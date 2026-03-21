5 - Prix GL events
CSI5* - 1.50m - Table A against the clock - 62,000.00 €
Saturday, 21 March 2026
12:30
Time Allowed
Round 1: 74sec
Grand Palais
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Beeder
|Horse
SB/Sex/Color/Year/Sire x Dam by Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
529
|
Mathieu BILLOT Mathieu BILLOT, S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL
COSACARA Z
|
|
COSACARA Z ZANG/Mare/bay/2017/by CORNET OBOLENSKY x SABINE by SANDRO BOY
|
0
|
59.32
EUR 18,600.00
|2.
|
503
|
Jeremy LE ROY Didier BRIAUD, Jeremy LE ROY / Ludovic Taugourdeau
FALKIRA DE MORMOULINS
|
|
FALKIRA DE MORMOULINS SF/Mare/bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x CHAKIRA DE MORMOULIN by DOLLAR DELA PIERRE
|
0
|
60.78
EUR 12,400.00
|3.
|
606
|
Gilles THOMAS Stal de Kalvarie / STAL DE KALVARIE
QIARA DE KALVARIE
|
|
QIARA DE KALVARIE BWP/Mare/bay/2016/by SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER x ZINKA DE KALVARIE Z by ZANDOR Z
|
0
|
60.85
EUR 9,300.00
|4.
|
601
|
Emanuele GAUDIANO Gaudiano Sporthorses S.R.L. / S.A.R.L. Haras de Hus
ESTEBAN DE HUS
|
|
ESTEBAN DE HUS SF/Gelding/other/2014/by CORNET OBOLENSKY x U-SPRIT by BALOUBET DU ROUET
|
0
|
61.13
EUR 6,200.00
|5.
|
538
|
Thibeau SPITS Carlos DE COCK / CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL)
KING VAN ESSENE
|
|
KING VAN ESSENE BWP/Gelding/grey/2010/by CALIDO I x GOLDIE VAN ESSENE by CHACCO BLUE
|
0
|
61.61
EUR 3,720.00
|6.
|
546
|
Antoine ERMANN CHEV'EL / MARC CORTHOUT
ODIN VAN 'T HANEGOOR
|
|
ODIN VAN 'T HANEGOOR BWP/Gelding/bay/2014/by KIEKEBOE x JINDRA VAN'T HANEGOOR by THUNDER VD ZUUTHOEVE
|
0
|
61.83
EUR 3,100.00
|7.
|
584
|
Martin FUCHS Karin BÜHLER / van Triest
LOVE DE VIE
|
|
LOVE DE VIE KWPN/Mare/bay/2016/by GRANDORADO TN x EAU DE VIE by VIGO D'ARSOUILLES STX
|
0
|
62.44
EUR 2,480.00
|8.
|
619
|
Lalie SACLIER E.A.R.L. ELEVAGE DES LILAS / Lolita Saclier
FENOMENE DES LILAS
|
|
FENOMENE DES LILAS SF/Mare/bay/2015/by TOULON x PERLE FINE DU VAL by JOYEUX ARDENT
|
0
|
63.19
EUR 1,860.00
|9.
|
621
|
Skye HIGGIN S.C.E.A. DE SAINT HUBERT / M JEAN-MARIE SOUPASSE
FLY FOR YOU
|
|
FLY FOR YOU SF/Mare/bay/2015/by QUAPRICE BOIS MARGOT x VEDETTE LANDE by L’ARC DE TRIOMPHE
|
0
|
68.65
EUR 1,240.00
|10.
|
616
|
Maikel VAN DER VLEUTEN Tal Milstein Stallions
QUASTOR VD HEFFINCK
|
|
QUASTOR VD HEFFINCK BWP/Stallion/bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x HADES VAN DE HEFFINCK by CONTACT VAN DE HEFFINCK
|
0
|
73.69
EUR 1,240.00
|11.
|
580
|
Harrie SMOLDERS Genevieve MEGRET, Harrie SMOLDERS / E. MEYERS
MR. TAC
|
|
MR. TAC BWP/Gelding/bay/2012/by NON STOP x TACTIQUE DES FUSAINS by TOULON
|
1
|
74.67
EUR 620.00
|12.
|
585
|
Gregory WATHELET Gregory WATHELET / Hubert Wathelet
ARGENTINA DE LA MARCHETTE
|
|
ARGENTINA DE LA MARCHETTE SCSL/Mare/grey/2012/by ACAJOU DE LA MARCHETTE x CALLYSTA LN by DEL PIERO PB
|
4
|
58.79
EUR 620.00
|13.
|
521
|
Kristaps NERETNIEKS KN Sports SIA / Gripp, Torsten
QUINTAIR
|
|
QUINTAIR HOLST/Gelding/other/2010/by QUINTERO x VAIKIKI by CON AIR 7
|
4
|
59.41
EUR 620.00
|14.
|
535
|
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST / EQUIOUEST S.A.R.L.
ARIOTO DU GEVRES
|
|
ARIOTO DU GEVRES SF/Gelding/bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
|
4
|60.10
|15.
|
509
|
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE / C. LEGROS
EQUINE AMERICA BALLERINE DU VILPION
|
|
EQUINE AMERICA BALLERINE DU VILPION SF/Mare/chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
|
4
|60.55
|16.
|
501
|
Jérôme GUERY Ecurie Guery / Rodrigo PADILLA OLVERA 99 (FRA)
CARECA LS ELITE
|
|
CARECA LS ELITE SLS/Gelding/chestnut/2011/by CARUSSO LS LA SILLA x REBECA LS by REBOZO LA SILLA
|
4
|61.37
|17.
|
609
|
Robert WHITAKER Caroline BLATCHFORD / BEKAERT - NAUDTS, OOSTEEKLO (BEL)
EQUINE AMERICA GENTLEMEN VH VELDHOF
|
|
EQUINE AMERICA GENTLEMEN VH VELDHOF BWP/Stallion/bay/2006/by QUITE EASY 958 x CHANELL-N by CALIDO I
|
4
|61.55
|18.
|
582
|
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET
HATLANTIKA
|
|
HATLANTIKA SF/Mare/bay/2017/by BEST OF ISCLA x VELVET DU LYVET by CHACCO BLUE
|
4
|63.64
|19.
|
577
|
Alix RAGOT Muriel BREUL
GUEULE D'AMOURS
|
|
GUEULE D'AMOURS SF/Gelding/bay/2016/by CONTENDRO I x KORYPHEE by NARCOS II
|
4
|65.99
|20.
|
568
|
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables
GATSBY LE MAGNIFIC
|
|
GATSBY LE MAGNIFIC /Stallion/bay/2016/by ACTION BREAKER x AWENTA by OGANO SITTE
|
4
|66.46
|21.
|
614
|
Olivier PERREAU Stephane MONIER
LEOPARD DES JOANINS Z
|
|
LEOPARD DES JOANINS Z ZANG/Stallion/bay/2017/by L’ARC DE TRIOMPHE x TELYSETTE by QUICK STAR
|
4
|67.70
|22.
|
511
|
Yuri MANSUR Atom.ic Empreendimentos Ltda, Clear Round B.V., Molly Ohrstrom LLC / Haras De Laubry
ELANO DE LAUBRY Z
|
|
ELANO DE LAUBRY Z ZANG/Gelding/chestnut/2015/by ECHO VAN T SPIEVELD x PEURDY ROYAL by PRINCE ROYAL
|
4
|68.54
|23.
|
561
|
Nicolas CIZERON Michel CIZERON
FILAE DU CLOS
|
|
FILAE DU CLOS /Stallion/chestnut/2015/by MASTER VAN DE HELLE x CHANEL DU CLOS by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT
|
4
|72.92
|24.
|
559
|
Denis LYNCH Parco Sport Horses EST / Dr. Konrad Bartjen
CHICAGO
|
|
CHICAGO HOLST/Stallion/grey/2016/by CASCADELLO x AJENTEJO by CORRADO I
|
4
|77.45
|25.
|
588
|
Camille CONDE FERREIRA S.A.S. ROLCE, Baptiste PAVEN
HOLLY GOOD DORCHIVAL
|
|
HOLLY GOOD DORCHIVAL SF/Stallion/bay/2017/by COMME IL FAUT x EVER DE TURAN by KANNAN
|
5
|74.20
|26.
|
541
|
Luke DEE Fiona HALL, Luke DEE / WILHELM WINKELER
GANGSTER WW
|
|
GANGSTER WW OS/Gelding/bay/2016/by GRAND SLAM x KORSIKA by KANNAN
|
6
|75.90
|27.
|
514
|
Simon DELESTRE Ismael BOUABID, Youssef BOUABID / ERIC POLFLIET
OLGA VAN DE KRUISHOEVE
|
|
OLGA VAN DE KRUISHOEVE BWP/Mare/bay/2014/by EL TORREO DE MUZE x NIGHTSTAR DE MUZE Z by NABAB DE REVE
|
8
|59.83
|28.
|
607
|
Alexa FERRER SASU VITALHORSE / O. GAILLARD
VITALHORSE FLEUR D'OZ
|
|
VITALHORSE FLEUR D'OZ SF/Mare/chestnut/2015/by OLIMBOS MERZE x MANON DE SEMILLY by PAPILLON ROUGE
|
8
|60.84
|29.
|
540
|
Jeanne SADRAN CHEV'EL / F. MAYER
GLOIRE GRAVELOTTE
|
|
GLOIRE GRAVELOTTE SF/Mare/grey/2016/by CRUSADOR x DREAM ROSE GRAVELOTTE by UNTOUCHABLE 27
|
8
|64.06
|30.
|
525
|
Lara TRYBA Lara TRYBA / GESTUT LEWITZ
CHAGEORGE
|
|
CHAGEORGE OS/Stallion/chestnut/2015/by CHACCO-BLUE x SAVANNA by SANVARO
|
8
|68.45
|31.
|
518
|
Niels BRUYNSEELS Ludwig CRIEL, Yasmine CRIEL
DEVIDANGA SW Z
|
|
DEVIDANGA SW Z ZANG/Mare/other/2016/by DOMINATOR 2000 Z x CEDANGA SW by NUMERO UNO
|
8
|69.56
|32.
|
547
|
Marcus EHNING Nybor Pferde GmbH & Co.KG / Szadkowski Michal
FLOWER GIRL
|
|
FLOWER GIRL HOLST/Mare/grey/2013/by HICKSTEAD x VERNISAGE by CATOKI
|
8
|69.69
|33.
|
523
|
Daniel DEUSSER Equus Terra SPR de RL de CV / Elevage Ste Hermelle
BINGO STE HERMELLE
|
|
BINGO STE HERMELLE SF/Stallion/chestnut/2011/by NUMBER ONE D'ISO x UJADE STE HERMELLE by DIAMANT DE SEMILLY
|
8
|70.70
|34.
|
617
|
Philipp WEISHAUPT Edouard DE ROTHSCHILD / Jean-Michel Dechamps
LADY CONCERN DU REZIDAL
|
|
LADY CONCERN DU REZIDAL SBS/Mare/bay/2017/by EMERALD x QUONCERN REZIDAL Z by QUIDAM DE REVEL
|
8
|72.25
|35.
|
565
|
Julien GONIN David GIFFON / Rossetto-elevage Des 4 Events Francesca
EIGHT WONDER XXX Z
|
|
EIGHT WONDER XXX Z ZANG/Stallion/bay/2015/by EMERALD x TALISHA D Z by TORNEDO FCS
|
8
|72.97
|36.
|
543
|
Max KÜHNER Josef KUNZ, Max KÜHNER / Annemarie Hansueli
BLUES D'AVELINE
|
|
BLUES D'AVELINE CH/Gelding/grey/2012/by BALOUSSINI x LORELEY by CORIALL 2
|
8
|73.20
|37.
|
589
|
Abdelkebir OUADDAR FRMSE / J-L. DUFOUR
FESTIVAL D'ARGOUGES
|
|
FESTIVAL D'ARGOUGES SF/Stallion/bay/2015/by ARMITAGES BOY x ADRIANA D'ARGOUGES by LAUTERBACH
|
8
|73.24
|38.
|
552
|
Julien EPAILLARD LE HARAS DE NEROLI / G.A.E.C. DE LA VESQUERIE
FRINGAN DE VESQUERIE
|
|
FRINGAN DE VESQUERIE SF/Stallion/chestnut/2015/by MYLORD CARTHAGO HN x ULANE DE VESQUERIE by DIAMANT DE SEMILLY
|
12
|65.57
|39.
|
564
|
Victoria GULLIKSEN JVM Stables BV, Stal De Ark / Jerry Braeckevelt
RAMBO VAN 'T ZORGVLIET
|
|
RAMBO VAN 'T ZORGVLIET BWP/Gelding/chestnut/2017/by CICERO Z VAN PAEMEL x ON AIR VAN 'T ZORGVLIET by INSHALLAH DE MUZE
|
13
|78.64
|40.
|
553
|
Rik HEMERYCK Consult Horses Investment SRL / S.A. LA FERME DU SEIGNEUR
INOUI DU SEIGNEUR
|
|
INOUI DU SEIGNEUR SBS/Gelding/bay/2014/by JENSON VAN'T MEULENHOF x ANAIS HERO Z by AGANIX DU SEIGNEUR
|
25
|86.93
|
593
|
Jennifer HOCHSTAEDTER H-JUMPING SA / Roshoeve NV
MOEBOETOE V/D ROSHOEVE
|
|
MOEBOETOE V/D ROSHOEVE BWP/Gelding/bay/2012/by DER SENAAT 111 x POLEANDRA by POLEANDER
|RET
|
532
|
Victor BETTENDORF Christelle PERRON / E.U.R.L. CHATEAU DE LA BOURBANSAIS
ENCORE TOI DU LINON
|
|
ENCORE TOI DU LINON SF/Mare/bay/2014/by KANNAN x OSANNA DE L'HUISNE by DESIR DU CHATEAU
|RET
|
597
|
Laura RAYJASSE SARL VERDOSO EQUIDAE / S.a.r.l. VERDOSO EQUIDAE 75008 PARIS 08 (FRA)
CRAPULE VERDOSO
|
|
CRAPULE VERDOSO SF/Gelding/other/2012/by KANNAN x FEE D'HELBY by URBAIN DU MONNAI
|WD
|
505
|
Henrik VON ECKERMANN DUFOUR STABLES AG / T. LENGERT
CALIZI
|
|
CALIZI DSP (BRAND)/Mare/grey/2013/by CELLESTIAL x SHAKIRA by STAKKATOL
|WD
|
508
|
Geir GULLIKSEN Stall Gullik AS / Stal Tops
VDL GROEP QUATRO
|
|
VDL GROEP QUATRO SCSL/Gelding/bay/2006/by QUAPRICE BOIS MARGOT x FINE KISS by CALETTO I
|WD
|
515
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER / Gestüt Lewitz
CALOURINA PS
|
|
CALOURINA PS OS/Mare/bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
|WD
|
519
|
Edward LEVY E.A.R.L. ALAIN RICHARD
GRISS DE KERGLENN
|
|
GRISS DE KERGLENN /Mare/other/2016/by CRISTALLO x DRISS DE KERGLENN by MYLORD CARTHAGO HN
|WD