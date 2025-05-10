5 - Prix Ville de Fontainebleau / GPA
CSIP - 1.15m - Table A against the clock
Saturday, 10 May 2025
10:30
Carrière des Princes
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
170
|
Mila CUCCUREDDU Mme Cecile HOUILLO / Marine GUERILLON DORGUIN 76730 LAMBERVILLE (FRA)
BLUE TINKA TILIA
|
|
BLUE TINKA TILIA /Stallion/Chestnut/2011/by TINKA'S BOY x HOURLOUPE DU TILIA by ELVEY JARNAC
|
0
|59.84
|2.
|
202
|
Pierre LANOY Melanie LANOY BOUREL
EVITA D'ARGAN
|
|
EVITA D'ARGAN /Mare/Other/2014/by LOUP YES TU TARTIFUME x JOLLY DOLL DU CABRI by COCUM THUNDER BOY
|
0
|59.89
|3.
|
197
|
Lou Anne IZANIC Mareva HODE / Joseph JUTON 44150 ANCENIS (FRA)
VOLCAN DU MARAIS
|
|
VOLCAN DU MARAIS /Gelding/Grey/2009/by BAURISHEEN KING x MELODIE DE LA PLAT by CANAL MISTY FIONN
|
0
|62.25
|4.
|
238
|
Emma VALTANEN Karine VALTANEN
FIRST KISS'S DREAM
|
|
FIRST KISS'S DREAM /Gelding/Bay/2015/by SIOUX DU GODION x LILOU DU VAUTOUR by AS DU BEGUE
|
0
|62.48
|5.
|
195
|
Laurine INCANDELA Thomas COCHET, Virginie DEBOFFE / Alexandrine DIFKO 29780 PLOUHINEC (FRA)
AMBER DE SANCY
|
|
AMBER DE SANCY /Mare/Grey/2010/by RASMUS x JUNON DE MERE by REFRAIN
|
0
|63.04
|6.
|
227
|
Elsa STAUB Xavier STAUB
GRAINE D'ELLE
|
|
GRAINE D'ELLE SF/Mare/Chestnut/2016/by BALKO D'ELLE x HAUTESSE DE BAYBEL by BALKH D'AIGREMONT
|
0
|63.55
|7.
|
194
|
Myrtille HEUNET Antoine HEUNET / Anne-lise GROISNE 63300 ESCOUTOUX (FRA)
FOLIE DOUCE DES MUSES
|
|
FOLIE DOUCE DES MUSES /Mare/Other/2015/by URANO DE CARTIGNY x TUTTIFRUTTI DES MUSES by DEXTER LEAM PONDI
|
0
|63.83
|8.
|
237
|
Mia FÜLLEMANN Monica FÜLLEMANN / Friedhelm Tillmann
NASCHKO T
|
|
NASCHKO T RHEIN/Gelding/Bay/2009/by NIBELUNGENHELD x MARUSCHKA T by MENTOS CHARMEUR
|
0
|64.58
|9.
|
235
|
Olivier JANSEN Erik BRAAT, Stal het Gruyter / Braat
GRUYTER'S BRUNO MARS
|
|
GRUYTER'S BRUNO MARS /Stallion/Chestnut/2015/by MELLE BRUNO x HOPPENHOF'S MANDY by HOPPENHOF'S SHARDON
|
0
|65.42
|10.
|
177
|
Lili Rose DELAUNAY Lili Rose DELAUNAY
FRIC FRAC DU PAQUIER
|
|
FRIC FRAC DU PAQUIER /Stallion/Bay/2015/by FARCEUR DES CRAS x RAGTIME DU PAQUIER by HABLEUR DE RAVARY
|
0
|65.95
|11.
|
159
|
Camille BRIAS Fabien BRIAS
HOUPS DU GARON
|
|
HOUPS DU GARON /Gelding/Bay/2017/by LENNICHA DE FLORYS x JORFEE DE LA VAIGE by RAMSES DESANGHOUES
|
0
|66.27
|12.
|
219
|
Victoire PERRIN Stephan PERRIN, Victoire PERRIN
EREBOR DU VAL HENRY
|
|
EREBOR DU VAL HENRY /Gelding/Bay/2014/by ULK D'ETE*PONY PLANET x TOP PARADE
|
0
|67.87
|13.
|
204
|
Zoe LE MEE CATTIAUX Ludovic BURNOUF
BACCUS DE LALANDE
|
|
BACCUS DE LALANDE /Stallion/Grey/2011/by QUOUTSOU x NOURA FILLE DU SOLEIL by NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF*SL
|
0
|69.46
|14.
|
210
|
Agathe MELCHIORRE Alexandrine DALMAIS
EDELWEISS DU CHAPELAN
|
|
EDELWEISS DU CHAPELAN /Mare/Other/2014/by CAZADOR LS*LA SILLA x AULUNPIA DU CHAPELAN by IDEFIX DU VILLON*SL
|
0
|70.23
|15.
|
149
|
Camilia BENDAKIR Sophie GERVAIS / Francois VAN HEMELRYCK 77320 MONTOLIVET (FRA)
GUERNICA ANGIES ROSE
|
|
GUERNICA ANGIES ROSE /Mare/Bay/2016/by KANNAN x JOLLY ROSE by QUIMPER III
|
0
|72.88
|16.
|
188
|
Anna GRZESKOWIAK Gilles GRZESKOWIAK / Eugene Egan
BELMONT BLONDE
|
|
BELMONT BLONDE /Gelding/Other/2016/by COILL RUA CHAMP x GLENORAN PEGGY by CORRIB PRINCE
|
1
|76.09
|17.
|
185
|
Louise FREBOURG Cassandra BRENOT
GENTLEMAN AGYP
|
|
GENTLEMAN AGYP /Gelding/Bay/2016/by LETO DU TONNERRE x MAZURKA III by SHAMROCH
|
4
|62.29
|18.
|
203
|
Louise LE BEUX Marie LE BEUX
CARPE DIEM DE PYRENE
|
|
CARPE DIEM DE PYRENE /Stallion/Bay/2012/by REQUIEM DE PYRENE x DIVINE D'IZARTXO by TCHAD DOUSUD
|
4
|62.50
|19.
|
224
|
Jade ROISSE Fabien ROISSE
FOLLY LOVE DE CE
|
|
FOLLY LOVE DE CE /Mare/Other/2015/by HELIOS LOVE DE CE x DOLLY DU PATIS by QUETZAL DU BLIN
|
4
|62.52
|20.
|
190
|
Mandy HAYS Valentine MUSTO
FARGO DU BUHOT
|
|
FARGO DU BUHOT /Gelding/Grey/2015/by DEXTER LEAM PONDI x OUARZAZATE DU BUHOT by NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF*SL
|
4
|63.36
|21.
|
193
|
Myrtille HEUNET Antoine HEUNET / Matthieu DUPREZ 14100 ST PIERRE DES IFS (FRA)
CHARLESTON DU MILOIR
|
|
CHARLESTON DU MILOIR /Stallion/Other/2012/by ARON N x GRID DU MONCEL by I DES CARTES
|
4
|63.40
|22.
|
152
|
Elea BEULAY Margot ANGELOZ
BARACA DES COURS
|
|
BARACA DES COURS /Mare/Bay/2011/by LE PETIT OURS x KANTJE'S CELIN by KANTJE'S RONALDO
|
4
|63.44
|23.
|
189
|
Anna GRZESKOWIAK Axel BARRIERE
VOL BLEU D'ARCALIE
|
|
VOL BLEU D'ARCALIE /Stallion/Other/2009/by RASMUS x HAPRIL BLUE TIME by JOUEUR DE RAVARY
|
4
|66.75
|24.
|
143
|
Garance LUX Francoise LEJEUNE / EMMANUEL WERA
GOOD VIBES DE LA HAMENTE
|
|
GOOD VIBES DE LA HAMENTE ZANG/Mare/Grey/2018/by GARFIELD TIJI DES TEMPLIERS x MENARA DE GRAMONT
|
4
|68.27
|25.
|
233
|
Jack HANNIGAN Roisin CORKERY / Mr Patrick O'Boyle
KNOCKBRIDGE MORNING SHADOW
|
|
KNOCKBRIDGE MORNING SHADOW /Gelding/Grey/2016/by CARNABAY MIRAH x FROSTY MORNING GIRL by SILVER SHADOW
|
4
|72.79
|26.
|
145
|
Dune ANFRAY Celine ANFRAY
GALLAIS DU BONHEUR
|
|
GALLAIS DU BONHEUR /Stallion/Bay/2016/by CARILLION DU BONHEUR x OKOUME LIBELLULE by KALEM
|
4
|74.65
|27.
|
214
|
Leah MOROT Anne REROLLE
CHOPIN D'ARQUETAN
|
|
CHOPIN D'ARQUETAN /Stallion/Bay/2012/by GEDEON DES MAUVIS x HERMINE DE CHERVES by FARITCHOU
|
8
|63.88
|28.
|
198
|
Mahe JAMES Mahe JAMES
ILLICITE DE LYNDE
|
|
ILLICITE DE LYNDE /Mare/Grey/2018/by KEN VAN ORCHID x MARION DE LA BASSEE by AKENATHON
|
8
|64.24
|29.
|
236
|
Mia FÜLLEMANN Monica FÜLLEMANN / E.A.R.L. Ecurie De La Frenee
DESIBEL D'BRIMBELLES
|
|
DESIBEL D'BRIMBELLES /Mare/Bay/2013/by TRICKY CHOICE DU PENA x ORPHEE DU PLANTY by FLANBEAU D’ANGRIE HN
|
8
|66.01
|30.
|
179
|
Noa DESSE Pauline DESSE / Gaelle LIGER 46090 MAXOU (FRA)
HAVENGERS TEMPLIERS
|
|
HAVENGERS TEMPLIERS /Stallion/Other/2017/by ULK D'ETE*PONY PLANET x ONDEE D'AU by LORD CALANDO
|
8
|66.41
|31.
|
217
|
Capucine NDONINGA Capucine NDONINGA / Helena DE BELLOY 76940 VATTEVILLE LA RUE (FRA)
CALL ME OAK
|
|
CALL ME OAK /Gelding/Grey/2012/by UT MAJEUR DE TREILLE x PRETTY POLLY by KOOIHUSTER TEAKE*SL
|
8
|70.33
|32.
|
234
|
Jack HANNIGAN Joanne HANNIGAN, Philip HANNIGAN / Mr Terence colleran
PAULS BOBBY
|
|
PAULS BOBBY /Gelding/Bay/2016/by GLOVES BOBBY x MOYLOUGH LASS by WESTSIDE MIRAH
|
8
|75.84
|33.
|
184
|
Saona FOUILLET Olivier FOUILLET, Melanie HERVE
IODA DE BRENUS
|
|
IODA DE BRENUS /Stallion/Chestnut/2018/by JIMMERDOR DE FLORYS x ORKIDEE DE CIVRY by KANTJE'S RONALDO
|
11
|78.48
|34.
|
176
|
Matheo DEFOIS Anne-Sophie LEBOULLENGER
FIBONACCI DE THOUARE
|
|
FIBONACCI DE THOUARE /Stallion/Bay/2015/by ANYDALE RON x KERMESSE DE THOUARE by ULTRA DE RUILLE
|
11
|82.36
|35.
|
140
|
Diane LEFEBVRE Emily FREELAND
EDITION LIMITE VILATE
|
|
EDITION LIMITE VILATE /Gelding/Other/2014/by CORDO H x GOELETTE TELINIERE*VILLATTE by NIPON II
|
12
|68.74
|36.
|
222
|
Marlee REYDELLET WILLEMS Aude BENNOIN, Fabien MOSSERON
FOXY HEUTIERE
|
|
FOXY HEUTIERE /Stallion/Bay/2015/by QUABAR DES MONCEAUX x EAU DOUCE by QUAT'SOUS
|
13
|76.76
|37.
|
206
|
Louise LEGIRET Nathalie LIGOUT
CHUPACHUPS DES LITTES
|
|
CHUPACHUPS DES LITTES /Mare/Bay/2012/by BASYL x OLYMPE D'AUDES by ICARE DE CHAUDRY
|
13
|84.34
|38.
|
192
|
Agathe HERVE S.C.E.A. ELEVAGE DORCAMP
UGO DES CLAS
|
|
UGO DES CLAS /Stallion/Bay/2008/by MACHNO CARWYN x KISSMIE DU TOUNEY by THUNDER DU BLIN*HN
|
17
|84.34
|39.
|
142
|
Clémentine LUX Fleur WIJTMAN-KRAMER / M. Jean Drexler
HERASMUS D'HURL'VENT
|
|
HERASMUS D'HURL'VENT /Gelding/Bay/2017/by OGRION DES CHAMPS x HERA D'HURLEVENT by BOOGIE DE LA GERE
|
24
|91.08
|40.
|
207
|
Louise LEGIRET Lionel ARMENGAUD, Annick BOUISSIERE ARMENGAUD
HEAVEN LE COURTAL
|
|
HEAVEN LE COURTAL /Mare/Bay/2017/by MONTBAZILLAC DU LIN x EXCEL LE COURTAL by SYRIAC
|
26
|93.44
|
239
|
Scarlett VALTANEN Karine VALTANEN / Emmanuel BARBOSA 28410 MARCHEZAIS (FRA)
BALLE DE MATCH
|
|
BALLE DE MATCH /Mare/Grey/2011/by DEXTER LEAM PONDI x MULAN DES VOSSIER by SAAD D'ALIZ*HN
|EL
|
164
|
Margot CHEDEVILLE Barbara CHEDEVILLE
VERY CHOU D'OTHON
|
|
VERY CHOU D'OTHON /Gelding/Bay/2009/by MON CHOU D'OTHON x JALOUSIE DU JARDIN by URIEL DE NEUVILLE
|EL
|
169
|
Ana COSTES Jerome COSTES
GHOST DU GARON
|
|
GHOST DU GARON /Gelding/Bay/2016/by LENNICHA DE FLORYS x JOLIE DE LA BERGERIE by RIGODON
|EL
|
174
|
Victoire DE MURVILLE Marie-Christine LESTELLE
FANFAN DU BUHOT
|
|
FANFAN DU BUHOT /Mare/Other/2015/by QUEST DU BUHOT*PONY PLANET x ROSEMARY DU BUHOT by LANCER
|EL
|
181
|
Eden EL KHAMKHOUMI Sofia EL KHAMKHOUMI
FREESBY DE LA SORGES
|
|
FREESBY DE LA SORGES /Gelding/Chestnut/2015/by CELTIK DES MIOKO x KREOLE DU VERGER by VODKA DU THEIL
|EL
|
153
|
Alice BLOUET Christelle LENOT-POTTIER
H'TAGUE DE POTTIERE
|
|
H'TAGUE DE POTTIERE /Mare/Chestnut/2017/by VVALNUT GROVE DU PENA x VALSE DES LONDES by QUABAR DES MONCEAUX
|EL
|
166
|
Louna CHEVALIER Chantal DE CARLI
FANZINE D'URANIE
|
|
FANZINE D'URANIE /Mare/Other/2015/by BACARA DE GROSSETIERE x BAKARA DU CHENE TORD by DON JUAN V*HN
|EL
|
223
|
Jenny ROCHE J Maxime ROCHE
HABANA
|
|
HABANA /Mare/Other/2017/by UN PRINCE D'OREAL x BELLA DONA SL by COURAGE
|EL
|
209
|
Capucine LESYAK SENDRA Ekaterina GEORGE
ASDESAS DU CHAPELAN
|
|
ASDESAS DU CHAPELAN /Gelding/Bay/2010/by NOTRESTAR DELA NUTRIA x CAROLA III by EL FIF
|EL
|
154
|
Charlotte BOILOT Beatrice BOILOT
FUMSECK DU PYROUX
|
|
FUMSECK DU PYROUX /Mare/Chestnut/2015/by SAGAMI SAN JOYEUX x ORJI KA by JIVARO DU ROUET
|RET
|
196
|
Laurine INCANDELA SCEA BARUSSAUD CHAPEL VENTE DE PONEY
HAGG DES SEPT
|
|
HAGG DES SEPT /Gelding/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x QUIXTER DU LUOT by TELEX
|RET