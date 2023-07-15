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Chantilly Classic

Chantilly (FRA) | 12 - 15 July 2023

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

Competition 11 - Prix Animo

CSI4* - 1.40m - Table A against the clock - 10,000.00€

Saturday, 15 July 2023
12:00
logo partenaires
Piste du Château
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
441
Megane MOISSONNIER Artic Partners LLP
FEIN LOTTA DK
flag
FEIN LOTTA DK /Mare/Chestnut/2015/by BY CEIRA D ICK x VIALOTTA D'ICK by DIAMANT DE SEMILLY
0
59.47
2,500.00€
2.
506
Gerfried PUCK Egbert SCHEP
IDIAAL SPECIAL H.J.
flag
IDIAAL SPECIAL H.J. KWPN/Stallion//2013/by FALAISE DE MUZE x A VAANTJE R by CARINJO
0
59.50
2,000.00€
3.
388
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Sebastien VALERIO, Claude PINTEAUX, Jean Louis PINTEAUX / Claude PINTEAUX 50550 ST VAAST LA HOUGUE (FRA)
ASCOT DES IFS
flag
ASCOT DES IFS SF/Stallion/Bay/2010/by QUICK STAR x SISSI DES IFS by OHIO VAN DE PADENBORRE
0
59.83
1,500.00€
4.
417
Nina MALLEVAEY REIN FAMILY LLC. / LUC AERTS
MADEMOISELLE-A
flag
MADEMOISELLE-A BWP/Mare/Grey/2012/by CORLAND x JONKA-A by CARDENTO 933
0
61.38
1,000.00€
5.
354
Laura KRAUT CHERRY KNOLL FARM, INC. / Gebr. Bosch en Team Nijhof
HALEY
flag
HALEY KWPN/Mare/Bay/2012/by QUALITY TIME TN x BALLYVIE by MANHATTAN
0
61.48
700.00€
6.
334
Kevin JOCHEMS Bruyneel
LOOKS GOOD DE LIEBRI Z
flag
LOOKS GOOD DE LIEBRI Z ZANG/Mare//2015/by LECTOR VAN DEN BISSCHOP x BORN TO BE Z by BENTLEY VAN DE HEFFINCK
0
62.87
550.00€
7.
116
Alexandra AMAR Hélène AMAR / Meskens-Rooms, waterschootstraat
LYON VAN DE PLATAAN
flag
LYON VAN DE PLATAAN BWP/Stallion/Bay/2011/by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x TARA TER PUTTENEN by HEARTBREAKER
0
63.06
400.00€
8.
246
Juliette FALIGOT Emmanuel MORNEAU / EMMANUEL MORNEAU
CHANEL DE LA RONELLE
flag
CHANEL DE LA RONELLE SF/Mare/Other/2012/by TIP TOP DE LA RONELLE x TAGADA DE LA RONELLE by C INDOCTRO
0
63.58
300.00€
9.
540
Niklaus RUTSCHI MS Equinox AG / Tom De Craene
OXANA VD BISSCHOP
flag
OXANA VD BISSCHOP BWP/Mare/Bay/2014/by AIR JORDAN ALPHA Z x JOSEPHINE VD BISSCHOP by TORNEDO FCS
0
66.88
300.00€
10.
357
Marco KUTSCHER Bernd HEICKE, Christoph WAHLER / Werner Schultze
KARAJAN
flag
KARAJAN HANN/Stallion/Bay/2014/by KANNAN x VILJA by VERDI TN
0
68.77
250.00€
11.
555
David SIMPSON Bernd SCHULZE TOPPHOFF / Dietmar Rohling
CINDY R
flag
CINDY R OS/Mare/Chestnut/2012/by CLARIMO x QUINTA by QUIDAM DE REVEL
0
70.33
250.00€
12.
300
Cecilie HATTELAND Rens VEENEMAN, Gerrit VEENEMANN / Custers J.H.M.
LECENTO Z
flag
LECENTO Z ZANG/Stallion/Other/2013/by LEVISTO x CONCENTA by CENTO
0
71.98
250.00€
13.
415
Nina MALLEVAEY REIN FAMILY LLC. / Detlef Hennings
CARTIER SR
flag
CARTIER SR HOLST/Gelding/Grey/2012/by CANTURENTER x ULINA IV by SAN PATRIGNANO CASSINI
0
74.50
14.
401
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
ELDORADO SEMILLY
flag
ELDORADO SEMILLY SF/Stallion/Bay/2014/by NUMERO UNO x TAHITI SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
4
61.79
15.
413
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
flag
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO x UNNA DE KERGLENN*HDC by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
4
62.52
16.
215
Stanislas DE MALET S.A.S. L'ARTEMIS, Stanislas DE MALET / HORSE OF BELGIUM 99 (FRA)
GRAMYCO SITTE
flag
GRAMYCO SITTE SBS/Stallion/Other/2012/by MYLORD CARTHAGO x CASTA SITTE Z by CHELLANO Z
4
63.17
17.
224
Nicolas DELMOTTE Beatrice MERTENS / B.J.L Van Der Kloet
KALIPPO VAN DE WOLFSAKKER
flag
KALIPPO VAN DE WOLFSAKKER KWPN/Gelding/Bay/2015/by DENZEL V'T MEULENHOF x NISINIA by LIBERO
4
64.23
18.
320
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
flag
CASANOVA D'ANBEL /Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
4
64.25
19.
159
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
flag
EVER DE TURAN /Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
4
64.89
20.
114
Alexandra AMAR Alexandra AMAR / SARL EQUIDIS
BACCARAT MENILJEAN
flag
BACCARAT MENILJEAN SF/Gelding/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x QUASTOMELLE by DOLLAR DU MURIER
4
66.76
21.
381
Philippe LEONI SAS PLCB / Ehrich, Wilhelm
MONTY PYTHON 25
flag
MONTY PYTHON 25 HANN/Gelding/Other/2009/by MONTE BELLINI x FRIKKA by FRIEDENSTRAUM I
4
67.20
22.
431
Estrat MATEU ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U
VENTURA MAIL
flag
VENTURA MAIL SF/Mare/Bay/2009/by NISSAN QUALITY TOUCH Z x RAMITA MAIL by JAGUAR MAIL
8
58.70
23.
572
Joseph STOCKDALE Colin GARRATT (10186094 / AES
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD
flag
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD /Gelding/Black/2010/by KANNAN x PERDY by PYTHAGORAS
8
61.09
24.
262
Alexandra FRANCART Alexandra Noël DE BURLIN, Francois-Xavier LEBON
CHLORIS D'OUILLY
flag
CHLORIS D'OUILLY SF/Mare/Other/2012/by LANDO x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY
8
65.54
25.
551
Pius SCHWIZER Werner BIGLER, Pius SCHWIZER / Andrea Sigrist Murphy
LORD TOULON
flag
LORD TOULON CH/Stallion/Bay/2015/by TOULON x ROSE DE SETIF by
12
66.36
26.
108
Millie ALLEN Karel Cox Horses BV / Gestüt Lewitz
BAILARINNA
flag
BAILARINNA OLDBG/Mare/Bay/2013/by FILOU DE MUZE x CHAQUISA by CHACCO-BLUE
12
71.70
27.
473
Olivier PERREAU Stephane MONIER
KRACK DES JOANINS
flag
KRACK DES JOANINS /Gelding/Grey/2015/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TELYSETTE K by QUICK STAR
16
69.99
481
Rodrigo PESSOA PASEO FARMS, LLC, Rodrigo PESSOA / Marta Roszkiewicz-Heizer
QUICK STEP
flag
QUICK STEP HANN/Gelding/Bay/2013/by QUINTENDER 2 x CARMANIOLA by CALIDO I
WD
268
Bruno GAREZ Bruno GAREZ
ELEGANTE DE CURAINE
flag
ELEGANTE DE CURAINE /Mare/Bay/2014/by UNITED SUNHEUP x SANTA FE VALFLEURI by JOUYEUX ARDENT
WD
597
Pedro VENISS Susila CRUYFF
NICE VAN BAUBLO
flag
NICE VAN BAUBLO /Mare/Bay/2013/by BISQUET BALOU VD MISPELAERE x KAMINA by PLACIDO
WD
157
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE / Legros Christophe
BALLERINE DU VILPION
flag
BALLERINE DU VILPION SF/Mare/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
WD
577
Kyle TIMM Louis PICHON
HAVANABALIA GRAND MOUSTIER Z D
flag
HAVANABALIA GRAND MOUSTIER Z D ZANG/Mare/Bay/2012/by HOEGIE VAN'T BERGSKE x S BURGRAVIN DU GRAND MOUS by ACALETTO
WD
397
Aurelien LEROY Aurelien LEROY / Steuer, Lothar
GRAZINA COMME IL FAUT
flag
GRAZINA COMME IL FAUT HOLST/Mare/Bay/2014/by COMME IL FAUT 5 x OPHELIA X by LORDANOS
WD
608
Tim WILKS IN Showjumpers
DIAMANTHELLA VG Z
flag
DIAMANTHELLA VG Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x RICCERDE D by HICKORY MAIL
WD
315
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN / Gebrüder Möller GbR
COMME FLY WITH ME VA
flag
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
WD
570
Joseph STOCKDALE Barbara HESTER
EBANKING
flag
EBANKING /Stallion/Chestnut/2014/by ETOULON x ARANEBEL by VDL SHERATON
WD
480
Rodrigo PESSOA ARTEMIS EQUESTRIAN FARM LLC, Rodrigo PESSOA
LORD LUCIO
flag
LORD LUCIO HOLST/Stallion/Bay/2011/by LEGOLAS x ZEREMONIE by CERO
WD