT MAJUSCULE /Gelding/Other/2016/by URANO DE CARTIGNY x CYCLOPEE D'ANA by OGRION DES CHAMPS*HN
|
4
|73.49
|34.
|
688
|
Megane MOISSONNIER S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LAS RIVES
CARLO VAN'T PRINSENVELD Z
|
|
CARLO VAN'T PRINSENVELD Z /Stallion/Other/2016/by CASALL x FINESSE VAN'T PRINSENVELD by MALITO DE REVE
|
4
|73.58
|35.
|
622
|
Bernard BRIAND CHEVALIER Genevieve HITZSCHKE
GUERANDE DE PONTHUAL
|
|
GUERANDE DE PONTHUAL /Mare/Other/2016/by ARMITAGES BOY x THANK YOU PONTHUAL by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|73.76
|36.
|
639
|
Eliott DEUQUET Sydney MASTERS / E.u.r.l. CHRISTOPHE DEUQUET 37230 PERNAY (FRA)
GAO NANTUEL
|
|
GAO NANTUEL /Stallion/Chestnut/2016/by OGRION DES CHAMPS*HN x OLITA DE LA LUTH by NIDOR PLATIERE
|
4
|73.79
|37.
|
685
|
Maelle MARTIN Armand DARRAGON / REMI MESNIL 50% EMILIE MESNIL 40% BERNADETTE MESNIL 10%
GERBERA DU MARAIS
|
|
GERBERA DU MARAIS SF/Mare/Other/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x CAPUCINE DU MARAIS by KANNAN
|
4
|73.93
|38.
|
625
|
Edouard CHAUVET Yves MAUCOURT
GABRYELLE DE CREANS
|
|
GABRYELLE DE CREANS /Mare/Bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x TOSCA DU PUITS by MYLORD CARTHAGO
|
4
|73.94
|39.
|
624
|
Sara BRIONNE Jean Marie LEFEVRE / Jean Marie LEFEVRE 80000 AMIENS (FRA)
GRAND DUC DU PARADISO
|
|
GRAND DUC DU PARADISO SF/Stallion/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x VALSEUSE DU PARADISO by TOULON
|
4
|74.26
|40.
|
689
|
Megane MOISSONNIER Ellen Johanna SLEGERS / Günther + Ralf Müller
SAFIRA S GOLD
|
|
SAFIRA S GOLD WESTF/Mare/Bay/2016/by STAKKATO GOLD x C'EST LA VIE by COMME IL FAUT
|
4
|74.40
|41.
|
678
|
Armand LECOMTE Chloe LEPRESTRE
KASTELLIO D'ALPHI
|
|
KASTELLIO D'ALPHI /Gelding/Other/2016/by KANNAN x HAKIRAMI by ACODETTO
|
4
|74.70
|42.
|
640
|
Eliott DEUQUET S.A.R.L. M.L.E.A DEUQUET
GERICO DE NANTUEL
|
|
GERICO DE NANTUEL SF/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x SHIVA DE NANTUEL by BALOUBET DU ROUET
|
4
|74.71
|42.
|
711
|
Lara TRYBA Laurent GUILLET, Nicolas DELMOTTE, S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LAS RIVES
GALIANA DES DIMES
|
|
GALIANA DES DIMES /Mare/Chestnut/2016/by NERVOSO x AROSA by LUPICOR
|
4
|74.71
|44.
|
610
|
Sophia STUDD Karenagaarden / Hengstenhouderij Van Dijck
QUESTION J&F CHAMPBLANC
|
|
QUESTION J&F CHAMPBLANC /Stallion/Grey/2016/by QUARTZ DU CHANU x COEUR J&F CHAMPBLANC by CLEARWAY
|
4
|74.72
|45.
|
612
|
Diana PIERA SALAMERO Diana PIERA SALAMERO
VALENCIA DU DIEU D ARRAS Z
|
|
VALENCIA DU DIEU D ARRAS Z /Mare/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x ELANDA by
|
4
|74.99
|46.
|
626
|
Edouard CHAUVET Sonia CHAMBRY, Tristan CHAMBRY, S.C.E.A. ECURIE EDOUARD CHAUVET, SARL EQUITUILERIE / Wilfried JOFFRIN 79310 ST PARDOUX (FRA)
GEISHA D'INES
|
|
GEISHA D'INES SF/Mare/Chestnut/2016/by NABAB DE REVE x QUETCHA D'INES by QUATAR DE PLAPE
|
4
|75.20
|47.
|
654
|
Raphael GOEHRS Bruno COUTUREAU, S.A.R.L. EDWARD LEVY STABLES
QUASTOR VD HEFFINCK
|
|
QUASTOR VD HEFFINCK /Stallion/Bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x HADES VAN DE HEFFINCK by CONTACT VD HEFFINCK
|
4
|75.48
|48.
|
655
|
Christophe GRANGIER E.A.R.L. ELEVAGE DE VILLETTE
GO UP DE VILLETTE
|
|
GO UP DE VILLETTE SF/Mare/Bay/2016/by QUARTZ ROUGE x PRINCESS' DE REVE by EASY BOY
|
4
|76.16
|49.
|
670
|
Mathieu LAMBERT Christophe CLERE
GARANCE D'ALIOPHE
|
|
GARANCE D'ALIOPHE /Mare/Other/2016/by VAGABOND DE LA POMME x TOURTERELLE D'ELLE by KANNAN
|
4
|76.68
|50.
|
715
|
Georgia TAME Karel Cox Horses BV
GRACIEUSE DE LA CENSE
|
|
GRACIEUSE DE LA CENSE SF/Mare/Chestnut/2016/by TORNESCH 1042 x by
|
4
|76.84
|51.
|
609
|
Kyle TIMM SAS Kyle Timm
GOLDEN BOY LONGANE
|
|
GOLDEN BOY LONGANE /Stallion/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x ALTESSE DE LAUME by JIVARO DU ROUET
|
5
|78.67
|52.
|
665
|
Thibaut JOUANNETEAU S.N.C. HARAS DE VILLERS
GEMME VILLERS
|
|
GEMME VILLERS SF/Mare/Bay/2016/by MALOUBET DE PLEVILLE x TANDEME by NORMAN PRE NOIR
|
7
|80.19
|53.
|
657
|
Tony HANQUINQUANT S.C.E.A. LES VACHES NOIRES
GO FAST RUMEL
|
|
GO FAST RUMEL /Mare/Bay/2016/by AKTION PUR Z x BELLADONE RUMEL by SANDRO BOY
|
8
|70.63
|54.
|
623
|
Bernard BRIAND CHEVALIER Jacques CHEVALIER
GUERNICA LA GARETTE
|
|
GUERNICA LA GARETTE SF/Mare/Other/2016/by MONTENDER x UNEVEN SUNHEUP by AIR JORDAN
|
8
|71.60
|54.
|
651
|
Emeric GEORGE Mathieu AGHAZZAF-DUJEANCOURT, Mehdi BENBIGA
GRAINE DE STAR RB
|
|
GRAINE DE STAR RB SF/Mare/Other/2016/by PRESIDENT x BOOGUIE NIGHT by BALOUBET DU ROUET
|
8
|71.60
|56.
|
658
|
Tony HANQUINQUANT S.C.E.A. LES VACHES NOIRES
LACOMONIQUE
|
|
LACOMONIQUE /Mare/Bay/2016/by HERMANTICO x SODULIA by AHORN
|
8
|72.36
|57.
|
682
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Michel GUIOT
GENESIS DE TALMA
|
|
GENESIS DE TALMA /Stallion/Grey/2016/by MYLORD CARTHAGO x VERY NICE DE TALMA by BALOUBET DU ROUET
|
8
|72.91
|58.
|
621
|
Bernard BRIAND CHEVALIER Roland LE FUSTEC
GENIUS DE RANCE
|
|
GENIUS DE RANCE SF/Gelding/Chestnut/2016/by QUITUS D'ARMANVILLE x VENUS DU REVERDY by QUICK STAR
|
8
|73.57
|59.
|
697
|
Dylan RINGOT S.A.R.L. SP HORSES ELITE
GRIM LANDE
|
|
GRIM LANDE /Stallion/Bay/2016/by GRIM ST CLAIR x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
|
8
|74.04
|60.
|
700
|
Philippe ROZIER CB CONSULTING, Philippe ROZIER
KARLINE D'ECAUSSINNES
|
|
KARLINE D'ECAUSSINNES SBS/Mare/Black/2016/by LE COULTRE DE MUZE x BEA DE PAPIGNIES by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
|
8
|74.64
|61.
|
605
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT Eliane Marie RUEL
GAROU DE BLONDEL
|
|
GAROU DE BLONDEL /Gelding/Chestnut/2016/by UP TO YOU*GFE x MAPIERRE DE BLONDEL by DOLLAR DELA PIERRE
|
8
|74.66
|62.
|
633
|
Anthony DELAGE S.A.S. UNICK
QIO VAN HET OOSTHOF
|
|
QIO VAN HET OOSTHOF /Stallion/Bay/2016/by BALOUBET DU ROUET x FURY VAN HET MEIERHOF by ARGENTINUS
|
8
|75.82
|63.
|
673
|
Thierry LAMBERT E.A.R.L. ELEVAGE DE NEUFFOSSE, E.A.R.L. LAMBERT
COLINE DE WILL
|
|
COLINE DE WILL /Mare/Grey/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x CORA by CORONINO
|
8
|75.87
|64.
|
661
|
Jerome HUREL Guillaume GENESTE
CASANNE PS
|
|
CASANNE PS /Mare/Bay/2016/by CASANOVA x PEGGY ANNE by CONTINUE
|
8
|76.39
|65.
|
666
|
Thibaut JOUANNETEAU S.N.C. HARAS DE VILLERS
GOLENSKA VILLERS
|
|
GOLENSKA VILLERS SF/Mare/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x PARLAMEME by HAPPY VILLERS
|
8
|76.89
|66.
|
716
|
Maryk SAHNEY Guy WILLIAMS
GOLD RUN
|
|
GOLD RUN /Male/Bay/2016/by x by
|
8
|77.61
|67.
|
630
|
Audrey COUDRIN EURL AC JUMPING COMPETITION
GRINTA SPECIAL
|
|
GRINTA SPECIAL /Mare/Other/2016/by MYLORD CARTHAGO x SOMETHING SPECIAL 005 by SILVIO
|
8
|77.86
|68.
|
701
|
Thierry ROZIER Stephanie DELAHAYE
DIANA V
|
|
DIANA V /Mare/Chestnut/2016/by DER SENAAT 111 x QUELA by QUEBEC
|
9
|78.56
|69.
|
706
|
Isabelle STROM Isabelle STROM
GLORIOSO
|
|
GLORIOSO /Gelding/Other/2016/by NORMAN PRE NOIR x IVERDIE CAUVINIERE by VERDI
|
9
|78.79
|70.
|
663
|
Felix JARRY EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER
GRIVOIS DU CELLIER LA
|
|
GRIVOIS DU CELLIER LA SF/Stallion/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x QUIETUDE DU CELLIER by QUICK STAR
|
10
|79.18
|71.
|
693
|
Virginie PAROT GAUZIGNAC Stefanie PAUL / Funke, Petra
NORDLICHT 64
|
|
NORDLICHT 64 OS/Mare/Bay/2016/by VANCOUVER D’AUVRAY x NARNIA by NUMERO UNO
|
12
|71.03
|72.
|
660
|
Marion HODAN Marion HODAN, Eric LEVALLOIS
GIPSY DE BEAUFOUR
|
|
GIPSY DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x DONATELLA DE LA POMME by BAMAKO DE MUZE
|
12
|72.84
|73.
|
656
|
Tony HANQUINQUANT Bernard PHILIPPE, Michele PHILIPPE
GLORIA COT CHAT
|
|
GLORIA COT CHAT /Mare/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x OBONNY DES HAYETTES by BANBOULA DU THOT
|
12
|74.82
|74.
|
652
|
Aurelien GEORGES PICOT Francois DORANGE
GRAIN D'FOLIE
|
|
GRAIN D'FOLIE /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x DARCY DE CORAIMONT by ORLANDO
|
12
|75.93
|75.
|
728
|
Benoit ERNOULT LISTE ROUGE (100%)
GALIPETTE DES FORETS
|
|
GALIPETTE DES FORETS SF./Mare/BAI FONCE/2016/by UP TO YOU*GFE x OSANNA DE L'HUISNE by DESIR DU CHATEAU
|
12
|77.49
|76.
|
632
|
Armand DARRAGON Patrick HERDHEBAUT, Virginie HERDHEBAUT
GUCCI SAINT MARTIN
|
|
GUCCI SAINT MARTIN SF/Mare/Bay/2016/by VOYAGEUR OF LULU x REVOLTE DE PLEVILLE by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
15
|80.52
|77.
|
695
|
Alix RAGOT Delphine DILLEMANN / M. GERARD HENNAU 99 (FRA)
KORRIGAN HZ
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|
KORRIGAN HZ ZANG/Gelding/Bay/2016/by x by
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16
|74.80
|78.
|
606
|
Konstantin E. VAN DAMME Eric LEVALLOIS
GIOVANNI DE BEAUFOUR
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|
GIOVANNI DE BEAUFOUR /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x QUINEA DORCEL by BURGGRAAF
|
16
|74.99
|79.
|
642
|
Benjamin DEVULDER SCEA LEFORESTIER
GEODE PLATIERE
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GEODE PLATIERE SF/Mare/Bay/2016/by VAGABOND DE LA POMME x ONDINE PLATIERE by QUICK STAR
|
16
|75.55
|80.
|
719
|
Abdelkebir OUADDAR Haras Champeix / E.A.R.L. Haras de Champeix
GULLIVER CHAMPEIX AA
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GULLIVER CHAMPEIX AA AA/Stallion/Bay/2016/by UPSILON x ULYSSA CHAMPEIX by
|
21
|90.76
|81.
|
620
|
Richard BREUL S.A.R.L. QUARTZ INVESTISSEMENTS
GRAMIR OBOLENSKY
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GRAMIR OBOLENSKY /Stallion/DarkBay/2016/by WINDOWS V. COSTERSVELD x ESCADA VAN'T HOLEINDE by CARTIER V. HEFFINCK
|
29
|90.06
|82.
|
669
|
Faustine LAFERRERIE LLP ARTIC PARTNERS, S.A. TK SPORTSHORSES SA
LORETTA H
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LORETTA H KWPN/Mare/Other/2016/by WINDOWS VH COSTERSVELD x HARACY by ZELOTE VDL
|
33
|94.83
|
690
|
Jules ORSOLINI E.u.r.l. BO HORSE TRADIN, Jules ORSOLINI / Henk VAN ROUWENDAAL 99 (FRA)
LIPTON
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LIPTON /Stallion/Bay/2016/by GLASGOW W VH MERELSNEST x GO MELODY VMH by AREZZO VDL
|RET
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724
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Marit Haarr Skolleru COX Stall WB AB, Sofia WESTBORG / Stal Marienshof
DOUBLE FUN MARIENSHOF Z
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DOUBLE FUN MARIENSHOF Z ZANG/Stallion/Chestnut/2016/by DON'T TOUCH TIJI HERO x MISS MARIENSHOF by INDORADO
|RET
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676
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Thomas LAMBERT SC YZA CHEVAUX, LANCAR HOLDING, S.A.R.L. T&M
QUATTRO VAN SCHUTTERSHOF
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QUATTRO VAN SCHUTTERSHOF BWP/Stallion/Bay/2016/by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO x VIRGIN VAN SCHUTTERSHOF by QUINTERO
|RET