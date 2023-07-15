Competition 11 - Prix Animo
CSI4* - 1.40m - Table A against the clock - 10,000.00€
Saturday, 15 July 2023
12:00
Piste du Château
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
441
|
Megane MOISSONNIER Artic Partners LLP
FEIN LOTTA DK
|
|
FEIN LOTTA DK /Mare/Chestnut/2015/by BY CEIRA D ICK x VIALOTTA D'ICK by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|
59.47
2,500.00€
|2.
|
506
|
Gerfried PUCK Egbert SCHEP
IDIAAL SPECIAL H.J.
|
|
IDIAAL SPECIAL H.J. KWPN/Stallion//2013/by FALAISE DE MUZE x A VAANTJE R by CARINJO
|
0
|
59.50
2,000.00€
|3.
|
388
|
Eden LEPREVOST BLINLEBRETON Sebastien VALERIO, Claude PINTEAUX, Jean Louis PINTEAUX / Claude PINTEAUX 50550 ST VAAST LA HOUGUE (FRA)
ASCOT DES IFS
|
|
ASCOT DES IFS SF/Stallion/Bay/2010/by QUICK STAR x SISSI DES IFS by OHIO VAN DE PADENBORRE
|
0
|
59.83
1,500.00€
|4.
|
417
|
Nina MALLEVAEY REIN FAMILY LLC. / LUC AERTS
MADEMOISELLE-A
|
|
MADEMOISELLE-A BWP/Mare/Grey/2012/by CORLAND x JONKA-A by CARDENTO 933
|
0
|
61.38
1,000.00€
|5.
|
354
|
Laura KRAUT CHERRY KNOLL FARM, INC. / Gebr. Bosch en Team Nijhof
HALEY
|
|
HALEY KWPN/Mare/Bay/2012/by QUALITY TIME TN x BALLYVIE by MANHATTAN
|
0
|
61.48
700.00€
|6.
|
334
|
Kevin JOCHEMS Bruyneel
LOOKS GOOD DE LIEBRI Z
|
|
LOOKS GOOD DE LIEBRI Z ZANG/Mare//2015/by LECTOR VAN DEN BISSCHOP x BORN TO BE Z by BENTLEY VAN DE HEFFINCK
|
0
|
62.87
550.00€
|7.
|
116
|
Alexandra AMAR Hélène AMAR / Meskens-Rooms, waterschootstraat
LYON VAN DE PLATAAN
|
|
LYON VAN DE PLATAAN BWP/Stallion/Bay/2011/by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x TARA TER PUTTENEN by HEARTBREAKER
|
0
|
63.06
400.00€
|8.
|
246
|
Juliette FALIGOT Emmanuel MORNEAU / EMMANUEL MORNEAU
CHANEL DE LA RONELLE
|
|
CHANEL DE LA RONELLE SF/Mare/Other/2012/by TIP TOP DE LA RONELLE x TAGADA DE LA RONELLE by C INDOCTRO
|
0
|
63.58
300.00€
|9.
|
540
|
Niklaus RUTSCHI MS Equinox AG / Tom De Craene
OXANA VD BISSCHOP
|
|
OXANA VD BISSCHOP BWP/Mare/Bay/2014/by AIR JORDAN ALPHA Z x JOSEPHINE VD BISSCHOP by TORNEDO FCS
|
0
|
66.88
300.00€
|10.
|
357
|
Marco KUTSCHER Bernd HEICKE, Christoph WAHLER / Werner Schultze
KARAJAN
|
|
KARAJAN HANN/Stallion/Bay/2014/by KANNAN x VILJA by VERDI TN
|
0
|
68.77
250.00€
|11.
|
555
|
David SIMPSON Bernd SCHULZE TOPPHOFF / Dietmar Rohling
CINDY R
|
|
CINDY R OS/Mare/Chestnut/2012/by CLARIMO x QUINTA by QUIDAM DE REVEL
|
0
|
70.33
250.00€
|12.
|
300
|
Cecilie HATTELAND Rens VEENEMAN, Gerrit VEENEMANN / Custers J.H.M.
LECENTO Z
|
|
LECENTO Z ZANG/Stallion/Other/2013/by LEVISTO x CONCENTA by CENTO
|
0
|
71.98
250.00€
|13.
|
415
|
Nina MALLEVAEY REIN FAMILY LLC. / Detlef Hennings
CARTIER SR
|
|
CARTIER SR HOLST/Gelding/Grey/2012/by CANTURENTER x ULINA IV by SAN PATRIGNANO CASSINI
|
0
|74.50
|14.
|
401
|
Dylan LEVALLOIS Richard LEVALLOIS
ELDORADO SEMILLY
|
|
ELDORADO SEMILLY SF/Stallion/Bay/2014/by NUMERO UNO x TAHITI SEMILLY by DIAMANT DE SEMILLY
|
4
|61.79
|15.
|
413
|
Rene LOPEZ LIZARAZO E.A.R.L. ALAIN RICHARD
DRISS DE KERGLENN
|
|
DRISS DE KERGLENN SF/Mare/Grey/2013/by MYLORD CARTHAGO x UNNA DE KERGLENN*HDC by CAP KENNEDY*BOIS MARGOT
|
4
|62.52
|16.
|
215
|
Stanislas DE MALET S.A.S. L'ARTEMIS, Stanislas DE MALET / HORSE OF BELGIUM 99 (FRA)
GRAMYCO SITTE
|
|
GRAMYCO SITTE SBS/Stallion/Other/2012/by MYLORD CARTHAGO x CASTA SITTE Z by CHELLANO Z
|
4
|63.17
|17.
|
224
|
Nicolas DELMOTTE Beatrice MERTENS / B.J.L Van Der Kloet
KALIPPO VAN DE WOLFSAKKER
|
|
KALIPPO VAN DE WOLFSAKKER KWPN/Gelding/Bay/2015/by DENZEL V'T MEULENHOF x NISINIA by LIBERO
|
4
|64.23
|18.
|
320
|
Jerome HUREL Jerome HUREL, S.A.R.L. AR TROPIG
CASANOVA D'ANBEL
|
|
CASANOVA D'ANBEL /Gelding/Chestnut/2012/by JARNAC x FREE VOLE by POLACK II
|
4
|64.25
|19.
|
159
|
Roger Yves BOST Emilien PINKET
EVER DE TURAN
|
|
EVER DE TURAN /Mare/Bay/2014/by KANNAN x VICK DE COURCEL by IBIS DE COURCEL
|
4
|64.89
|20.
|
114
|
Alexandra AMAR Alexandra AMAR / SARL EQUIDIS
BACCARAT MENILJEAN
|
|
BACCARAT MENILJEAN SF/Gelding/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x QUASTOMELLE by DOLLAR DU MURIER
|
4
|66.76
|21.
|
381
|
Philippe LEONI SAS PLCB / Ehrich, Wilhelm
MONTY PYTHON 25
|
|
MONTY PYTHON 25 HANN/Gelding/Other/2009/by MONTE BELLINI x FRIKKA by FRIEDENSTRAUM I
|
4
|67.20
|22.
|
431
|
Estrat MATEU ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U
VENTURA MAIL
|
|
VENTURA MAIL SF/Mare/Bay/2009/by NISSAN QUALITY TOUCH Z x RAMITA MAIL by JAGUAR MAIL
|
8
|58.70
|23.
|
572
|
Joseph STOCKDALE Colin GARRATT (10186094 / AES
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD
|
|
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD /Gelding/Black/2010/by KANNAN x PERDY by PYTHAGORAS
|
8
|61.09
|24.
|
262
|
Alexandra FRANCART Alexandra Noël DE BURLIN, Francois-Xavier LEBON
CHLORIS D'OUILLY
|
|
CHLORIS D'OUILLY SF/Mare/Other/2012/by LANDO x TEFNOUT D'OUILLY by POOR BOY
|
8
|65.54
|25.
|
551
|
Pius SCHWIZER Werner BIGLER, Pius SCHWIZER / Andrea Sigrist Murphy
LORD TOULON
|
|
LORD TOULON CH/Stallion/Bay/2015/by TOULON x ROSE DE SETIF by
|
12
|66.36
|26.
|
108
|
Millie ALLEN Karel Cox Horses BV / Gestüt Lewitz
BAILARINNA
|
|
BAILARINNA OLDBG/Mare/Bay/2013/by FILOU DE MUZE x CHAQUISA by CHACCO-BLUE
|
12
|71.70
|27.
|
473
|
Olivier PERREAU Stephane MONIER
KRACK DES JOANINS
|
|
KRACK DES JOANINS /Gelding/Grey/2015/by WINDOWS VH COSTERSVELD x TELYSETTE K by QUICK STAR
|
16
|69.99
|
481
|
Rodrigo PESSOA PASEO FARMS, LLC, Rodrigo PESSOA / Marta Roszkiewicz-Heizer
QUICK STEP
|
|
QUICK STEP HANN/Gelding/Bay/2013/by QUINTENDER 2 x CARMANIOLA by CALIDO I
|WD
|
268
|
Bruno GAREZ Bruno GAREZ
ELEGANTE DE CURAINE
|
|
ELEGANTE DE CURAINE /Mare/Bay/2014/by UNITED SUNHEUP x SANTA FE VALFLEURI by JOUYEUX ARDENT
|WD
|
597
|
Pedro VENISS Susila CRUYFF
NICE VAN BAUBLO
|
|
NICE VAN BAUBLO /Mare/Bay/2013/by BISQUET BALOU VD MISPELAERE x KAMINA by PLACIDO
|WD
|
157
|
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE / Legros Christophe
BALLERINE DU VILPION
|
|
BALLERINE DU VILPION SF/Mare/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
|WD
|
577
|
Kyle TIMM Louis PICHON
HAVANABALIA GRAND MOUSTIER Z D
|
|
HAVANABALIA GRAND MOUSTIER Z D ZANG/Mare/Bay/2012/by HOEGIE VAN'T BERGSKE x S BURGRAVIN DU GRAND MOUS by ACALETTO
|WD
|
397
|
Aurelien LEROY Aurelien LEROY / Steuer, Lothar
GRAZINA COMME IL FAUT
|
|
GRAZINA COMME IL FAUT HOLST/Mare/Bay/2014/by COMME IL FAUT 5 x OPHELIA X by LORDANOS
|WD
|
608
|
Tim WILKS IN Showjumpers
DIAMANTHELLA VG Z
|
|
DIAMANTHELLA VG Z ZANG/Mare/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x RICCERDE D by HICKORY MAIL
|WD
|
315
|
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN / Gebrüder Möller GbR
COMME FLY WITH ME VA
|
|
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
|WD
|
570
|
Joseph STOCKDALE Barbara HESTER
EBANKING
|
|
EBANKING /Stallion/Chestnut/2014/by ETOULON x ARANEBEL by VDL SHERATON
|WD
|
480
|
Rodrigo PESSOA ARTEMIS EQUESTRIAN FARM LLC, Rodrigo PESSOA
LORD LUCIO
|
|
LORD LUCIO HOLST/Stallion/Bay/2011/by LEGOLAS x ZEREMONIE by CERO
|WD