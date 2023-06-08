01 - Prix E.L.C
CSIO5* - 1.40m - Table A against the clock - 6,000.00€
Thursday, 08 June 2023
08:00
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Breeder
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
551
|
Julien GONIN Julien GONIN, Pierre Jean JOLLY / JEAN-PIERRE ADAM
CAPRICE DE GUINFARD
|
|
CAPRICE DE GUINFARD SF/Gelding/Chestnut/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x INES DE GUINFARD by SOCRATE DE CHIVRE
|
0
|
53.90
1,500.00€
|2.
|
616
|
Tom WACHMAN Coolmore Showjumping / Stal Thijssen
I'M HERE
|
|
I'M HERE KWPN/Mare/Chestnut/2013/by CARAMBOLE x UNORETTE by NUMERO UNO
|
0
|
55.23
1,200.00€
|3.
|
504
|
Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE / S.a.r.l. CAVALEX
COME AWAY FLAMINGO Z
|
|
COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
|
0
|
57.20
900.00€
|4.
|
567
|
Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU / Bart en Diliana Goen - Augustus
O. ZIEZO DB
|
|
O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z
|
0
|
58.10
600.00€
|5.
|
545
|
Nicolas DELMOTTE Francis DECOURRIERE
DENERYS DU MONTCEAU
|
|
DENERYS DU MONTCEAU SF/Mare/Bay/2013/by L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT x NIOBE DE NANTUEL by ROX DE LA TOUCHE
|
0
|
58.65
420.00€
|6.
|
626
|
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD
CORTIS DE NYZE Z
|
|
CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE
|
0
|
58.75
330.00€
|7.
|
646
|
Duarte SEABRA Carol GEE / Donal Clarke
FERNHILL BALOU BEAU
|
|
FERNHILL BALOU BEAU ISH/Gelding/Chestnut/2014/by SLIGO CANDY BOY x MISS MAC CAR by CAVALIER ROYALE
|
0
|
59.17
240.00€
|8.
|
633
|
Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR / H.B.M.Groote Wolthaar
IVOOR
|
|
IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN
|
0
|
60.37
180.00€
|9.
|
564
|
Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL / Vincent Renault
ECLAIR LANDE
|
|
ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
|
0
|
60.86
180.00€
|10.
|
658
|
Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG / Unknown
KINMAR SCARLETT
|
|
KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE
|
0
|
60.99
150.00€
|11.
|
548
|
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST
MAKE MY DAY Z DU GEVRES
|
|
MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO
|
0
|
61.46
150.00€
|12.
|
526
|
Marlon MODOLO ZANOTELLI Gjelsten Equestrian AS / Perry De Winter
LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK
|
|
LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK BWP/Mare/Bay/2011/by DIAMANT DE SEMILLY x CACACHA VAN HET SCHAECK by BAMAKO DE MUZE
|
0
|
61.78
150.00€
|13.
|
587
|
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stables, STX Scuderia 1918 Capital SRL / Geerts A
IN TIME
|
|
IN TIME KWPN/Mare/Bay/2013/by BISCAYO x ECORDA by TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
|
0
|
62.72
10.00€
|14.
|
523
|
Yuri MANSUR Thalita Gorri OLSEN DE ALMEIDA
MISS BLUE-SAINT BLUE FARM
|
|
MISS BLUE-SAINT BLUE FARM /Mare//2013/by CHACCO BLUE x MAGNOLIA MYSTIC ROSE by VDL ZIROCCO BLUE
|
0
|64.13
|15.
|
503
|
Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner / Familien Camitz v/Linus Camitz
EIC DALOUBET
|
|
EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET
|
0
|64.73
|16.
|
571
|
Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721) / M. Pierre Alain PITTET 14130 BONNEVILLE LA LOUVET (FRA)
BLACKONDA
|
|
BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I
|
0
|65.08
|17.
|
579
|
Jodie HALL MCATEER Mandy HALL / G.Kempers
HARDESSA
|
|
HARDESSA KWPN/Mare/Bay/2012/by BERLIN x DARDESSA by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
|
0
|65.27
|18.
|
560
|
Edward LEVY Bernard Pierre LE COURTOIS / Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA)
CATCHAR MAIL
|
|
CATCHAR MAIL SF/Stallion/Bay/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x KATCHINA MAIL by CALVARO
|
0
|65.44
|19.
|
569
|
Jeanne SADRAN CHEV'EL / Daphne van der Schaar
JIAMO VDS
|
|
JIAMO VDS /Stallion/Bay/2014/by THUNDER VD ZUUTHOEVE x BEREUSA S by CAROLUS H
|
0
|65.56
|20.
|
608
|
Cian O'CONNOR Susan MAGNIER / M.JEAN-MARIE CHARLOT
TIPPERARY
|
|
TIPPERARY SF/Gelding/Chestnut/2014/by ARKO (DE) x TOSCANE DE CHAMPLOUE by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|66.08
|21.
|
517
|
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR / DELPHINE MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
|
|
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
|
0
|67.59
|22.
|
612
|
Max WACHMAN Coolmore Showjumping / S.c.e.a. De Kergane
FANCY DE KERGANE
|
|
FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS
|
0
|68.94
|23.
|
604
|
Shane BREEN Breen Equestrian Ltd, Quirke Sport Horses Ltd / M. Roger Huon
CUICK STAR KERVEC
|
|
CUICK STAR KERVEC SF/Stallion/Bay/2012/by QUICK STAR x RATINA KERVEC by DIAMANT DE SEMILLY
|
0
|69.66
|24.
|
581
|
Ben MAHER Ben MAHER, Charlotte ROSSETTER, Pamela WRIGHT / W. WIJNEN, BERLICUM NB (NED)
EXPLOSION W
|
|
EXPLOSION W KWPN/Gelding/Chestnut/2009/by CHACCO-BLUE x UNTOUCHABLE by BALOUBET DU ROUET
|
2
|72.33
|25.
|
610
|
Jack RYAN Jos Lansink Horses BV, Michel SPAAS / Michel Spaas
CATCH-ME VAN BERKENBROECK
|
|
CATCH-ME VAN BERKENBROECK AES/Stallion/Grey/2014/by CICERO VAN PAEMEL x AISHA BERKENBROECK VAN ESSENE by NONSTOP
|
2
|72.40
|26.
|
660
|
Petronella ANDERSSON Stephex Stables / Ann Keisse
CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z
|
|
CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z ZANG/Gelding/Chestnut/2011/by CORIANO x ARIANNE VAN DE DURMSTEDE by PALESTRO VD BEGIJNAKKER
|
2
|72.56
|27.
|
508
|
Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch / Stal 't Ruytershof bvba
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z
|
|
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
|
2
|72.73
|28.
|
654
|
Steve GUERDAT La Giraffa SA / Frederic Aimez
DYNAMIX DE BELHEME
|
|
DYNAMIX DE BELHEME SF/Mare/Bay/2013/by SNAIKE DE BLONDEL x SOUDAINE DU MONTET by CORNET OBOLENSKY
|
3
|73.47
|29.
|
586
|
Joseph STOCKDALE Colin GARRATT
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD
|
|
EQUINE RESCUE SERVICES KANDLEFORD AES/Gelding//2010/by KANNAN x PERDY by PYTHAGORAS
|
4
|58.11
|30.
|
557
|
Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI
FANTASY DE LA ROQUE Z
|
|
FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER
|
4
|59.31
|31.
|
656
|
Edouard SCHMITZ Arturo FASANA, Céline FASANA / Sterchi Pierre-Alain
BABYLONE DES ERABLES
|
|
BABYLONE DES ERABLES CHS/Mare/Chestnut/2011/by CHAI D x UMBRELLA DES ERABLES by KASHMIR VAN HET SCHUTTERSHOF
|
4
|60.93
|32.
|
629
|
Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ
EDIPSON DU CHENE
|
|
EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS
|
4
|63.63
|33.
|
554
|
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN / Gebrüder Möller GbR
COMME FLY WITH ME VA
|
|
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
|
4
|64.63
|34.
|
599
|
Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ / Gestüt Lewitz
MESCORIAL PS
|
|
MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY
|
4
|67.15
|35.
|
590
|
Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG / Gestüt Wäldershausen
AMIGO 1841
|
|
AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE
|
4
|67.34
|36.
|
621
|
Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR / MR ADRIAN MARSH
CROFT LEGACY
|
|
CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM
|
4
|68.72
|37.
|
596
|
Jana WARGERS Ashford Farm BV / Stefan Leue
DORETTE
|
|
DORETTE OLDBG/Mare/Other/2009/by DOLLAR DU MURIER x FOXY BROWN by FIGHTING ALPHA 3
|
4
|70.27
|38.
|
652
|
Martin FUCHS Adolfo JURI / G.M Van Mersbergen
LEONE JEI
|
|
LEONE JEI KWPN/Gelding/Grey/2012/by BALTIC VDL x DARA by CORLAND
|
5
|75.01
|39.
|
511
|
Olivier PHILIPPAERTS Charlotte SÖDERSTRÖM, Team Philippaerts / BVBA Brutsaert
H&M MIRO
|
|
H&M MIRO BWP/Gelding/Chestnut/2012/by DIAMANT DE SEMILLY x INDIANA by KANNAN
|
5
|75.83
|40.
|
638
|
Kevin JOCHEMS Eurohorse BV / GEERT BAART
LA COSTA
|
|
LA COSTA BWP/Mare/Chestnut/2011/by GITANO V BERKENBROECK x COSTA DE BAUGY Z by CALVINO Z
|
6
|72.42
|41.
|
577
|
Harry CHARLES Ann THOMPSON / Gestüt Lewitz (GER)
BALOU DU REVENTON
|
|
BALOU DU REVENTON OS/Stallion/Bay/2006/by CORNET OBOLENSKY x GEORGIA by CONTINUE
|
6
|76.51
|42.
|
574
|
Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM / BERNARD MOLS, ZOERSEL (BEL)
HELLO JEFFERSON
|
|
HELLO JEFFERSON BWP/Gelding/Bay/2009/by COOPER VAN DE HEFFINCK x HOVIS by IRCO MENA
|
7
|77.18
|43.
|
538
|
Francois Xavier BOUDANT S.C. ECURIES DE LA MONNEROT
DIAMANT DE RIVERLAND
|
|
DIAMANT DE RIVERLAND SF/Gelding/Chestnut/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x FOR FUNNETTY Z by FOR PLEASURE
|
8
|61.85
|44.
|
642
|
Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM / Hoogenboom
IBYLLE
|
|
IBYLLE KWPN/Mare/Other/2013/by Q.BREITLING LS x BELENA by FOR PLEASURE
|
8
|61.90
|45.
|
649
|
Romain DUGUET Baudou / Clemence Baudoux
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS
|
|
HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS SBS/Gelding/Bay/2013/by ELVIS TER PUTTE x HERA by MYTENS
|
10
|72.46
|46.
|
532
|
Rene LOPEZ LIZARAZO Bertrand DARIER
CALOURINA PS
|
|
CALOURINA PS /Mare/Bay/2014/by CAREMBAR DE MUZE x SARINA by BALOUBET DU ROUET
|
16
|82.88
|47.
|
602
|
Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA / DANNY BOELENS
LEVIS DE MUZE
|
|
LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
|
19
|81.92
|
665
|
Wilma HELLSTRÖM WH Sporthorse / JM Sohlman HB
CICCI BJN
|
|
CICCI BJN SWB/Mare/Grey/2011/by CI CI SENJOR ASK x TITTUT BJN by TORNESCH 1042
|RET
|
640
|
Lars KERSTEN SHL FARM / A.F. VAN DE BEEK, NIJKERK (NED)
EMMERTON
|
|
EMMERTON KWPN/Gelding/Bay/2009/by SILVIO I x ARTUNA by SAM R.
|RET
|
515
|
Wilm VERMEIR Bert VERMEIR / PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL)
IQ VAN HET STEENTJE
|
|
IQ VAN HET STEENTJE BWP/Gelding/Bay/2008/by TOULON x ATLETHA VAN T STEENTJE by KANNAN
|RET
|
670
|
Marcus WESTERGREN MW Collection AB, Susanne WETTERLIN / ZG Redderberg
CRUNCH AIR
|
|
CRUNCH AIR HOLST/Gelding/Bay/2014/by CRUNCH 3 x W-CALITA by CALATO
|WD