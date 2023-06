SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam

1. 551 Julien GONIN Julien GONIN, Pierre Jean JOLLY / JEAN-PIERRE ADAM CAPRICE DE GUINFARD CAPRICE DE GUINFARD SF/Gelding/Chestnut/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x INES DE GUINFARD by SOCRATE DE CHIVRE 0 53.90 1,500.00€

2. 616 Tom WACHMAN Coolmore Showjumping / Stal Thijssen I'M HERE I'M HERE KWPN/Mare/Chestnut/2013/by CARAMBOLE x UNORETTE by NUMERO UNO 0 55.23 1,200.00€

3. 504 Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE / S.a.r.l. CAVALEX COME AWAY FLAMINGO Z COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER 0 57.20 900.00€

4. 567 Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU / Bart en Diliana Goen - Augustus O. ZIEZO DB O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z 0 58.10 600.00€

5. 545 Nicolas DELMOTTE Francis DECOURRIERE DENERYS DU MONTCEAU DENERYS DU MONTCEAU SF/Mare/Bay/2013/by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT x NIOBE DE NANTUEL by ROX DE LA TOUCHE 0 58.65 420.00€

6. 626 Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD CORTIS DE NYZE Z CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE 0 58.75 330.00€

7. 646 Duarte SEABRA Carol GEE / Donal Clarke FERNHILL BALOU BEAU FERNHILL BALOU BEAU ISH/Gelding/Chestnut/2014/by SLIGO CANDY BOY x MISS MAC CAR by CAVALIER ROYALE 0 59.17 240.00€

8. 633 Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR / H.B.M.Groote Wolthaar IVOOR IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN 0 60.37 180.00€

9. 564 Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL / Vincent Renault ECLAIR LANDE ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX 0 60.86 180.00€

10. 658 Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG / Unknown KINMAR SCARLETT KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE 0 60.99 150.00€

11. 548 Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST MAKE MY DAY Z DU GEVRES MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO 0 61.46 150.00€

12. 526 Marlon MODOLO ZANOTELLI Gjelsten Equestrian AS / Perry De Winter LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK BWP/Mare/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x CACACHA VAN HET SCHAECK by BAMAKO DE MUZE 0 61.78 150.00€

13. 587 Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables, STX Scuderia 1918 Capital SRL / Geerts A IN TIME IN TIME KWPN/Mare/Bay/2013/by BISCAYO x ECORDA by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE 0 62.72 10.00€

14. 523 Yuri MANSUR Thalita Gorri OLSEN DE ALMEIDA MISS BLUE-SAINT BLUE FARM MISS BLUE-SAINT BLUE FARM /Mare//2013/by CHACCO BLUE x MAGNOLIA MYSTIC ROSE by VDL ZIROCCO BLUE 0 64.13

15. 503 Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner / Familien Camitz v/Linus Camitz EIC DALOUBET EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET 0 64.73

16. 571 Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721) / M. Pierre Alain PITTET 14130 BONNEVILLE LA LOUVET (FRA) BLACKONDA BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I 0 65.08

17. 579 Jodie HALL MCATEER Mandy HALL / G.Kempers HARDESSA HARDESSA KWPN/Mare/Bay/2012/by BERLIN x DARDESSA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF 0 65.27

18. 560 Edward LEVY Bernard Pierre LE COURTOIS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA) CATCHAR MAIL CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO 0 65.44

19. 569 Jeanne SADRAN CHEV'EL / Daphne van der Schaar JIAMO VDS JIAMO VDS /Stallion/Bay/2014/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x BEREUSA S by CAROLUS H 0 65.56

20. 608 Cian O'CONNOR Susan MAGNIER / M.JEAN-MARIE CHARLOT TIPPERARY TIPPERARY SF/Gelding/Chestnut/2014/by ARKO (DE) x TOSCANE DE CHAMPLOUE by DIAMANT DE SEMILLY 0 66.08

21. 517 Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR BERLINE DU MAILLET Z BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER 0 67.59

22. 612 Max WACHMAN Coolmore Showjumping / S.c.e.a. De Kergane FANCY DE KERGANE FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS 0 68.94

23. 604 Shane BREEN Breen Equestrian Ltd, Quirke Sport Horses Ltd / M. Roger Huon CUICK STAR KERVEC CUICK STAR KERVEC SF/Stallion/Bay/2012/by QUICK STAR x RATINA KERVEC by DIAMANT DE SEMILLY 0 69.66

24. 581 Ben MAHER Ben MAHER, Charlotte ROSSETTER, Pamela WRIGHT / W. WIJNEN, BERLICUM NB (NED) EXPLOSION W EXPLOSION W KWPN/Gelding/Chestnut/2009/by CHACCO-BLUE x UNTOUCHABLE by BALOUBET DU ROUET 2 72.33

25. 610 Jack RYAN Jos Lansink Horses BV, Michel SPAAS / Michel Spaas CATCH-ME VAN BERKENBROECK CATCH-ME VAN BERKENBROECK AES/Stallion/Grey/2014/by CICERO VAN PAEMEL x AISHA BERKENBROECK VAN ESSENE by NONSTOP 2 72.40

26. 660 Petronella ANDERSSON Stephex Stables / Ann Keisse CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z ZANG/Gelding/Chestnut/2011/by CORIANO x ARIANNE VAN DE DURMSTEDE by PALESTRO VD BEGIJNAKKER 2 72.56

27. 508 Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch / Stal 't Ruytershof bvba H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE 2 72.73

28. 654 Steve GUERDAT La Giraffa SA / Frederic Aimez DYNAMIX DE BELHEME DYNAMIX DE BELHEME SF/Mare/Bay/2013/by SNAIKE DE BLONDEL x SOUDAINE DU MONTET by CORNET OBOLENSKY 3 73.47

29. 586 Joseph STOCKDALE Colin GARRATT EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD AES/Gelding//2010/by KANNAN x PERDY by PYTHAGORAS 4 58.11

30. 557 Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI FANTASY DE LA ROQUE Z FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER 4 59.31

31. 656 Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / Sterchi Pierre-Alain BABYLONE DES ERABLES BABYLONE DES ERABLES CHS/Mare/Chestnut/2011/by CHAI D x UMBRELLA DES ERABLES by KASHMIR VAN HET SCHUTTERSHOF 4 60.93

32. 629 Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ EDIPSON DU CHENE EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS 4 63.63

33. 554 Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN / Gebrüder Möller GbR COMME FLY WITH ME VA COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO 4 64.63

34. 599 Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ / Gestüt Lewitz MESCORIAL PS MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY 4 67.15

35. 590 Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG / Gestüt Wäldershausen AMIGO 1841 AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE 4 67.34

36. 621 Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR / MR ADRIAN MARSH CROFT LEGACY CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM 4 68.72

37. 596 Jana WARGERS Ashford Farm BV / Stefan Leue DORETTE DORETTE OLDBG/Mare/Other/2009/by DOLLAR DU MURIER x FOXY BROWN by FIGHTING ALPHA 3 4 70.27

38. 652 Martin FUCHS Adolfo JURI / G.M Van Mersbergen LEONE JEI LEONE JEI KWPN/Gelding/Grey/2012/by BALTIC VDL x DARA by CORLAND 5 75.01

39. 511 Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM, Team Philippaerts / BVBA Brutsaert H&M MIRO H&M MIRO BWP/Gelding/Chestnut/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x INDIANA by KANNAN 5 75.83

40. 638 Kevin JOCHEMS Eurohorse BV / GEERT BAART LA COSTA LA COSTA BWP/Mare/Chestnut/2011/by GITANO V BERKENBROECK x COSTA DE BAUGY Z by CALVINO Z 6 72.42

41. 577 Harry CHARLES Ann THOMPSON / Gestüt Lewitz (GER) BALOU DU REVENTON BALOU DU REVENTON OS/Stallion/Bay/2006/by CORNET OBOLENSKY x GEORGIA by CONTINUE 6 76.51

42. 574 Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM / BERNARD MOLS, ZOERSEL (BEL) HELLO JEFFERSON HELLO JEFFERSON BWP/Gelding/Bay/2009/by COOPER VAN DE HEFFINCK x HOVIS by IRCO MENA 7 77.18

43. 538 Francois Xavier BOUDANT S.C. ECURIES DE LA MONNEROT DIAMANT DE RIVERLAND DIAMANT DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x FOR FUNNETTY Z by FOR PLEASURE 8 61.85

44. 642 Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM / Hoogenboom IBYLLE IBYLLE KWPN/Mare/Other/2013/by Q.BREITLING LS x BELENA by FOR PLEASURE 8 61.90

45. 649 Romain DUGUET Baudou / Clemence Baudoux HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/Bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS 10 72.46

46. 532 Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER CALOURINA PS CALOURINA PS /Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET 16 82.88

47. 602 Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA / DANNY BOELENS LEVIS DE MUZE LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY 19 81.92

665 Wilma HELLSTRÖM WH Sporthorse / JM Sohlman HB CICCI BJN CICCI BJN SWB/Mare/Grey/2011/by CI CI SENJOR ASK x TITTUT BJN by TORNESCH 1042 RET

640 Lars KERSTEN SHL FARM / A.F. VAN DE BEEK, NIJKERK (NED) EMMERTON EMMERTON KWPN/Gelding/Bay/2009/by SILVIO I x ARTUNA by SAM R. RET

515 Wilm VERMEIR Bert VERMEIR / PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL) IQ VAN HET STEENTJE IQ VAN HET STEENTJE BWP/Gelding/Bay/2008/by TOULON x ATLETHA VAN T STEENTJE by KANNAN RET