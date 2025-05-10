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Jumping Poneys - BIP

Fontainebleau (FRA) | 08 - 11 May 2025

Schedule
Course Plan Start List PDF Results PDF

5 - Prix Ville de Fontainebleau / GPA

CSIP - 1.15m - Table A against the clock

Saturday, 10 May 2025
10:30
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Carrière des Princes
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
170
Mila CUCCUREDDU Mme Cecile HOUILLO / Marine GUERILLON DORGUIN 76730 LAMBERVILLE (FRA)
BLUE TINKA TILIA
flag
BLUE TINKA TILIA /Stallion/Chestnut/2011/by TINKA'S BOY x HOURLOUPE DU TILIA by ELVEY JARNAC
0
59.84
2.
202
Pierre LANOY Melanie LANOY BOUREL
EVITA D'ARGAN
flag
EVITA D'ARGAN /Mare/Other/2014/by LOUP YES TU TARTIFUME x JOLLY DOLL DU CABRI by COCUM THUNDER BOY
0
59.89
3.
197
Lou Anne IZANIC Mareva HODE / Joseph JUTON 44150 ANCENIS (FRA)
VOLCAN DU MARAIS
flag
VOLCAN DU MARAIS /Gelding/Grey/2009/by BAURISHEEN KING x MELODIE DE LA PLAT by CANAL MISTY FIONN
0
62.25
4.
238
Emma VALTANEN Karine VALTANEN
FIRST KISS'S DREAM
flag
FIRST KISS'S DREAM /Gelding/Bay/2015/by SIOUX DU GODION x LILOU DU VAUTOUR by AS DU BEGUE
0
62.48
5.
195
Laurine INCANDELA Thomas COCHET, Virginie DEBOFFE / Alexandrine DIFKO 29780 PLOUHINEC (FRA)
AMBER DE SANCY
flag
AMBER DE SANCY /Mare/Grey/2010/by RASMUS x JUNON DE MERE by REFRAIN
0
63.04
6.
227
Elsa STAUB Xavier STAUB
GRAINE D'ELLE
flag
GRAINE D'ELLE SF/Mare/Chestnut/2016/by BALKO D'ELLE x HAUTESSE DE BAYBEL by BALKH D'AIGREMONT
0
63.55
7.
194
Myrtille HEUNET Antoine HEUNET / Anne-lise GROISNE 63300 ESCOUTOUX (FRA)
FOLIE DOUCE DES MUSES
flag
FOLIE DOUCE DES MUSES /Mare/Other/2015/by URANO DE CARTIGNY x TUTTIFRUTTI DES MUSES by DEXTER LEAM PONDI
0
63.83
8.
237
Mia FÜLLEMANN Monica FÜLLEMANN / Friedhelm Tillmann
NASCHKO T
flag
NASCHKO T RHEIN/Gelding/Bay/2009/by NIBELUNGENHELD x MARUSCHKA T by MENTOS CHARMEUR
0
64.58
9.
235
Olivier JANSEN Erik BRAAT, Stal het Gruyter / Braat
GRUYTER'S BRUNO MARS
flag
GRUYTER'S BRUNO MARS /Stallion/Chestnut/2015/by MELLE BRUNO x HOPPENHOF'S MANDY by HOPPENHOF'S SHARDON
0
65.42
10.
177
Lili Rose DELAUNAY Lili Rose DELAUNAY
FRIC FRAC DU PAQUIER
flag
FRIC FRAC DU PAQUIER /Stallion/Bay/2015/by FARCEUR DES CRAS x RAGTIME DU PAQUIER by HABLEUR DE RAVARY
0
65.95
11.
159
Camille BRIAS Fabien BRIAS
HOUPS DU GARON
flag
HOUPS DU GARON /Gelding/Bay/2017/by LENNICHA DE FLORYS x JORFEE DE LA VAIGE by RAMSES DESANGHOUES
0
66.27
12.
219
Victoire PERRIN Stephan PERRIN, Victoire PERRIN
EREBOR DU VAL HENRY
flag
EREBOR DU VAL HENRY /Gelding/Bay/2014/by ULK D'ETE*PONY PLANET x TOP PARADE
0
67.87
13.
204
Zoe LE MEE CATTIAUX Ludovic BURNOUF
BACCUS DE LALANDE
flag
BACCUS DE LALANDE /Stallion/Grey/2011/by QUOUTSOU x NOURA FILLE DU SOLEIL by NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF*SL
0
69.46
14.
210
Agathe MELCHIORRE Alexandrine DALMAIS
EDELWEISS DU CHAPELAN
flag
EDELWEISS DU CHAPELAN /Mare/Other/2014/by CAZADOR LS*LA SILLA x AULUNPIA DU CHAPELAN by IDEFIX DU VILLON*SL
0
70.23
15.
149
Camilia BENDAKIR Sophie GERVAIS / Francois VAN HEMELRYCK 77320 MONTOLIVET (FRA)
GUERNICA ANGIES ROSE
flag
GUERNICA ANGIES ROSE /Mare/Bay/2016/by KANNAN x JOLLY ROSE by QUIMPER III
0
72.88
16.
188
Anna GRZESKOWIAK Gilles GRZESKOWIAK / Eugene Egan
BELMONT BLONDE
flag
BELMONT BLONDE /Gelding/Other/2016/by COILL RUA CHAMP x GLENORAN PEGGY by CORRIB PRINCE
1
76.09
17.
185
Louise FREBOURG Cassandra BRENOT
GENTLEMAN AGYP
flag
GENTLEMAN AGYP /Gelding/Bay/2016/by LETO DU TONNERRE x MAZURKA III by SHAMROCH
4
62.29
18.
203
Louise LE BEUX Marie LE BEUX
CARPE DIEM DE PYRENE
flag
CARPE DIEM DE PYRENE /Stallion/Bay/2012/by REQUIEM DE PYRENE x DIVINE D'IZARTXO by TCHAD DOUSUD
4
62.50
19.
224
Jade ROISSE Fabien ROISSE
FOLLY LOVE DE CE
flag
FOLLY LOVE DE CE /Mare/Other/2015/by HELIOS LOVE DE CE x DOLLY DU PATIS by QUETZAL DU BLIN
4
62.52
20.
190
Mandy HAYS Valentine MUSTO
FARGO DU BUHOT
flag
FARGO DU BUHOT /Gelding/Grey/2015/by DEXTER LEAM PONDI x OUARZAZATE DU BUHOT by NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF*SL
4
63.36
21.
193
Myrtille HEUNET Antoine HEUNET / Matthieu DUPREZ 14100 ST PIERRE DES IFS (FRA)
CHARLESTON DU MILOIR
flag
CHARLESTON DU MILOIR /Stallion/Other/2012/by ARON N x GRID DU MONCEL by I DES CARTES
4
63.40
22.
152
Elea BEULAY Margot ANGELOZ
BARACA DES COURS
flag
BARACA DES COURS /Mare/Bay/2011/by LE PETIT OURS x KANTJE'S CELIN by KANTJE'S RONALDO
4
63.44
23.
189
Anna GRZESKOWIAK Axel BARRIERE
VOL BLEU D'ARCALIE
flag
VOL BLEU D'ARCALIE /Stallion/Other/2009/by RASMUS x HAPRIL BLUE TIME by JOUEUR DE RAVARY
4
66.75
24.
143
Garance LUX Francoise LEJEUNE / EMMANUEL WERA
GOOD VIBES DE LA HAMENTE
flag
GOOD VIBES DE LA HAMENTE ZANG/Mare/Grey/2018/by GARFIELD TIJI DES TEMPLIERS x MENARA DE GRAMONT
4
68.27
25.
233
Jack HANNIGAN Roisin CORKERY / Mr Patrick O'Boyle
KNOCKBRIDGE MORNING SHADOW
flag
KNOCKBRIDGE MORNING SHADOW /Gelding/Grey/2016/by CARNABAY MIRAH x FROSTY MORNING GIRL by SILVER SHADOW
4
72.79
26.
145
Dune ANFRAY Celine ANFRAY
GALLAIS DU BONHEUR
flag
GALLAIS DU BONHEUR /Stallion/Bay/2016/by CARILLION DU BONHEUR x OKOUME LIBELLULE by KALEM
4
74.65
27.
214
Leah MOROT Anne REROLLE
CHOPIN D'ARQUETAN
flag
CHOPIN D'ARQUETAN /Stallion/Bay/2012/by GEDEON DES MAUVIS x HERMINE DE CHERVES by FARITCHOU
8
63.88
28.
198
Mahe JAMES Mahe JAMES
ILLICITE DE LYNDE
flag
ILLICITE DE LYNDE /Mare/Grey/2018/by KEN VAN ORCHID x MARION DE LA BASSEE by AKENATHON
8
64.24
29.
236
Mia FÜLLEMANN Monica FÜLLEMANN / E.A.R.L. Ecurie De La Frenee
DESIBEL D'BRIMBELLES
flag
DESIBEL D'BRIMBELLES /Mare/Bay/2013/by TRICKY CHOICE DU PENA x ORPHEE DU PLANTY by FLANBEAU D’ANGRIE HN
8
66.01
30.
179
Noa DESSE Pauline DESSE / Gaelle LIGER 46090 MAXOU (FRA)
HAVENGERS TEMPLIERS
flag
HAVENGERS TEMPLIERS /Stallion/Other/2017/by ULK D'ETE*PONY PLANET x ONDEE D'AU by LORD CALANDO
8
66.41
31.
217
Capucine NDONINGA Capucine NDONINGA / Helena DE BELLOY 76940 VATTEVILLE LA RUE (FRA)
CALL ME OAK
flag
CALL ME OAK /Gelding/Grey/2012/by UT MAJEUR DE TREILLE x PRETTY POLLY by KOOIHUSTER TEAKE*SL
8
70.33
32.
234
Jack HANNIGAN Joanne HANNIGAN, Philip HANNIGAN / Mr Terence colleran
PAULS BOBBY
flag
PAULS BOBBY /Gelding/Bay/2016/by GLOVES BOBBY x MOYLOUGH LASS by WESTSIDE MIRAH
8
75.84
33.
184
Saona FOUILLET Olivier FOUILLET, Melanie HERVE
IODA DE BRENUS
flag
IODA DE BRENUS /Stallion/Chestnut/2018/by JIMMERDOR DE FLORYS x ORKIDEE DE CIVRY by KANTJE'S RONALDO
11
78.48
34.
176
Matheo DEFOIS Anne-Sophie LEBOULLENGER
FIBONACCI DE THOUARE
flag
FIBONACCI DE THOUARE /Stallion/Bay/2015/by ANYDALE RON x KERMESSE DE THOUARE by ULTRA DE RUILLE
11
82.36
35.
140
Diane LEFEBVRE Emily FREELAND
EDITION LIMITE VILATE
flag
EDITION LIMITE VILATE /Gelding/Other/2014/by CORDO H x GOELETTE TELINIERE*VILLATTE by NIPON II
12
68.74
36.
222
Marlee REYDELLET WILLEMS Aude BENNOIN, Fabien MOSSERON
FOXY HEUTIERE
flag
FOXY HEUTIERE /Stallion/Bay/2015/by QUABAR DES MONCEAUX x EAU DOUCE by QUAT'SOUS
13
76.76
37.
206
Louise LEGIRET Nathalie LIGOUT
CHUPACHUPS DES LITTES
flag
CHUPACHUPS DES LITTES /Mare/Bay/2012/by BASYL x OLYMPE D'AUDES by ICARE DE CHAUDRY
13
84.34
38.
192
Agathe HERVE S.C.E.A. ELEVAGE DORCAMP
UGO DES CLAS
flag
UGO DES CLAS /Stallion/Bay/2008/by MACHNO CARWYN x KISSMIE DU TOUNEY by THUNDER DU BLIN*HN
17
84.34
39.
142
Clémentine LUX Fleur WIJTMAN-KRAMER / M. Jean Drexler
HERASMUS D'HURL'VENT
flag
HERASMUS D'HURL'VENT /Gelding/Bay/2017/by OGRION DES CHAMPS x HERA D'HURLEVENT by BOOGIE DE LA GERE
24
91.08
40.
207
Louise LEGIRET Lionel ARMENGAUD, Annick BOUISSIERE ARMENGAUD
HEAVEN LE COURTAL
flag
HEAVEN LE COURTAL /Mare/Bay/2017/by MONTBAZILLAC DU LIN x EXCEL LE COURTAL by SYRIAC
26
93.44
239
Scarlett VALTANEN Karine VALTANEN / Emmanuel BARBOSA 28410 MARCHEZAIS (FRA)
BALLE DE MATCH
flag
BALLE DE MATCH /Mare/Grey/2011/by DEXTER LEAM PONDI x MULAN DES VOSSIER by SAAD D'ALIZ*HN
EL
164
Margot CHEDEVILLE Barbara CHEDEVILLE
VERY CHOU D'OTHON
flag
VERY CHOU D'OTHON /Gelding/Bay/2009/by MON CHOU D'OTHON x JALOUSIE DU JARDIN by URIEL DE NEUVILLE
EL
169
Ana COSTES Jerome COSTES
GHOST DU GARON
flag
GHOST DU GARON /Gelding/Bay/2016/by LENNICHA DE FLORYS x JOLIE DE LA BERGERIE by RIGODON
EL
174
Victoire DE MURVILLE Marie-Christine LESTELLE
FANFAN DU BUHOT
flag
FANFAN DU BUHOT /Mare/Other/2015/by QUEST DU BUHOT*PONY PLANET x ROSEMARY DU BUHOT by LANCER
EL
181
Eden EL KHAMKHOUMI Sofia EL KHAMKHOUMI
FREESBY DE LA SORGES
flag
FREESBY DE LA SORGES /Gelding/Chestnut/2015/by CELTIK DES MIOKO x KREOLE DU VERGER by VODKA DU THEIL
EL
153
Alice BLOUET Christelle LENOT-POTTIER
H'TAGUE DE POTTIERE
flag
H'TAGUE DE POTTIERE /Mare/Chestnut/2017/by VVALNUT GROVE DU PENA x VALSE DES LONDES by QUABAR DES MONCEAUX
EL
166
Louna CHEVALIER Chantal DE CARLI
FANZINE D'URANIE
flag
FANZINE D'URANIE /Mare/Other/2015/by BACARA DE GROSSETIERE x BAKARA DU CHENE TORD by DON JUAN V*HN
EL
223
Jenny ROCHE J Maxime ROCHE
HABANA
flag
HABANA /Mare/Other/2017/by UN PRINCE D'OREAL x BELLA DONA SL by COURAGE
EL
209
Capucine LESYAK SENDRA Ekaterina GEORGE
ASDESAS DU CHAPELAN
flag
ASDESAS DU CHAPELAN /Gelding/Bay/2010/by NOTRESTAR DELA NUTRIA x CAROLA III by EL FIF
EL
154
Charlotte BOILOT Beatrice BOILOT
FUMSECK DU PYROUX
flag
FUMSECK DU PYROUX /Mare/Chestnut/2015/by SAGAMI SAN JOYEUX x ORJI KA by JIVARO DU ROUET
RET
196
Laurine INCANDELA SCEA BARUSSAUD CHAPEL VENTE DE PONEY
HAGG DES SEPT
flag
HAGG DES SEPT /Gelding/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x QUIXTER DU LUOT by TELEX
RET