bandeau événement

Jumping International CSIO5* - CSI1*

La Baule (FRA) | 08 - 11 June 2023

Schedule
Course Plan Start List PDF Results PDF

01 - Prix E.L.C

CSIO5* - 1.40m - Table A against the clock - 6,000.00€

Thursday, 08 June 2023
08:00
logo partenaires
Main Arena
Rk Num Rider / Horse
Owner / Breeder
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Pen Time
1.
551
Julien GONIN Julien GONIN, Pierre Jean JOLLY / JEAN-PIERRE ADAM
CAPRICE DE GUINFARD
flag
CAPRICE DE GUINFARD SF/Gelding/Chestnut/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x INES DE GUINFARD by SOCRATE DE CHIVRE
0
53.90
1,500.00€
2.
616
Tom WACHMAN Coolmore Showjumping / Stal Thijssen
I'M HERE
flag
I'M HERE KWPN/Mare/Chestnut/2013/by CARAMBOLE x UNORETTE by NUMERO UNO
0
55.23
1,200.00€
3.
504
Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE / S.a.r.l. CAVALEX
COME AWAY FLAMINGO Z
flag
COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
0
57.20
900.00€
4.
567
Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU / Bart en Diliana Goen - Augustus
O. ZIEZO DB
flag
O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z
0
58.10
600.00€
5.
545
Nicolas DELMOTTE Francis DECOURRIERE
DENERYS DU MONTCEAU
flag
DENERYS DU MONTCEAU SF/Mare/Bay/2013/by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT x NIOBE DE NANTUEL by ROX DE LA TOUCHE
0
58.65
420.00€
6.
626
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD
CORTIS DE NYZE Z
flag
CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE
0
58.75
330.00€
7.
646
Duarte SEABRA Carol GEE / Donal Clarke
FERNHILL BALOU BEAU
flag
FERNHILL BALOU BEAU ISH/Gelding/Chestnut/2014/by SLIGO CANDY BOY x MISS MAC CAR by CAVALIER ROYALE
0
59.17
240.00€
8.
633
Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR / H.B.M.Groote Wolthaar
IVOOR
flag
IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN
0
60.37
180.00€
9.
564
Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL / Vincent Renault
ECLAIR LANDE
flag
ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
0
60.86
180.00€
10.
658
Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG / Unknown
KINMAR SCARLETT
flag
KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE
0
60.99
150.00€
11.
548
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST
MAKE MY DAY Z DU GEVRES
flag
MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO
0
61.46
150.00€
12.
526
Marlon MODOLO ZANOTELLI Gjelsten Equestrian AS / Perry De Winter
LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK
flag
LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK BWP/Mare/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x CACACHA VAN HET SCHAECK by BAMAKO DE MUZE
0
61.78
150.00€
13.
587
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables, STX Scuderia 1918 Capital SRL / Geerts A
IN TIME
flag
IN TIME KWPN/Mare/Bay/2013/by BISCAYO x ECORDA by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
0
62.72
10.00€
14.
523
Yuri MANSUR Thalita Gorri OLSEN DE ALMEIDA
MISS BLUE-SAINT BLUE FARM
flag
MISS BLUE-SAINT BLUE FARM /Mare//2013/by CHACCO BLUE x MAGNOLIA MYSTIC ROSE by VDL ZIROCCO BLUE
0
64.13
15.
503
Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner / Familien Camitz v/Linus Camitz
EIC DALOUBET
flag
EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET
0
64.73
16.
571
Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721) / M. Pierre Alain PITTET 14130 BONNEVILLE LA LOUVET (FRA)
BLACKONDA
flag
BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I
0
65.08
17.
579
Jodie HALL MCATEER Mandy HALL / G.Kempers
HARDESSA
flag
HARDESSA KWPN/Mare/Bay/2012/by BERLIN x DARDESSA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
0
65.27
18.
560
Edward LEVY Bernard Pierre LE COURTOIS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CATCHAR MAIL
flag
CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO
0
65.44
19.
569
Jeanne SADRAN CHEV'EL / Daphne van der Schaar
JIAMO VDS
flag
JIAMO VDS /Stallion/Bay/2014/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x BEREUSA S by CAROLUS H
0
65.56
20.
608
Cian O'CONNOR Susan MAGNIER / M.JEAN-MARIE CHARLOT
TIPPERARY
flag
TIPPERARY SF/Gelding/Chestnut/2014/by ARKO (DE) x TOSCANE DE CHAMPLOUE by DIAMANT DE SEMILLY
0
66.08
21.
517
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
flag
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
0
67.59
22.
612
Max WACHMAN Coolmore Showjumping / S.c.e.a. De Kergane
FANCY DE KERGANE
flag
FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS
0
68.94
23.
604
Shane BREEN Breen Equestrian Ltd, Quirke Sport Horses Ltd / M. Roger Huon
CUICK STAR KERVEC
flag
CUICK STAR KERVEC SF/Stallion/Bay/2012/by QUICK STAR x RATINA KERVEC by DIAMANT DE SEMILLY
0
69.66
24.
581
Ben MAHER Ben MAHER, Charlotte ROSSETTER, Pamela WRIGHT / W. WIJNEN, BERLICUM NB (NED)
EXPLOSION W
flag
EXPLOSION W KWPN/Gelding/Chestnut/2009/by CHACCO-BLUE x UNTOUCHABLE by BALOUBET DU ROUET
2
72.33
25.
610
Jack RYAN Jos Lansink Horses BV, Michel SPAAS / Michel Spaas
CATCH-ME VAN BERKENBROECK
flag
CATCH-ME VAN BERKENBROECK AES/Stallion/Grey/2014/by CICERO VAN PAEMEL x AISHA BERKENBROECK VAN ESSENE by NONSTOP
2
72.40
26.
660
Petronella ANDERSSON Stephex Stables / Ann Keisse
CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z
flag
CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z ZANG/Gelding/Chestnut/2011/by CORIANO x ARIANNE VAN DE DURMSTEDE by PALESTRO VD BEGIJNAKKER
2
72.56
27.
508
Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch / Stal 't Ruytershof bvba
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z
flag
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
2
72.73
28.
654
Steve GUERDAT La Giraffa SA / Frederic Aimez
DYNAMIX DE BELHEME
flag
DYNAMIX DE BELHEME SF/Mare/Bay/2013/by SNAIKE DE BLONDEL x SOUDAINE DU MONTET by CORNET OBOLENSKY
3
73.47
29.
586
Joseph STOCKDALE Colin GARRATT
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD
flag
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD AES/Gelding//2010/by KANNAN x PERDY by PYTHAGORAS
4
58.11
30.
557
Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI
FANTASY DE LA ROQUE Z
flag
FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER
4
59.31
31.
656
Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / Sterchi Pierre-Alain
BABYLONE DES ERABLES
flag
BABYLONE DES ERABLES CHS/Mare/Chestnut/2011/by CHAI D x UMBRELLA DES ERABLES by KASHMIR VAN HET SCHUTTERSHOF
4
60.93
32.
629
Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ
EDIPSON DU CHENE
flag
EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS
4
63.63
33.
554
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN / Gebrüder Möller GbR
COMME FLY WITH ME VA
flag
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
4
64.63
34.
599
Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ / Gestüt Lewitz
MESCORIAL PS
flag
MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY
4
67.15
35.
590
Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG / Gestüt Wäldershausen
AMIGO 1841
flag
AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE
4
67.34
36.
621
Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR / MR ADRIAN MARSH
CROFT LEGACY
flag
CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM
4
68.72
37.
596
Jana WARGERS Ashford Farm BV / Stefan Leue
DORETTE
flag
DORETTE OLDBG/Mare/Other/2009/by DOLLAR DU MURIER x FOXY BROWN by FIGHTING ALPHA 3
4
70.27
38.
652
Martin FUCHS Adolfo JURI / G.M Van Mersbergen
LEONE JEI
flag
LEONE JEI KWPN/Gelding/Grey/2012/by BALTIC VDL x DARA by CORLAND
5
75.01
39.
511
Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM, Team Philippaerts / BVBA Brutsaert
H&M MIRO
flag
H&M MIRO BWP/Gelding/Chestnut/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x INDIANA by KANNAN
5
75.83
40.
638
Kevin JOCHEMS Eurohorse BV / GEERT BAART
LA COSTA
flag
LA COSTA BWP/Mare/Chestnut/2011/by GITANO V BERKENBROECK x COSTA DE BAUGY Z by CALVINO Z
6
72.42
41.
577
Harry CHARLES Ann THOMPSON / Gestüt Lewitz (GER)
BALOU DU REVENTON
flag
BALOU DU REVENTON OS/Stallion/Bay/2006/by CORNET OBOLENSKY x GEORGIA by CONTINUE
6
76.51
42.
574
Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM / BERNARD MOLS, ZOERSEL (BEL)
HELLO JEFFERSON
flag
HELLO JEFFERSON BWP/Gelding/Bay/2009/by COOPER VAN DE HEFFINCK x HOVIS by IRCO MENA
7
77.18
43.
538
Francois Xavier BOUDANT S.C. ECURIES DE LA MONNEROT
DIAMANT DE RIVERLAND
flag
DIAMANT DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x FOR FUNNETTY Z by FOR PLEASURE
8
61.85
44.
642
Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM / Hoogenboom
IBYLLE
flag
IBYLLE KWPN/Mare/Other/2013/by Q.BREITLING LS x BELENA by FOR PLEASURE
8
61.90
45.
649
Romain DUGUET Baudou / Clemence Baudoux
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
flag
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/Bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
10
72.46
46.
532
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER
CALOURINA PS
flag
CALOURINA PS /Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
16
82.88
47.
602
Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA / DANNY BOELENS
LEVIS DE MUZE
flag
LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
19
81.92
665
Wilma HELLSTRÖM WH Sporthorse / JM Sohlman HB
CICCI BJN
flag
CICCI BJN SWB/Mare/Grey/2011/by CI CI SENJOR ASK x TITTUT BJN by TORNESCH 1042
RET
640
Lars KERSTEN SHL FARM / A.F. VAN DE BEEK, NIJKERK (NED)
EMMERTON
flag
EMMERTON KWPN/Gelding/Bay/2009/by SILVIO I x ARTUNA by SAM R.
RET
515
Wilm VERMEIR Bert VERMEIR / PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL)
IQ VAN HET STEENTJE
flag
IQ VAN HET STEENTJE BWP/Gelding/Bay/2008/by TOULON x ATLETHA VAN T STEENTJE by KANNAN
RET
670
Marcus WESTERGREN MW Collection AB, Susanne WETTERLIN / ZG Redderberg
CRUNCH AIR
flag
CRUNCH AIR HOLST/Gelding/Bay/2014/by CRUNCH 3 x W-CALITA by CALATO
WD