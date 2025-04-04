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Compiègne Classic CSI3*

Compiègne (FRA) | 02 - 06 April 2025

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

15 - Prix Mobile Horse Care

CSI3* - 1.40m - Special Two Phases - 3,500.00 €

Friday, 04 April 2025
13:30
logo partenaires
Arena Delahaye
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
290
Jean Francois FILATRIAU Patrick GOBE
GERSHWIN DROMELLE
flag
GERSHWIN DROMELLE /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x UTINAM DROMELLE by LIMBO
0
31.28
EUR 875.00
2.
137
Gudrun PATTEET Sea Coast Horses BVBA / Johan Rooms - Vandenbranden
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS
flag
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS BWP/Mare/Bay/2012/by BAMAKO DE MUZE x JEUNESSE VAN T PARADIJS by EMERALD
0
32.06
EUR 700.00
3.
543
Pim MULDER Mulder Sporthorses B.V. / B. Winters
LIDANTE 2
flag
LIDANTE 2 KWPN/Mare/Bay/2016/by ELDORADO VD ZESHOEK x HIDANTE by CANABIS Z
0
32.38
EUR 525.00
4.
193
Valentin BESNARD Henriette EVAIN
GERGOVIA
flag
GERGOVIA SF/Mare/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x CARLITA by L'ARC DE TRIOMPHE
0
32.44
EUR 350.00
5.
204
Alexis BORRIN Anne BORRIN, Pascal BORRIN
HELIA D'ALTENBACH
flag
HELIA D'ALTENBACH /Mare/Grey/2017/by ANDIAMO SEMILLY x ROMY D'ALTENBACH by CANALETTO
0
32.74
EUR 245.00
6.
152
Koen VEREECKE Stoeterij Van Paemel / Joachim TIETZ
FIESTA VAN PAEMEL
flag
FIESTA VAN PAEMEL HOLST/Mare/Bay/2017/by FOR PLEASURE x VOMAGA by QUIDAM DE REVEL
0
32.75
EUR 192.50
7.
121
Dries DEKKERS Gebroeders Ferson / Elin Appelgren
AGNES
flag
AGNES SWB/Mare/Black/2011/by ALGOT 1182 x DUCHESS by AMPERE
0
33.35
EUR 140.00
8.
345
Nicolas HOUZELLE E.U.R.L. ECURIE NICOLAS HOUZELLE
DISCO DU CHATTELLIER
flag
DISCO DU CHATTELLIER SF/Stallion/Bay/2013/by TSUNAMI DE HUS x VALSE DU CHATELLIER by QUITE EASY
0
33.82
EUR 105.00
9.
217
Bernard BRIAND CHEVALIER Roland LE FUSTEC
GENIUS DE RANCE
flag
GENIUS DE RANCE SF/Gelding/Chestnut/2016/by QUITUS D'ARMANVILLE x VENUS DU REVERDY by QUICK STAR
0
33.85
EUR 105.00
10.
320
Raphael GOEHRS Elise AASERUD GOEHRS, EARL LE HARAS DE LOURAVI / Samuel VENNE 39700 CHATENOIS (FRA)
GOLDEN BOY BOIS AILE
flag
GOLDEN BOY BOIS AILE SF/Stallion/Bay/2016/by RADIEUX x OAN DU VERY by QUICK STAR
0 34.10
EUR 87.50
11.
406
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS / Richard Levallois
HAWAII SEMILLY
flag
HAWAII SEMILLY SF/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x ODYSSEE SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
0
34.58
EUR 87.50
12.
288
Charles Henri FERME EURL JDM HORSE
HESPERIDE DU BREUIL
flag
HESPERIDE DU BREUIL /Mare/Chestnut/2017/by COMILFO PLUS Z x AUSTINE D'AMFER by HICKSTEAD
0
35.05
EUR 87.50
13.
148
Marine SCAUFLAIRE Gilbert DE ROOCK, Willem Greve Sportpaarden B.v. / Gs Stables - D.stalpaert
UNAKI DE BORNIVAL Z
flag
UNAKI DE BORNIVAL Z ZANG/Mare/Grey/2017/by UNTOUCHABLE x CHEYENNE DE BORNIVAL Z by CATOKI
0
35.06
EUR 35.00
14.
401
Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET / Danile et Gaetan Stalpaert
KAOMA DE BORNIVAL Z
flag
KAOMA DE BORNIVAL Z /Mare/Bay/2016/by KANNAN x AIRLANE Z by AIR JORDAN Z
0
35.58
EUR 35.00
15.
579
Liam NILSSON Farman Showjumpers AB / Hästak AB
ULLA BELLA HASTAK
flag
ULLA BELLA HASTAK SWB/Mare/Bay/2013/by BONAPARTE Z x QULLA GULLA HASTAK by DIRCO HÄSTAK
0
35.69
EUR 35.00
16.
195
Valentin BESNARD S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE
MACHO MAN
flag
MACHO MAN KWPN/Stallion/Other/2017/by KANNAN x GIOVANTA by NUMERO UNO
0
36.00
EUR 35.00
17.
142
Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM / stal 't Ruytershof
H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF
flag
H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Black/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x INATHINA VAN'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
0 36.05
EUR 35.00
18.
563
Arthur Gustavo DA SILVA C &amp; M PARTNERSHIP LLC / ZG Schulz & Reimer
GOLDJUNGE 158
flag
GOLDJUNGE 158 HOLST/Gelding/Bay/2016/by GOLDFEVER I x EQUILIBRIA by CASPAR
0
36.19
EUR 35.00
19.
457
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU
GAROU D'ARGOUGES
flag
GAROU D'ARGOUGES /Stallion/Other/2016/by KANNAN x RAICHA D'ARGOUGES by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
0
37.12
EUR 35.00
20.
424
Sylvain MISRAOUI S.A.S. HEMERA, Sylvain MISRAOUI / M LUDOVIC PIGNON
GATSBY DE LA MOTTE
flag
GATSBY DE LA MOTTE SF/Gelding/Bay/2016/by KANNAN x BOMBINA FONTAINE by DIAMANT DE SEMILLY
0
37.59
EUR 35.00
21.
166
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT PAILLOT EQUINE CONSULTING
H CORNETTA DK
flag
H CORNETTA DK SF/Mare/Black/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VIALOTTA D'ICK by DIAMANT DE SEMILLY
0
37.82
EUR 35.00
22.
141
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Jos Lansink Horses BV
DOHA 7
flag
DOHA 7 HANN/Gelding/Other/2016/by DIACONTINUS x GREAT TOP by GREY TOP
0
37.87
EUR 35.00
23.
478
Noa VEREL Anne Maxence MATISSE VEREL
HEIDI CLASSIC
flag
HEIDI CLASSIC SF/Mare/Chestnut/2017/by UNTOUCHABLE*GFE x BRESCIA MASSUERE by COULEUR RUBIN
0
38.38
24.
392
Penelope LEPREVOST Michel GUIOT
HELL DE TALMA
flag
HELL DE TALMA SF/Stallion/Grey/2017/by OGRION DES CHAMPS*HN x VALKYRIE DE TALMA by DIAMANT DE SEMILLY
0
38.58
25.
574
Petronella ANDERSSON Stephex Stables / MARC WENS STUD
OPALINE DE W&S
flag
OPALINE DE W&S BWP/Mare/Grey/2014/by ETOULON x FELINE W&S by ZIROCCO BLUE VDL
0
38.90
26.
156
Anthony WELLENS Lucien DE WACHTER / Luc De Brauwer
GINO DU DOMAINE Z
flag
GINO DU DOMAINE Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by GEORGE Z x DIDI DU DOMAINE by QUIDAM DE REVEL
0
38.96
27.
381
Arthur LE VOT Marie-Pierre LE VOT / S.C.E.A. Haras D'Arcy
HARISTO DU GUE
flag
HARISTO DU GUE /Stallion/Chestnut/2017/by CICERO Z x BRUYERES DU GUE by DALTON VAN HET LINDEHOF
0
39.18
28.
455
Julia SEGALOT S.C. ECURIE PHILIPPE SEGALOT
HUDSON DE VAINS
flag
HUDSON DE VAINS /Stallion/Bay/2017/by COMME IL FAUT x RIVIERE DE VAINS by ROBIN II Z
0
39.51
29.
540
Bas MOERINGS Geert MOERINGS / G.J.A. Moerings
JESTHER
flag
JESTHER KWPN/Stallion/Bay/2014/by CARDENTO 933 x VESTHER by GUIDAM
0
39.67
30.
340
Stephanie HENNEQUIN Olivier DESUTTER, ILEK DAC
DIANA V
flag
DIANA V /Mare/Chestnut/2016/by DER SENAAT 111 x QUELA by QUEBEC
0
40.07
31.
343
Stephanie HENNEQUIN SARL G2H SANDRA HENNEQUIN, Raoul CABOCHE, Stephanie HENNEQUIN / Dieter Scherwitzki
MACKAY
flag
MACKAY HANN/Gelding/Chestnut/2014/
0
40.50
32.
530
Berber DIJKMAN Beb VAN DOORN / van Doorn
JOSS D
flag
JOSS D KWPN/Mare/Bay/2014/by BUBALU VDL x OUTLAW D by LUX Z
0
40.51
33.
160
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA CMJ SPORTHORSE, LLC / Quality Stud
KENZO QUALITY Z
flag
KENZO QUALITY Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x SHAKIRA VII by CON AIR
0 40.59
34.
576
Liam NILSSON TOPS HORSE TRADING BV, WH SPORTHORSES
FABULOUS
flag
FABULOUS /Mare/Bay/2015/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VITESSE GREENFIELD by CLINTON
0
40.71
35.
414
Agathe MARTIN S.C.E.A. SPORTHORSES AACM / Anne Carolin Hormann
COUPACABANA
flag
COUPACABANA OS/Mare/Bay/2016/by COUPE GOLD x QUEENIE by QUALITY 9
0
40.93
36.
149
Gilles THOMAS VP STARS BV / Van de Heffinck BVBA
JUNIUS VD HEFFINCK Z
flag
JUNIUS VD HEFFINCK Z ZANG/Gelding/Bay/2015/by VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE x LOUISIANA V/D MOLENDREEF by H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK
0
41.00
37.
135
Gudrun PATTEET Robin DENIJS, Sea Coast Horses BVBA, Raf VAN DE PERRE / Robin & Raf Denijs - Van de Perre
BARON - RR Z
flag
BARON - RR Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by BAMAKO DE MUZE x DILADY D’ART Z by DIAMANT DE SEMILLY
1
40.41
38.
293
Alexandra FRANCART Michel FRIGOT, SYNDICAT GO TO HICKSTEAD
GO TO HICKSTEAD MF
flag
GO TO HICKSTEAD MF /Stallion/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x BHANGARRA by HICKSTEAD
2
44.15
39.
349
Felix JARRY Marie-Louise SAVELLI / Marie-Louise Savelli
DANONZO
flag
DANONZO SF/Gelding/Chestnut/2013/by TLALOC M x MORIANA by LIEU DE RAMPAN
4
32.31
40.
338
Xavier HAZEBROUCQ Patrick HUYSE / Yves Lippens
PERTINI VD AXELHOEVE
flag
PERTINI VD AXELHOEVE BWP/Gelding/Chestnut/2015/by OGANO SITTE x CAMARA Z by CHELLANO Z
4
32.33
41.
110
Dimme D'HAESE Euro Horse BVBA / Alain Bourdon
BACCARAT DU TERTRE
flag
BACCARAT DU TERTRE SF/Mare/Bay/2011/by PUTCH DES ISLES x KASSANDRE ERGER by INDOCTRO
4
33.29
42.
203
Alexis BORRIN Paula ARRIGO / DIANE ESVAN
DOLIGO DE ST LEGER
flag
DOLIGO DE ST LEGER SF/Gelding/Bay/2013/by HOOLIGAN DE ROSYL x NIKITA D'EV by VOLCHEBNIK
4
35.62
43.
124
Katja HAEP Haep Elmar Sofino SL / Harm Sievers
CHUPALINA 2
flag
CHUPALINA 2 HOLST/Mare/Grey/2012/by CLARIMO x PIA XVII by CARETINO 2
4 35.91
44.
241
Gregory COTTARD LES ECURIES DE WY / Ducci Frantz
CYBELE DE WY Z
flag
CYBELE DE WY Z ZANG/Mare/Grey/2014/by CENTINAIO D'IVE Z x VAL DISERE Z by VAL T'HORENS VD PADENBORE
4
36.17
45.
405
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
GOOD PLEASURE SEMILLY
flag
GOOD PLEASURE SEMILLY /Stallion/Bay/2016/by FOR PLEASURE x BETTY BOOP SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
4
36.30
46.
198
Mathieu BILLOT E.A.R.L. ECURIE LISA KIRCHER
HEARTSONG DE PLEVILLE
flag
HEARTSONG DE PLEVILLE SF/Stallion/Bay/2017/by CARINJO*HDC x PIN'UP DE PLEVILLE by KANNAN
4
37.02
47.
351
Felix JARRY EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER
HUMBLE DU CELLIER LA
flag
HUMBLE DU CELLIER LA SF/Mare/Bay/2017/by BALOU DU ROUET x QUIETUDE DU CELLIER by QUICK STAR
4
37.12
48.
375
Nicolas LAYEC David DELAJARRAUD, Helene DELAJARRAUD
HELLEBORE DE BRENUS
flag
HELLEBORE DE BRENUS SF/Mare/Bay/2017/by ANDIAMO SEMILLY x TARENTULE DE BRENUS by ARS VIVENDI
4 37.51
49.
172
Qinyu PANG Qinyu PANG / Devos Stables
OBSESSION DV
flag
OBSESSION DV BWP/Gelding/Bay/2014/by HUNTER'S SCENDRO x JUST ME D by CICERO Z
4
37.67
50.
226
Sara BRIONNE Alain LECLERCQ, E.a.r.l. QUIBEL STABLES
HORIZON DE CAROLLES
flag
HORIZON DE CAROLLES /Gelding/Other/2017/by ROCK'N ROLL SEMILLY x ODARIOSE DE CAROLLES by QUIDAM DE REVEL
4
37.83
51.
528
Berber DIJKMAN VDP HORSES / Van de Pol
DON JUAN VDP Z
flag
DON JUAN VDP Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x GRAND PRIX by NUMERO UNO
4
38.23
52.
400
Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET
HAWAI DE VAUCLERC
flag
HAWAI DE VAUCLERC /Mare/Bay/2017/by VAGABOND DE LA POMME x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
4
38.33
53.
573
Petronella ANDERSSON Stephex Stables
OLLISTER DU LYS
flag
OLLISTER DU LYS BWP/Gelding/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT
4
38.46
54.
326
Patrick GUIMBAL Patrick GUIMBAL
BAGATELLE DE GRANLIEU
flag
BAGATELLE DE GRANLIEU SF/Gelding/Other/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x KATARINA DE GRANLIEU by QUICK STAR
4
38.81
55.
382
Arthur LE VOT SCEA HARAS DU PARADIS
HORACIO DU PARADIS
flag
HORACIO DU PARADIS SF/Gelding/Bay/2017/by FOR PLEASURE x UTOPIA DU PARADIS by NABAB DE REVE
4
38.95
56.
248
Baptiste COUPERIE S.A.R.L. GBHR
EPHEBE DU VIALLARD AA
flag
EPHEBE DU VIALLARD AA /Gelding/Bay/2014/by UPSILON x JUSTE BIEN by IAGO C
4 39.05
57.
504
Daniel FITZGERALD Ballywalter Stables Ltd / Max Verheij
FLEURISKE Z
flag
FLEURISKE Z ZANG/Mare/Grey/2017/by FOR PLEASURE x WISKE by ROYAL BRAVOUR
4
39.61
57.
151
Gilles THOMAS Stal de Kalvarie / STAL DE KALVARIE
QIARA DE KALVARIE
flag
QIARA DE KALVARIE BWP/Mare/Bay/2016/by SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER x ZINKA DE KALVARIE Z by ZANDOR Z
4
39.61
59.
562
Arthur Gustavo DA SILVA CC Holsteiner Breeding / CC Holsteiner Breeding
CONTINUE CC
flag
CONTINUE CC SWB/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x NEKTINA CC by NEKTON
4
39.68
60.
524
Samy COLMAN Anas EL BOUSSAIRI
REMEMBER VAN'T KIEVELD
flag
REMEMBER VAN'T KIEVELD BWP/Stallion/Grey/2017/
4 39.76
61.
452
Titouan SCHUMACHER Denyse BAILLET
HELVETIA
flag
HELVETIA SF/Mare/Bay/2017/by KANNAN x SCARLETTE DU GUE by QUAPRICE BOIS MARGOT
4
39.80
62.
158
Anthony WELLENS B.V.B.A. MATTON INVEST / Willy Matton
LECTOR
flag
LECTOR SBS/Stallion/Chestnut/2017/by KANNAN x CHER by CONTENDER
4
39.81
63.
147
Marine SCAUFLAIRE Marine SCAUFLAIRE / Verheye Emmeric
OBAMA VD WELLINGTON
flag
OBAMA VD WELLINGTON BWP/Gelding/Chestnut/2014/by ECHO VAN 'T SPIEVELD x LAYLA VD WELLINGTON by ARIZONA
4
40.00
64.
114
Viktor DAEM Thomas SKILBECQ / Skilbecq Pierre Et Thomas
EAGLE EYE DU TINTIA Z
flag
EAGLE EYE DU TINTIA Z BWP/Gelding/Chestnut/2017/by EMERALD x FINE KISS DU TINTIA by CARUSSO LS LA SILLA
4
40.56
65.
107
Nathan BUDD Herik DURAN / Michel Guiot
H'AUBIGNY DE TALMA
flag
H'AUBIGNY DE TALMA SF/Stallion/Bay/2017/by OGRION DES CHAMPS x C-UNITY DE LA NUTRIA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
4
41.83
66.
210
Clement BOULANGER Jean-Francois NOEL / Bjoern Nagel
DJ 43
flag
DJ 43 HOLST/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x VICTORIA X by SAN PATRIGNANO CASSINI
4
42.46
67.
294
Alexandra FRANCART Marion MASSELIN
HERMES LES VILLAS
flag
HERMES LES VILLAS /Stallion/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x CHANEL DES VILLAS by KANNAN
5
36.16
68.
175
Rene LOPEZ LIZARAZO Milestone Farm, GBBS International Ltd
VISA DE VY Z
flag
VISA DE VY Z ZANG/Mare/Bay/2017/by VLEUT x FOR FUN DE HUS Z by FOR HERO DE HUS
7
46.69
69.
492
Tiara BLEICHER Nicola JANUSCHKE-BLEICHER / Christin Bendfeldt
ZAYADO
flag
ZAYADO HOLST/Gelding/Grey/2011/by CAYADO x A-ZARA by CASALL
8
37.73
70.
542
Pim MULDER Stal Renken Klijndijk / Hiemstra en Hiemstra-Bleyie
IT'S POSSIBLE SRK
flag
IT'S POSSIBLE SRK KWPN/Stallion/Bay/2013/by BERLIN x DON'T FORGET by QUIDAM DE REVEL
8
38.62
71.
173
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER / Gestüt Lewitz
CALOURINA PS
flag
CALOURINA PS OS/Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
8
38.65
72.
433
Alexandra PAILLOT S.A.S.U. COMPAGNIE DE SAINT CYR, Laura ABOU, SAS HOSAJE
M.ADERMIE RJ
flag
M.ADERMIE RJ /Mare/Other/2017/by FALAISE DE MUZE x W. ADERMIE 1 by NAMELUS R
8
39.26
73.
493
Simon WIDMANN Nicola JANUSCHKE-BLEICHER, Martin VOGEL / Andries Rudy
ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z
flag
ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z ZANG/Gelding/Chestnut/2017/by ELVIS TER PUTTE x QUADRINO VD SCHRALE HAMME Z by QUIDAM DE REVEL
8
39.79
74.
552
Amanda SLAGTER Amanda SLAGTER / Lohmann
ROYAL BELLINI
flag
ROYAL BELLINI WESTF/Mare/Grey/2017/by BELLINI ROYAL x ROMIRA by GROSSADMIRAL
8
41.53
75.
586
Alessia ARRIGO ZAZADZE ES Equestrian Team Holding BV / BVBA Nathalie Awouters
RAICO VAN DE LINDEHOEVE
flag
RAICO VAN DE LINDEHOEVE BWP/Gelding/Other/2017/by TOULON
10
43.33
76.
179
Ismail Osama EL BORAI Mohamed MANSOUR
ONE IN A MILLION
flag
ONE IN A MILLION BWP/Mare/Bay/2014/by DER SENAAT 111 x IT'S SUPER GIRL by SANTANDER H
12
38.96
77.
436
Virginie PAROT GAUZIGNAC S.C. AL ASAYL FRANCE
GODIVA AS
flag
GODIVA AS /Mare/Bay/2016/by BALOUSSINI x ARIZONA by DARCO
15
47.68
78.
287
Charles Henri FERME Martine GARDENES-HEURTEBISE
HACKETT EDENROC
flag
HACKETT EDENROC SF/Gelding/Chestnut/2017/by CASH DU PLESSIS x THEMIS EDENROC by WATCH ME
16
39.95
79.
291
Jean Francois FILATRIAU Solen GEVRESSE, William GEVRESSE
HASTON DES MEULIERES
flag
HASTON DES MEULIERES SF/Stallion/Grey/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TIAMO DE LALINIERE by NABAB DE REVE
18
50.03
80.
367
Thomas LAMBERT SC YZA CHEVAUX
HUPERCUT DE LA VILLA
flag
HUPERCUT DE LA VILLA SF/Stallion/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x GAZELLE DU PACHIS by ENSOR VAN DE HEFFINCK
22 58.01
81.
488
Keira STOUTE Keysoe International / WIM EN LUDO VAN ROSSEM
K.I PELLA HORTA
flag
K.I PELLA HORTA BWP/Mare/Black/2015/by LE DIAMANT HORTA x ILIANA VAN KLAPSCHEUT by LORD Z
32
60.20
82.
230
Jonathan CHABROL Daniel MILLET
GIGA LULU
flag
GIGA LULU SF/Gelding/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
36
61.54
394
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Julie FIEURGANT / Eric Fevrier
EDORA D'HELBY
flag
EDORA D'HELBY SF/Mare/Chestnut/2014/by KOUROS D'HELBY x MUSIDORA AR PARK by PAPILLON ROUGE
EL
487
Keira STOUTE Keysoe International / Johan JUWET
K.I MAURICE
flag
K.I MAURICE BWP/Gelding/Bay/2012/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x VINA by EROS PLATIERE
EL
122
Dries DEKKERS D&amp;J Projects BVBA, Evi WECKHUYZEN, Johan WECKHUYZEN / Stal 't Ruytershof
PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF
flag
PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x LIEBERTHINA VAN 'T RUYTERSHOF by PLOT BLUE
RET
558
Elise AASERUD GOEHRS Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für Pferde, Elise AASERUD GOEHRS
HORUS DU RICHEMONT
flag
HORUS DU RICHEMONT /Stallion/Bay/2017/by UNIK D'ICK x VERONE DU RICHEMONT by IDEAL DE LA LOGE
RET
416
Elisa MELLEC EARL ELEVAGE RUMEL
EMIR RUMEL
flag
EMIR RUMEL /Stallion/Bay/2014/by ACAJOU RUMEL x QRINOLINE RUMEL by DOLLAR DU MURIER
RET
106
Nathan BUDD Herik DURAN / Herik Duran
COLDPLAY DES ROSIERS Z
flag
COLDPLAY DES ROSIERS Z ZANG/Stallion/Bay/2016/by CORNET OBOLENSKY x UTWO DES ROSIERS by HEARTBREAKER
WD
456
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU / GESTUET LEVITZ
CONFINO BLUE PS
flag
CONFINO BLUE PS OS/Gelding/Bay/2014/by CONTHARGOS x CONNIE BLUE Z by CONTEFINO 2
WD
103
Jeroen APPELEN L&amp;M Sporthorses / Gestut Lewitz
MONTE BLUE PS
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MONTE BLUE PS OS/Gelding/Chestnut/2013/by MONTE BELLINI x DOCIACCA by CHACCO-BLUE
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396
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON ST STABLES SPRL
GAZELLE DUVERIE
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GAZELLE DUVERIE /Mare/Other/2016/by KANNAN x GAZELLE DE LAVIGNE by PERSAN II
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219
Bernard BRIAND CHEVALIER Fabrice GEORGELIN
HERALD D'EMERAUDE
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HERALD D'EMERAUDE SF/Stallion/Bay/2017/by EMERALD VAN'T RUYTERSHOF x TAPASS by L’ARC DE TRIOMPHE
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236
Camille CONDE FERREIRA Genevieve MEGRET / Claire GOUIN 18190 CORQUOY (FRA)
BASSANO DE NANTUEL
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BASSANO DE NANTUEL SF/Stallion/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x KAYDORA DE NANTUEL by CALYPSO D'HERBIERS
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Koen VEREECKE Jeroen LISSENS / Jeroen Lissens
QUINOA DE LA LINIERE
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QUINOA DE LA LINIERE BWP/Mare/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x LITCHI DE LA LINIERE by LORO PIANA FILOU DE MUZE
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