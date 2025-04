SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam

1. 290 Jean Francois FILATRIAU Patrick GOBE GERSHWIN DROMELLE GERSHWIN DROMELLE /Gelding/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x UTINAM DROMELLE by LIMBO 0 31.28 EUR 875.00

2. 137 Gudrun PATTEET Sea Coast Horses BVBA / Johan Rooms - Vandenbranden SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS BWP/Mare/Bay/2012/by BAMAKO DE MUZE x JEUNESSE VAN T PARADIJS by EMERALD 0 32.06 EUR 700.00

3. 543 Pim MULDER Mulder Sporthorses B.V. / B. Winters LIDANTE 2 LIDANTE 2 KWPN/Mare/Bay/2016/by ELDORADO VD ZESHOEK x HIDANTE by CANABIS Z 0 32.38 EUR 525.00

4. 193 Valentin BESNARD Henriette EVAIN GERGOVIA GERGOVIA SF/Mare/Bay/2016/by CONTENDRO*GFE x CARLITA by L'ARC DE TRIOMPHE 0 32.44 EUR 350.00

5. 204 Alexis BORRIN Anne BORRIN, Pascal BORRIN HELIA D'ALTENBACH HELIA D'ALTENBACH /Mare/Grey/2017/by ANDIAMO SEMILLY x ROMY D'ALTENBACH by CANALETTO 0 32.74 EUR 245.00

6. 152 Koen VEREECKE Stoeterij Van Paemel / Joachim TIETZ FIESTA VAN PAEMEL FIESTA VAN PAEMEL HOLST/Mare/Bay/2017/by FOR PLEASURE x VOMAGA by QUIDAM DE REVEL 0 32.75 EUR 192.50

7. 121 Dries DEKKERS Gebroeders Ferson / Elin Appelgren AGNES AGNES SWB/Mare/Black/2011/by ALGOT 1182 x DUCHESS by AMPERE 0 33.35 EUR 140.00

8. 345 Nicolas HOUZELLE E.U.R.L. ECURIE NICOLAS HOUZELLE DISCO DU CHATTELLIER DISCO DU CHATTELLIER SF/Stallion/Bay/2013/by TSUNAMI DE HUS x VALSE DU CHATELLIER by QUITE EASY 0 33.82 EUR 105.00

9. 217 Bernard BRIAND CHEVALIER Roland LE FUSTEC GENIUS DE RANCE GENIUS DE RANCE SF/Gelding/Chestnut/2016/by QUITUS D'ARMANVILLE x VENUS DU REVERDY by QUICK STAR 0 33.85 EUR 105.00

10. 320 Raphael GOEHRS Elise AASERUD GOEHRS, EARL LE HARAS DE LOURAVI / Samuel VENNE 39700 CHATENOIS (FRA) GOLDEN BOY BOIS AILE GOLDEN BOY BOIS AILE SF/Stallion/Bay/2016/by RADIEUX x OAN DU VERY by QUICK STAR 0 34.10 EUR 87.50

11. 406 Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS / Richard Levallois HAWAII SEMILLY HAWAII SEMILLY SF/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x ODYSSEE SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY 0 34.58 EUR 87.50

12. 288 Charles Henri FERME EURL JDM HORSE HESPERIDE DU BREUIL HESPERIDE DU BREUIL /Mare/Chestnut/2017/by COMILFO PLUS Z x AUSTINE D'AMFER by HICKSTEAD 0 35.05 EUR 87.50

13. 148 Marine SCAUFLAIRE Gilbert DE ROOCK, Willem Greve Sportpaarden B.v. / Gs Stables - D.stalpaert UNAKI DE BORNIVAL Z UNAKI DE BORNIVAL Z ZANG/Mare/Grey/2017/by UNTOUCHABLE x CHEYENNE DE BORNIVAL Z by CATOKI 0 35.06 EUR 35.00

14. 401 Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET / Danile et Gaetan Stalpaert KAOMA DE BORNIVAL Z KAOMA DE BORNIVAL Z /Mare/Bay/2016/by KANNAN x AIRLANE Z by AIR JORDAN Z 0 35.58 EUR 35.00

15. 579 Liam NILSSON Farman Showjumpers AB / Hästak AB ULLA BELLA HASTAK ULLA BELLA HASTAK SWB/Mare/Bay/2013/by BONAPARTE Z x QULLA GULLA HASTAK by DIRCO HÄSTAK 0 35.69 EUR 35.00

16. 195 Valentin BESNARD S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE MACHO MAN MACHO MAN KWPN/Stallion/Other/2017/by KANNAN x GIOVANTA by NUMERO UNO 0 36.00 EUR 35.00

17. 142 Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM / stal 't Ruytershof H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF H&M QUALITHINA VAN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Black/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x INATHINA VAN'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE 0 36.05 EUR 35.00

18. 563 Arthur Gustavo DA SILVA C & M PARTNERSHIP LLC / ZG Schulz & Reimer GOLDJUNGE 158 GOLDJUNGE 158 HOLST/Gelding/Bay/2016/by GOLDFEVER I x EQUILIBRIA by CASPAR 0 36.19 EUR 35.00

19. 457 Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU GAROU D'ARGOUGES GAROU D'ARGOUGES /Stallion/Other/2016/by KANNAN x RAICHA D'ARGOUGES by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY 0 37.12 EUR 35.00

20. 424 Sylvain MISRAOUI S.A.S. HEMERA, Sylvain MISRAOUI / M LUDOVIC PIGNON GATSBY DE LA MOTTE GATSBY DE LA MOTTE SF/Gelding/Bay/2016/by KANNAN x BOMBINA FONTAINE by DIAMANT DE SEMILLY 0 37.59 EUR 35.00

21. 166 Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT PAILLOT EQUINE CONSULTING H CORNETTA DK H CORNETTA DK SF/Mare/Black/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VIALOTTA D'ICK by DIAMANT DE SEMILLY 0 37.82 EUR 35.00

22. 141 Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Jos Lansink Horses BV DOHA 7 DOHA 7 HANN/Gelding/Other/2016/by DIACONTINUS x GREAT TOP by GREY TOP 0 37.87 EUR 35.00

23. 478 Noa VEREL Anne Maxence MATISSE VEREL HEIDI CLASSIC HEIDI CLASSIC SF/Mare/Chestnut/2017/by UNTOUCHABLE*GFE x BRESCIA MASSUERE by COULEUR RUBIN 0 38.38

24. 392 Penelope LEPREVOST Michel GUIOT HELL DE TALMA HELL DE TALMA SF/Stallion/Grey/2017/by OGRION DES CHAMPS*HN x VALKYRIE DE TALMA by DIAMANT DE SEMILLY 0 38.58

25. 574 Petronella ANDERSSON Stephex Stables / MARC WENS STUD OPALINE DE W&S OPALINE DE W&S BWP/Mare/Grey/2014/by ETOULON x FELINE W&S by ZIROCCO BLUE VDL 0 38.90

26. 156 Anthony WELLENS Lucien DE WACHTER / Luc De Brauwer GINO DU DOMAINE Z GINO DU DOMAINE Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by GEORGE Z x DIDI DU DOMAINE by QUIDAM DE REVEL 0 38.96

27. 381 Arthur LE VOT Marie-Pierre LE VOT / S.C.E.A. Haras D'Arcy HARISTO DU GUE HARISTO DU GUE /Stallion/Chestnut/2017/by CICERO Z x BRUYERES DU GUE by DALTON VAN HET LINDEHOF 0 39.18

28. 455 Julia SEGALOT S.C. ECURIE PHILIPPE SEGALOT HUDSON DE VAINS HUDSON DE VAINS /Stallion/Bay/2017/by COMME IL FAUT x RIVIERE DE VAINS by ROBIN II Z 0 39.51

29. 540 Bas MOERINGS Geert MOERINGS / G.J.A. Moerings JESTHER JESTHER KWPN/Stallion/Bay/2014/by CARDENTO 933 x VESTHER by GUIDAM 0 39.67

30. 340 Stephanie HENNEQUIN Olivier DESUTTER, ILEK DAC DIANA V DIANA V /Mare/Chestnut/2016/by DER SENAAT 111 x QUELA by QUEBEC 0 40.07

31. 343 Stephanie HENNEQUIN SARL G2H SANDRA HENNEQUIN, Raoul CABOCHE, Stephanie HENNEQUIN / Dieter Scherwitzki MACKAY MACKAY HANN/Gelding/Chestnut/2014/ 0 40.50

32. 530 Berber DIJKMAN Beb VAN DOORN / van Doorn JOSS D JOSS D KWPN/Mare/Bay/2014/by BUBALU VDL x OUTLAW D by LUX Z 0 40.51

33. 160 João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA CMJ SPORTHORSE, LLC / Quality Stud KENZO QUALITY Z KENZO QUALITY Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by KANNAN x SHAKIRA VII by CON AIR 0 40.59

34. 576 Liam NILSSON TOPS HORSE TRADING BV, WH SPORTHORSES FABULOUS FABULOUS /Mare/Bay/2015/by WINDOWS VH COSTERSVELD x VITESSE GREENFIELD by CLINTON 0 40.71

35. 414 Agathe MARTIN S.C.E.A. SPORTHORSES AACM / Anne Carolin Hormann COUPACABANA COUPACABANA OS/Mare/Bay/2016/by COUPE GOLD x QUEENIE by QUALITY 9 0 40.93

36. 149 Gilles THOMAS VP STARS BV / Van de Heffinck BVBA JUNIUS VD HEFFINCK Z JUNIUS VD HEFFINCK Z ZANG/Gelding/Bay/2015/by VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE x LOUISIANA V/D MOLENDREEF by H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK 0 41.00

37. 135 Gudrun PATTEET Robin DENIJS, Sea Coast Horses BVBA, Raf VAN DE PERRE / Robin & Raf Denijs - Van de Perre BARON - RR Z BARON - RR Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by BAMAKO DE MUZE x DILADY D’ART Z by DIAMANT DE SEMILLY 1 40.41

38. 293 Alexandra FRANCART Michel FRIGOT, SYNDICAT GO TO HICKSTEAD GO TO HICKSTEAD MF GO TO HICKSTEAD MF /Stallion/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x BHANGARRA by HICKSTEAD 2 44.15

39. 349 Felix JARRY Marie-Louise SAVELLI / Marie-Louise Savelli DANONZO DANONZO SF/Gelding/Chestnut/2013/by TLALOC M x MORIANA by LIEU DE RAMPAN 4 32.31

40. 338 Xavier HAZEBROUCQ Patrick HUYSE / Yves Lippens PERTINI VD AXELHOEVE PERTINI VD AXELHOEVE BWP/Gelding/Chestnut/2015/by OGANO SITTE x CAMARA Z by CHELLANO Z 4 32.33

41. 110 Dimme D'HAESE Euro Horse BVBA / Alain Bourdon BACCARAT DU TERTRE BACCARAT DU TERTRE SF/Mare/Bay/2011/by PUTCH DES ISLES x KASSANDRE ERGER by INDOCTRO 4 33.29

42. 203 Alexis BORRIN Paula ARRIGO / DIANE ESVAN DOLIGO DE ST LEGER DOLIGO DE ST LEGER SF/Gelding/Bay/2013/by HOOLIGAN DE ROSYL x NIKITA D'EV by VOLCHEBNIK 4 35.62

43. 124 Katja HAEP Haep Elmar Sofino SL / Harm Sievers CHUPALINA 2 CHUPALINA 2 HOLST/Mare/Grey/2012/by CLARIMO x PIA XVII by CARETINO 2 4 35.91

44. 241 Gregory COTTARD LES ECURIES DE WY / Ducci Frantz CYBELE DE WY Z CYBELE DE WY Z ZANG/Mare/Grey/2014/by CENTINAIO D'IVE Z x VAL DISERE Z by VAL T'HORENS VD PADENBORE 4 36.17

45. 405 Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS GOOD PLEASURE SEMILLY GOOD PLEASURE SEMILLY /Stallion/Bay/2016/by FOR PLEASURE x BETTY BOOP SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY 4 36.30

46. 198 Mathieu BILLOT E.A.R.L. ECURIE LISA KIRCHER HEARTSONG DE PLEVILLE HEARTSONG DE PLEVILLE SF/Stallion/Bay/2017/by CARINJO*HDC x PIN'UP DE PLEVILLE by KANNAN 4 37.02

47. 351 Felix JARRY EARL des JAMONIERES Elevage du CELLIER HUMBLE DU CELLIER LA HUMBLE DU CELLIER LA SF/Mare/Bay/2017/by BALOU DU ROUET x QUIETUDE DU CELLIER by QUICK STAR 4 37.12

48. 375 Nicolas LAYEC David DELAJARRAUD, Helene DELAJARRAUD HELLEBORE DE BRENUS HELLEBORE DE BRENUS SF/Mare/Bay/2017/by ANDIAMO SEMILLY x TARENTULE DE BRENUS by ARS VIVENDI 4 37.51

49. 172 Qinyu PANG Qinyu PANG / Devos Stables OBSESSION DV OBSESSION DV BWP/Gelding/Bay/2014/by HUNTER'S SCENDRO x JUST ME D by CICERO Z 4 37.67

50. 226 Sara BRIONNE Alain LECLERCQ, E.a.r.l. QUIBEL STABLES HORIZON DE CAROLLES HORIZON DE CAROLLES /Gelding/Other/2017/by ROCK'N ROLL SEMILLY x ODARIOSE DE CAROLLES by QUIDAM DE REVEL 4 37.83

51. 528 Berber DIJKMAN VDP HORSES / Van de Pol DON JUAN VDP Z DON JUAN VDP Z ZANG/Gelding/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x GRAND PRIX by NUMERO UNO 4 38.23

52. 400 Paul LESCAILLET S.A.R.L. LESCAILLET HAWAI DE VAUCLERC HAWAI DE VAUCLERC /Mare/Bay/2017/by VAGABOND DE LA POMME x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL 4 38.33

53. 573 Petronella ANDERSSON Stephex Stables OLLISTER DU LYS OLLISTER DU LYS BWP/Gelding/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT 4 38.46

54. 326 Patrick GUIMBAL Patrick GUIMBAL BAGATELLE DE GRANLIEU BAGATELLE DE GRANLIEU SF/Gelding/Other/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x KATARINA DE GRANLIEU by QUICK STAR 4 38.81

55. 382 Arthur LE VOT SCEA HARAS DU PARADIS HORACIO DU PARADIS HORACIO DU PARADIS SF/Gelding/Bay/2017/by FOR PLEASURE x UTOPIA DU PARADIS by NABAB DE REVE 4 38.95

56. 248 Baptiste COUPERIE S.A.R.L. GBHR EPHEBE DU VIALLARD AA EPHEBE DU VIALLARD AA /Gelding/Bay/2014/by UPSILON x JUSTE BIEN by IAGO C 4 39.05

57. 504 Daniel FITZGERALD Ballywalter Stables Ltd / Max Verheij FLEURISKE Z FLEURISKE Z ZANG/Mare/Grey/2017/by FOR PLEASURE x WISKE by ROYAL BRAVOUR 4 39.61

57. 151 Gilles THOMAS Stal de Kalvarie / STAL DE KALVARIE QIARA DE KALVARIE QIARA DE KALVARIE BWP/Mare/Bay/2016/by SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER x ZINKA DE KALVARIE Z by ZANDOR Z 4 39.61

59. 562 Arthur Gustavo DA SILVA CC Holsteiner Breeding / CC Holsteiner Breeding CONTINUE CC CONTINUE CC SWB/Mare/Bay/2017/by COMME IL FAUT x NEKTINA CC by NEKTON 4 39.68

60. 524 Samy COLMAN Anas EL BOUSSAIRI REMEMBER VAN'T KIEVELD REMEMBER VAN'T KIEVELD BWP/Stallion/Grey/2017/ 4 39.76

61. 452 Titouan SCHUMACHER Denyse BAILLET HELVETIA HELVETIA SF/Mare/Bay/2017/by KANNAN x SCARLETTE DU GUE by QUAPRICE BOIS MARGOT 4 39.80

62. 158 Anthony WELLENS B.V.B.A. MATTON INVEST / Willy Matton LECTOR LECTOR SBS/Stallion/Chestnut/2017/by KANNAN x CHER by CONTENDER 4 39.81

63. 147 Marine SCAUFLAIRE Marine SCAUFLAIRE / Verheye Emmeric OBAMA VD WELLINGTON OBAMA VD WELLINGTON BWP/Gelding/Chestnut/2014/by ECHO VAN 'T SPIEVELD x LAYLA VD WELLINGTON by ARIZONA 4 40.00

64. 114 Viktor DAEM Thomas SKILBECQ / Skilbecq Pierre Et Thomas EAGLE EYE DU TINTIA Z EAGLE EYE DU TINTIA Z BWP/Gelding/Chestnut/2017/by EMERALD x FINE KISS DU TINTIA by CARUSSO LS LA SILLA 4 40.56

65. 107 Nathan BUDD Herik DURAN / Michel Guiot H'AUBIGNY DE TALMA H'AUBIGNY DE TALMA SF/Stallion/Bay/2017/by OGRION DES CHAMPS x C-UNITY DE LA NUTRIA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF 4 41.83

66. 210 Clement BOULANGER Jean-Francois NOEL / Bjoern Nagel DJ 43 DJ 43 HOLST/Stallion/Bay/2016/by DIAMANT DE SEMILLY x VICTORIA X by SAN PATRIGNANO CASSINI 4 42.46

67. 294 Alexandra FRANCART Marion MASSELIN HERMES LES VILLAS HERMES LES VILLAS /Stallion/Bay/2017/by DOMINATOR 2000 Z x CHANEL DES VILLAS by KANNAN 5 36.16

68. 175 Rene LOPEZ LIZARAZO Milestone Farm, GBBS International Ltd VISA DE VY Z VISA DE VY Z ZANG/Mare/Bay/2017/by VLEUT x FOR FUN DE HUS Z by FOR HERO DE HUS 7 46.69

69. 492 Tiara BLEICHER Nicola JANUSCHKE-BLEICHER / Christin Bendfeldt ZAYADO ZAYADO HOLST/Gelding/Grey/2011/by CAYADO x A-ZARA by CASALL 8 37.73

70. 542 Pim MULDER Stal Renken Klijndijk / Hiemstra en Hiemstra-Bleyie IT'S POSSIBLE SRK IT'S POSSIBLE SRK KWPN/Stallion/Bay/2013/by BERLIN x DON'T FORGET by QUIDAM DE REVEL 8 38.62

71. 173 Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER / Gestüt Lewitz CALOURINA PS CALOURINA PS OS/Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET 8 38.65

72. 433 Alexandra PAILLOT S.A.S.U. COMPAGNIE DE SAINT CYR, Laura ABOU, SAS HOSAJE M.ADERMIE RJ M.ADERMIE RJ /Mare/Other/2017/by FALAISE DE MUZE x W. ADERMIE 1 by NAMELUS R 8 39.26

73. 493 Simon WIDMANN Nicola JANUSCHKE-BLEICHER, Martin VOGEL / Andries Rudy ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z ESPECIALLY VD SCHRALE HAMME Z ZANG/Gelding/Chestnut/2017/by ELVIS TER PUTTE x QUADRINO VD SCHRALE HAMME Z by QUIDAM DE REVEL 8 39.79

74. 552 Amanda SLAGTER Amanda SLAGTER / Lohmann ROYAL BELLINI ROYAL BELLINI WESTF/Mare/Grey/2017/by BELLINI ROYAL x ROMIRA by GROSSADMIRAL 8 41.53

75. 586 Alessia ARRIGO ZAZADZE ES Equestrian Team Holding BV / BVBA Nathalie Awouters RAICO VAN DE LINDEHOEVE RAICO VAN DE LINDEHOEVE BWP/Gelding/Other/2017/by TOULON 10 43.33

76. 179 Ismail Osama EL BORAI Mohamed MANSOUR ONE IN A MILLION ONE IN A MILLION BWP/Mare/Bay/2014/by DER SENAAT 111 x IT'S SUPER GIRL by SANTANDER H 12 38.96

77. 436 Virginie PAROT GAUZIGNAC S.C. AL ASAYL FRANCE GODIVA AS GODIVA AS /Mare/Bay/2016/by BALOUSSINI x ARIZONA by DARCO 15 47.68

78. 287 Charles Henri FERME Martine GARDENES-HEURTEBISE HACKETT EDENROC HACKETT EDENROC SF/Gelding/Chestnut/2017/by CASH DU PLESSIS x THEMIS EDENROC by WATCH ME 16 39.95

79. 291 Jean Francois FILATRIAU Solen GEVRESSE, William GEVRESSE HASTON DES MEULIERES HASTON DES MEULIERES SF/Stallion/Grey/2017/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TIAMO DE LALINIERE by NABAB DE REVE 18 50.03

80. 367 Thomas LAMBERT SC YZA CHEVAUX HUPERCUT DE LA VILLA HUPERCUT DE LA VILLA SF/Stallion/Bay/2017/by DIAMANT DE SEMILLY x GAZELLE DU PACHIS by ENSOR VAN DE HEFFINCK 22 58.01

81. 488 Keira STOUTE Keysoe International / WIM EN LUDO VAN ROSSEM K.I PELLA HORTA K.I PELLA HORTA BWP/Mare/Black/2015/by LE DIAMANT HORTA x ILIANA VAN KLAPSCHEUT by LORD Z 32 60.20

82. 230 Jonathan CHABROL Daniel MILLET GIGA LULU GIGA LULU SF/Gelding/Chestnut/2016/by VIGO D'ARSOUILLES x MA P'TITE LULU by QUIDAM DE REVEL 36 61.54

394 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Julie FIEURGANT / Eric Fevrier EDORA D'HELBY EDORA D'HELBY SF/Mare/Chestnut/2014/by KOUROS D'HELBY x MUSIDORA AR PARK by PAPILLON ROUGE EL

487 Keira STOUTE Keysoe International / Johan JUWET K.I MAURICE K.I MAURICE BWP/Gelding/Bay/2012/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x VINA by EROS PLATIERE EL

122 Dries DEKKERS D&J Projects BVBA, Evi WECKHUYZEN, Johan WECKHUYZEN / Stal 't Ruytershof PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF PENELOPE VAN 'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2015/by COMME IL FAUT x LIEBERTHINA VAN 'T RUYTERSHOF by PLOT BLUE RET

558 Elise AASERUD GOEHRS Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für Pferde, Elise AASERUD GOEHRS HORUS DU RICHEMONT HORUS DU RICHEMONT /Stallion/Bay/2017/by UNIK D'ICK x VERONE DU RICHEMONT by IDEAL DE LA LOGE RET

416 Elisa MELLEC EARL ELEVAGE RUMEL EMIR RUMEL EMIR RUMEL /Stallion/Bay/2014/by ACAJOU RUMEL x QRINOLINE RUMEL by DOLLAR DU MURIER RET

106 Nathan BUDD Herik DURAN / Herik Duran COLDPLAY DES ROSIERS Z COLDPLAY DES ROSIERS Z ZANG/Stallion/Bay/2016/by CORNET OBOLENSKY x UTWO DES ROSIERS by HEARTBREAKER WD

456 Valentin SINGER E.A.R.L. HARAS DE FONTAINEBLEAU / GESTUET LEVITZ CONFINO BLUE PS CONFINO BLUE PS OS/Gelding/Bay/2014/by CONTHARGOS x CONNIE BLUE Z by CONTEFINO 2 WD

103 Jeroen APPELEN L&M Sporthorses / Gestut Lewitz MONTE BLUE PS MONTE BLUE PS OS/Gelding/Chestnut/2013/by MONTE BELLINI x DOCIACCA by CHACCO-BLUE WD

396 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON ST STABLES SPRL GAZELLE DUVERIE GAZELLE DUVERIE /Mare/Other/2016/by KANNAN x GAZELLE DE LAVIGNE by PERSAN II WD

219 Bernard BRIAND CHEVALIER Fabrice GEORGELIN HERALD D'EMERAUDE HERALD D'EMERAUDE SF/Stallion/Bay/2017/by EMERALD VAN'T RUYTERSHOF x TAPASS by L’ARC DE TRIOMPHE WD

236 Camille CONDE FERREIRA Genevieve MEGRET / Claire GOUIN 18190 CORQUOY (FRA) BASSANO DE NANTUEL BASSANO DE NANTUEL SF/Stallion/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x KAYDORA DE NANTUEL by CALYPSO D'HERBIERS WD