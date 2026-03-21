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5 - Prix GL events

CSI5* - 1.50m - Table A against the clock - 62,000.00 €

Saturday, 21 March 2026
12:30
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Time Allowed
Round 1: 74sec
Grand Palais
Rk Num Rider / Horse
Owner / Beeder
 Horse
SB/Sex/Color/Year/Sire x Dam by Sire Of Dam
 Pen Time
1.
529
Mathieu BILLOT Mathieu BILLOT, S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL
COSACARA Z
flag
COSACARA Z ZANG/Mare/bay/2017/by CORNET OBOLENSKY x SABINE by SANDRO BOY
0
59.32
EUR 18,600.00
2.
503
Jeremy LE ROY Didier BRIAUD, Jeremy LE ROY / Ludovic Taugourdeau
FALKIRA DE MORMOULINS
flag
FALKIRA DE MORMOULINS SF/Mare/bay/2015/by CORNET OBOLENSKY x CHAKIRA DE MORMOULIN by DOLLAR DELA PIERRE
0
60.78
EUR 12,400.00
3.
606
Gilles THOMAS Stal de Kalvarie / STAL DE KALVARIE
QIARA DE KALVARIE
flag
QIARA DE KALVARIE BWP/Mare/bay/2016/by SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER x ZINKA DE KALVARIE Z by ZANDOR Z
0
60.85
EUR 9,300.00
4.
601
Emanuele GAUDIANO Gaudiano Sporthorses S.R.L. / S.A.R.L. Haras de Hus
ESTEBAN DE HUS
flag
ESTEBAN DE HUS SF/Gelding/other/2014/by CORNET OBOLENSKY x U-SPRIT by BALOUBET DU ROUET
0
61.13
EUR 6,200.00
5.
538
Thibeau SPITS Carlos DE COCK / CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL)
KING VAN ESSENE
flag
KING VAN ESSENE BWP/Gelding/grey/2010/by CALIDO I x GOLDIE VAN ESSENE by CHACCO BLUE
0
61.61
EUR 3,720.00
6.
546
Antoine ERMANN CHEV'EL / MARC CORTHOUT
ODIN VAN 'T HANEGOOR
flag
ODIN VAN 'T HANEGOOR BWP/Gelding/bay/2014/by KIEKEBOE x JINDRA VAN'T HANEGOOR by THUNDER VD ZUUTHOEVE
0
61.83
EUR 3,100.00
7.
584
Martin FUCHS Karin BÜHLER / van Triest
LOVE DE VIE
flag
LOVE DE VIE KWPN/Mare/bay/2016/by GRANDORADO TN x EAU DE VIE by VIGO D'ARSOUILLES STX
0
62.44
EUR 2,480.00
8.
619
Lalie SACLIER E.A.R.L. ELEVAGE DES LILAS / Lolita Saclier
FENOMENE DES LILAS
flag
FENOMENE DES LILAS SF/Mare/bay/2015/by TOULON x PERLE FINE DU VAL by JOYEUX ARDENT
0
63.19
EUR 1,860.00
9.
621
Skye HIGGIN S.C.E.A. DE SAINT HUBERT / M JEAN-MARIE SOUPASSE
FLY FOR YOU
flag
FLY FOR YOU SF/Mare/bay/2015/by QUAPRICE BOIS MARGOT x VEDETTE LANDE by L’ARC DE TRIOMPHE
0
68.65
EUR 1,240.00
10.
616
Maikel VAN DER VLEUTEN Tal Milstein Stallions
QUASTOR VD HEFFINCK
flag
QUASTOR VD HEFFINCK BWP/Stallion/bay/2016/by ROCK'N ROLL SEMILLY x HADES VAN DE HEFFINCK by CONTACT VAN DE HEFFINCK
0
73.69
EUR 1,240.00
11.
580
Harrie SMOLDERS Genevieve MEGRET, Harrie SMOLDERS / E. MEYERS
MR. TAC
flag
MR. TAC BWP/Gelding/bay/2012/by NON STOP x TACTIQUE DES FUSAINS by TOULON
1
74.67
EUR 620.00
12.
585
Gregory WATHELET Gregory WATHELET / Hubert Wathelet
ARGENTINA DE LA MARCHETTE
flag
ARGENTINA DE LA MARCHETTE SCSL/Mare/grey/2012/by ACAJOU DE LA MARCHETTE x CALLYSTA LN by DEL PIERO PB
4
58.79
EUR 620.00
13.
521
Kristaps NERETNIEKS KN Sports SIA / Gripp, Torsten
QUINTAIR
flag
QUINTAIR HOLST/Gelding/other/2010/by QUINTERO x VAIKIKI by CON AIR 7
4
59.41
EUR 620.00
14.
535
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST / EQUIOUEST S.A.R.L.
ARIOTO DU GEVRES
flag
ARIOTO DU GEVRES SF/Gelding/bay/2010/by DIAMANT DE SEMILLY x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
4
60.10
15.
509
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE / C. LEGROS
EQUINE AMERICA BALLERINE DU VILPION
flag
EQUINE AMERICA BALLERINE DU VILPION SF/Mare/chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
4
60.55
16.
501
Jérôme GUERY Ecurie Guery / Rodrigo PADILLA OLVERA 99 (FRA)
CARECA LS ELITE
flag
CARECA LS ELITE SLS/Gelding/chestnut/2011/by CARUSSO LS LA SILLA x REBECA LS by REBOZO LA SILLA
4
61.37
17.
609
Robert WHITAKER Caroline BLATCHFORD / BEKAERT - NAUDTS, OOSTEEKLO (BEL)
EQUINE AMERICA GENTLEMEN VH VELDHOF
flag
EQUINE AMERICA GENTLEMEN VH VELDHOF BWP/Stallion/bay/2006/by QUITE EASY 958 x CHANELL-N by CALIDO I
4
61.55
18.
582
Nicolas LAYEC Bruno ROCUET
HATLANTIKA
flag
HATLANTIKA SF/Mare/bay/2017/by BEST OF ISCLA x VELVET DU LYVET by CHACCO BLUE
4
63.64
19.
577
Alix RAGOT Muriel BREUL
GUEULE D'AMOURS
flag
GUEULE D'AMOURS SF/Gelding/bay/2016/by CONTENDRO I x KORYPHEE by NARCOS II
4
65.99
20.
568
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables
GATSBY LE MAGNIFIC
flag
GATSBY LE MAGNIFIC /Stallion/bay/2016/by ACTION BREAKER x AWENTA by OGANO SITTE
4
66.46
21.
614
Olivier PERREAU Stephane MONIER
LEOPARD DES JOANINS Z
flag
LEOPARD DES JOANINS Z ZANG/Stallion/bay/2017/by L’ARC DE TRIOMPHE x TELYSETTE by QUICK STAR
4
67.70
22.
511
Yuri MANSUR Atom.ic Empreendimentos Ltda, Clear Round B.V., Molly Ohrstrom LLC / Haras De Laubry
ELANO DE LAUBRY Z
flag
ELANO DE LAUBRY Z ZANG/Gelding/chestnut/2015/by ECHO VAN T SPIEVELD x PEURDY ROYAL by PRINCE ROYAL
4
68.54
23.
561
Nicolas CIZERON Michel CIZERON
FILAE DU CLOS
flag
FILAE DU CLOS /Stallion/chestnut/2015/by MASTER VAN DE HELLE x CHANEL DU CLOS by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT
4
72.92
24.
559
Denis LYNCH Parco Sport Horses EST / Dr. Konrad Bartjen
CHICAGO
flag
CHICAGO HOLST/Stallion/grey/2016/by CASCADELLO x AJENTEJO by CORRADO I
4
77.45
25.
588
Camille CONDE FERREIRA S.A.S. ROLCE, Baptiste PAVEN
HOLLY GOOD DORCHIVAL
flag
HOLLY GOOD DORCHIVAL SF/Stallion/bay/2017/by COMME IL FAUT x EVER DE TURAN by KANNAN
5
74.20
26.
541
Luke DEE Fiona HALL, Luke DEE / WILHELM WINKELER
GANGSTER WW
flag
GANGSTER WW OS/Gelding/bay/2016/by GRAND SLAM x KORSIKA by KANNAN
6
75.90
27.
514
Simon DELESTRE Ismael BOUABID, Youssef BOUABID / ERIC POLFLIET
OLGA VAN DE KRUISHOEVE
flag
OLGA VAN DE KRUISHOEVE BWP/Mare/bay/2014/by EL TORREO DE MUZE x NIGHTSTAR DE MUZE Z by NABAB DE REVE
8
59.83
28.
607
Alexa FERRER SASU VITALHORSE / O. GAILLARD
VITALHORSE FLEUR D'OZ
flag
VITALHORSE FLEUR D'OZ SF/Mare/chestnut/2015/by OLIMBOS MERZE x MANON DE SEMILLY by PAPILLON ROUGE
8
60.84
29.
540
Jeanne SADRAN CHEV'EL / F. MAYER
GLOIRE GRAVELOTTE
flag
GLOIRE GRAVELOTTE SF/Mare/grey/2016/by CRUSADOR x DREAM ROSE GRAVELOTTE by UNTOUCHABLE 27
8
64.06
30.
525
Lara TRYBA Lara TRYBA / GESTUT LEWITZ
CHAGEORGE
flag
CHAGEORGE OS/Stallion/chestnut/2015/by CHACCO-BLUE x SAVANNA by SANVARO
8
68.45
31.
518
Niels BRUYNSEELS Ludwig CRIEL, Yasmine CRIEL
DEVIDANGA SW Z
flag
DEVIDANGA SW Z ZANG/Mare/other/2016/by DOMINATOR 2000 Z x CEDANGA SW by NUMERO UNO
8
69.56
32.
547
Marcus EHNING Nybor Pferde GmbH & Co.KG / Szadkowski Michal
FLOWER GIRL
flag
FLOWER GIRL HOLST/Mare/grey/2013/by HICKSTEAD x VERNISAGE by CATOKI
8
69.69
33.
523
Daniel DEUSSER Equus Terra SPR de RL de CV / Elevage Ste Hermelle
BINGO STE HERMELLE
flag
BINGO STE HERMELLE SF/Stallion/chestnut/2011/by NUMBER ONE D'ISO x UJADE STE HERMELLE by DIAMANT DE SEMILLY
8
70.70
34.
617
Philipp WEISHAUPT Edouard DE ROTHSCHILD / Jean-Michel Dechamps
LADY CONCERN DU REZIDAL
flag
LADY CONCERN DU REZIDAL SBS/Mare/bay/2017/by EMERALD x QUONCERN REZIDAL Z by QUIDAM DE REVEL
8
72.25
35.
565
Julien GONIN David GIFFON / Rossetto-elevage Des 4 Events Francesca
EIGHT WONDER XXX Z
flag
EIGHT WONDER XXX Z ZANG/Stallion/bay/2015/by EMERALD x TALISHA D Z by TORNEDO FCS
8
72.97
36.
543
Max KÜHNER Josef KUNZ, Max KÜHNER / Annemarie Hansueli
BLUES D'AVELINE
flag
BLUES D'AVELINE CH/Gelding/grey/2012/by BALOUSSINI x LORELEY by CORIALL 2
8
73.20
37.
589
Abdelkebir OUADDAR FRMSE / J-L. DUFOUR
FESTIVAL D'ARGOUGES
flag
FESTIVAL D'ARGOUGES SF/Stallion/bay/2015/by ARMITAGES BOY x ADRIANA D'ARGOUGES by LAUTERBACH
8
73.24
38.
552
Julien EPAILLARD LE HARAS DE NEROLI / G.A.E.C. DE LA VESQUERIE
FRINGAN DE VESQUERIE
flag
FRINGAN DE VESQUERIE SF/Stallion/chestnut/2015/by MYLORD CARTHAGO HN x ULANE DE VESQUERIE by DIAMANT DE SEMILLY
12
65.57
39.
564
Victoria GULLIKSEN JVM Stables BV, Stal De Ark / Jerry Braeckevelt
RAMBO VAN 'T ZORGVLIET
flag
RAMBO VAN 'T ZORGVLIET BWP/Gelding/chestnut/2017/by CICERO Z VAN PAEMEL x ON AIR VAN 'T ZORGVLIET by INSHALLAH DE MUZE
13
78.64
40.
553
Rik HEMERYCK Consult Horses Investment SRL / S.A. LA FERME DU SEIGNEUR
INOUI DU SEIGNEUR
flag
INOUI DU SEIGNEUR SBS/Gelding/bay/2014/by JENSON VAN'T MEULENHOF x ANAIS HERO Z by AGANIX DU SEIGNEUR
25
86.93
593
Jennifer HOCHSTAEDTER H-JUMPING SA / Roshoeve NV
MOEBOETOE V/D ROSHOEVE
flag
MOEBOETOE V/D ROSHOEVE BWP/Gelding/bay/2012/by DER SENAAT 111 x POLEANDRA by POLEANDER
RET
532
Victor BETTENDORF Christelle PERRON / E.U.R.L. CHATEAU DE LA BOURBANSAIS
ENCORE TOI DU LINON
flag
ENCORE TOI DU LINON SF/Mare/bay/2014/by KANNAN x OSANNA DE L'HUISNE by DESIR DU CHATEAU
RET
597
Laura RAYJASSE SARL VERDOSO EQUIDAE / S.a.r.l. VERDOSO EQUIDAE 75008 PARIS 08 (FRA)
CRAPULE VERDOSO
flag
CRAPULE VERDOSO SF/Gelding/other/2012/by KANNAN x FEE D'HELBY by URBAIN DU MONNAI
WD
505
Henrik VON ECKERMANN DUFOUR STABLES AG / T. LENGERT
CALIZI
flag
CALIZI DSP (BRAND)/Mare/grey/2013/by CELLESTIAL x SHAKIRA by STAKKATOL
WD
508
Geir GULLIKSEN Stall Gullik AS / Stal Tops
VDL GROEP QUATRO
flag
VDL GROEP QUATRO SCSL/Gelding/bay/2006/by QUAPRICE BOIS MARGOT x FINE KISS by CALETTO I
WD
515
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER / Gestüt Lewitz
CALOURINA PS
flag
CALOURINA PS OS/Mare/bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
WD
519
Edward LEVY E.A.R.L. ALAIN RICHARD
GRISS DE KERGLENN
flag
GRISS DE KERGLENN /Mare/other/2016/by CRISTALLO x DRISS DE KERGLENN by MYLORD CARTHAGO HN
WD