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Jumping International CSIO5* - CSI1*

La Baule (FRA) | 08 - 11 June 2023

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

15 - Prix GrandPrix

CSIO5* - 1.45m - Two Phases - 26,200.00€

Sunday, 11 June 2023
10:15
logo partenaires
Main Arena
Rk Num Rider / Horse
Owner
 Horse
SB/Color/Year/Sire X Dam X Sire Of Dam
 Phase 1 Phase 2 Time
1.
550
Julien EPAILLARD S.A.R.L. LE HAUT DE VAUX, S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL
HOOVER
flag
HOOVER KWPN/Stallion/Grey/2012/by CLINTON x APHRODITE by CARTHAGO
0
0 24.56
6,550.00€
2.
607
Cian O'CONNOR Mandy HALL
GERMAINE W
flag
GERMAINE W KWPN/Mare/Bay/2011/by ELDORADO VD ZESHOEK x PETRA FAITH by ARMSTRONG
0
0 25.82
5,240.00€
3.
517
Gregory WATHELET Delphine MAMBOUR
BERLINE DU MAILLET Z
flag
BERLINE DU MAILLET Z ZANG/Mare/Bay/2011/by BERLIN x GITANIA by ACTION-BREAKER
0
0 25.94
3,930.00€
4.
519
Stephan DE FREITAS BARCHA E.X. BARRETO JUNIOR SERVIÇOS VETERINÁRIOS, SFB ENSINO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO
flag
CHEVAUX NUTREAL HEX LUP IMPERIO EGIPCIO BH/Stallion/Chestnut/2009/by x by
0
0 26.16
2,620.00€
5.
661
Petronella ANDERSSON DHG Stables B.V, Stephex Stables
ODINA VAN KLAPSCHEUT
flag
ODINA VAN KLAPSCHEUT BWP/Mare/Bay/2014/by I AM MOERHOEVE'S STAR x KILIANA VAN KLAPSCHEUT by LANDOR S
0
0 26.61
1,834.00€
6.
602
Ioli MYTILINEOU ELIA CONSTRUCTION SA
LEVIS DE MUZE
flag
LEVIS DE MUZE BWP/Stallion/Bay/2011/by ELVIS TER PUTTE x HEROINE DE MUZE by TINKA'S BOY
0
0 26.89
1,441.00€
7.
575
Scott BRASH Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline KIRKHAM
HELLO VALENTINO
flag
HELLO VALENTINO SWB/Stallion/Grey/2014/by DIAMANTINO x VITRA by CAREFUL 28
0
0 27.35
1,048.00€
8.
666
Wilma HELLSTRÖM Robert LEMIEUX
SAM VAN DE HELLE
flag
SAM VAN DE HELLE /Male/Grey/2012/by STAKKATO x CINDERELLA 248 by CARTHAGO
0
0 27.66
786.00€
9.
530
Beth UNDERHILL REIN FAMILY LLC.
DYNASTIE DE BEAUFOUR
flag
DYNASTIE DE BEAUFOUR SF/Mare/Bay/2013/by DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIA DI SAN GIOVANNI by CASSINI I
0
0 28.71
786.00€
10.
633
Kars BONHOF Hennie GROOTE WOLTHAAR
IVOOR
flag
IVOOR KWPN/Gelding/Bay/2013/by ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BUNERA by VERDI TN
0
0 28.75
655.00€
11.
503
Max KÜHNER MK Sporthorses Max Kühner
EIC DALOUBET
flag
EIC DALOUBET DWB/Gelding/Bay/2015/by DIAMANT DE SEMILLY x BONITA Z by BALOUBET DU ROUET
0
0 29.09
655.00€
12.
651
Martin FUCHS Adolfo JURI
CONNER JEI
flag
CONNER JEI HOLST/Gelding/Other/2011/by CONNOR 48 x VERONA S by COSIMO
0
0 33.86
655.00€
13.
667
Henrik VON ECKERMANN DUFOUR STABLES AG
CALIZI
flag
CALIZI DSP (/Mare/Grey/2013/by CELLESTIAL x SHAKIRA by STAKKATOL
0
4 25.46
14.
653
Steve GUERDAT Horse Management GmbH, Andrea Sigrist MURPHY, Kevin MURPHY
CARACHO
flag
CARACHO HOLST/Stallion/Bay/2012/by CASSILANO x STELLA IV by QUICK STAR
0
4 25.96
15.
584
Joseph STOCKDALE Barbara HESTER
EBANKING
flag
EBANKING /Stallion/Chestnut/2014/by ETOULON x ARANEBEL by VDL SHERATON
0
4 27.45
16.
644
Pim MULDER Corien HOOGENBOOM, Freek HOOGENBOOM
VIKTOR Z
flag
VIKTOR Z ZANG/Gelding/Bay/2013/by VERDI TN x CAPRIATI Z by CARETANO Z
0
4 27.53
17.
588
Kendra Claricia BRINKOP Stephex Stable
NAF NAF DMC
flag
NAF NAF DMC BWP/Mare/Grey/2013/by THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE x FAN FAN PROVA by CLINTON
0
4 27.57
18.
510
Olivier PHILIPPAERTS Team Philippaerts, LVP Stables, P. DE ROECK
ETNA DU CHATEAU
flag
ETNA DU CHATEAU SF/Mare/Chestnut/2014/by QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY x JAVOTTE DU CHATEAU by ROYAL FEU
0
4 28.52
19.
557
Penelope LEPREVOST S.c.e.a. HAPI
FANTASY DE LA ROQUE Z
flag
FANTASY DE LA ROQUE Z /Mare/Chestnut/2014/by FOR HERO*DE HUS x JANICULA by HEARTBREAKER
0
4 29.13
20.
621
Yuko ITAKURA MR S DAVENPOR
CROFT LEGACY
flag
CROFT LEGACY AES/Gelding/Grey/2009/by CHIWAGO V x LORETTA B by HAARLEM
0
4 29.83
21.
508
Nicola PHILIPPAERTS Team Philippaerts, Stuteri Arch
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z
flag
H&M LUNA VAN'T RUYTERSHOF Z ZANG/Mare/Chestnut/2012/by LEVISTO Z x INATHINA VAN 'T RUYTERSHOF by FOR PLEASURE
0
4 30.92
22.
639
Lars KERSTEN Lost Lodge BV
BIG BEAUTY Z
flag
BIG BEAUTY Z ZANG/Mare/Bay/2014/by BIG STAR JR KZ x ADILIA by PADINUS
0
12 32.17
23.
571
Kevin STAUT Jean Louis ROUDAUT (10001721)
BLACKONDA
flag
BLACKONDA SF/Gelding/Other/2011/by KANNAN x LACONDA 22 by LONE STAR I
0
14 37.15
24.
548
Marc DILASSER S.A.R.L. EQUIOUEST
MAKE MY DAY Z DU GEVRES
flag
MAKE MY DAY Z DU GEVRES /Mare/Other/2015/by MYLORD CARTHAGO x BELLA FORTUNA by UKATO
4
47.82
25.
615
Tom WACHMAN Coolmore Showjumping
BERLUX Z
flag
BERLUX Z ZANG/Gelding/Other/2011/by BERLIN x DAME DE LA COUR by MAJOR DE LA COUR
4
49.03
26.
570
Jeanne SADRAN CHEV'EL
VANNAN
flag
VANNAN SF/Stallion/Bay/2009/by DIAMANT DE SEMILLY x QUANA ONE DE L'EAUGRENEE by KANNAN
4
49.54
27.
535
Roger Yves BOST EQUIBLUE, SCB HOLDING, Christiane BOST, E.A.R.L. BARBIZON HORSE
BALLERINE DU VILPION
flag
BALLERINE DU VILPION SF/Mare/Chestnut/2011/by BALOUBET DU ROUET x QUELLE DAM DE CARLES by QUIDAM DE REVEL
4
49.59
28.
552
Julien GONIN Jerome AGUETTAZ, S.A.R.L. DE LA ROCHE
ESTRELLA DE LA BATIA
flag
ESTRELLA DE LA BATIA SF/Mare/Bay/2014/by DIAMANT DE SEMILLY x AURA DE LA BATIA by LANDO
4
50.29
29.
567
Olivier PERREAU S.a.s. OLIVIER PERREAU
O. ZIEZO DB
flag
O. ZIEZO DB BWP/Mare/Grey/2014/by ZILVERSTAR T x HELANA by LORD Z
4
50.57
30.
605
Shane BREEN Shane Breen &amp; Marianne Schindel
SCARTEEN
flag
SCARTEEN BE/SI/Gelding/Grey/2013/by CARDENTO x CHARLOTTE Z by CHELLANO Z
4
51.40
31.
504
Jérôme GUERY S.A.R.L. ZESTABLE
COME AWAY FLAMINGO Z
flag
COME AWAY FLAMINGO Z /Mare/Bay/2014/by CARDENTO x REPUBLICA by DOLLAR DU MURIER
4
51.92
32.
599
Philipp WEISHAUPT Beerbaum Stables GmbH , Alice LAWAETZ
MESCORIAL PS
flag
MESCORIAL PS HANN/Gelding/Bay/2014/by MESSENGER x DOLIDARA by CORNET OBOLENSKY
4
52.72
33.
612
Max WACHMAN Coolmore Showjumping
FANCY DE KERGANE
flag
FANCY DE KERGANE SF/Stallion/Bay/2015/by BERDENN DE KERGANE x VITA DE KERGANE by COR DE HUS
4
52.89
34.
514
Wilm VERMEIR Wilm VERMEIR
EYTUKA OF TWO NOTES Z
flag
EYTUKA OF TWO NOTES Z ZANG/Mare/Chestnut/2015/by EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF x FLORENTINA VD WATERTOREN by CHIN CHIN
4
53.53
35.
590
Gerrit NIEBERG Lars NIEBERG
AMIGO 1841
flag
AMIGO 1841 HANN/Gelding/Other/2013/by A CONTO SON x FOR NISTRIA by FOR PLEASURE
8
52.24
36.
554
Cedric HUREL Manfred VON ALLWÖRDEN
COMME FLY WITH ME VA
flag
COMME FLY WITH ME VA OS/Stallion/Bay/2015/by COMME IL FAUT 5 x BERTA III by CARRICO
8
54.89
37.
629
Victor BETTENDORF Xavier HAZEBROUCQ
EDIPSON DU CHENE
flag
EDIPSON DU CHENE /Stallion/Chestnut/2014/by KANNAN x DIPCADI D'AMOUR by QUAT'SOUS
10
56.72
38.
564
Megane MOISSONNIER Frederic NEFTEL
ECLAIR LANDE
flag
ECLAIR LANDE SF/Gelding/Bay/2014/by READY BOY DES FORETS x ATTA DES BRIMBELLES by SCENDIX
13
55.21
39.
637
Kevin JOCHEMS Jos Lansink Horses BV
HULDE G
flag
HULDE G KWPN/Mare/Bay/2012/by VIGO D ARSOUILLES STX x DOBERLINA G by WARRANT
33
75.45
626
Tomoki KOSHIDAKA YOZAN LTD
CORTIS DE NYZE Z
flag
CORTIS DE NYZE Z ZANG/Stallion/Grey/2013/by CAYADO 3 x MISSY BLUE DE NYZE Z by MR. BLUE
RET
647
Duarte SEABRA Isabel José De MELLO
HHS WASHINGTON
flag
HHS WASHINGTON ISH/Gelding/Grey/2010/by TINARANAS INSPECTOR x CADIZ by CAVALIER ROYALE
RET
521
Yuri MANSUR Patrick MIELNIK
OLISCO.P.
flag
OLISCO.P. BWP/Stallion/Bay/2014/by HOUSTON x GERONA P by TOULON
WD
658
Janika SPRUNGER Sportstall Tina Pol AG
KINMAR SCARLETT
flag
KINMAR SCARLETT /Mare/Chestnut/2015/by UNKNOWN SIRE x UNKNOWN DAM by UNKNOWN DAM'S SIRE
WD
541
Gregory COTTARD S.A.R.L. LES ECURIES DE WY, S.A.S. GC SPORT
COCAINE DU VAL
flag
COCAINE DU VAL SF/Mare/Other/2012/by MYLORD CARTHAGO*HN x MISSION by SI TU VIENS
WD