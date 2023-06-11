15 - Prix GrandPrix
CSIO5* - 1.45m - Two Phases - 26,200.00€
Sunday, 11 June 2023
10:15
Main Arena
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner
|Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
|Phase 1
|Phase 2
|Time
|1.
|
550
|
Julien EPAILLARD S.A.R.L. LE HAUT DE VAUX, S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL
HOOVER
|
|
HOOVER KWPN/Stallion/Grey/2012/by CLINTON x APHRODITE by CARTHAGO
|
0
|0
|
24.56
6,550.00€
|2.
|
607
|
Cian O'CONNOR Mandy HALL
GERMAINE W
|
|
GERMAINE W KWPN/Mare/Bay/2011/by ELDORADO VD ZESHOEK x PETRA FAITH by ARMSTRONG
|
0
|0
|
25.82
5,240.00€
|3.
|
517
|
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
|
|
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
|
0
|0
|
25.94
3,930.00€
|4.
|
519
|
Stephan DE FREITAS BARCHA E.X. BARRETO JUNIOR SERVIÇOS VETERINÁRIOS, SFB ENSINO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO
|
|
CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO BH/Stallion/Chestnut/2009/by x by
|
0
|0
|
26.16
2,620.00€
|5.
|
661
|
Petronella ANDERSSON DHG Stables B.V, Stephex Stables
ODINA VAN KLAPSCHEUT
|
|
ODINA VAN KLAPSCHEUT BWP/Mare/Bay/2014/by I AM MOERHOEVE'S STAR x KILIANA VAN KLAPSCHEUT by LANDOR S
|
0
|0
|
26.61
1,834.00€
|6.
|
602
|
Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA
LEVIS DE MUZE
|
|
LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
|
0
|0
|
26.89
1,441.00€
|7.
|
575
|
Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM
HELLO VALENTINO
|
|
HELLO VALENTINO SWB/Stallion/Grey/2014/by DIAMANTINO x VITRA by CAREFUL 28
|
0
|0
|
27.35
1,048.00€
|8.
|
666
|
Wilma HELLSTRÖM Robert LEMIEUX
SAM VAN DE HELLE
|
|
SAM VAN DE HELLE /Male/Grey/2012/by STAKKATO x CINDERELLA 248 by CARTHAGO
|
0
|0
|
27.66
786.00€
|9.
|
530
|
Beth UNDERHILL REIN FAMILY LLC.
DYNASTIE DE BEAUFOUR
|
|
DYNASTIE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
|
0
|0
|
28.71
786.00€
|10.
|
633
|
Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR
IVOOR
|
|
IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN
|
0
|0
|
28.75
655.00€
|11.
|
503
|
Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner
EIC DALOUBET
|
|
EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET
|
0
|0
|
29.09
655.00€
|12.
|
651
|
Martin FUCHS Adolfo JURI
CONNER JEI
|
|
CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO
|
0
|0
|
33.86
655.00€
|13.
|
667
|
Henrik VON ECKERMANN DUFOUR STABLES AG
CALIZI
|
|
CALIZI DSP (/Mare/Grey/2013/by CELLESTIAL x SHAKIRA by STAKKATOL
|
0
|4
|25.46
|14.
|
653
|
Steve GUERDAT Horse Management GmbH, Andrea Sigrist MURPHY, Kevin MURPHY
CARACHO
|
|
CARACHO HOLST/Stallion/Bay/2012/by CASSILANO x STELLA IV by QUICK STAR
|
0
|4
|25.96
|15.
|
584
|
Joseph STOCKDALE Barbara HESTER
EBANKING
|
|
EBANKING /Stallion/Chestnut/2014/by ETOULON x ARANEBEL by VDL SHERATON
|
0
|4
|27.45
|16.
|
644
|
Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM
VIKTOR Z
|
|
VIKTOR Z ZANG/Gelding/Bay/2013/by VERDI TN x CAPRIATI Z by CARETANO Z
|
0
|4
|27.53
|17.
|
588
|
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stable
NAF NAF DMC
|
|
NAF NAF DMC BWP/Mare/Grey/2013/by THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE x FAN FAN PROVA by CLINTON
|
0
|4
|27.57
|18.
|
510
|
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, LVP Stables, P. DE ROECK
ETNA DU CHATEAU
|
|
ETNA DU CHATEAU SF/Mare/Chestnut/2014/by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY x JAVOTTE DU CHATEAU by ROYAL FEU
|
0
|4
|28.52
|19.
|
557
|
Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI
FANTASY DE LA ROQUE Z
|
|
FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER
|
0
|4
|29.13
|20.
|
621
|
Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR
CROFT LEGACY
|
|
CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM
|
0
|4
|29.83
|21.
|
508
|
Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z
|
|
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
|
0
|4
|30.92
|22.
|
639
|
Lars KERSTEN Lost Lodge BV
BIG BEAUTY Z
|
|
BIG BEAUTY Z ZANG/Mare/Bay/2014/by BIG STAR JR KZ x ADILIA by PADINUS
|
0
|12
|32.17
|23.
|
571
|
Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721)
BLACKONDA
|
|
BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I
|
0
|14
|37.15
|24.
|
548
|
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST
MAKE MY DAY Z DU GEVRES
|
|
MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO
|
4
|47.82
|25.
|
615
|
Tom WACHMAN Coolmore Showjumping
BERLUX Z
|
|
BERLUX Z ZANG/Gelding/Other/2011/by BERLIN x DAME DE LA COUR by MAJOR DE LA COUR
|
4
|49.03
|26.
|
570
|
Jeanne SADRAN CHEV'EL
VANNAN
|
|
VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN
|
4
|49.54
|27.
|
535
|
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE
BALLERINE DU VILPION
|
|
BALLERINE DU VILPION SF/Mare/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
|
4
|49.59
|28.
|
552
|
Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE
ESTRELLA DE LA BATIA
|
|
ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO
|
4
|50.29
|29.
|
567
|
Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU
O. ZIEZO DB
|
|
O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z
|
4
|50.57
|30.
|
605
|
Shane BREEN Shane Breen & Marianne Schindel
SCARTEEN
|
|
SCARTEEN BE/SI/Gelding/Grey/2013/by CARDENTO x CHARLOTTE Z by CHELLANO Z
|
4
|51.40
|31.
|
504
|
Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE
COME AWAY FLAMINGO Z
|
|
COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
|
4
|51.92
|32.
|
599
|
Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ
MESCORIAL PS
|
|
MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY
|
4
|52.72
|33.
|
612
|
Max WACHMAN Coolmore Showjumping
FANCY DE KERGANE
|
|
FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS
|
4
|52.89
|34.
|
514
|
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
|
|
EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN
|
4
|53.53
|35.
|
590
|
Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG
AMIGO 1841
|
|
AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE
|
8
|52.24
|36.
|
554
|
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN
COMME FLY WITH ME VA
|
|
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
|
8
|54.89
|37.
|
629
|
Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ
EDIPSON DU CHENE
|
|
EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS
|
10
|56.72
|38.
|
564
|
Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL
ECLAIR LANDE
|
|
ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
|
13
|55.21
|39.
|
637
|
Kevin JOCHEMS Jos Lansink Horses BV
HULDE G
|
|
HULDE G KWPN/Mare/Bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT
|
33
|75.45
|
626
|
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD
CORTIS DE NYZE Z
|
|
CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE
|RET
|
647
|
Duarte SEABRA Isabel José De MELLO
HHS WASHINGTON
|
|
HHS WASHINGTON ISH/Gelding/Grey/2010/by TINARANAS INSPECTOR x CADIZ by CAVALIER ROYALE
|RET
|
521
|
Yuri MANSUR Patrick MIELNIK
OLISCO.P.
|
|
OLISCO.P. BWP/Stallion/Bay/2014/by HOUSTON x GERONA P by TOULON
|WD
|
658
|
Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG
KINMAR SCARLETT
|
|
KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE
|WD
|
541
|
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT
COCAINE DU VAL
|
|
COCAINE DU VAL SF/Mare/Other/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x MISSION by SI TU VIENS
|WD