06 - Prix Captain Jet
CSIO5* - 1.45m - Table A against the clock - 28,200.00 €
Friday, 07 June 2024
10:10
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
656
|
Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI Angelica AUGUSTSSON ZANOTELLI, Jac Sporthorses SLU / Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA)
DYRKA DU CARRY
|
|
DYRKA DU CARRY SF/Mare/Chestnut/2013/by SIRYUS DE BAVOZ x GWLADYS D'ORYVIL by RUYBLAS
|
0
|
56.00
EUR 7,050.00
|2.
|
521
|
Olivier PHILIPPAERTS TEAM PHILIPPAERTS / G.J.A.MOERINGS
KWIK TWEET
|
|
KWIK TWEET KWPN/Mare/Chestnut/2015/by FOR PLEASURE x TWITTER Z by TWISTHER
|
0
|
57.42
EUR 5,640.00
|3.
|
550
|
Eduardo ALVAREZ AZNAR KALIYUGA S.L. / STAL 'T RUYTERSHOF BVBA
MADE IN'T RUYTERSHOF
|
|
MADE IN'T RUYTERSHOF BWP/Mare/Bay/2012/by NORTON D' EOLE x JADE VAN ' T ARKELHOF by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
57.55
EUR 4,230.00
|4.
|
623
|
Shane SWEETNAM SEABROOK LLC / Pierre & Pascale Vanderschelden - Van Averlaet
IRANDOLE DU FLOT
|
|
IRANDOLE DU FLOT SBS/Mare/Bay/2014/by VIVALDI DU SEIGNEUR x FARANDOLE DU SEIGNEUR by OGANO SITTE
|
0
|
57.70
EUR 2,820.00
|5.
|
574
|
Marie DEMONTE SAS ESTRELAND
FLASHING DE RIVERLAND
|
|
FLASHING DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2015/by KANNAN x SCUBA DE RIVERLAND by ALLEGRETO
|
0
|
57.89
EUR 1,974.00
|6.
|
650
|
Pius SCHWIZER Olivier DE COULON / SIJBERS W.
CHELSEA Z
|
|
CHELSEA Z ZANG/Gelding/Chestnut/2013/by CHELLANO ALPHA Z x CICELUSINA Z by CICERO Z VAN PAEMEL
|
0
|
58.08
EUR 1,551.00
|7.
|
567
|
Simon DELESTRE H-JUMPING SA
CRACK D'AIGUILLY Z
|
|
CRACK D'AIGUILLY Z ZANG/Stallion/Other/2015/by COMME IL FAUT 5 x BUTTERFLY AIGUILLY by NABAB DE REVE
|
0
|
58.47
EUR 1,128.00
|8.
|
659
|
Peder FREDRICSON Bahia Group / Toni A. Paust
H&M BAHIA
|
|
H&M BAHIA DWB/Mare/Bay/2014/by BALOUBET DU ROUET x CORNELIA by CORONADO II
|
0
|
59.24
EUR 846.00
|9.
|
536
|
Yuri MANSUR Daniel AGUIAR MORELLI / TIEDJE, HEINZ JUN. (GER)
CATCH ME MARATHON
|
|
CATCH ME MARATHON HANN/Mare/Other/2008/by CONTAGIO x WALESSA by WERTHER
|
0
|
59.40
EUR 846.00
|10.
|
577
|
Pierre Marie FRIANT S.A.R.L. EQUIOUEST / S.a.r.l. EQUIOUEST JUMP 44119 TREILLIERES (FRA)
BIANCA STAR
|
|
BIANCA STAR SF/Mare/Bay/2011/by QUICK STAR x KIM DE DAMPIERRE by QUALISCO III
|
0
|
59.48
EUR 705.00
|11.
|
628
|
Giampiero GAROFALO HENDRIX TRADING BV, Giampiero GAROFALO / C.J.P. Helderman, Zesweg 170, 6604 BP WIJCHEN
GASPAHR
|
|
GASPAHR KWPN/Stallion/Bay/2011/by BERLIN x COSTA by OTANGELO
|
0
|
59.88
EUR 705.00
|12.
|
539
|
Pedro VENISS VENISS STABLES, S.L
DUELANTE 3K
|
|
DUELANTE 3K /Stallion/Chestnut/2014/
|
0
|
60.35
EUR 705.00
|13.
|
634
|
Lars KERSTEN Stal Marienshof / stal marienshof
BOEBKA VH MARIENSHOF Z
|
|
BOEBKA VH MARIENSHOF Z ZANG/Gelding/Black/2013/by BALOU DU ROUET x CALORIE VH MARIENSHOF by MARIEN
|
0
|
60.42
EUR 100.00
|14.
|
600
|
Philippe ROZIER Christian BAILLET / M. JORIS DE BRABANDER 99 (FRA)
LE COULTRE DE MUZE
|
|
LE COULTRE DE MUZE BWP/Stallion/Grey/2011/by PRESLEY BOY x GENEVE DE MUZE by VIGO D'ARSOUILLES
|
0
|
62.10
EUR 100.00
|15.
|
676
|
Aaron VALE Debbie SMITH, Donald STEWART / Haras des dames
STYLES
|
|
STYLES BWP/Gelding/Grey/2016/by CORNET OBOLENSKY x ULOTA DU ROC by CANTURO
|
0
|62.76
|16.
|
594
|
Megane MOISSONNIER Laurent GUILLET
QOUP DE COEUR DE MUZE
|
|
QOUP DE COEUR DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2016/by MOSITO VAN HET HELLEHOF x FRAGANCE DE CHALUS by JALISCO B
|
0
|64.65
|17.
|
501
|
Max KÜHNER Max KÜHNER / J.W.Greve
EIC QUANTUM ROBIN V
|
|
EIC QUANTUM ROBIN V KWPN/Gelding/Grey/2013/by CARAMBOLE x STAKKONITA Z by STAKKATO
|
0
|65.96
|18.
|
571
|
Nicolas DELMOTTE SARL HURICAN
HE HOP DE LA SAVENIERE
|
|
HE HOP DE LA SAVENIERE /Stallion/Bay/2013/by COEUR DE CACHAS DS x ZULMA VAN DE HELLE by ZEUS EX GORDIOS
|
0
|66.30
|19.
|
510
|
Katharina RHOMBERG Gerhard RAUCH / Udo Grochowski
COLESTUS CAMBRIDGE
|
|
COLESTUS CAMBRIDGE WESTF/Gelding/Grey/2015/by COLESTUS x CHANTAL by CAMBRIDGE 8
|
0
|66.83
|20.
|
556
|
Mariano MARTINEZ BASTIDA BARMAR SPORTHORSES S.L., Mariano MARTINEZ BASTIDA / G.L. Dirksen-Hoksbergen
JUP
|
|
JUP KWPN/Gelding/Bay/2014/by CARRERA VDL x WHOOPY by SIVERSTONE
|
0
|69.70
|21.
|
670
|
Kent FARRINGTON KENT FARRINGTON LLC, RABBIT ROOT STABLES, LLC / Jasper Doucé
TOULAYNA
|
|
TOULAYNA ZANG/Mare/Bay/2014/by TOULON x VUELTA by PARCO
|
3
|74.59
|22.
|
580
|
Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE / SABINE DECHAMBOUX
ESTRELLA DE LA BATIA
|
|
ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO
|
4
|56.47
|23.
|
678
|
Mclain WARD Robin CLEARY PARSKY / Vahrmann, Benno u. Anja
FIRST LADY
|
|
FIRST LADY OS/Mare/Bay/2013/by DON DIARADO x LOVE DREAM by LORDANOS
|
4
|57.60
|24.
|
611
|
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables / Gust Brosens
MA BELLE
|
|
MA BELLE BWP/Mare/Grey/2012/by UGANO SITTE x ELLE by BAYARD D'ELLE
|
4
|57.81
|25.
|
617
|
Marcus EHNING Nybor Pferde GmbH & Co.KG / Szadkowski Michal
FLOWER GIRL
|
|
FLOWER GIRL HOLST/Mare/Grey/2013/by HICKSTEAD x VERNISAGE by CATOKI
|
4
|60.50
|26.
|
547
|
Roberto TERAN TAFUR ROCKING BASILISK FARM, LLC / Titus Vereecke
IRON MAIDEN
|
|
IRON MAIDEN ZANG/Gelding/Grey/2015/by CLARIMO x LA VIE VAN DE GROTE HAART by KASHMIR VAN 'T SCHUTTERSHOF
|
4
|61.75
|27.
|
595
|
Olivier PERREAU Stephane MONIER
CALYPSO DES JOANINS Z
|
|
CALYPSO DES JOANINS Z ZANG/Gelding/Bay/2014/by CLEARWAY x CURIOS ET Z by CHELLANO
|
4
|61.84
|28.
|
565
|
Francois Xavier BOUDANT Pierre BHAVSAR, Veronique MOREAU
EGOKI
|
|
EGOKI SF/Stallion/Bay/2014/by CATOKI x SUBLIME DU PLESSIS by KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO
|
4
|62.26
|29.
|
508
|
Alessandra REICH Springpferde Stiftland GmbH & Co.KG
JOINT
|
|
JOINT /Mare/Bay/2014/by OPIUM x DESCA by NUMERO UNO
|
4
|63.95
|30.
|
603
|
Jeanne SADRAN Benjamin HEDIN
FUNKY BOY DES REVES
|
|
FUNKY BOY DES REVES /Stallion/Bay/2015/by VIGO D'ARSOUILLES x IT'S MAGIC VM by COOPER VD HEFFINCK
|
4
|63.97
|31.
|
639
|
Martin FUCHS Adolfo JURI / Gerhard Stamer
CONNER JEI
|
|
CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO
|
4
|65.30
|32.
|
551
|
Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL YEGUADA VALBANERA S.L.
DIABLA PS
|
|
DIABLA PS OS/Mare/Other/2015/by CHACCO LOVER x CAROULONIA by TOULON
|
4
|65.79
|33.
|
576
|
Marc DILASSER Marie BOURDIN, Antoine DECHANCE / BOURDIN MARIE - ANTOINE DECHANCE
FEELING CHANCE
|
|
FEELING CHANCE SF/Mare/Grey/2015/by CORNET OBOLENSKY x ADRENALINE CHANCE by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|65.82
|34.
|
553
|
Ismael GARCIA ROQUE INVERSIONES MEXIM S.L.
BRAZILIA DK Z
|
|
BRAZILIA DK Z /Gelding/Chestnut/2015/by BY CEIRA D'ICK x AMATHILDE D ICK by ARGENTINUS
|
4
|66.14
|35.
|
515
|
Niels BRUYNSEELS Dirk D'HAESE, Stal Eigenlo / Dirk Dhaese – Van Lombergen Dany
Q-SANDER VAN DE VOSBERG
|
|
Q-SANDER VAN DE VOSBERG BWP/Gelding/Chestnut/2016/by KASSANDER VAN’T ROOSAKKER x ANOESKA VAN DE RUITERSHOEVE by CLINTON
|
4
|68.27
|36.
|
654
|
Petronella ANDERSSON Stephex Stables
OLLISTER DU LYS
|
|
OLLISTER DU LYS BWP/Stallion/Chestnut/2014/by HUNTERS' SCENDRO x GRIBOUILLE DU LYS by QUAPRICE BOIS MARGOT
|
8
|57.39
|37.
|
517
|
Jérôme GUERY Stefaan KUPPENS / luc kuppens
JYRADO VH BOVENHOEKSHOF
|
|
JYRADO VH BOVENHOEKSHOF SBS/Stallion/Bay/2015/by BY CEIRA D'ICK x RADETSKY CHIN V/H BOVENHOEKSHO by BALOUBET DU ROUET
|
8
|58.66
|38.
|
609
|
Lily ATTWOOD Emmy FREEMAN-ATTWOOD
KARIBOU HORTA
|
|
KARIBOU HORTA BWP/Gelding/Chestnut/2010/by LANDOR S x CHOU CHOU OF COLORS by FOR PLEASURE
|
8
|60.70
|39.
|
563
|
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
|
|
EVER DE TURAN SF/Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
|
8
|62.89
|40.
|
522
|
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
|
|
EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN
|
8
|63.77
|41.
|
587
|
Nicolas LAYEC S.C.E.A. HARAS D'ELLE
DIVINE D'ELLE
|
|
DIVINE D'ELLE SF/Mare/Bay/2013/by QUICK STAR x IDEE D'ELLE by CABRI D'ELLE
|
8
|65.09
|42.
|
530
|
Luiz Felipe CORTIZO GONÇALVES Lei WANG / MTS.van Esch
HOSELINDE
|
|
HOSELINDE KWPN/Mare/Grey/2012/by CAMPBELL VDL x ROSELINDE by ZEUS
|
8
|66.49
|43.
|
667
|
Karl COOK Signe OSTBY / PAscal Morelle
ETUNDEL DE MAROCY
|
|
ETUNDEL DE MAROCY SF/Gelding/Grey/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x ELLE VAN ST MAARTEN by PRESIDENT
|
12
|58.75
|44.
|
648
|
Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / J. POPPEN
KAREL DOORMAN
|
|
KAREL DOORMAN KWPN/Gelding/Grey/2015/by DAKAR VDL x FYENDA P by HICKSTEAD
|
12
|61.22
|45.
|
590
|
Edward LEVY S.A.S. LE HARAS DE NEROLI, S.c. MEZARD SPORTS / Dominique PICARD 87210 LA BAZEUGE (FRA)
ELFY DU PIC
|
|
ELFY DU PIC /Mare/Bay/2014/by TYPE TOP DU MONTEIL x KARMA DES BARREAUX by THOAS DU THEILLET
|
12
|61.51
|46.
|
613
|
Hans-Dieter DREHER Hans-Dieter DREHER, SIPE Handels AG
COUS COUS 3
|
|
COUS COUS 3 HOLST/Gelding/Grey/2012/by CACHAS x SESTRIERE by LASINO
|
12
|62.78
|47.
|
598
|
Olivier ROBERT E.a.r.l. GLOBAL DREAMS STABLES
HELTIC
|
|
HELTIC HOLST/Gelding/Bay/2016/by HERALD 3 x KANTUSCHA by CANTUS
|
12
|69.43
|48.
|
620
|
Philipp WEISHAUPT Alice LAWAETZ, Philipp WEISHAUPT / Geffken, Jürgen
COBY 8
|
|
COBY 8 HANN/Gelding/Bay/2010/by CONTAGIO x ESTEFANIA by ESCUDO 19
|
12
|79.23
|49.
|
588
|
Philippe LEONI SAS PLCB / Jouanne Laurent
CYCLONE L'EPIVENT
|
|
CYCLONE L'EPIVENT SF/Gelding/Bay/2012/by ULIXE x ICONE DE QUETTEHOU by ARPEGE PIERREVILLE
|
20
|79.97
|50.
|
506
|
Gerfried PUCK Egbert SCHEP / H. Jacobs
IDIAAL SPECIAL H.J.
|
|
IDIAAL SPECIAL H.J. KWPN/Stallion/Bay/2013/by FALAISE DE MUZE x A VAANTJE R by CARINJO
|
30
|97.58
|
662
|
Linda HEED Viksbergs Säteri AB / Viksbergs Säteri AB
SKYLANDER VS
|
|
SKYLANDER VS SWB/Stallion/Bay/2014/by STOLZENBERG x CARAMBA PJ by CASSINI II
|EL
|
542
|
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
|
|
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO*HN x UNNA DE KERGLENN*HDC by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
|EL
|
582
|
Cedric HUREL S.e.l.a.r.l. JEAUSSERAND / G.a.e.c. DE LA VESQUERIE 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE (FRA)
CHEF DE VESQUERIE
|
|
CHEF DE VESQUERIE SF/Gelding/Bay/2012/by CHEF ROUGE*HN x UT DE LA VESQUERIE by ELF III
|EL
|
559
|
Armando TRAPOTE YEGUADA VALBANERA S.L.
GRACE BLUE
|
|
GRACE BLUE OS/Mare/Bay/2015/by CHACCO-BLUE x CAROONISA by CARTOON 21
|EL
|
525
|
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
|
|
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
|RET
|
504
|
Peter PETSCHENIG PETSCHENIG SHOWJUMPING, LLC / THEEUWES - BAL HARRIE EN PATRI, ZANDHOVEN (BEL)
ITS THE SENATOR 111
|
|
ITS THE SENATOR 111 BWP/Stallion/Grey/2008/by DER SENAAT 111 x BABS VAN HET SLUISHOF by OHIO VAN DE PADENBORRE
|RET
|
632
|
Federico FERNANDEZ Paola AMILIBIA, Federico FERNANDEZ
DIAMONDS ARE UNIQUE
|
|
DIAMONDS ARE UNIQUE SF/Gelding/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x UNIQUE DES GREVES by APACHE D ADRIES
|WD