SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam

1. 550 Julien EPAILLARD S.A.R.L. LE HAUT DE VAUX, S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL HOOVER HOOVER KWPN/Stallion/Grey/2012/by CLINTON x APHRODITE by CARTHAGO 0 0 24.56 6,550.00€

2. 607 Cian O'CONNOR Mandy HALL GERMAINE W GERMAINE W KWPN/Mare/Bay/2011/by ELDORADO VD ZESHOEK x PETRA FAITH by ARMSTRONG 0 0 25.82 5,240.00€

3. 517 Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR BERLINE DU MAILLET Z BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER 0 0 25.94 3,930.00€

4. 519 Stephan DE FREITAS BARCHA E.X. BARRETO JUNIOR SERVIÇOS VETERINÁRIOS, SFB ENSINO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO BH/Stallion/Chestnut/2009/by x by 0 0 26.16 2,620.00€

5. 661 Petronella ANDERSSON DHG Stables B.V, Stephex Stables ODINA VAN KLAPSCHEUT ODINA VAN KLAPSCHEUT BWP/Mare/Bay/2014/by I AM MOERHOEVE'S STAR x KILIANA VAN KLAPSCHEUT by LANDOR S 0 0 26.61 1,834.00€

6. 602 Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA LEVIS DE MUZE LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY 0 0 26.89 1,441.00€

7. 575 Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM HELLO VALENTINO HELLO VALENTINO SWB/Stallion/Grey/2014/by DIAMANTINO x VITRA by CAREFUL 28 0 0 27.35 1,048.00€

8. 666 Wilma HELLSTRÖM Robert LEMIEUX SAM VAN DE HELLE SAM VAN DE HELLE /Male/Grey/2012/by STAKKATO x CINDERELLA 248 by CARTHAGO 0 0 27.66 786.00€

9. 530 Beth UNDERHILL REIN FAMILY LLC. DYNASTIE DE BEAUFOUR DYNASTIE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I 0 0 28.71 786.00€

10. 633 Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR IVOOR IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN 0 0 28.75 655.00€

11. 503 Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner EIC DALOUBET EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET 0 0 29.09 655.00€

12. 651 Martin FUCHS Adolfo JURI CONNER JEI CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO 0 0 33.86 655.00€

13. 667 Henrik VON ECKERMANN DUFOUR STABLES AG CALIZI CALIZI DSP (/Mare/Grey/2013/by CELLESTIAL x SHAKIRA by STAKKATOL 0 4 25.46

14. 653 Steve GUERDAT Horse Management GmbH, Andrea Sigrist MURPHY, Kevin MURPHY CARACHO CARACHO HOLST/Stallion/Bay/2012/by CASSILANO x STELLA IV by QUICK STAR 0 4 25.96

15. 584 Joseph STOCKDALE Barbara HESTER EBANKING EBANKING /Stallion/Chestnut/2014/by ETOULON x ARANEBEL by VDL SHERATON 0 4 27.45

16. 644 Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM VIKTOR Z VIKTOR Z ZANG/Gelding/Bay/2013/by VERDI TN x CAPRIATI Z by CARETANO Z 0 4 27.53

17. 588 Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stable NAF NAF DMC NAF NAF DMC BWP/Mare/Grey/2013/by THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE x FAN FAN PROVA by CLINTON 0 4 27.57

18. 510 Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, LVP Stables, P. DE ROECK ETNA DU CHATEAU ETNA DU CHATEAU SF/Mare/Chestnut/2014/by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY x JAVOTTE DU CHATEAU by ROYAL FEU 0 4 28.52

19. 557 Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI FANTASY DE LA ROQUE Z FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER 0 4 29.13

20. 621 Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR CROFT LEGACY CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM 0 4 29.83

21. 508 Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE 0 4 30.92

22. 639 Lars KERSTEN Lost Lodge BV BIG BEAUTY Z BIG BEAUTY Z ZANG/Mare/Bay/2014/by BIG STAR JR KZ x ADILIA by PADINUS 0 12 32.17

23. 571 Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721) BLACKONDA BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I 0 14 37.15

24. 548 Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST MAKE MY DAY Z DU GEVRES MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO 4 47.82

25. 615 Tom WACHMAN Coolmore Showjumping BERLUX Z BERLUX Z ZANG/Gelding/Other/2011/by BERLIN x DAME DE LA COUR by MAJOR DE LA COUR 4 49.03

26. 570 Jeanne SADRAN CHEV'EL VANNAN VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN 4 49.54

27. 535 Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE BALLERINE DU VILPION BALLERINE DU VILPION SF/Mare/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL 4 49.59

28. 552 Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE ESTRELLA DE LA BATIA ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO 4 50.29

29. 567 Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU O. ZIEZO DB O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z 4 50.57

30. 605 Shane BREEN Shane Breen & Marianne Schindel SCARTEEN SCARTEEN BE/SI/Gelding/Grey/2013/by CARDENTO x CHARLOTTE Z by CHELLANO Z 4 51.40

31. 504 Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE COME AWAY FLAMINGO Z COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER 4 51.92

32. 599 Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ MESCORIAL PS MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY 4 52.72

33. 612 Max WACHMAN Coolmore Showjumping FANCY DE KERGANE FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS 4 52.89

34. 514 Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR EYTUKA OF TWO NOTES Z EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN 4 53.53

35. 590 Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG AMIGO 1841 AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE 8 52.24

36. 554 Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN COMME FLY WITH ME VA COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO 8 54.89

37. 629 Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ EDIPSON DU CHENE EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS 10 56.72

38. 564 Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL ECLAIR LANDE ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX 13 55.21

39. 637 Kevin JOCHEMS Jos Lansink Horses BV HULDE G HULDE G KWPN/Mare/Bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT 33 75.45

626 Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD CORTIS DE NYZE Z CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE RET

647 Duarte SEABRA Isabel José De MELLO HHS WASHINGTON HHS WASHINGTON ISH/Gelding/Grey/2010/by TINARANAS INSPECTOR x CADIZ by CAVALIER ROYALE RET

521 Yuri MANSUR Patrick MIELNIK OLISCO.P. OLISCO.P. BWP/Stallion/Bay/2014/by HOUSTON x GERONA P by TOULON WD

658 Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG KINMAR SCARLETT KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE WD