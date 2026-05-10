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Jumping Poneys - BIP

Fontainebleau (FRA) | 07 - 10 May 2026

Schedule
Start List PDF Course Plan Results PDF

8 - Prix Ravene

CSIP - 1.15m - Table A against the clock

Sunday, 10 May 2026
13:15
logo partenaires
Time Allowed
Round 1: 74sec
Carrière des Princes
Rk Num Rider / Horse
Owner / Beeder
 Horse
SB/Sex/Color/Year/Sire x Dam by Sire Of Dam
 Pen Time
1.
201
Madison ROUSSEAU Nuptia TESTE
D'ZEUS DES CHESNAIES
flag
D'ZEUS DES CHESNAIES /Gelding/Bay/2013/by KANNAN x NEPTUNE DES BERTAINES by HERCULE D'AUDES
0
56.33
2.
283
Emma VALTANEN Clémence ROCH, Constance ROCH
CORSO DE BEAULIEU
flag
CORSO DE BEAULIEU /Gelding/Bay/2012/by ULK D'ETE x JASMINA DE KERGROIX by ROCAMBOLE III
0
56.71
3.
222
Mila CUCCUREDDU Mila CUCCUREDDU
HOGRION D'ODIVAL
flag
HOGRION D'ODIVAL /Stallion/Chestnut/2017/by OGRION DES CHAMPS*HN x ETINCELLE D'ODIVAL by QUABAR DES MONCEAUX
0
57.19
4.
273
Ines SEREDDINE S.A.S. ECURIE FONTANELLE
HIBOU DE LA BRESSE
flag
HIBOU DE LA BRESSE AES/Stallion/Other/2017/by CATALI VD TEERLINGHOEVE x LAILA DE KERGROIX by ROCAMBOLE III
0
57.35
5.
281
Josephine RODENBURG Yari VAN DEN BRANDEN
GEENA LISA
flag
GEENA LISA BWP/Mare/Chestnut/2006/
0
57.36
6.
262
Laly MOREL Francois MEURICE, Marine MEURICE
HUPSTAR DE WISMES
flag
HUPSTAR DE WISMES /Stallion/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x DOREMIE DE WISMES by LIBERTO
0
57.50
7.
268
Louis REGNIER E.A.R.L. ELEVAGE DES FELINES
FENIX DES FELINES
flag
FENIX DES FELINES /Stallion/Chestnut/2015/by OLD CHAP TAME x QUICK LOVE D'ELGI by JERRY LEE DE LACHEM
0
57.85
8.
209
Elly BALLIGAND Elly BALLIGAND, Lena BALLIGAND
FANGIO DE GINEAU
flag
FANGIO DE GINEAU /Stallion/Chestnut/2015/by EMMICKHOVEN'S DIEGO*SL x PEPITA DE GINEAU by LINARO
0
58.80
9.
261
Laly MOREL E.A.R.L. LES ECURIES DE ST PAER
CHUPA CHUPS
flag
CHUPA CHUPS /Mare/Other/2012/
0
59.51
10.
285
Hannah BOSQUET ADB CONSULTING
ITO D'ODIVAL
flag
ITO D'ODIVAL /Stallion//2018/by VITO DE BLONDE x BARBY DE BLONDE by SYMPATICO 15
0
59.93
11.
286
Emma WOLFF Lelia ORCI (10355628 / PONEY FRANCAIS DE SELLE
HAT THE TOP OF LAYS
flag
HAT THE TOP OF LAYS /Mare/Chestnut/2017/by TOPINAMBOUR x RIANNA D'URANIE by OSCAR DES CHOUANS
0
60.00
12.
238
Adele EBER Muriel EBER
WEINPERLE - DRUM V/H JUXSCHOT
flag
WEINPERLE - DRUM V/H JUXSCHOT AES/Mare/Black/2018/by THUNDER DRUM VAN HET JUXS x RIETHOF'S MAGNIFIQUE by STEGSTEDGARDS CATAGO
0
60.68
13.
259
Lisa MANDELLI Cyril BLORTZ
EARL GREY MAJOR
flag
EARL GREY MAJOR /Mare/Bay/2014/by GRIMM DUFF x GENN IF by IF DE MERZE
0
61.10
14.
247
Agathe HERVE PERDEREAU
IDYLLE NORMANDE
flag
IDYLLE NORMANDE /Mare/Other/2018/by ARON N x SOINIE DE MONTIEGE by LINARO
0
61.51
15.
240
Camille ESTRADE SAS UNIVERS EQUESTRE
FLY DE REM
flag
FLY DE REM /Stallion/Other/2015/by PRESIDENT x PRALINE DE BELLAING by KANTJE'S RONALDO
0
62.84
16.
265
Lucas PIETRI Christophe PIETRI
FARONN DU MILON
flag
FARONN DU MILON /Gelding/Chestnut/2015/by ROYAL ARONN DU VASSAL x ISTAMINE DU MILON by ARLEQUIN DE MESCAM
0
62.89
17.
203
Joanne WALMACQ Sabrina JOUCHET
HERCULE
flag
HERCULE /Stallion/Other/2017/by THUNDER LAD x GALENN DE KER ANNA by CAPTUS DE KER ANNA
0
63.16
18.
232
Lea DESFOURNEAUX Claire DESFOURNEAUX, Lea DESFOURNEAUX / Aurelie Vanessa DENJEAN 30121 MUS (FRA)
INSIGHT D'OR AILE
flag
INSIGHT D'OR AILE /Mare/Bay/2018/by MOVIE STAR TILIA x QUONTESSA DE BLONDE by EARL
0
63.48
19.
243
Gina GADALETA Laure CAUCANAS
INAYADE DE TREHO
flag
INAYADE DE TREHO /Mare/Bay/2018/by DEGOURDY DE TREHO x NAYADE DE TREHO by GALWAY DE LA DIVE
0
66.97
20.
217
Jade CHAPIN Eric CHAPIN, Manureva CHAPIN
HEROINE DU CHENE ROND
flag
HEROINE DU CHENE ROND /Mare/Grey/2017/by ROMEO VAN DE GROENWEG x OPIUM II by COUNTRY MELODY
0
67.66
21.
219
Esther CHOPIN PICARD Jules CUPERLIER / Helene BINET 77760 ACHERES LA FORET (FRA)
IRIS DES CANCHES
flag
IRIS DES CANCHES /Mare/Bay/2018/by ANYDALE RON x UNE DIVA DE COGANE by PEPS DOMAIN*SL
4
55.67
22.
204
Joanne WALMACQ Julien WALMACQ / Anne Storme
SHANGHAI MOUNT
flag
SHANGHAI MOUNT BWP/Mare/Grey/2014/by CAHERLISTRANE ROBBIE 1318 x BALBOA MOUNT by SMOKEY PLAYBOY
4
58.88
23.
249
Lou Anne IZANIC Mareva HODE / Joseph JUTON 44150 ANCENIS (FRA)
VOLCAN DU MARAIS
flag
VOLCAN DU MARAIS /Gelding/Grey/2009/by BAURISHEEN KING x MELODIE DE LA PLAT by CANAL MISTY FIONN
4
61.67
24.
264
Lucas PIETRI Anne-Laure DU PUY-MONTBRUN
BONUS DE PILATERIES
flag
BONUS DE PILATERIES /Stallion/Other/2011/by ROSCO DE BELLEFOND x SANDYE by ILFORD OF LAPS
4
65.91
25.
275
Lola THOLLOT G.A.E.C. BOV'EQUITHO
GALAXIE DE VERDUIZANT
flag
GALAXIE DE VERDUIZANT /Mare/Chestnut/2016/by VINKA'SBOY VERDUIZANT x ATLANTA DE VERDUIZANT by ANYDALE RON
4
67.18
26.
245
Maeva GUEYE Cecile PIREL
DJANGO DE LA RIVE
flag
DJANGO DE LA RIVE /Stallion/Chestnut/2013/by GOLDEN VALIDO x GOTTHAME MARIA by QUICK STORN
8
61.09
27.
252
Maelie LAMBERT Anna JIDKOFF
ILE ROUSSE LANLORE
flag
ILE ROUSSE LANLORE /Mare/Other/2018/by POTTER DU MANAOU x NEREDVA DE ST GERY by FRIQUET D'AUDES
8
69.11
28.
276
Lia WODA Johanna MARIANI BOUTHILLIER
FAHOKEN DANSANT
flag
FAHOKEN DANSANT /Stallion/Bay/2015/by TOTEM DU MARTRAY x GRANNY by QUIMPER III
9
74.39
29.
271
Emma RIVIERA CENTRE EQUESTRE DE SOLGNE
GOLD'N LADY DE VIREY
flag
GOLD'N LADY DE VIREY /Mare/Grey/2016/by JACKSON ST HYMER x QUEEN DE VIREY by THUNDER DU BLIN
10
79.51
30.
220
Clelia COUDERC Tabatha LEVY
DEXTER LEAM PONDI
flag
DEXTER LEAM PONDI /Stallion/Grey/2013/by LEAM FINNIGAN x VERY STAR PONDI by STENTOR PONDI
12
63.18
31.
202
Madison ROUSSEAU Madison ROUSSEAU / Go Sarah
GRIEZMANN NAO
flag
GRIEZMANN NAO SBS/Gelding/Bay/2016/by NON CONNUE x NON CONNUE by NON CONNUE
12
63.86
32.
233
Noa DESSE Pauline DESSE / Gaelle LIGER 46090 MAXOU (FRA)
HAVENGERS TEMPLIERS
flag
HAVENGERS TEMPLIERS /Stallion/Other/2017/by ULK D'ETE*PONY PLANET x ONDEE D'AU by LORD CALANDO
12
64.26
33.
282
Georgina ALLEYNE Ksenia ALLEYNE / Mme.Lauriane de Beule
HELLO BRIGHT STAR
flag
HELLO BRIGHT STAR /Gelding/Grey/2017/by SILVER SHADOW
12
70.14
34.
205
Dune ANFRAY Angelique LEMARCHAND, Arnaud LEMOINE
FRIMEUR DE MONTIEGE
flag
FRIMEUR DE MONTIEGE /Stallion/Bay/2015/by QUABAR DES MONCEAUX x JADE DE MONTIEGE by DON JUAN V*HN
18
87.99
35.
215
Clea BOURGUE Clea BOURGUE
COSMOS DES CLAS
flag
COSMOS DES CLAS /Gelding/Bay/2012/by UGO DES CLAS*DORCAMP x FALBALA DELAMOTTE by ELVEY JARNAC
20
67.34
36.
236
Paula DUBOS Pierre Adrien LEPORTOIS
HERMES DE VERDUZANT
flag
HERMES DE VERDUZANT /Stallion/Other/2017/by VINKA'SBOY VERDUIZANT x SUNSHINE DE BUSSET by LINARO
21
86.60
37.
280
Josephine RODENBURG Liona OST
BORIS
flag
BORIS /Gelding/Bay/2003/
21
86.64
38.
248
Laurine INCANDELA SCEA BARUSSAUD CHAPEL VENTE DE PONEY
HAGG DES SEPT
flag
HAGG DES SEPT /Gelding/Other/2017/by DAHO DU PARADIS x QUIXTER DU LUOT by TELEX
22
87.55
269
Lena RIQUET MARIE G.A.E.C. DE MONTIEGE
DA'RONN NORMANDE
flag
DA'RONN NORMANDE /Mare/Chestnut/2013/by ARON N*SL x SOINIE DE MONTIEGE by LINARO
EL
223
Mila CUCCUREDDU Celine DOUTE
IGLENE A GOTT
flag
IGLENE A GOTT /Mare/Chestnut/2018/by MAD DU BOSC x ETOILE DE JIER by CARLSON
EL
206
Dune ANFRAY Celine ANFRAY
GALLAIS DU BONHEUR
flag
GALLAIS DU BONHEUR /Stallion/Bay/2016/by CARILLION DU BONHEUR x OKOUME LIBELLULE by KALEM
EL
210
Elly BALLIGAND Lena BALLIGAND, Elly BALLIGAND, Faustine BALLIGAND
HAPPY OF TORCY
flag
HAPPY OF TORCY /Mare/Chestnut/2017/by TYGANA D'ANGELS x KINGA DE LOMBUT by ULAK DU CHATEAU
RET
226
Manon DE MALEZIEU Jean-Jacques CASTELAIN, Marie-Renee CASTELAIN
EMBLEME DU HAM
flag
EMBLEME DU HAM /Stallion/Grey/2014/by DEXTER LEAM PONDI x GREY ROCK TINA by NEW BEGINNING
WD
218
Louna CHEVALIER Chantal DE CARLI
FANZINE D'URANIE
flag
FANZINE D'URANIE /Mare/Other/2015/by BACARA DE GROSSETIERE x BAKARA DU CHENE TORD by DON JUAN V*HN
WD