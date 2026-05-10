8 - Prix Ravene
CSIP - 1.15m - Table A against the clock
Sunday, 10 May 2026
13:15
Time Allowed
Round 1: 74sec
Carrière des Princes
|Rk
|Num
|Rider / Horse
Owner / Beeder
|Horse
SB/Sex/Color/Year/Sire x Dam by Sire Of Dam
|Pen
|Time
|1.
|
201
|
Madison ROUSSEAU Nuptia TESTE
D'ZEUS DES CHESNAIES
|
|
D'ZEUS DES CHESNAIES /Gelding/Bay/2013/by KANNAN x NEPTUNE DES BERTAINES by HERCULE D'AUDES
|
0
|56.33
|2.
|
283
|
Emma VALTANEN Clémence ROCH, Constance ROCH
CORSO DE BEAULIEU
|
|
CORSO DE BEAULIEU /Gelding/Bay/2012/by ULK D'ETE x JASMINA DE KERGROIX by ROCAMBOLE III
|
0
|56.71
|3.
|
222
|
Mila CUCCUREDDU Mila CUCCUREDDU
HOGRION D'ODIVAL
|
|
HOGRION D'ODIVAL /Stallion/Chestnut/2017/by OGRION DES CHAMPS*HN x ETINCELLE D'ODIVAL by QUABAR DES MONCEAUX
|
0
|57.19
|4.
|
273
|
Ines SEREDDINE S.A.S. ECURIE FONTANELLE
HIBOU DE LA BRESSE
|
|
HIBOU DE LA BRESSE AES/Stallion/Other/2017/by CATALI VD TEERLINGHOEVE x LAILA DE KERGROIX by ROCAMBOLE III
|
0
|57.35
|5.
|
281
|
Josephine RODENBURG Yari VAN DEN BRANDEN
GEENA LISA
|
|
GEENA LISA BWP/Mare/Chestnut/2006/
|
0
|57.36
|6.
|
262
|
Laly MOREL Francois MEURICE, Marine MEURICE
HUPSTAR DE WISMES
|
|
HUPSTAR DE WISMES /Stallion/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x DOREMIE DE WISMES by LIBERTO
|
0
|57.50
|7.
|
268
|
Louis REGNIER E.A.R.L. ELEVAGE DES FELINES
FENIX DES FELINES
|
|
FENIX DES FELINES /Stallion/Chestnut/2015/by OLD CHAP TAME x QUICK LOVE D'ELGI by JERRY LEE DE LACHEM
|
0
|57.85
|8.
|
209
|
Elly BALLIGAND Elly BALLIGAND, Lena BALLIGAND
FANGIO DE GINEAU
|
|
FANGIO DE GINEAU /Stallion/Chestnut/2015/by EMMICKHOVEN'S DIEGO*SL x PEPITA DE GINEAU by LINARO
|
0
|58.80
|9.
|
261
|
Laly MOREL E.A.R.L. LES ECURIES DE ST PAER
CHUPA CHUPS
|
|
CHUPA CHUPS /Mare/Other/2012/
|
0
|59.51
|10.
|
285
|
Hannah BOSQUET ADB CONSULTING
ITO D'ODIVAL
|
|
ITO D'ODIVAL /Stallion//2018/by VITO DE BLONDE x BARBY DE BLONDE by SYMPATICO 15
|
0
|59.93
|11.
|
286
|
Emma WOLFF Lelia ORCI (10355628 / PONEY FRANCAIS DE SELLE
HAT THE TOP OF LAYS
|
|
HAT THE TOP OF LAYS /Mare/Chestnut/2017/by TOPINAMBOUR x RIANNA D'URANIE by OSCAR DES CHOUANS
|
0
|60.00
|12.
|
238
|
Adele EBER Muriel EBER
WEINPERLE - DRUM V/H JUXSCHOT
|
|
WEINPERLE - DRUM V/H JUXSCHOT AES/Mare/Black/2018/by THUNDER DRUM VAN HET JUXS x RIETHOF'S MAGNIFIQUE by STEGSTEDGARDS CATAGO
|
0
|60.68
|13.
|
259
|
Lisa MANDELLI Cyril BLORTZ
EARL GREY MAJOR
|
|
EARL GREY MAJOR /Mare/Bay/2014/by GRIMM DUFF x GENN IF by IF DE MERZE
|
0
|61.10
|14.
|
247
|
Agathe HERVE PERDEREAU
IDYLLE NORMANDE
|
|
IDYLLE NORMANDE /Mare/Other/2018/by ARON N x SOINIE DE MONTIEGE by LINARO
|
0
|61.51
|15.
|
240
|
Camille ESTRADE SAS UNIVERS EQUESTRE
FLY DE REM
|
|
FLY DE REM /Stallion/Other/2015/by PRESIDENT x PRALINE DE BELLAING by KANTJE'S RONALDO
|
0
|62.84
|16.
|
265
|
Lucas PIETRI Christophe PIETRI
FARONN DU MILON
|
|
FARONN DU MILON /Gelding/Chestnut/2015/by ROYAL ARONN DU VASSAL x ISTAMINE DU MILON by ARLEQUIN DE MESCAM
|
0
|62.89
|17.
|
203
|
Joanne WALMACQ Sabrina JOUCHET
HERCULE
|
|
HERCULE /Stallion/Other/2017/by THUNDER LAD x GALENN DE KER ANNA by CAPTUS DE KER ANNA
|
0
|63.16
|18.
|
232
|
Lea DESFOURNEAUX Claire DESFOURNEAUX, Lea DESFOURNEAUX / Aurelie Vanessa DENJEAN 30121 MUS (FRA)
INSIGHT D'OR AILE
|
|
INSIGHT D'OR AILE /Mare/Bay/2018/by MOVIE STAR TILIA x QUONTESSA DE BLONDE by EARL
|
0
|63.48
|19.
|
243
|
Gina GADALETA Laure CAUCANAS
INAYADE DE TREHO
|
|
INAYADE DE TREHO /Mare/Bay/2018/by DEGOURDY DE TREHO x NAYADE DE TREHO by GALWAY DE LA DIVE
|
0
|66.97
|20.
|
217
|
Jade CHAPIN Eric CHAPIN, Manureva CHAPIN
HEROINE DU CHENE ROND
|
|
HEROINE DU CHENE ROND /Mare/Grey/2017/by ROMEO VAN DE GROENWEG x OPIUM II by COUNTRY MELODY
|
0
|67.66
|21.
|
219
|
Esther CHOPIN PICARD Jules CUPERLIER / Helene BINET 77760 ACHERES LA FORET (FRA)
IRIS DES CANCHES
|
|
IRIS DES CANCHES /Mare/Bay/2018/by ANYDALE RON x UNE DIVA DE COGANE by PEPS DOMAIN*SL
|
4
|55.67
|22.
|
204
|
Joanne WALMACQ Julien WALMACQ / Anne Storme
SHANGHAI MOUNT
|
|
SHANGHAI MOUNT BWP/Mare/Grey/2014/by CAHERLISTRANE ROBBIE 1318 x BALBOA MOUNT by SMOKEY PLAYBOY
|
4
|58.88
|23.
|
249
|
Lou Anne IZANIC Mareva HODE / Joseph JUTON 44150 ANCENIS (FRA)
VOLCAN DU MARAIS
|
|
VOLCAN DU MARAIS /Gelding/Grey/2009/by BAURISHEEN KING x MELODIE DE LA PLAT by CANAL MISTY FIONN
|
4
|61.67
|24.
|
264
|
Lucas PIETRI Anne-Laure DU PUY-MONTBRUN
BONUS DE PILATERIES
|
|
BONUS DE PILATERIES /Stallion/Other/2011/by ROSCO DE BELLEFOND x SANDYE by ILFORD OF LAPS
|
4
|65.91
|25.
|
275
|
Lola THOLLOT G.A.E.C. BOV'EQUITHO
GALAXIE DE VERDUIZANT
|
|
GALAXIE DE VERDUIZANT /Mare/Chestnut/2016/by VINKA'SBOY VERDUIZANT x ATLANTA DE VERDUIZANT by ANYDALE RON
|
4
|67.18
|26.
|
245
|
Maeva GUEYE Cecile PIREL
DJANGO DE LA RIVE
|
|
DJANGO DE LA RIVE /Stallion/Chestnut/2013/by GOLDEN VALIDO x GOTTHAME MARIA by QUICK STORN
|
8
|61.09
|27.
|
252
|
Maelie LAMBERT Anna JIDKOFF
ILE ROUSSE LANLORE
|
|
ILE ROUSSE LANLORE /Mare/Other/2018/by POTTER DU MANAOU x NEREDVA DE ST GERY by FRIQUET D'AUDES
|
8
|69.11
|28.
|
276
|
Lia WODA Johanna MARIANI BOUTHILLIER
FAHOKEN DANSANT
|
|
FAHOKEN DANSANT /Stallion/Bay/2015/by TOTEM DU MARTRAY x GRANNY by QUIMPER III
|
9
|74.39
|29.
|
271
|
Emma RIVIERA CENTRE EQUESTRE DE SOLGNE
GOLD'N LADY DE VIREY
|
|
GOLD'N LADY DE VIREY /Mare/Grey/2016/by JACKSON ST HYMER x QUEEN DE VIREY by THUNDER DU BLIN
|
10
|79.51
|30.
|
220
|
Clelia COUDERC Tabatha LEVY
DEXTER LEAM PONDI
|
|
DEXTER LEAM PONDI /Stallion/Grey/2013/by LEAM FINNIGAN x VERY STAR PONDI by STENTOR PONDI
|
12
|63.18
|31.
|
202
|
Madison ROUSSEAU Madison ROUSSEAU / Go Sarah
GRIEZMANN NAO
|
|
GRIEZMANN NAO SBS/Gelding/Bay/2016/by NON CONNUE x NON CONNUE by NON CONNUE
|
12
|63.86
|32.
|
233
|
Noa DESSE Pauline DESSE / Gaelle LIGER 46090 MAXOU (FRA)
HAVENGERS TEMPLIERS
|
|
HAVENGERS TEMPLIERS /Stallion/Other/2017/by ULK D'ETE*PONY PLANET x ONDEE D'AU by LORD CALANDO
|
12
|64.26
|33.
|
282
|
Georgina ALLEYNE Ksenia ALLEYNE / Mme.Lauriane de Beule
HELLO BRIGHT STAR
|
|
HELLO BRIGHT STAR /Gelding/Grey/2017/by SILVER SHADOW
|
12
|70.14
|34.
|
205
|
Dune ANFRAY Angelique LEMARCHAND, Arnaud LEMOINE
FRIMEUR DE MONTIEGE
|
|
FRIMEUR DE MONTIEGE /Stallion/Bay/2015/by QUABAR DES MONCEAUX x JADE DE MONTIEGE by DON JUAN V*HN
|
18
|87.99
|35.
|
215
|
Clea BOURGUE Clea BOURGUE
COSMOS DES CLAS
|
|
COSMOS DES CLAS /Gelding/Bay/2012/by UGO DES CLAS*DORCAMP x FALBALA DELAMOTTE by ELVEY JARNAC
|
20
|67.34
|36.
|
236
|
Paula DUBOS Pierre Adrien LEPORTOIS
HERMES DE VERDUZANT
|
|
HERMES DE VERDUZANT /Stallion/Other/2017/by VINKA'SBOY VERDUIZANT x SUNSHINE DE BUSSET by LINARO
|
21
|86.60
|37.
|
280
|
Josephine RODENBURG Liona OST
BORIS
|
|
BORIS /Gelding/Bay/2003/
|
21
|86.64
|38.
|
248
|
Laurine INCANDELA SCEA BARUSSAUD CHAPEL VENTE DE PONEY
HAGG DES SEPT
|
|
HAGG DES SEPT /Gelding/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x QUIXTER DU LUOT by TELEX
|
22
|87.55
|
269
|
Lena RIQUET MARIE G.A.E.C. DE MONTIEGE
DA'RONN NORMANDE
|
|
DA'RONN NORMANDE /Mare/Chestnut/2013/by ARON N*SL x SOINIE DE MONTIEGE by LINARO
|EL
|
223
|
Mila CUCCUREDDU Celine DOUTE
IGLENE A GOTT
|
|
IGLENE A GOTT /Mare/Chestnut/2018/by MAD DU BOSC x ETOILE DE JIER by CARLSON
|EL
|
206
|
Dune ANFRAY Celine ANFRAY
GALLAIS DU BONHEUR
|
|
GALLAIS DU BONHEUR /Stallion/Bay/2016/by CARILLION DU BONHEUR x OKOUME LIBELLULE by KALEM
|EL
|
210
|
Elly BALLIGAND Lena BALLIGAND, Elly BALLIGAND, Faustine BALLIGAND
HAPPY OF TORCY
|
|
HAPPY OF TORCY /Mare/Chestnut/2017/by TYGANA D'ANGELS x KINGA DE LOMBUT by ULAK DU CHATEAU
|RET
|
226
|
Manon DE MALEZIEU Jean-Jacques CASTELAIN, Marie-Renee CASTELAIN
EMBLEME DU HAM
|
|
EMBLEME DU HAM /Stallion/Grey/2014/by DEXTER LEAM PONDI x GREY ROCK TINA by NEW BEGINNING
|WD
|
218
|
Louna CHEVALIER Chantal DE CARLI
FANZINE D'URANIE
|
|
FANZINE D'URANIE /Mare/Other/2015/by BACARA DE GROSSETIERE x BAKARA DU CHENE TORD by DON JUAN V*HN
|WD