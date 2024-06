SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam

1. 656 Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI, Jac Sporthorses SLU / Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA) DYRKA DU CARRY DYRKA DU CARRY SF/Mare/Chestnut/2013/by SIRYUS DE BAVOZ x GWLADYS D'ORYVIL by RUYBLAS 0 56.00 EUR 7,050.00

2. 521 Olivier PHILIPPAERTS TEAM PHILIPPAERTS / G.J.A.MOERINGS KWIK TWEET KWIK TWEET KWPN/Mare/Chestnut/2015/by FOR PLEASURE x TWITTER Z by TWISTHER 0 57.42 EUR 5,640.00

3. 550 Eduardo ALVAREZ AZNAR KALIYUGA S.L. / STAL 'T RUYTERSHOF BVBA MADE IN'T RUYTERSHOF MADE IN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2012/by NORTON D' EOLE x JADE VAN ' T ARKELHOF by DIAMANT DE SEMILLY 0 57.55 EUR 4,230.00

4. 623 Shane SWEETNAM SEABROOK LLC / Pierre & Pascale Vanderschelden - Van Averlaet IRANDOLE DU FLOT IRANDOLE DU FLOT SBS/Mare/Bay/2014/by VIVALDI DU SEIGNEUR x FARANDOLE DU SEIGNEUR by OGANO SITTE 0 57.70 EUR 2,820.00

5. 574 Marie DEMONTE SAS ESTRELAND FLASHING DE RIVERLAND FLASHING DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2015/by KANNAN x SCUBA DE RIVERLAND by ALLEGRETO 0 57.89 EUR 1,974.00

6. 650 Pius SCHWIZER Olivier DE COULON / SIJBERS W. CHELSEA Z CHELSEA Z ZANG/Gelding/Chestnut/2013/by CHELLANO ALPHA Z x CICELUSINA Z by CICERO Z VAN PAEMEL 0 58.08 EUR 1,551.00

7. 567 Simon DELESTRE H-JUMPING SA CRACK D'AIGUILLY Z CRACK D'AIGUILLY Z ZANG/Stallion/Other/2015/by COMME IL FAUT 5 x BUTTERFLY AIGUILLY by NABAB DE REVE 0 58.47 EUR 1,128.00

8. 659 Peder FREDRICSON Bahia Group / Toni A. Paust H&M BAHIA H&M BAHIA DWB/Mare/Bay/2014/by BALOUBET DU ROUET x CORNELIA by CORONADO II 0 59.24 EUR 846.00

9. 536 Yuri MANSUR Daniel AGUIAR MORELLI / TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) CATCH ME MARATHON CATCH ME MARATHON HANN/Mare/Other/2008/by CONTAGIO x WALESSA by WERTHER 0 59.40 EUR 846.00

10. 577 Pierre Marie FRIANT S.A.R.L. EQUIOUEST / S.a.r.l. EQUIOUEST JUMP 44119 TREILLIERES (FRA) BIANCA STAR BIANCA STAR SF/Mare/Bay/2011/by QUICK STAR x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III 0 59.48 EUR 705.00

11. 628 Giampiero GAROFALO HENDRIX TRADING BV, Giampiero GAROFALO / C.J.P. Helderman, Zesweg 170, 6604 BP WIJCHEN GASPAHR GASPAHR KWPN/Stallion/Bay/2011/by BERLIN x COSTA by OTANGELO 0 59.88 EUR 705.00

12. 539 Pedro VENISS VENISS STABLES, S.L DUELANTE 3K DUELANTE 3K /Stallion/Chestnut/2014/ 0 60.35 EUR 705.00

13. 634 Lars KERSTEN Stal Marienshof / stal marienshof BOEBKA VH MARIENSHOF Z BOEBKA VH MARIENSHOF Z ZANG/Gelding/Black/2013/by BALOU DU ROUET x CALORIE VH MARIENSHOF by MARIEN 0 60.42 EUR 100.00

14. 600 Philippe ROZIER Christian BAILLET / M. JORIS DE BRABANDER 99 (FRA) LE COULTRE DE MUZE LE COULTRE DE MUZE BWP/Stallion/Grey/2011/by PRESLEY BOY x GENEVE DE MUZE by VIGO D'ARSOUILLES 0 62.10 EUR 100.00

15. 676 Aaron VALE Debbie SMITH, Donald STEWART / Haras des dames STYLES STYLES BWP/Gelding/Grey/2016/by CORNET OBOLENSKY x ULOTA DU ROC by CANTURO 0 62.76

16. 594 Megane MOISSONNIER Laurent GUILLET QOUP DE COEUR DE MUZE QOUP DE COEUR DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x FRAGANCE DE CHALUS by JALISCO B 0 64.65

17. 501 Max KÜHNER Max KÜHNER / J.W.Greve EIC QUANTUM ROBIN V EIC QUANTUM ROBIN V KWPN/Gelding/Grey/2013/by CARAMBOLE x STAKKONITA Z by STAKKATO 0 65.96

18. 571 Nicolas DELMOTTE SARL HURICAN HE HOP DE LA SAVENIERE HE HOP DE LA SAVENIERE /Stallion/Bay/2013/by COEUR DE CACHAS DS x ZULMA VAN DE HELLE by ZEUS EX GORDIOS 0 66.30

19. 510 Katharina RHOMBERG Gerhard RAUCH / Udo Grochowski COLESTUS CAMBRIDGE COLESTUS CAMBRIDGE WESTF/Gelding/Grey/2015/by COLESTUS x CHANTAL by CAMBRIDGE 8 0 66.83

20. 556 Mariano MARTINEZ BASTIDA BARMAR SPORTHORSES S.L., Mariano MARTINEZ BASTIDA / G.L. Dirksen-Hoksbergen JUP JUP KWPN/Gelding/Bay/2014/by CARRERA VDL x WHOOPY by SIVERSTONE 0 69.70

21. 670 Kent FARRINGTON KENT FARRINGTON LLC, RABBIT ROOT STABLES, LLC / Jasper Doucé TOULAYNA TOULAYNA ZANG/Mare/Bay/2014/by TOULON x VUELTA by PARCO 3 74.59

22. 580 Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE / SABINE DECHAMBOUX ESTRELLA DE LA BATIA ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO 4 56.47

23. 678 Mclain WARD Robin CLEARY PARSKY / Vahrmann, Benno u. Anja FIRST LADY FIRST LADY OS/Mare/Bay/2013/by DON DIARADO x LOVE DREAM by LORDANOS 4 57.60

24. 611 Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables / Gust Brosens MA BELLE MA BELLE BWP/Mare/Grey/2012/by UGANO SITTE x ELLE by BAYARD D'ELLE 4 57.81

25. 617 Marcus EHNING Nybor Pferde GmbH & Co.KG / Szadkowski Michal FLOWER GIRL FLOWER GIRL HOLST/Mare/Grey/2013/by HICKSTEAD x VERNISAGE by CATOKI 4 60.50

26. 547 Roberto TERAN TAFUR ROCKING BASILISK FARM, LLC / Titus Vereecke IRON MAIDEN IRON MAIDEN ZANG/Gelding/Grey/2015/by CLARIMO x LA VIE VAN DE GROTE HAART by KASHMIR VAN 'T SCHUTTERSHOF 4 61.75

27. 595 Olivier PERREAU Stephane MONIER CALYPSO DES JOANINS Z CALYPSO DES JOANINS Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by CLEARWAY x CURIOS ET Z by CHELLANO 4 61.84

28. 565 Francois Xavier BOUDANT Pierre BHAVSAR, Veronique MOREAU EGOKI EGOKI SF/Stallion/Bay/2014/by CATOKI x SUBLIME DU PLESSIS by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO 4 62.26

29. 508 Alessandra REICH Springpferde Stiftland GmbH & Co.KG JOINT JOINT /Mare/Bay/2014/by OPIUM x DESCA by NUMERO UNO 4 63.95

30. 603 Jeanne SADRAN Benjamin HEDIN FUNKY BOY DES REVES FUNKY BOY DES REVES /Stallion/Bay/2015/by VIGO D'ARSOUILLES x IT'S MAGIC VM by COOPER VD HEFFINCK 4 63.97

31. 639 Martin FUCHS Adolfo JURI / Gerhard Stamer CONNER JEI CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO 4 65.30

32. 551 Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL YEGUADA VALBANERA S.L. DIABLA PS DIABLA PS OS/Mare/Other/2015/by CHACCO LOVER x CAROULONIA by TOULON 4 65.79

33. 576 Marc DILASSER Marie BOURDIN, Antoine DECHANCE / BOURDIN MARIE - ANTOINE DECHANCE FEELING CHANCE FEELING CHANCE SF/Mare/Grey/2015/by CORNET OBOLENSKY x ADRENALINE CHANCE by DIAMANT DE SEMILLY 4 65.82

34. 553 Ismael GARCIA ROQUE INVERSIONES MEXIM S.L. BRAZILIA DK Z BRAZILIA DK Z /Gelding/Chestnut/2015/by BY CEIRA D'ICK x AMATHILDE D ICK by ARGENTINUS 4 66.14

35. 515 Niels BRUYNSEELS Dirk D'HAESE, Stal Eigenlo / Dirk Dhaese – Van Lombergen Dany Q-SANDER VAN DE VOSBERG Q-SANDER VAN DE VOSBERG BWP/Gelding/Chestnut/2016/by KASSANDER VAN’T ROOSAKKER x ANOESKA VAN DE RUITERSHOEVE by CLINTON 4 68.27

36. 654 Petronella ANDERSSON Stephex Stables OLLISTER DU LYS OLLISTER DU LYS BWP/Stallion/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT 8 57.39

37. 517 Jérôme GUERY Stefaan KUPPENS / luc kuppens JYRADO VH BOVENHOEKSHOF JYRADO VH BOVENHOEKSHOF SBS/Stallion/Bay/2015/by BY CEIRA D'ICK x RADETSKY CHIN V/H BOVENHOEKSHO by BALOUBET DU ROUET 8 58.66

38. 609 Lily ATTWOOD Emmy FREEMAN-ATTWOOD KARIBOU HORTA KARIBOU HORTA BWP/Gelding/Chestnut/2010/by LANDOR S x CHOU CHOU OF COLORS by FOR PLEASURE 8 60.70

39. 563 Roger Yves BOST Emilien PINKET EVER DE TURAN EVER DE TURAN SF/Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL 8 62.89

40. 522 Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR EYTUKA OF TWO NOTES Z EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN 8 63.77

41. 587 Nicolas LAYEC S.C.E.A. HARAS D'ELLE DIVINE D'ELLE DIVINE D'ELLE SF/Mare/Bay/2013/by QUICK STAR x IDEE D'ELLE by CABRI D'ELLE 8 65.09

42. 530 Luiz Felipe CORTIZO GONÇALVES Lei WANG / MTS.van Esch HOSELINDE HOSELINDE KWPN/Mare/Grey/2012/by CAMPBELL VDL x ROSELINDE by ZEUS 8 66.49

43. 667 Karl COOK Signe OSTBY / PAscal Morelle ETUNDEL DE MAROCY ETUNDEL DE MAROCY SF/Gelding/Grey/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x ELLE VAN ST MAARTEN by PRESIDENT 12 58.75

44. 648 Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / J. POPPEN KAREL DOORMAN KAREL DOORMAN KWPN/Gelding/Grey/2015/by DAKAR VDL x FYENDA P by HICKSTEAD 12 61.22

45. 590 Edward LEVY S.A.S. LE HARAS DE NEROLI, S.c. MEZARD SPORTS / Dominique PICARD 87210 LA BAZEUGE (FRA) ELFY DU PIC ELFY DU PIC /Mare/Bay/2014/by TYPE TOP DU MONTEIL x KARMA DES BARREAUX by THOAS DU THEILLET 12 61.51

46. 613 Hans-Dieter DREHER Hans-Dieter DREHER, SIPE Handels AG COUS COUS 3 COUS COUS 3 HOLST/Gelding/Grey/2012/by CACHAS x SESTRIERE by LASINO 12 62.78

47. 598 Olivier ROBERT E.a.r.l. GLOBAL DREAMS STABLES HELTIC HELTIC HOLST/Gelding/Bay/2016/by HERALD 3 x KANTUSCHA by CANTUS 12 69.43

48. 620 Philipp WEISHAUPT Alice LAWAETZ, Philipp WEISHAUPT / Geffken, Jürgen COBY 8 COBY 8 HANN/Gelding/Bay/2010/by CONTAGIO x ESTEFANIA by ESCUDO 19 12 79.23

49. 588 Philippe LEONI SAS PLCB / Jouanne Laurent CYCLONE L'EPIVENT CYCLONE L'EPIVENT SF/Gelding/Bay/2012/by ULIXE x ICONE DE QUETTEHOU by ARPEGE PIERREVILLE 20 79.97

50. 506 Gerfried PUCK Egbert SCHEP / H. Jacobs IDIAAL SPECIAL H.J. IDIAAL SPECIAL H.J. KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x A VAANTJE R by CARINJO 30 97.58

662 Linda HEED Viksbergs Säteri AB / Viksbergs Säteri AB SKYLANDER VS SKYLANDER VS SWB/Stallion/Bay/2014/by STOLZENBERG x CARAMBA PJ by CASSINI II EL

542 Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD DRISS DE KERGLENN DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x UNNA DE KERGLENN*HDC by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT EL

582 Cedric HUREL S.e.l.a.r.l. JEAUSSERAND / G.a.e.c. DE LA VESQUERIE 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE (FRA) CHEF DE VESQUERIE CHEF DE VESQUERIE SF/Gelding/Bay/2012/by CHEF ROUGE*HN x UT DE LA VESQUERIE by ELF III EL

559 Armando TRAPOTE YEGUADA VALBANERA S.L. GRACE BLUE GRACE BLUE OS/Mare/Bay/2015/by CHACCO-BLUE x CAROONISA by CARTOON 21 EL

525 Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR BERLINE DU MAILLET Z BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER RET

504 Peter PETSCHENIG PETSCHENIG SHOWJUMPING, LLC / THEEUWES - BAL HARRIE EN PATRI, ZANDHOVEN (BEL) ITS THE SENATOR 111 ITS THE SENATOR 111 BWP/Stallion/Grey/2008/by DER SENAAT 111 x BABS VAN HET SLUISHOF by OHIO VAN DE PADENBORRE RET