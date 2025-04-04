15 - Prix Mobile Horse Care
CSI3* - 1.40m - Special Two Phases - 3,500.00 €
Friday, 04 April 2025
13:30
Arena Delahaye
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
290
|
Jean Francois FILATRIAU Patrick GOBE
GERSHWIN DROMELLE
|
|
GERSHWIN DROMELLE /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x UTINAM DROMELLE by LIMBO
|
0
|
31.28
EUR 875.00
|2.
|
137
|
Gudrun PATTEET Sea Coast Horses BVBA / Johan Rooms - Vandenbranden
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS
|
|
SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS BWP/Mare/Bay/2012/by BAMAKO DE MUZE x JEUNESSE VAN T PARADIJS by EMERALD
|
0
|
32.06
EUR 700.00
|3.
|
543
|
Pim MULDER Mulder Sporthorses B.V. / B. Winters
LIDANTE 2
|
|
LIDANTE 2 KWPN/Mare/Bay/2016/by ELDORADO VD ZESHOEK x HIDANTE by CANABIS Z
|
0
|
32.38
EUR 525.00
|4.
|
193
|
Valentin BESNARD Henriette EVAIN
GERGOVIA
|
|
GERGOVIA SF/Mare/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x CARLITA by L'ARC DE TRIOMPHE
|
0
|
32.44
EUR 350.00
|5.
|
204
|
Alexis BORRIN Anne BORRIN, Pascal BORRIN
HELIA D'ALTENBACH
|
|
HELIA D'ALTENBACH /Mare/Grey/2017/by ANDIAMO SEMILLY x ROMY D'ALTENBACH by CANALETTO
|
0
|
32.74
EUR 245.00
|6.
|
152
|
Koen VEREECKE Stoeterij Van Paemel / Joachim TIETZ
FIESTA VAN PAEMEL
|
|
FIESTA VAN PAEMEL HOLST/Mare/Bay/2017/by FOR PLEASURE x VOMAGA by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
32.75
EUR 192.50
|7.
|
121
|
Dries DEKKERS Gebroeders Ferson / Elin Appelgren
AGNES
|
|
AGNES SWB/Mare/Black/2011/by ALGOT 1182 x DUCHESS by AMPERE
|
0
|
33.35
EUR 140.00
|8.
|
345
|
Nicolas HOUZELLE E.U.R.L. ECURIE NICOLAS HOUZELLE
DISCO DU CHATTELLIER
|
|
DISCO DU CHATTELLIER SF/Stallion/Bay/2013/by TSUNAMI DE HUS x VALSE DU CHATELLIER by QUITE EASY
|
0
|
33.82
EUR 105.00
|9.
|
217
|
Bernard BRIAND CHEVALIER Roland LE FUSTEC
GENIUS DE RANCE
|
|
GENIUS DE RANCE SF/Gelding/Chestnut/2016/by QUITUS D'ARMANVILLE x VENUS DU REVERDY by QUICK STAR
|
0
|
33.85
EUR 105.00
|10.
|
320
|
Raphael GOEHRS Elise AASERUD GOEHRS, EARL LE HARAS DE LOURAVI / Samuel VENNE 39700 CHATENOIS (FRA)
GOLDEN BOY BOIS AILE
|
|
GOLDEN BOY BOIS AILE SF/Stallion/Bay/2016/by RADIEUX x OAN DU VERY by QUICK STAR
|0
|
34.10
EUR 87.50
|11.
|
406
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS / Richard Levallois
HAWAII SEMILLY
|
|
HAWAII SEMILLY SF/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x ODYSSEE SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
34.58
EUR 87.50
|12.
|
288
|
Charles Henri FERME EURL JDM HORSE
HESPERIDE DU BREUIL
|
|
HESPERIDE DU BREUIL /Mare/Chestnut/2017/by COMILFO PLUS Z x AUSTINE D'AMFER by HICKSTEAD
|
0
|
35.05
EUR 87.50
|13.
|
148
|
Marine SCAUFLAIRE Gilbert DE ROOCK, Willem Greve Sportpaarden B.v. / Gs Stables - D.stalpaert
UNAKI DE BORNIVAL Z
|
|
UNAKI DE BORNIVAL Z ZANG/Mare/Grey/2017/by UNTOUCHABLE x CHEYENNE DE BORNIVAL Z by CATOKI
|
0
|
35.06
EUR 35.00
|14.
|
401
|
Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET / Danile et Gaetan Stalpaert
KAOMA DE BORNIVAL Z
|
|
KAOMA DE BORNIVAL Z /Mare/Bay/2016/by KANNAN x AIRLANE Z by AIR JORDAN Z
|
0
|
35.58
EUR 35.00
|15.
|
579
|
Liam NILSSON Farman Showjumpers AB / Hästak AB
ULLA BELLA HASTAK
|
|
ULLA BELLA HASTAK SWB/Mare/Bay/2013/by BONAPARTE Z x QULLA GULLA HASTAK by DIRCO HÄSTAK
|
0
|
35.69
EUR 35.00
|16.
|
195
|
Valentin BESNARD S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE
MACHO MAN
|
|
MACHO MAN KWPN/Stallion/Other/2017/by KANNAN x GIOVANTA by NUMERO UNO
|
0
|
36.00
EUR 35.00
|17.
|
142
|
Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM / stal 't Ruytershof
H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF
|
|
H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Black/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x INATHINA VAN'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
|0
|
36.05
EUR 35.00
|18.
|
563
|
Arthur Gustavo DA SILVA C & M PARTNERSHIP LLC / ZG Schulz & Reimer
GOLDJUNGE 158
|
|
GOLDJUNGE 158 HOLST/Gelding/Bay/2016/by GOLDFEVER I x EQUILIBRIA by CASPAR
|
0
|
36.19
EUR 35.00
|19.
|
457
|
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU
GAROU D'ARGOUGES
|
|
GAROU D'ARGOUGES /Stallion/Other/2016/by KANNAN x RAICHA D'ARGOUGES by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
|
0
|
37.12
EUR 35.00
|20.
|
424
|
Sylvain MISRAOUI S.A.S. HEMERA, Sylvain MISRAOUI / M LUDOVIC PIGNON
GATSBY DE LA MOTTE
|
|
GATSBY DE LA MOTTE SF/Gelding/Bay/2016/by KANNAN x BOMBINA FONTAINE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
37.59
EUR 35.00
|21.
|
166
|
Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT PAILLOT EQUINE CONSULTING
H CORNETTA DK
|
|
H CORNETTA DK SF/Mare/Black/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VIALOTTA D'ICK by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
37.82
EUR 35.00
|22.
|
141
|
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Jos Lansink Horses BV
DOHA 7
|
|
DOHA 7 HANN/Gelding/Other/2016/by DIACONTINUS x GREAT TOP by GREY TOP
|
0
|
37.87
EUR 35.00
|23.
|
478
|
Noa VEREL Anne Maxence MATISSE VEREL
HEIDI CLASSIC
|
|
HEIDI CLASSIC SF/Mare/Chestnut/2017/by UNTOUCHABLE*GFE x BRESCIA MASSUERE by COULEUR RUBIN
|
0
|38.38
|24.
|
392
|
Penelope LEPREVOST Michel GUIOT
HELL DE TALMA
|
|
HELL DE TALMA SF/Stallion/Grey/2017/by OGRION DES CHAMPS*HN x VALKYRIE DE TALMA by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|38.58
|25.
|
574
|
Petronella ANDERSSON Stephex Stables / MARC WENS STUD
OPALINE DE W&S
|
|
OPALINE DE W&S BWP/Mare/Grey/2014/by ETOULON x FELINE W&S by ZIROCCO BLUE VDL
|
0
|38.90
|26.
|
156
|
Anthony WELLENS Lucien DE WACHTER / Luc De Brauwer
GINO DU DOMAINE Z
|
|
GINO DU DOMAINE Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by GEORGE Z x DIDI DU DOMAINE by QUIDAM DE REVEL
|
0
|38.96
|27.
|
381
|
Arthur LE VOT Marie-Pierre LE VOT / S.C.E.A. Haras D'Arcy
HARISTO DU GUE
|
|
HARISTO DU GUE /Stallion/Chestnut/2017/by CICERO Z x BRUYERES DU GUE by DALTON VAN HET LINDEHOF
|
0
|39.18
|28.
|
455
|
Julia SEGALOT S.C. ECURIE PHILIPPE SEGALOT
HUDSON DE VAINS
|
|
HUDSON DE VAINS /Stallion/Bay/2017/by COMME IL FAUT x RIVIERE DE VAINS by ROBIN II Z
|
0
|39.51
|29.
|
540
|
Bas MOERINGS Geert MOERINGS / G.J.A. Moerings
JESTHER
|
|
JESTHER KWPN/Stallion/Bay/2014/by CARDENTO 933 x VESTHER by GUIDAM
|
0
|39.67
|30.
|
340
|
Stephanie HENNEQUIN Olivier DESUTTER, ILEK DAC
DIANA V
|
|
DIANA V /Mare/Chestnut/2016/by DER SENAAT 111 x QUELA by QUEBEC
|
0
|40.07
|31.
|
343
|
Stephanie HENNEQUIN SARL G2H SANDRA HENNEQUIN, Raoul CABOCHE, Stephanie HENNEQUIN / Dieter Scherwitzki
MACKAY
|
|
MACKAY HANN/Gelding/Chestnut/2014/
|
0
|40.50
|32.
|
530
|
Berber DIJKMAN Beb VAN DOORN / van Doorn
JOSS D
|
|
JOSS D KWPN/Mare/Bay/2014/by BUBALU VDL x OUTLAW D by LUX Z
|
0
|40.51
|33.
|
160
|
João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA CMJ SPORTHORSE, LLC / Quality Stud
KENZO QUALITY Z
|
|
KENZO QUALITY Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x SHAKIRA VII by CON AIR
|0
|40.59
|34.
|
576
|
Liam NILSSON TOPS HORSE TRADING BV, WH SPORTHORSES
FABULOUS
|
|
FABULOUS /Mare/Bay/2015/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VITESSE GREENFIELD by CLINTON
|
0
|40.71
|35.
|
414
|
Agathe MARTIN S.C.E.A. SPORTHORSES AACM / Anne Carolin Hormann
COUPACABANA
|
|
COUPACABANA OS/Mare/Bay/2016/by COUPE GOLD x QUEENIE by QUALITY 9
|
0
|40.93
|36.
|
149
|
Gilles THOMAS VP STARS BV / Van de Heffinck BVBA
JUNIUS VD HEFFINCK Z
|
|
JUNIUS VD HEFFINCK Z ZANG/Gelding/Bay/2015/by VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE x LOUISIANA V/D MOLENDREEF by H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK
|
0
|41.00
|37.
|
135
|
Gudrun PATTEET Robin DENIJS, Sea Coast Horses BVBA, Raf VAN DE PERRE / Robin & Raf Denijs - Van de Perre
BARON - RR Z
|
|
BARON - RR Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by BAMAKO DE MUZE x DILADY D’ART Z by DIAMANT DE SEMILLY
|
1
|40.41
|38.
|
293
|
Alexandra FRANCART Michel FRIGOT, SYNDICAT GO TO HICKSTEAD
GO TO HICKSTEAD MF
|
|
GO TO HICKSTEAD MF /Stallion/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x BHANGARRA by HICKSTEAD
|
2
|44.15
|39.
|
349
|
Felix JARRY Marie-Louise SAVELLI / Marie-Louise Savelli
DANONZO
|
|
DANONZO SF/Gelding/Chestnut/2013/by TLALOC M x MORIANA by LIEU DE RAMPAN
|
4
|32.31
|40.
|
338
|
Xavier HAZEBROUCQ Patrick HUYSE / Yves Lippens
PERTINI VD AXELHOEVE
|
|
PERTINI VD AXELHOEVE BWP/Gelding/Chestnut/2015/by OGANO SITTE x CAMARA Z by CHELLANO Z
|
4
|32.33
|41.
|
110
|
Dimme D'HAESE Euro Horse BVBA / Alain Bourdon
BACCARAT DU TERTRE
|
|
BACCARAT DU TERTRE SF/Mare/Bay/2011/by PUTCH DES ISLES x KASSANDRE ERGER by INDOCTRO
|
4
|33.29
|42.
|
203
|
Alexis BORRIN Paula ARRIGO / DIANE ESVAN
DOLIGO DE ST LEGER
|
|
DOLIGO DE ST LEGER SF/Gelding/Bay/2013/by HOOLIGAN DE ROSYL x NIKITA D'EV by VOLCHEBNIK
|
4
|35.62
|43.
|
124
|
Katja HAEP Haep Elmar Sofino SL / Harm Sievers
CHUPALINA 2
|
|
CHUPALINA 2 HOLST/Mare/Grey/2012/by CLARIMO x PIA XVII by CARETINO 2
|4
|35.91
|44.
|
241
|
Gregory COTTARD LES ECURIES DE WY / Ducci Frantz
CYBELE DE WY Z
|
|
CYBELE DE WY Z ZANG/Mare/Grey/2014/by CENTINAIO D'IVE Z x VAL DISERE Z by VAL T'HORENS VD PADENBORE
|
4
|36.17
|45.
|
405
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
GOOD PLEASURE SEMILLY
|
|
GOOD PLEASURE SEMILLY /Stallion/Bay/2016/by FOR PLEASURE x BETTY BOOP SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|36.30
|46.
|
198
|
Mathieu BILLOT E.A.R.L. ECURIE LISA KIRCHER
HEARTSONG DE PLEVILLE
|
|
HEARTSONG DE PLEVILLE SF/Stallion/Bay/2017/by CARINJO*HDC x PIN'UP DE PLEVILLE by KANNAN
|
4
|37.02
|47.
|
351
|
Felix JARRY EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER
HUMBLE DU CELLIER LA
|
|
HUMBLE DU CELLIER LA SF/Mare/Bay/2017/by BALOU DU ROUET x QUIETUDE DU CELLIER by QUICK STAR
|
4
|37.12
|48.
|
375
|
Nicolas LAYEC David DELAJARRAUD, Helene DELAJARRAUD
HELLEBORE DE BRENUS
|
|
HELLEBORE DE BRENUS SF/Mare/Bay/2017/by ANDIAMO SEMILLY x TARENTULE DE BRENUS by ARS VIVENDI
|4
|37.51
|49.
|
172
|
Qinyu PANG Qinyu PANG / Devos Stables
OBSESSION DV
|
|
OBSESSION DV BWP/Gelding/Bay/2014/by HUNTER'S SCENDRO x JUST ME D by CICERO Z
|
4
|37.67
|50.
|
226
|
Sara BRIONNE Alain LECLERCQ, E.a.r.l. QUIBEL STABLES
HORIZON DE CAROLLES
|
|
HORIZON DE CAROLLES /Gelding/Other/2017/by ROCK'N ROLL SEMILLY x ODARIOSE DE CAROLLES by QUIDAM DE REVEL
|
4
|37.83
|51.
|
528
|
Berber DIJKMAN VDP HORSES / Van de Pol
DON JUAN VDP Z
|
|
DON JUAN VDP Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x GRAND PRIX by NUMERO UNO
|
4
|38.23
|52.
|
400
|
Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET
HAWAI DE VAUCLERC
|
|
HAWAI DE VAUCLERC /Mare/Bay/2017/by VAGABOND DE LA POMME x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
|
4
|38.33
|53.
|
573
|
Petronella ANDERSSON Stephex Stables
OLLISTER DU LYS
|
|
OLLISTER DU LYS BWP/Gelding/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT
|
4
|38.46
|54.
|
326
|
Patrick GUIMBAL Patrick GUIMBAL
BAGATELLE DE GRANLIEU
|
|
BAGATELLE DE GRANLIEU SF/Gelding/Other/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x KATARINA DE GRANLIEU by QUICK STAR
|
4
|38.81
|55.
|
382
|
Arthur LE VOT SCEA HARAS DU PARADIS
HORACIO DU PARADIS
|
|
HORACIO DU PARADIS SF/Gelding/Bay/2017/by FOR PLEASURE x UTOPIA DU PARADIS by NABAB DE REVE
|
4
|38.95
|56.
|
248
|
Baptiste COUPERIE S.A.R.L. GBHR
EPHEBE DU VIALLARD AA
|
|
EPHEBE DU VIALLARD AA /Gelding/Bay/2014/by UPSILON x JUSTE BIEN by IAGO C
|4
|39.05
|57.
|
504
|
Daniel FITZGERALD Ballywalter Stables Ltd / Max Verheij
FLEURISKE Z
|
|
FLEURISKE Z ZANG/Mare/Grey/2017/by FOR PLEASURE x WISKE by ROYAL BRAVOUR
|
4
|39.61
|57.
|
151
|
Gilles THOMAS Stal de Kalvarie / STAL DE KALVARIE
QIARA DE KALVARIE
|
|
QIARA DE KALVARIE BWP/Mare/Bay/2016/by SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER x ZINKA DE KALVARIE Z by ZANDOR Z
|
4
|39.61
|59.
|
562
|
Arthur Gustavo DA SILVA CC Holsteiner Breeding / CC Holsteiner Breeding
CONTINUE CC
|
|
CONTINUE CC SWB/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x NEKTINA CC by NEKTON
|
4
|39.68
|60.
|
524
|
Samy COLMAN Anas EL BOUSSAIRI
REMEMBER VAN'T KIEVELD
|
|
REMEMBER VAN'T KIEVELD BWP/Stallion/Grey/2017/
|4
|39.76
|61.
|
452
|
Titouan SCHUMACHER Denyse BAILLET
HELVETIA
|
|
HELVETIA SF/Mare/Bay/2017/by KANNAN x SCARLETTE DU GUE by QUAPRICE BOIS MARGOT
|
4
|39.80
|62.
|
158
|
Anthony WELLENS B.V.B.A. MATTON INVEST / Willy Matton
LECTOR
|
|
LECTOR SBS/Stallion/Chestnut/2017/by KANNAN x CHER by CONTENDER
|
4
|39.81
|63.
|
147
|
Marine SCAUFLAIRE Marine SCAUFLAIRE / Verheye Emmeric
OBAMA VD WELLINGTON
|
|
OBAMA VD WELLINGTON BWP/Gelding/Chestnut/2014/by ECHO VAN 'T SPIEVELD x LAYLA VD WELLINGTON by ARIZONA
|
4
|40.00
|64.
|
114
|
Viktor DAEM Thomas SKILBECQ / Skilbecq Pierre Et Thomas
EAGLE EYE DU TINTIA Z
|
|
EAGLE EYE DU TINTIA Z BWP/Gelding/Chestnut/2017/by EMERALD x FINE KISS DU TINTIA by CARUSSO LS LA SILLA
|
4
|40.56
|65.
|
107
|
Nathan BUDD Herik DURAN / Michel Guiot
H'AUBIGNY DE TALMA
|
|
H'AUBIGNY DE TALMA SF/Stallion/Bay/2017/by OGRION DES CHAMPS x C-UNITY DE LA NUTRIA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
|
4
|41.83
|66.
|
210
|
Clement BOULANGER Jean-Francois NOEL / Bjoern Nagel
DJ 43
|
|
DJ 43 HOLST/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x VICTORIA X by SAN PATRIGNANO CASSINI
|
4
|42.46
|67.
|
294
|
Alexandra FRANCART Marion MASSELIN
HERMES LES VILLAS
|
|
HERMES LES VILLAS /Stallion/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x CHANEL DES VILLAS by KANNAN
|
5
|36.16
|68.
|
175
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Milestone Farm, GBBS International Ltd
VISA DE VY Z
|
|
VISA DE VY Z ZANG/Mare/Bay/2017/by VLEUT x FOR FUN DE HUS Z by FOR HERO DE HUS
|
7
|46.69
|69.
|
492
|
Tiara BLEICHER Nicola JANUSCHKE-BLEICHER / Christin Bendfeldt
ZAYADO
|
|
ZAYADO HOLST/Gelding/Grey/2011/by CAYADO x A-ZARA by CASALL
|
8
|37.73
|70.
|
542
|
Pim MULDER Stal Renken Klijndijk / Hiemstra en Hiemstra-Bleyie
IT'S POSSIBLE SRK
|
|
IT'S POSSIBLE SRK KWPN/Stallion/Bay/2013/by BERLIN x DON'T FORGET by QUIDAM DE REVEL
|
8
|38.62
|71.
|
173
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER / Gestüt Lewitz
CALOURINA PS
|
|
CALOURINA PS OS/Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
|
8
|38.65
|72.
|
433
|
Alexandra PAILLOT S.A.S.U. COMPAGNIE DE SAINT CYR, Laura ABOU, SAS HOSAJE
M.ADERMIE RJ
|
|
M.ADERMIE RJ /Mare/Other/2017/by FALAISE DE MUZE x W. ADERMIE 1 by NAMELUS R
|
8
|39.26
|73.
|
493
|
Simon WIDMANN Nicola JANUSCHKE-BLEICHER, Martin VOGEL / Andries Rudy
ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z
|
|
ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z ZANG/Gelding/Chestnut/2017/by ELVIS TER PUTTE x QUADRINO VD SCHRALE HAMME Z by QUIDAM DE REVEL
|
8
|39.79
|74.
|
552
|
Amanda SLAGTER Amanda SLAGTER / Lohmann
ROYAL BELLINI
|
|
ROYAL BELLINI WESTF/Mare/Grey/2017/by BELLINI ROYAL x ROMIRA by GROSSADMIRAL
|
8
|41.53
|75.
|
586
|
Alessia ARRIGO ZAZADZE ES Equestrian Team Holding BV / BVBA Nathalie Awouters
RAICO VAN DE LINDEHOEVE
|
|
RAICO VAN DE LINDEHOEVE BWP/Gelding/Other/2017/by TOULON
|
10
|43.33
|76.
|
179
|
Ismail Osama EL BORAI Mohamed MANSOUR
ONE IN A MILLION
|
|
ONE IN A MILLION BWP/Mare/Bay/2014/by DER SENAAT 111 x IT'S SUPER GIRL by SANTANDER H
|
12
|38.96
|77.
|
436
|
Virginie PAROT GAUZIGNAC S.C. AL ASAYL FRANCE
GODIVA AS
|
|
GODIVA AS /Mare/Bay/2016/by BALOUSSINI x ARIZONA by DARCO
|
15
|47.68
|78.
|
287
|
Charles Henri FERME Martine GARDENES-HEURTEBISE
HACKETT EDENROC
|
|
HACKETT EDENROC SF/Gelding/Chestnut/2017/by CASH DU PLESSIS x THEMIS EDENROC by WATCH ME
|
16
|39.95
|79.
|
291
|
Jean Francois FILATRIAU Solen GEVRESSE, William GEVRESSE
HASTON DES MEULIERES
|
|
HASTON DES MEULIERES SF/Stallion/Grey/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TIAMO DE LALINIERE by NABAB DE REVE
|
18
|50.03
|80.
|
367
|
Thomas LAMBERT SC YZA CHEVAUX
HUPERCUT DE LA VILLA
|
|
HUPERCUT DE LA VILLA SF/Stallion/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x GAZELLE DU PACHIS by ENSOR VAN DE HEFFINCK
|22
|58.01
|81.
|
488
|
Keira STOUTE Keysoe International / WIM EN LUDO VAN ROSSEM
K.I PELLA HORTA
|
|
K.I PELLA HORTA BWP/Mare/Black/2015/by LE DIAMANT HORTA x ILIANA VAN KLAPSCHEUT by LORD Z
|
32
|60.20
|82.
|
230
|
Jonathan CHABROL Daniel MILLET
GIGA LULU
|
|
GIGA LULU SF/Gelding/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL
|
36
|61.54
|
394
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Julie FIEURGANT / Eric Fevrier
EDORA D'HELBY
|
|
EDORA D'HELBY SF/Mare/Chestnut/2014/by KOUROS D'HELBY x MUSIDORA AR PARK by PAPILLON ROUGE
|EL
|
487
|
Keira STOUTE Keysoe International / Johan JUWET
K.I MAURICE
|
|
K.I MAURICE BWP/Gelding/Bay/2012/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x VINA by EROS PLATIERE
|EL
|
122
|
Dries DEKKERS D&J Projects BVBA, Evi WECKHUYZEN, Johan WECKHUYZEN / Stal 't Ruytershof
PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF
|
|
PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x LIEBERTHINA VAN 'T RUYTERSHOF by PLOT BLUE
|RET
|
558
|
Elise AASERUD GOEHRS Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für Pferde, Elise AASERUD GOEHRS
HORUS DU RICHEMONT
|
|
HORUS DU RICHEMONT /Stallion/Bay/2017/by UNIK D'ICK x VERONE DU RICHEMONT by IDEAL DE LA LOGE
|RET
|
416
|
Elisa MELLEC EARL ELEVAGE RUMEL
EMIR RUMEL
|
|
EMIR RUMEL /Stallion/Bay/2014/by ACAJOU RUMEL x QRINOLINE RUMEL by DOLLAR DU MURIER
|RET
|
106
|
Nathan BUDD Herik DURAN / Herik Duran
COLDPLAY DES ROSIERS Z
|
|
COLDPLAY DES ROSIERS Z ZANG/Stallion/Bay/2016/by CORNET OBOLENSKY x UTWO DES ROSIERS by HEARTBREAKER
|WD
|
456
|
Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU / GESTUET LEVITZ
CONFINO BLUE PS
|
|
CONFINO BLUE PS OS/Gelding/Bay/2014/by CONTHARGOS x CONNIE BLUE Z by CONTEFINO 2
|WD
|
103
|
Jeroen APPELEN L&M Sporthorses / Gestut Lewitz
MONTE BLUE PS
|
|
MONTE BLUE PS OS/Gelding/Chestnut/2013/by MONTE BELLINI x DOCIACCA by CHACCO-BLUE
|WD
|
396
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON ST STABLES SPRL
GAZELLE DUVERIE
|
|
GAZELLE DUVERIE /Mare/Other/2016/by KANNAN x GAZELLE DE LAVIGNE by PERSAN II
|WD
|
219
|
Bernard BRIAND CHEVALIER Fabrice GEORGELIN
HERALD D'EMERAUDE
|
|
HERALD D'EMERAUDE SF/Stallion/Bay/2017/by EMERALD VAN'T RUYTERSHOF x TAPASS by L’ARC DE TRIOMPHE
|WD
|
236
|
Camille CONDE FERREIRA Genevieve MEGRET / Claire GOUIN 18190 CORQUOY (FRA)
BASSANO DE NANTUEL
|
|
BASSANO DE NANTUEL SF/Stallion/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x KAYDORA DE NANTUEL by CALYPSO D'HERBIERS
|WD
|
154
|
Koen VEREECKE Jeroen LISSENS / Jeroen Lissens
QUINOA DE LA LINIERE
|
|
QUINOA DE LA LINIERE BWP/Mare/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x LITCHI DE LA LINIERE by LORO PIANA FILOU DE MUZE
|WD