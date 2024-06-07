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Jumping International CSIO5* - CSI1*

La Baule (FRA) | 06 - 09 June 2024

Schedule
Start List PDF Results PDF

06 - Prix Captain Jet

CSIO5* - 1.45m - Table A against the clock - 28,200.00 €

Friday, 07 June 2024
10:10
logo partenaires
Main Arena
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
656
Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI, Jac Sporthorses SLU / Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA)
DYRKA DU CARRY
flag
DYRKA DU CARRY SF/Mare/Chestnut/2013/by SIRYUS DE BAVOZ x GWLADYS D'ORYVIL by RUYBLAS
0
56.00
EUR 7,050.00
2.
521
Olivier PHILIPPAERTS TEAM PHILIPPAERTS / G.J.A.MOERINGS
KWIK TWEET
flag
KWIK TWEET KWPN/Mare/Chestnut/2015/by FOR PLEASURE x TWITTER Z by TWISTHER
0
57.42
EUR 5,640.00
3.
550
Eduardo ALVAREZ AZNAR KALIYUGA S.L. / STAL 'T RUYTERSHOF BVBA
MADE IN'T RUYTERSHOF
flag
MADE IN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2012/by NORTON D' EOLE x JADE VAN ' T ARKELHOF by DIAMANT DE SEMILLY
0
57.55
EUR 4,230.00
4.
623
Shane SWEETNAM SEABROOK LLC / Pierre & Pascale Vanderschelden - Van Averlaet
IRANDOLE DU FLOT
flag
IRANDOLE DU FLOT SBS/Mare/Bay/2014/by VIVALDI DU SEIGNEUR x FARANDOLE DU SEIGNEUR by OGANO SITTE
0
57.70
EUR 2,820.00
5.
574
Marie DEMONTE SAS ESTRELAND
FLASHING DE RIVERLAND
flag
FLASHING DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2015/by KANNAN x SCUBA DE RIVERLAND by ALLEGRETO
0
57.89
EUR 1,974.00
6.
650
Pius SCHWIZER Olivier DE COULON / SIJBERS W.
CHELSEA Z
flag
CHELSEA Z ZANG/Gelding/Chestnut/2013/by CHELLANO ALPHA Z x CICELUSINA Z by CICERO Z VAN PAEMEL
0
58.08
EUR 1,551.00
7.
567
Simon DELESTRE H-JUMPING SA
CRACK D'AIGUILLY Z
flag
CRACK D'AIGUILLY Z ZANG/Stallion/Other/2015/by COMME IL FAUT 5 x BUTTERFLY AIGUILLY by NABAB DE REVE
0
58.47
EUR 1,128.00
8.
659
Peder FREDRICSON Bahia Group / Toni A. Paust
H&M BAHIA
flag
H&M BAHIA DWB/Mare/Bay/2014/by BALOUBET DU ROUET x CORNELIA by CORONADO II
0
59.24
EUR 846.00
9.
536
Yuri MANSUR Daniel AGUIAR MORELLI / TIEDJE, HEINZ JUN. (GER)
CATCH ME MARATHON
flag
CATCH ME MARATHON HANN/Mare/Other/2008/by CONTAGIO x WALESSA by WERTHER
0
59.40
EUR 846.00
10.
577
Pierre Marie FRIANT S.A.R.L. EQUIOUEST / S.a.r.l. EQUIOUEST JUMP 44119 TREILLIERES (FRA)
BIANCA STAR
flag
BIANCA STAR SF/Mare/Bay/2011/by QUICK STAR x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
0
59.48
EUR 705.00
11.
628
Giampiero GAROFALO HENDRIX TRADING BV, Giampiero GAROFALO / C.J.P. Helderman, Zesweg 170, 6604 BP WIJCHEN
GASPAHR
flag
GASPAHR KWPN/Stallion/Bay/2011/by BERLIN x COSTA by OTANGELO
0
59.88
EUR 705.00
12.
539
Pedro VENISS VENISS STABLES, S.L
DUELANTE 3K
flag
DUELANTE 3K /Stallion/Chestnut/2014/
0
60.35
EUR 705.00
13.
634
Lars KERSTEN Stal Marienshof / stal marienshof
BOEBKA VH MARIENSHOF Z
flag
BOEBKA VH MARIENSHOF Z ZANG/Gelding/Black/2013/by BALOU DU ROUET x CALORIE VH MARIENSHOF by MARIEN
0
60.42
EUR 100.00
14.
600
Philippe ROZIER Christian BAILLET / M. JORIS DE BRABANDER 99 (FRA)
LE COULTRE DE MUZE
flag
LE COULTRE DE MUZE BWP/Stallion/Grey/2011/by PRESLEY BOY x GENEVE DE MUZE by VIGO D'ARSOUILLES
0
62.10
EUR 100.00
15.
676
Aaron VALE Debbie SMITH, Donald STEWART / Haras des dames
STYLES
flag
STYLES BWP/Gelding/Grey/2016/by CORNET OBOLENSKY x ULOTA DU ROC by CANTURO
0
62.76
16.
594
Megane MOISSONNIER Laurent GUILLET
QOUP DE COEUR DE MUZE
flag
QOUP DE COEUR DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x FRAGANCE DE CHALUS by JALISCO B
0
64.65
17.
501
Max KÜHNER Max KÜHNER / J.W.Greve
EIC QUANTUM ROBIN V
flag
EIC QUANTUM ROBIN V KWPN/Gelding/Grey/2013/by CARAMBOLE x STAKKONITA Z by STAKKATO
0
65.96
18.
571
Nicolas DELMOTTE SARL HURICAN
HE HOP DE LA SAVENIERE
flag
HE HOP DE LA SAVENIERE /Stallion/Bay/2013/by COEUR DE CACHAS DS x ZULMA VAN DE HELLE by ZEUS EX GORDIOS
0
66.30
19.
510
Katharina RHOMBERG Gerhard RAUCH / Udo Grochowski
COLESTUS CAMBRIDGE
flag
COLESTUS CAMBRIDGE WESTF/Gelding/Grey/2015/by COLESTUS x CHANTAL by CAMBRIDGE 8
0
66.83
20.
556
Mariano MARTINEZ BASTIDA BARMAR SPORTHORSES S.L., Mariano MARTINEZ BASTIDA / G.L. Dirksen-Hoksbergen
JUP
flag
JUP KWPN/Gelding/Bay/2014/by CARRERA VDL x WHOOPY by SIVERSTONE
0
69.70
21.
670
Kent FARRINGTON KENT FARRINGTON LLC, RABBIT ROOT STABLES, LLC / Jasper Doucé
TOULAYNA
flag
TOULAYNA ZANG/Mare/Bay/2014/by TOULON x VUELTA by PARCO
3
74.59
22.
580
Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE / SABINE DECHAMBOUX
ESTRELLA DE LA BATIA
flag
ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO
4
56.47
23.
678
Mclain WARD Robin CLEARY PARSKY / Vahrmann, Benno u. Anja
FIRST LADY
flag
FIRST LADY OS/Mare/Bay/2013/by DON DIARADO x LOVE DREAM by LORDANOS
4
57.60
24.
611
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables / Gust Brosens
MA BELLE
flag
MA BELLE BWP/Mare/Grey/2012/by UGANO SITTE x ELLE by BAYARD D'ELLE
4
57.81
25.
617
Marcus EHNING Nybor Pferde GmbH &amp; Co.KG / Szadkowski Michal
FLOWER GIRL
flag
FLOWER GIRL HOLST/Mare/Grey/2013/by HICKSTEAD x VERNISAGE by CATOKI
4
60.50
26.
547
Roberto TERAN TAFUR ROCKING BASILISK FARM, LLC / Titus Vereecke
IRON MAIDEN
flag
IRON MAIDEN ZANG/Gelding/Grey/2015/by CLARIMO x LA VIE VAN DE GROTE HAART by KASHMIR VAN 'T SCHUTTERSHOF
4
61.75
27.
595
Olivier PERREAU Stephane MONIER
CALYPSO DES JOANINS Z
flag
CALYPSO DES JOANINS Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by CLEARWAY x CURIOS ET Z by CHELLANO
4
61.84
28.
565
Francois Xavier BOUDANT Pierre BHAVSAR, Veronique MOREAU
EGOKI
flag
EGOKI SF/Stallion/Bay/2014/by CATOKI x SUBLIME DU PLESSIS by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
4
62.26
29.
508
Alessandra REICH Springpferde Stiftland GmbH &amp; Co.KG
JOINT
flag
JOINT /Mare/Bay/2014/by OPIUM x DESCA by NUMERO UNO
4
63.95
30.
603
Jeanne SADRAN Benjamin HEDIN
FUNKY BOY DES REVES
flag
FUNKY BOY DES REVES /Stallion/Bay/2015/by VIGO D'ARSOUILLES x IT'S MAGIC VM by COOPER VD HEFFINCK
4
63.97
31.
639
Martin FUCHS Adolfo JURI / Gerhard Stamer
CONNER JEI
flag
CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO
4
65.30
32.
551
Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL YEGUADA VALBANERA S.L.
DIABLA PS
flag
DIABLA PS OS/Mare/Other/2015/by CHACCO LOVER x CAROULONIA by TOULON
4
65.79
33.
576
Marc DILASSER Marie BOURDIN, Antoine DECHANCE / BOURDIN MARIE - ANTOINE DECHANCE
FEELING CHANCE
flag
FEELING CHANCE SF/Mare/Grey/2015/by CORNET OBOLENSKY x ADRENALINE CHANCE by DIAMANT DE SEMILLY
4
65.82
34.
553
Ismael GARCIA ROQUE INVERSIONES MEXIM S.L.
BRAZILIA DK Z
flag
BRAZILIA DK Z /Gelding/Chestnut/2015/by BY CEIRA D'ICK x AMATHILDE D ICK by ARGENTINUS
4
66.14
35.
515
Niels BRUYNSEELS Dirk D'HAESE, Stal Eigenlo / Dirk Dhaese – Van Lombergen Dany
Q-SANDER VAN DE VOSBERG
flag
Q-SANDER VAN DE VOSBERG BWP/Gelding/Chestnut/2016/by KASSANDER VAN’T ROOSAKKER x ANOESKA VAN DE RUITERSHOEVE by CLINTON
4
68.27
36.
654
Petronella ANDERSSON Stephex Stables
OLLISTER DU LYS
flag
OLLISTER DU LYS BWP/Stallion/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT
8
57.39
37.
517
Jérôme GUERY Stefaan KUPPENS / luc kuppens
JYRADO VH BOVENHOEKSHOF
flag
JYRADO VH BOVENHOEKSHOF SBS/Stallion/Bay/2015/by BY CEIRA D'ICK x RADETSKY CHIN V/H BOVENHOEKSHO by BALOUBET DU ROUET
8
58.66
38.
609
Lily ATTWOOD Emmy FREEMAN-ATTWOOD
KARIBOU HORTA
flag
KARIBOU HORTA BWP/Gelding/Chestnut/2010/by LANDOR S x CHOU CHOU OF COLORS by FOR PLEASURE
8
60.70
39.
563
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
flag
EVER DE TURAN SF/Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
8
62.89
40.
522
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
flag
EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN
8
63.77
41.
587
Nicolas LAYEC S.C.E.A. HARAS D'ELLE
DIVINE D'ELLE
flag
DIVINE D'ELLE SF/Mare/Bay/2013/by QUICK STAR x IDEE D'ELLE by CABRI D'ELLE
8
65.09
42.
530
Luiz Felipe CORTIZO GONÇALVES Lei WANG / MTS.van Esch
HOSELINDE
flag
HOSELINDE KWPN/Mare/Grey/2012/by CAMPBELL VDL x ROSELINDE by ZEUS
8
66.49
43.
667
Karl COOK Signe OSTBY / PAscal Morelle
ETUNDEL DE MAROCY
flag
ETUNDEL DE MAROCY SF/Gelding/Grey/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x ELLE VAN ST MAARTEN by PRESIDENT
12
58.75
44.
648
Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / J. POPPEN
KAREL DOORMAN
flag
KAREL DOORMAN KWPN/Gelding/Grey/2015/by DAKAR VDL x FYENDA P by HICKSTEAD
12
61.22
45.
590
Edward LEVY S.A.S. LE HARAS DE NEROLI, S.c. MEZARD SPORTS / Dominique PICARD 87210 LA BAZEUGE (FRA)
ELFY DU PIC
flag
ELFY DU PIC /Mare/Bay/2014/by TYPE TOP DU MONTEIL x KARMA DES BARREAUX by THOAS DU THEILLET
12
61.51
46.
613
Hans-Dieter DREHER Hans-Dieter DREHER, SIPE Handels AG
COUS COUS 3
flag
COUS COUS 3 HOLST/Gelding/Grey/2012/by CACHAS x SESTRIERE by LASINO
12
62.78
47.
598
Olivier ROBERT E.a.r.l. GLOBAL DREAMS STABLES
HELTIC
flag
HELTIC HOLST/Gelding/Bay/2016/by HERALD 3 x KANTUSCHA by CANTUS
12
69.43
48.
620
Philipp WEISHAUPT Alice LAWAETZ, Philipp WEISHAUPT / Geffken, Jürgen
COBY 8
flag
COBY 8 HANN/Gelding/Bay/2010/by CONTAGIO x ESTEFANIA by ESCUDO 19
12
79.23
49.
588
Philippe LEONI SAS PLCB / Jouanne Laurent
CYCLONE L'EPIVENT
flag
CYCLONE L'EPIVENT SF/Gelding/Bay/2012/by ULIXE x ICONE DE QUETTEHOU by ARPEGE PIERREVILLE
20
79.97
50.
506
Gerfried PUCK Egbert SCHEP / H. Jacobs
IDIAAL SPECIAL H.J.
flag
IDIAAL SPECIAL H.J. KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x A VAANTJE R by CARINJO
30
97.58
662
Linda HEED Viksbergs Säteri AB / Viksbergs Säteri AB
SKYLANDER VS
flag
SKYLANDER VS SWB/Stallion/Bay/2014/by STOLZENBERG x CARAMBA PJ by CASSINI II
EL
542
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
flag
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x UNNA DE KERGLENN*HDC by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
EL
582
Cedric HUREL S.e.l.a.r.l. JEAUSSERAND / G.a.e.c. DE LA VESQUERIE 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE (FRA)
CHEF DE VESQUERIE
flag
CHEF DE VESQUERIE SF/Gelding/Bay/2012/by CHEF ROUGE*HN x UT DE LA VESQUERIE by ELF III
EL
559
Armando TRAPOTE YEGUADA VALBANERA S.L.
GRACE BLUE
flag
GRACE BLUE OS/Mare/Bay/2015/by CHACCO-BLUE x CAROONISA by CARTOON 21
EL
525
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
flag
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
RET
504
Peter PETSCHENIG PETSCHENIG SHOWJUMPING, LLC / THEEUWES - BAL HARRIE EN PATRI, ZANDHOVEN (BEL)
ITS THE SENATOR 111
flag
ITS THE SENATOR 111 BWP/Stallion/Grey/2008/by DER SENAAT 111 x BABS VAN HET SLUISHOF by OHIO VAN DE PADENBORRE
RET
632
Federico FERNANDEZ Paola AMILIBIA, Federico FERNANDEZ
DIAMONDS ARE UNIQUE
flag
DIAMONDS ARE UNIQUE SF/Gelding/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x UNIQUE DES GREVES by APACHE D ADRIES
WD